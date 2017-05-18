DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ERKEK ÇOCUĞA TECAVÜZE 1 TUTUKLAMA, ANNAANNE İSE ARANIYOR



BODRUM'da 8 yaşındaki S.T. adlı erkek çocuğuna tecavüz ettiği öne sürülen 65 yaşındaki H.İ., jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.İ. tutuklanırken, cinsel saldırıya göz yumduğu ve kimseye söylememesi için uyardığı öne sürülen çocuğun anneannesi 60 yaşındaki S.G.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan ve 6 yıl önce eşinden boşanan 35 yaşındaki E.Ç., çalıştığı süpermarkete giderken, ilkokul 3'üncü sınıfta öğrencisi oğlu S.T.'yi, ilgilenmesi için annesi S.G.'ye bırakmaya başladı. İddiaya göre S.G. de, erkek arkadaşı olan, çevresinde 'Müdür' lakabıyla bilinen emekli elektrik teknisyeni H.İ. ile evde birlikte olmaya başladı. H.İ., iddiaya göre, S.G.'yle zorla ters ilişkiye girdi. O anları ise kadının torunu S.T.'ye izletti.Olaydan hemen sonra H.İ., iddiaya göre, S.T.'ye de tecavüz etti. Anneanne S.G.'nin, torunu S.T.'yi, olayı kimseye anlatmaması için uyardığı, tecavüzün farklı zamanlarda birkaç kez daha tekrarlandığı öne sürüldü.Aradan geçen bir yılın ardından çocuğun psikolojisinin bozulduğunu, derslerinin kötüye gittiğini ve yürümekte zorluk çektiğini fark eden anne E.Ç., oğlunun "Anne beni anneanneme götürme, bırakma, kötü şeyler oluyor" demesi üzerine pedagoga götürünce olayı öğrendi. Durum jandarma bildirildi. H.İ. gözaltına alındı. Olayı duyan annenane S.G. ise kayıplara karıştı. S.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

H.İ.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Ben bu çocuğun anneannesiyle birlikteyim. Evlenme teklif ettim ama kabul etmedi. Benim adımı dahi bilmez. Beni müdür olarak bilir. Çocuğu 2-3 kere ya gördüm ya görmedim. Asla ağzını bağlamadım, tecavüz etmedim. Bunlar iftira. Ayrıca bana niye iftira attıklarını anlayabilmiş değilim. Ben mağdur çocukla hiç yalnız kalmadım" dediği öğrenildi. H.İ., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN TEPKİ

Kentte duyulan olay, sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti. Bodrum Yarımadası Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Esma Ezenel, Elele Derneği üyesi ve yazar Mirgün Çavuşoğlu ile bazı vatandaşlar, dün akşam anne E.Ç. ile birlikte Bodrum Adliyesi'ne gelerek, anneanne S.G. hakkında, torununu tehdit ettiği ve cinsel istismara göz yumduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Esma Ezenel, "Bunu aklım havsalam almıyor. Şok içerisindeyiz. Yargıya yalvarıyoruz. Bu cezaların çok caydırıcı olması lazım ki başkaları küçüçük yavrularımıza dokunmaya dahi cesaret edemesinler. Anne babaların da çok dikkatli olması gerekiyor. Toplumda gördüğünüz gibi anneanne dahi böyle bir olaya göz yumuyor. Kimse korkmasın konuşsun, çekinmesinler. Torunun böyle bir olayın içerisine sürükleyen anneannenin de tedavi görmesi gerek. Çünkü o da bir sapkın. Biz de dernek olarak çocuğumuz ve annesinin yanındayız gerekli destek ne ise vereceğiz" dedi. Yazar Mirgün Çavuşoğlu ise "Çocuğun anlattıklarıyla şoke olduk. Önce anneaneye tecavüz edip çocuğa izleten bu adamın ardından çocuğa tecavüz ettiğini öğrenince şoke olduk. Sapıklığın zirve yaptığı bir ortamdayız, bu adamın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Şüpheli tutuklandı ama asıl tutuklanması gereken anneanne. Bu nedenle çocuğun annesi şikayetçi oldu. Köpeğin bile yavrusunun yanına gittiğinizde, size nasıl tepki verdiğini biliyoruz. Bu anneannenin ne yazık ki bir köpek kadar olamadığını ve torununu korumayı beceremediğini görüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adliyenin görüntüsü

- Anne ile röp.

- Annenin nişanlısı ile röp.

- Esma Ezenel ile röp.

- Mirgün Çavuşoğlu ile röp.

- Tutuklanan adamın ve anneannenin fotoğrafları

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

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2)KÜÇÜK KIZA İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması nedeniyle yürütülen soruşturmada 3 kişi serbest kalırken, küçük kıza ilk cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi de yakalanarak adliyeye sevk edildi.Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen ay ormanlık alanda bir otomobili durdururken, otomobilde bulunan 14 yaşındaki kız çocuğuna 2 kişinin cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Küçük kızın ifadesi doğrultusunda küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen otomobilde bulunan 2 kişi ile bir kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Küçük kızın ifadesi doğrultusunda ilk olarak cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 24 yaşındaki A.F. ise dün Başiskele İlçesi'nde gözaltına alındı. A.F. bugün adliyeye sevk edildi.

