DHA YURT BÜLTENİ-13

1)CHP MANAVGAT İLÇE BAŞKANI DEMİROĞLU, YÜRÜYÜŞÜN ERTELENMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ



ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamındaki yürüyüşün hava muhalefeti gerekçe gösterilerek iptal edilmesine CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu tepki gösterdi. Serik Belediyesi'nin 3 yıldır düzenlediği Çilek Festivali'ni 19 Mayıs'a denk getirmesini de eleştiren ve Hande Yener'in festival kapsamında konser vereceğini hatırlatan Demiroğlu, "Bu ülkeyi Hande Yener'le, çilekle kurtarmadık. Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri kurtardı" dedi.Serik'te, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen'in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, yapılması planlanan gençlik yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

CHP'Lİ BAŞKANDAN TEPKİ

İptale tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Osman Demiroğlu, "Çocukluk ve gençlik yıllarımızda bayramı, bu duyguyu stadyumlarda hep beraber yaşardık. Ama şimdi karar alınmış, bir yürüyüş bile hava muhalefeti bahane edilerek iptal ediliyor. Bu yürüyüşü iptal eden zihniyete tepkiliyiz" dedi. Serik'te 3 yıldır Çilek Festivali düzenlendiğini de hatırlatan Osman Demiroğlu şöyle devam etti: "Kadriye'de 30- 40 yıldır çilek üretiliyor. Ne hikmetse 3 yıldır 19 Mayıs'ta Serik Belediyesi festival düzenliyor, bunu da ön plana çıkartıyor. Varsa yoksa çilek festivali. Tarıma karşı değiliz. Festival 19 Mayıs'tan önce veya sonra olabilir. Bugün festivalde Hande Yener'in konseri var. Hava muhalefetini bahane eden zihniyet, bugün hep beraber o konseri coşkulu bir şekilde izleyecek. Bu ülkeyi Hande Yener'le, çilekle kurtarmadık. Mustafa Kemal Atatürk ve askerleri kurtardı." Tören daha sonra Tekeli Ortaokulu'nda devam etti. Öğrencilerin şiirleri okuduğu, halk oyunları gösterileri yaptığı kutlamalar, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Törenden detaylar

- Osman Demiroğlu'nun tepkisi

Haber- Kamera. Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya) ()

==================================================

2)RİZE’DE İÇME SUYU KAYNAĞINA KURULAN HES TÖRENLE AÇILDI, ÇEVRECİLER TEPKİLİ

RİZE’de yaklaşık 300 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Andon İçme Suyu Tesisleri üzerine yapılan Hidroelektrik Santrali (HES), düzenlenen törenle hizmete açıldı. Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Türkiye'de ilk olan projenin karlı bir yatırım olduğunu ifade etti, çevrecilerin tepkilerine karşı, "Endişelenecek bir durum yok. Sadece suyun akış kuvvetinden yararlanılıyor" dedi. Projenin iptali istemiyle hukuk mücadelesi veren çevreci Kazım Delal ise yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, "Kaçak HES kuruldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Küçükçayır Köyü'ndeki Andon İçme Suyu Tesisleri'nde düzenlenen törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, HES'in yapımını üstlenen Smart Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansun ile davetliler katıldı. Törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Türkiye'de bir ilk olan projenin yapımı için büyük mücadele verdiklerini belirterek, şehir şebeke suyundan elektrik üretecek santralin belediyeye önemli bir gelir getireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Su akar Türk yapar' ifadelerini hatırlatan Başkan Kasap, "Su akar Rizeli yapar' olarak bu sözü güncelliyoruz" dedi. Andon HES Projesi kurdelenin kesilmesinin ardından hizmete açıldı. Törene katılanlar tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

"ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK"

HES projesi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 25 milyon liraya mal olan ve saatte 2.5 megavat elektrik üretecek olan projenin 3 bin hanenin elektriğini karşılayacak kurulu güce sahip olduğunu söyledi. Projenin yap-işlet-devret modeli ile yapıldığını ve ilk 2 yıl üretim gelirinin yüzde 5'i, daha sonraki yıllarda ise yüzde 35'inin belediyeye aktarılacağını anlattı. Başkan Kasap, içme suyu üzerine HES yapımına yönelik kamuoyundaki eleştirilerin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Dünyada uygulanan bir sistem. Türkiye'de ilk olduğu için bazı tartışmalar olabilir. Ülkemizdeki bu uygulama ilk olduğu için kanun ve yönetmenliklerin de çıkarılmasına biz de katkı verdik. Su, arıtma tesisine gelmeden önce çark sistemini çeviriyor. Buradan çıkan su arıtmaya, ardından klorlamaya, oradan da şebekeye veriliyor. Suda her hangi bir mineral kaybı olmuyor. Endişelenecek bir durum yok. Suyun akış kuvvetinden yararlanılıyor. Karlı bir yatırım oldu."

