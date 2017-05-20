DHA YURT BÜLTENİ-13

1)BAYKAL: REFERANDUM ŞAİBELİ, TARİH BOYUNCA O DAMGA İLE ANILACAK

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile iölgili yapılan referandum şaibeli olduğunu, tarih boyunca o damga ile anılacağını belirtirken, "Cumhurbaşkanı bu iş bitti diyor. bir referandum, bu da tarih boyunca o damga ile anılacak.Cumhurbaşkanı iş bitti diyor hayır bitmedi. Ben ısrarla işin bitmediğini söylüyorum. Bu işin daha birinci devresi maç bitmedi. Üç puan falan yok" dedi. Kayseri de eski bir il başkanının oğlunun düğününe katıldıktan sonra Ankara'ya dönerken Kırıkkale'ye uğrayan Deniz Baykal, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Kırıkkale girişinde CHP Kırıkkale il Başkanı Ahmet Önal ve partililer tarafından karşılanan Baykal, esnaflara 'hayırlı işler' dileğinde bulunduktan sonra il başkanlığında partililere hitaben konuştu. Başkal, "Türkiye çok önemli ve tarihi bir süreçten geçiyor. Yani özellikle Önemsediğimiz bir olay için tarihi bir olay deriz ya, bu defa öyle değil gerçekten tarihi bir süreç yaşıyoruz. Yani Türkiye’miz artık bildiğimiz alıştığımız bir Türkiye olmaktan başka bir Türkiye olmaya doğru dönüşecek. Bu sürecin içinden geçiyoruz. Referandum bu dönüşüm ile ilgili önemli bir karar aşamasıydı. Bir anayasa taslağı önümüze getirildi. Anayasa bir devletin, bir milletin en temel belgesi istikameti o belirler yarınlara o yön verir. Bize bugüne kadar milli mücadele, kurtuluş savaşı, milli mücadeleden sonra devleti kuran kadronun yaptığı anayasalar yani 1921, 1924 ve daha sonra 1960-1982 anayasaları yön verdi. Onlarla geldik. 82 anayasasını 18 defa değiştirdik. Ne bugüne kadar yaptığımız anayasalarda nede daha sonraki değişikliklerde temel bir anlayış sarsılmadan sürdürüldü" dedi.Cumhurbaşkanlığı ile ilgili yapılan referandumun şaibeli olduğunu belirten Baykal, "Bu referandum şaibeli bir referandum, bu da tarih boyunca o damga ile anılacak. Olmadı olmadı olsa bile bu anayasa kabul edilemez kaldı ki tartışmalı manzara bu değil mi, bir andan itiraz edeceğiz ber yandan ne yapacağız ne yapalım geldi. Arkadaş bu seçim sonucunun mahiyeti ile meşruiyeti iki ayrı konudur. Hükümet devlet gücü ile yıkılıyor. Ama devlet gücü ile meşrutiyet olmaz. Vicdan ile akılla olacak, inanç ile olacak, hukuk ile olacak. Bu yok ne yapalım yoksa haa iş bitti mi Cumhurbaşkanı iş bitti diyor hayır bitmedi. Ben ısrarla işin bitmediğini söylüyorum. Bu işin daha birinci devresi maç bitmedi. Üç puan falan yok, üç puan buradan verilmez maç bitince, maç ne zaman bitecek 2019 da 2019 da bu anayasaya uygulamaya geçirmek isteyen irade milletten icazet alacak mı almayacak mı onu göreceğiz. 2019 da sadece teorik olarak bu anayasa geçti işte canım diyerek geçti kabul edilmesi yetmiyor bunu uygulayacak bir siyasi iradenin milletten icazet almasına ihtiyaç var. Millet bu icazeti verecek mi vermeyecek mi asıl mesele o" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Görüntü Metni

Deniz Baykal ın parti binasına gelişi

Partililerle tokalaşması

CHP il binasında konuşması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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2)PROF DR. SÖNMEZ, TEKİRDAĞ'DA SARIKAMIŞ ŞEHİTLER ANITI'NI AÇTI

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi'nin yaptırdığı Sarıkamış Şehitler Anıtı, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez'in katıldığı törenle açıldı. Sönmez, Sarıkamış'ta şehit olanların rakamlarıyla uğraşılmamasını isteyerek, "Lütfen 15 günlük savaş için bu 90 binlik şehidi kabul edelim ve bunun tartışmasına da asla izin vermeyelim" dedi. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçesi'nin Hürriyet Mahallesi'nde kalıbı merhum Prof.Dr. Tankut Ökten'e ait olan ve kızı Pınar Ökten Doğan ile Murat Gezgin tarafından yapılan kaidesinde Tekirdağ'dan Sarıkamış'ta şehit olanlardan isimleri tespit edilen 105 şehidin adının bulunduğu 4 metre boyundaki Sarıkamış Şehitleri Anıtı, ilçenin Hürriyet Mahallesi'nde bugün düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile davetliler katıldı.