14 yaşındaki kız koruma altına alınırken, yaşadıkları nedeniyle ailesi tarafından dışlandığı, koruma altındayken intihara teşebbüs ettiği, gördüğü psikolojik tedavinin ardından yeniden yurda konulduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmesi

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), ()

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3)OĞLUNUN 'BANA, ANNEMİN SENDEN DAHA ÇOK İHTİYACI VAR' NOTUNU GÖRÜP, KATLİAM YAPMIŞ

KONYA'da boşandığı eşi 41 yaşındaki Yasemin Yıldız'ı, eski kayınpederi 72 yaşındaki Behram Yıldız ve kayınvalidesi 59 yaşındaki Fatma Yıldız'ı dün pompalı tüfekle öldürüp, 7 yaşındaki kızı S.A.'yı yanına alıp kaçan 40 yaşındaki Erdal Atlı, İzmir'de yakalandı. Konya’ya getirilen ve yapılan sorgulamanın ardından adliye sevk edilen Erdal Atlı'nın ifadesinde, bir süre yanında kalan oğlunun "Baba, artık bana, annemin senden daha çok ihtiyacı var. Artık annemde kalacağım" notunu gördükten sonra cinnet geçirip, eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Öldürülen üç kişinin cenazesi de bugün defnedildi.

TIR şoförlüğü yapan Erdal Atlı, dün sabah saatlerinde pompalı tüfekle 1 yıldır ayrı yaşadığı ve 4 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Yasemin Yıldız'ın, kaldığı eski kayınpederi Behram Yıldız'ın, merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine gitti.

KAPIYA AÇAR AÇMAZ ATEŞ ETMİŞ

Kapıyı açan Yasemin Yıldız, eski eşinin elinde tüfeği görünce kapıyı kapatmak istedi. Ancak öfkeli eski koca Atlı, tüfekle eşinin üzerine ateş açtı. Ardından silah sesini duyup koşarak kapıya gelen eski kayınpederi Behram Yıldız ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'a da ateş etti. 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken Atlı, katliamı gözleri önünde gerçekleştirdiği kızı S.A.'yı alıp, otomobile binerek hızla uzaklaştı. Atlı, kaçarken de okulda olan oğlu 17 yaşındaki Y.E.A.'ya cep telefonundan "Oğlum eve koş, anneni, dedeni ve nineni vurdum. Belki yetişirsin" diye mesaj attı. Silah sesini duyan komşularının çağırdığı sağlık görevlileri anne, baba ve kızının öldüğünü belirledi.

ANNE, BABA VE KIZI DEFNEDİLDİ

Yasemin Yıldız, annesi Fatma Yıldız ve babası Behram Yıldız'ın cenazeleri bugün Bosna Hersek Mahallesi'ndeki İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

EŞYALARINI SATIP, OTOMOBİL KİRALAMIŞ

Olayın ardından kaçan Erdal Atlı'nın yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği, ekipleri önce Atlı'nın kent merkezinde saklanabileceği yerleri kontrol etti. Ancak her hangi bir ize rastlamadı. Bunun üzerine ailesinin İzmir'de yaşaması ve oraya kaçma ihtimali üzerine güzergahtaki emniyet müdürlükleri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne haber verildi. Ardından bir ekip İzmir'e yola çıktı. Bu sırada araştırmasını sürdüren polis, Atlı'nın kaldığı evdeki eşyaları sattığını ve geçen pazartesi günü araç kiraladığını belirledi. Kiralanan aracın uyduk takip sisteminde aracın yeri tespit edildi. Atlı, dün akşam saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesi girişinde polis tarafından yanında götürdüğü kızıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Atlı, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

KIZINI GEZMEYE GÖTÜRÜYORUM DİYE KANDIRMIŞ

Katliamın ardından kızı S.A.'yı da yanında götüren Erdal Atlı, kızının 'Baba nereye gidiyoruz?' sorusu üzerine kızını "Babaanneni, dedeni özlemedin mi? Gezmeye götüreyim mi, seni"diyerek İzmir'e götürdüğü ortaya çıktı.

OĞLUNUN BIRAKTIĞI NOTU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNMÜŞ

Erdal Atlı, daha önce boşanma davası açtıklarını ancak sonra vazgeçtiklerini, eşinin ikinci kez açtığı davada ise boşandıklarını söylediği öğrenildi. Çocuklarının velayetinin eşine verildiğini hatırlatan Atlı'nın, ifadesinde, "Çocuklarımın velayeti annelerine verilmişti. Görüş günümde cumartesiydi. Ancak ben TIR şoförüyüm genelde şehir dışında yolda oluyorum. Pazar günleri Konya'da oluyordum. Pazar günleri yanlarıma gittiğimde eşim, çocuklarımı görmeme izin vermiyordu. Ailem İzmir'de yaşıyor. Ben sadece çocuklarımı görebilmek için Konya'ya kalmaya devam etmiştim."dediği öğrenildi.