ÇEVRECİ KAZIM DELAL : KAÇAK HES KURULDU

Andon İçme Suyu Tesisleri'ne su sağlayan Andon Deresi'ne kurulan HES projesi için hukuk mücadelesi veren çevreci Kazım Delal de, açılışı yapılan projeye tepki gösterdi. Rize İdare Mahkemesi'nin proje ile ilgili iptal kararı verdiğini hatırlatan Delal, itiraz üzerine kararı bozan Danıştay'ın bölgede bilirkişi keşfi yapılmasını istediğini, ancak bu süreç beklenmeden projenin bitirilerek açıldığını söyledi. İçme suyu üzerine HES olmayacağını anlatan Delal, "Milletin içeceği bir temiz su kaldı. Onun da üzerine kaçak HES kuruldu. Kaçak bir çay ocağı açtırmayan belediye kaçak HES açıyor. Ne büyük bir başarı! İçme suyuna HES olur mu? Bu milletin tam içeceği kıvamdaki suyu makinelerden geçirerek millete vereceksiniz. Bu millet içsin diye bu suyu verdik. Bu milletin yakasını da suyunu bırakın. Hiçbir şekilde burada elektrik üretemezler. Bu tesis kaçaktır" dedi ve konuyla ilgili şikayetlerde bulunacağını ifade etti.

Görüntü Dökümü

--------------------

Hes yapımında yaşanan tartışmalar (Arşiv)

Tören detayları

Başkan Reşat Kasap'ın tören konuşması

Tesisin açılması ve gezilmesi

Başkan Kasap'ın gazetecilere açıklaması

Kazım Delal'İn açıklamaları

Haber-Kamera:Muhammet KAÇAR RİZE-

Süre: 8.40 Boyut: 281 mb.

===================================================

3)DENİZDE OLUŞAN 4 HORTUM PANİK YARATTI



Antalya Manavgat'ta denizde oluşan 4 hortum panik yarattı. Oluşan 4 hortumu bir vatandaş kıyıdan cep telefonuyla görüntüledi.

Bugün saat 08.00 sıralarında Manavgat Kumköy mevkiinde denizde peş peşe 4 hortum oluştu. Kıyıya yakın yerde oluşan hortumu görenler kısa süreli panik yaşadı. Bir vatandaş deniz üzerinde kıyıya yakın bölgede oluşan 4 hortumu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Kumköy mevkiinden görüntüler

-deniz üzerinde ve kıyıya yakın bölgede oluşan 4 hortum

-vatandaşın anlatımı

-detaylar

Haber: ANTALYA ()

========================================================

4)TEMSİLİ BANDIRMA VAPURU'NDA 19 MAYIS

BALIKESİR Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nu temsilen kiraladıkları Ro-Ro Gemisi'nde kutladıl. Erdek'ten hareket eden gemideki kutlama törenleri, Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara ve Avşa Adası'nda da devam etti.

Bandırma Vapuru'nu temsilen kiralanan ve Türk Bayrakları'nın yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile donanan Bandırma Vapuru'nu temsilen kiralanan Ali Taha Ciner isimli Ro-Ro, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, davetliler ve 140 lise ve üniversite öğrencisi ile Erdek Limanı'ndan ayrıldı. Farklı bir 19 Mayıs Bayramı kutlamalarının yapıldığı Ro-Ro'da, halk oyunları ekiplerinin yanı sıra müzik grupları da sahne aldı.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, bayramlarını kutladığı gençlere şöyle seslendi:

"Sevgili gençler yüz bilerce şehit verilerek sıkıntı ve yokluk içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Bizler de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Bandırma'dan başlayan bu kutlu yürüyüşün bu yıl ruhuna uygun olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerini siz sevgili gençlerimizle birlikte Bandırma vapurumuzla kutlamak istedik. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak, Türkiye Cumhuriyetini omuzlarınızda yükselteceksiniz."

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Başkan Edip Uğur'un, "19 Mayıs'ı gemide kutlayalım" teklifinin kendisini de heyecanlandırdığını belirtip, "Bir farklılık ortaya koymak istedik. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını bu şekilde gerçekleştirdik" dedi.

Bandırma Vapuru'nu temsil eden gemi kutlamalarını Marmara İlçesi ve Avşa Adası'na da giderek burada da sürdürdü.

Görüntü Dökümü

----------------------

Ro Ro Gemisindeki törenden görüntüler

Valinin konuşması

Belediye Başkanı konuşması

Detaylar

Tufan DALGIÇ / ERDEK(Balıkesir), ( ) -

=====================================================

5)BAKKALINI ÖZLÜ SÖZLERİ İLE DONATAN “BİLGE BAKKAL" DİKKAT ÇEKİYOR

KAYSERİ’de 47 yıldır bakkalcılık yapan Mustafa Altunbağ, kendi yazdığı ve dükkânına asıp, donattığı özlü sözlerle vatandaşın dikkatini çekiyor.