"90 BİN FOLKLORİK BİR RAKAMDIR"

Törende en konuşan, Sarıkamış Şehitleri Dayanışma Grubu Başkanı kalp cerrahı Prof Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış'ta şehit olanların sayılarıyla ilgili yapılan spekülasyonlara değindi. Sönmez, "90 bin folklorik bir rakamdır. Şehitlerin sayılarıyla oynamayalım. Şehitler kutsal varlıklardır. Sarıkamış denince 22 Aralık 1990'da 15 günlük Sarıkamış Meydan Muharebesi aslında Kafkas Cephesi 4 yıl sürmüştür. 4 yıl boyunca 600 bin kayıp vermiştir. 15 günlük Sarıkamış boyunca 90 bin şehit vermiştir. Bu rakamları hiç kimsenin tartışmaya hakkı yok. 2003-2004 anma törenlerine kadar, bu kahramanlarımızın bir gecede tek kurşun atamadan donarak şehit olduklarını anlatırlardı. Bunu anlamak mümkün değil. Dolayısı ile bu kayıpların hiçbirisi bu rakamlara dahil değil. Bu nedenle rakamlarla uğraşmayalım. Lütfen 15 günlük savaş için bu 90 binlik şehidi kabul edelim ve bunun tartışmasına da asla izin vermeyelim. Bu kahramanların hiç birisi oraya giderken Sarıkamış'ın nerede olduğunu dahi bilmiyorlardı. Oraya gittikleri zaman eksi 40 derece de savaşmak zorunda kaldılar. Orada bir komutan askerlerine, 'Aranızda dolaştım. Ayağınızda çarık ve sırtınızda paltonuz dahi yok. Ancak emin olun karşınızdaki düşman sizden korkuyor' dedi" şeklinde konuştu

GENELKURMAY O ŞEHİTLERE İTİBARINI VERDİ

Porf Dr. Bingür Sönmez, 2003-2004 yılı anma törenlerine kadar bazıları Sarıkamış Şehitleri'nin tek kurşun atmadan bir gecede donarak öldüklerini zannettiklerini belirterek, " Bunu anlamak mümkün değil. Ama 2004 yılındaki anma töreninden sonra artık herkes biliyor ki, onlar orada 15 gün 15 gece savaştılar. Göğüs göğse, süngü süngüye savaştılar. Sokak savaşı yaptılar ve Sarıkamışı aldılar. Ama şartlar daha sonra yenildiler. Yenilmiş olmalarına rağmen öyle anılmaları gerekmezdi. Ben şununla iftihar etmek istiyorum. 2004 yılında Genelkurmay büyük bir dedeklarasyon yayınladı. Onların onurlarını iade etti. Onların birer kahraman olduğunu söyledi. Onlar 90 bin kahramandır" dedi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, heykelin saygı duyulması gereken bir sanat olduğunu söyledi. Albayrak, "Çanakkale ve Sarıkamış iki ayrı destandır. Tekirdağ'da artık Sarıkamış'ı ölümsüzleştirecek kalıcı bir eserimiz var. Bu, gelecek nesillerimiz için bir gurur kaynağıdır. Başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna hayatını kaybeden bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sarıkamış Şehitleri Anıtı'nın kente dikilmesiyle ilgili ilk fikrin kendisine çok sıcak geldiğini belirterek, "Sarıkamış ve Tekirdağ birbirinden ne kadar uzak diye düşünmüştüm. Biz hep yakın olduğumuz için Çanakkale'yi Kurtuluş Savaşı'nı anarız ama Sarıkamış, binlerce, yüz binlerce vatan evladı, dedelerimizi yitirdiğimiz önemli tarihi bir vaka. Biz Çanakkale ve Sarıkamış'ı bir arada düşündük. Dedik ki, bu anıtlar birlikte yaşasın ki, bu ülkedeki gelen nesiller hangi bedellerle bu ülkenin ayakta kaldığını görsünler. Gerçekten bu ülkenin her tarafında şehit kanlarıyla sulanmış bu ülkede, binlerce, yüz binlerce vatan evladı bizim bugün ayakta kalabilmemiz için canları pahasına bu ülkeyi korumuşlar. Bu duygularla bunu simgelemesini de amaçlayarak Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi meclisi oy birliğiyle bu anıtların yapılmasına karar verdik. Sarıkamış daha önden geldi. Bunun birde Çanakkaleli kardeşi olacak. O ikinci anıt birbirlerini tamamlayan, bu ülkenin birliğini bütünlüğünün simgeleri olacak.Çanakkale şehitleri ile Sarıkamış şehitleri ayrı tutulamaz, Bu anıtla birlikte Çankkale ve Sarıkamış şehitleri birbirlerine daha da yaklaştılar" dedi.