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi’nde 47 yıldır bakkal işleten 67 yaşındaki Mustafa Altunbağ, kendi yazdığı ve dükkânına astığı özlü sözlerle vatandaştan ilgi görüyor. Altunbağ, gün içinde gördüğü, bunun yanında alışverişler sırasında yaşadığı olaylardan etkilendiğini ve geceleri bu olayları düşündükten sonra deftere özetini çıkarıp, kendince özlü sözler yazdığını söyledi. Altunbağ, “47 yıldır mahallede bakkal işletiyorum. 30 yıldır da gördüğüm, okuduğum, izlediğim ve bire bir alış erişler sırasında yaşadığım olaylardan etkilendiklerime dair sözler yazıyorum. Hemen hemen her konuda özlü sözlerim var. Çoğunlukla geceleri düşünüyorum ve notlar alıyorum. Defterim var, önce ona yazıyorum. Yaşadığım ve halkın yaşantısından gördüklerimin özetini çıkarıyorum. Ertesi günde kağıda, kartona yazıp, insanlar okusun ders alsın diye dükkana asıyorumö dedi. Bakkala gelen müşterilerinin de özlü sözlerini beğendiğini ve tek tek okuduğunu ifade eden Altunbağ, “Bu işten hem zevk alıyorum, hem de halkı bilgilendiriyorum. Yılların verdiği tecrübeyi de aktarıyorum. Yoğun ilgi görüyor, hatta fotoğraf çekenler dahi oluyorö diye konuştu. Mahalle sakinlerinin “Bilge Bakkalö dediği Altunbağ, bundan sonrada elinden geldiği sürece düşünüp, özlü sözler yazmaya devam edeceğini söyledi. İşte “Bilge Bakkalınö kendince yazdığı özlü sözlerinden bazıları şöyle: ‘Veresiye kanserdir alanı satanı öldürür’ , ‘Kayseri pastırması çamanı giren vücuda hastalık girmez’ , ‘Kendine işkence yapmak istiyorsan bankaya borçlan’ , ‘Sahtekarlar yüzünden 50-100-200 TL vermeyin bozmuyoruz’ , ‘Sabah 5’te uyan öbür dünyada çok uyursun’ , ‘PKK'nın vatanı olmaz ki vatan bölünsün’ , ‘İşine erken başlayan kazanır, geç başlayan kazınır’

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Bakkaldan görüntüler

-Bakkal Mustafa Altunbağ ile röportaj

-Detaylar

(Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

3 dakika 39 saniye/ 116 MB

===================================================

6)KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde 55 yaşındaki Ömer Dikici yönetimindeki kamyonetle, 34 yaşındaki Mehmet Akif Yayla yönetimindeki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'dan Antalya yönüne giden Ömer Dikici'nin kullandığı 42 ZK 319 plakalı kamyonet, saat 13.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Akif Yayla yönetimindeki 42 SK 803 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Akif Yayla yaşamını yitirirken, kamyonet şoförü Ömer Dikici ile otomobildeki 5 yaşındaki Zeynep Saklan, 32 yaşındaki Esra Yayla ve kızı 9 yaşındaki Sıdıka Zümra yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Sıdıka Zümra Yayla da yaşamını yitirdi. Esra Yayla'nın sağlık durumununun ise ağır olduğu belirtildi.

Olay yerindeki incelemeden sonra Mehmet Akif Yayla'nın cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, daha sonra açıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Kaza yerinden

- Yaralılardan detay

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Haber- Kamera: Adem ÇETİN / AKSEKİ(Antalya), ()

=====================================================

7)YAŞLI ADAMIN ATATÜRK SEVGİSİ

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Abdülkadir Günaçtı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreni öncesi, elindeki Türk bayrağıyla anıt önüne gelerek İstiklal Marşı okudu, sonra dua etti. Marmaris Belediyesi görevlilerinin cep telefonuyla görüntülediği o anlar sosyal medyada ilgi görüp beğeni topladı.

Marmaris Belediyesi görevlileri, bugün saat 08.00'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni öncesi çevre temizliği yaptı. O sırada elinde Türk bayrağıyla meydana gelen Abdülkadir Günaçtı, Atatürk Anıtı önüne geçerek İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından dua ederek "Sana minnettarız" diye haykırdı. Atatürk Anıtı önünde bir süre hazır olda bekleyen yaşlı adam, belediye görevlilerine sarıldıktan sonra alandın usulca uzaklaştı. Yaşananlara şahit olan Marmaris Belediyesi görevlileri, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerek sosyal medyada, "Sen çok yaşa bey amca" yazarak paylaştı.

Aslen Giresunlu olduğu ve Marmaris'te oturduğu öğrenilen Günaçtı'nın babasının Sarıkamış'ta şehit düştüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Belediye görevlilerin cep telefonu ile çektiği görüntü

(Toplam: 56 saniye-39,2 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()