Konuşmaların ardından Sarıkamış Şehitleri Anıtı törenle açıldı.

Görüntü Dökümü

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- İstiklal Marşı ve saygı duruşu

-Anıttan detay görüntüler

-Törene katılanlar

-Bingür Sönmez'in alana gelişi

-Kadir Albayrak'ın konuşması

-Eşkinat'ın konuşması

-Şehitler anısına dua okunması

-Bingür Sönmez'in konuşması

-Açılışın yapılması

- Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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3)TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLEN PKK'LI, ÇOCUĞA İSTİSMAR OLAYININ FAİLİ ÇIKTI

TUNCELİ'de geçtiğimiz yıl Bali Deresi'nde çıkan çatışmada ölü ele geçirilen 8 PKK'lıdan biri, İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar olayının faili olduğu ortaya çıktı.

Ovacık İlçesi karayolu üzerinde bulunan Munzur Vadisi içerisinden geçen Bali Deresi'nde geçtiğimiz yıl 9 Kasım tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında çıkan çatışmada öldürülen 8 PKK'lıdan birinin, İstanbul'daki kız çocuğuna taciz olayının faili olduğu DNA testi sonucu ortaya çıktı. Tunceli Valiliği tarafından bu konuda yapılan yazılı açıklama şöyle:

"9 Kasım 2016 tarihinde ilimiz merkez Bali Deresi mevkiinde bölücü terör örgütüne yönelik icra edilen operasyon neticesinde 8 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş, etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından alınan DNA örnekleri, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile incelenmek üzere Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmiştir. Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan inceleme neticesinde; etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarından birinin üzerinden alınan DNA örneğinin 3 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen çocuğa yönelik cinsel istismar olayının failini yakalamak amacı ile mağdurenin kıyafetlerinden alınan DNA örneğiyle eşleştiği tespit edilmiştir. Bu minvalde; ilimiz kırsalında 09 Kasım 2016 tarihinde etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubunun 3 Haziran 2016 tarihinde İstanbul ilinde işlenen çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun faili olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

-Genel - Türkiye-Tunceli - TUNCELİ, ()-

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4)BİSİKLET HIRSIZI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA'da 4 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa E.'nin, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent genelinde son iki haftada 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yapan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirlediği Mustafa E.'yi yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli Mustafa E.'nin yapılan incelemede, hırsızlık suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Mustafa E.'nin bir apartmana girip bisikleti çalarak ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa E., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

- Mustafa E.'nin apartmana girişi

- Bisiklete binerek apartmandan çıkışı

- Farklı bir yönden Mustafa E.'nin apartmandan çıkışı

SÜRE:36" BOYUT:35,1 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA,()

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5)ZAFER ALGÖZ KUMARBAZIN HİKAYELERİNİ YAZACAK

KOCAELİ Kitap Fuarı'na katılan ünlü oyuncu Zafer Algöz, 'Haşırt Dı Blekbord' isimli kitabının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini, 11'inci baskısının bitmek üzere olduğunu belirterek, ikinci kitabında eski bir kumarbazın anlatmış olduğu hikayeleri yazacağını söyledi.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı. Okurlarıyla bir araya gelen Zafer Algöz ve Can Yılmaz, Kılavuz Gençlik Sahnesi'nde söyleşi gerçekleştirdi. Kitabında bir çok sanatçıyla paylaşılan anıları topladığını belirten Zafer Algöz, "40 yıldan beri oyunculuk mesleğinin içindeyim. Bu 40 yıllık zaman dilimi içerisinde tiyatro sahnesinde, kamera arkalarında, kamera önünde yaşamış olduğum anılarımı bir kitaba topladım. Kitabımın adı 'Haşırt Dı Blekbord' Bu kitaba isim babası olan rahmetli Öztürk Serangil'di. Öztürk Serengil'le 1985-86 yılında Çeşme'de tanışmıştım. Onunla olan tanışıklığımın sayesinde, bir Fransız restoranında kazık yediği için o anı anlatırken 'Haşırt Dı Blekbord' demişti. O sözcükten yola çıkarak kitabın adını öyle koydum. Kitabımda Sadri Alışık'tan tutun da Kemal Sunal'a kadar, Fatma Girik'e kadar hepimizin bildiği kıymetli sanatçılarla paylaşılmış, bire bir insan anılar var. Ben o kitabı yazarken hiç olmazsa tek kişilik bir gösteri tadında olsun. O kitabı okuyan kişiler de ı kitabı bir solukta bitirsinler, kitabı parça parça okumasınlar diye yola çıkmıştım" diye konuştu.

İKİNCİ KİTABIN ADI 'KEŞ ON DI TEYBIL'

'Arif v 216' filminin çekimlerinden sonra ikinci kitabını çıkaracağını belirten Algöz şöyle konuştu:

"Doğrusu yazmış olduğum bir kitabın böylesi ilgi göreceğini tahmin etmedim. Kitabımın 11'inci baskısı bitmek üzere. İkinci kitabımın hazırlıklarını yapıyorum. Ama ikinci kitabımı yazmak için de Cem Yılmaz'la bir hafta 10 gün sonra başlayacağımız 'Arif v 216'nın 3 aylık çekimin bitmesini bekliyorum. Çünkü oradan da bize çok büyük malzemeler çıkacağına eminim. Oradan da alacağım birkaç anekdotu araya sıkıştırarak ikinci bir kitap yapacağım. İkinci kitabımızın adı 'Keş On Dı Teybıl' olacak. Yani nakit para masanın üzerinde demek. Eski bir kumarbazın anlatmış olduğu hikayelerden yola çıkarak bunu yazacağım"

Söyleşinin ardından kitaplarını imzalayan Zafer Algöz ve Can Yılmaz okurlarıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Zafer Algöz ve Can Yılmaz'dan görüntü

Söyleyişiden görüntü

Kitaplarını imzalamaları

Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), ()-

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6)SİVRİHİSAR'DA MODEL UÇAK VE HELİKOPTER FESTİVALİ

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesinde 'Model Uçak ve Helikopter Festivali' düzenlendi. Festivale Almanya'dan gelen Danıela Frank ve Sımone Zunterer de katıldı.

Model Uçak ve Helikopter Festivali, Sivrihisar İlçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde yapıldı. Çok sayıda model uçak kulübünün ve bireysel katılımın olduğu festival renkli görüntülere sahne oldu. Festival Komitesi sorumlusu Işıl Görenoğlu, ilk kez düzenledikleri 'Model Uçak ve Helikopter Festivali'nin ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Görenoğlu 3 gün süreli festivalle ilgili şu bilgileri verdi:

"Birçok katılımcımız var. Yurtdışından da 2 katılımcımız bulunuyor. Almanya'dan gelen Daniela Frank ve Sımone Zunterer adlı 2 kadın, model helikopter uçuşu yapıyorlar. Ayrıca Türkiye'den de birçok model uçak kulübü katıldı etkinliğimize. Buraya bireysel olarak gelip de uçuşa katılan katılımcılarımız da mevcut. Bu ilk kez yapılan bir festival. Bundan sonra inşallah tekrar yapmak istiyoruz. Özellikle gençlerimize havacılığı sevdirmeyi istiyoruz. Model uçaklar ve helikopterler de havacılığın bir parçası. Keyifli zamanlar geçirmek isteyenler, havacılık ile ilgili burada bu havayı solumak ve bunu yaşamak isteyenleri alanımıza bekliyoruz."

Festivale Almanya'dan katılan Daniela Frank ve Sımone Zunterer de festivale katılmaktan memnunluk duyduklarını belirtti. Sımone Zunterer, "Ben 15 yaşındayken kendime oyuncak bir model uçak almıştım. Daha sonrasında kendi kendime geliştirmeye başladım. Ailem çok fazla desteklemedi. Ama ben çok istediğim için devam ettim. Biz kesinlikle daha çok kadının bu hobiyi edinmesini ve daha çok buna yönelmesini çok isteriz. Bazen kadınlar çekinebiliyorlar. 'Biz bunu becerebilir miyiz? Yapabilir miyiz?' Biz kendilerine yardımcı olabiliriz. Gereken eğitimi ve desteği vermeye de hazırız. Umarım daha çok kadın bu hobiye yönelir" diye konuştu.

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'ndeki festival etkinliği çok sayıda kişi izledi. Dün başlayan festivalin yarın sona ereceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Model uçağır hareket etmesi ve uçması,

-Uçakların hazırlığını yapanların,

-Model uçağın inişe geçmesi,

-Festival komitesi sorumlusu Işıl Görenoğlu'nun konuşması,

-Festivale katılanlardan Aydın Azman'ın konuşması,

-Almanya'dan gelen 2 kadının tercüman aracılığıyla konuşması,

-Model uçakların görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ-ESKİŞEHİR,()

Hakan TÜRKTAN-Saadet YÖRÜKÇÜ / SİVRİHİSAR,(Eskişehir),()-