Oğlunun yaklaşık 1 ay önce annesinin evini terk edip yanına geldiğini belirten Atlı'nın "Oğlum bir süre yanımda kaldı. Ancak geçen pazar günü eve geldiğimde "Baba, artık bana, annemin senden daha çok ihtiyacı var. Artık annemde kalacağım"yazılı notunu gördüm. Çılgına döndüm, bunalıma girdim. Evdeki tüm eşyaları sattım. Pazartesi günü de araç kiraladım. Olay günü de üç ay önce satın aldığım pompalı tüfeği yanıma aldım. Eşimin ailesinin yanında kalıyordu. Onun kaldığı eve gittim. Tüfekle eve çıkıp zili çaldım. Eşim kapıyı açtı. Tüfeği görünce kapatmak istedi. Önce ona, sonra da sesi duyup gelen kayınpederim ve kayınvalideme ateş açtım."dediği öğrenildi.

KATLİAMDAN SONRA AMBULANSLARIN GELMESİNİ BEKLEMİŞ

Erdal Atlı, katliamdan sonra aracına binip bir kaç sokak ileriye gittikten sonra bir süre ambulansların gelmesini beklediği bu sırada oğluna mesaj attığını ve ambulansların eve geldiğini görünce hızla uzaklaştığını söylediği belirtildi. Atlı, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayın ardından Y.E.A. ve S.A.'nın devlet koruması altına alındığı belirtildi.

ANNELER GÜNÜNDE OĞLUNA KAVUŞUNCA "ANNELER GÜNÜ HEDİYEMİ ALDIM"

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Yasemin Yıldız'ın babasının yanına giden oğlu Y.E.A.'nın geçen cuma günü eve tekrar dönmesi üzerine sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında oğlu ile birlikte çektiği fotoğrafı " Hayırlı cumalar. Anneler günü hediyemi aldım bile şükürler olsun Allahıma" yazması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelinin adliyeye sevk edildi

-Cenaze namazından detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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4)NİĞDE'DE UYUYA KALAN KADIN DOKTOR GÜVENLİK GÜÇLERİNİ AYAĞA KALDIRDI.

Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil bölümünde görevli doktor N.A. sabah nöbete gelmedi. Nöbete gelmemesi üzerine hastane yönetimi N.A. ulaşmaya çalıştı. Genç doktora ulaşamayan hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, itfaiye ekipleri yaşadığı eve gitti. Kapı açılmayınca itfaiye ekipleri balkondan girmeye hazırlanırken yetkililerden Dr. N.A.'ya ulaşıldığı haberi geldi. N.A.'nın sabah uyanamadığı için işe gelemediği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Polislerden görüntü

- İtfaiye erleri ve aracından görüntü

- Detay görüntü

Süre: 44 saniye Boyut: 48 Mb

Haber-Kamera:Ali KADI/ NİĞDE,()

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5)SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİNİ KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

NEVŞEHİR Merkeze bağlı Göreme beldesinde su kuyusuna düşen köpeğini kurtarmak isteyen Hasan Baltacı metan gazından zehirlenerek canından oldu.Göreme belde merkezinde Zemi Vadisinde bulunan bağ evine köpeğini kontrol etmek için gelen Hasan Baltacı (48) köpeğinin su kuyusuna düştüğünü gördü. Köpeğini su kuyusundan kurtarmak isteyen Hasan Baltacı kuyuya girdiğinde metan gazından zehirlenerek can verdi.

Sabah saatlerinde yakınları tarafından su kuyusunda bulunan Hasan Baltacı’nın naşı otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Su kuyusunda köpeğiyle birlikte can veren Hasan Baltacı’nın yakın komşuları İrfan Temur ve Kemal Özbey, yakın arkadaşlarının böylesine talihsiz bir olay sonucunda hayata gözlerini yummasından duydukları üzüntüyü dile getirdiler.Talihsiz genç adamın naşı otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Göreme beldesinde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Su kuyusundan genel ve detay görüntü

-Ölen Hasan Baltacının komşusu İrfan Temur ve Kemal Özbey ile röportaj

-Bağ evinden genel ve detay görüntü

(Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,)

1 Dosya 2 Dakika 33 Saniye 161 -MB

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6)SİLİFKE’DE SEZONUN İLK KİRAZ HASADI BAŞLADI

MERSİN'in Silifke İlçesi'ne bağlı Gökbelen Mahallesi'nde kiraz hasadı başladı. Yörenin erkenci kirazları 7-8 TL'den alıcı buluyor.Gökbelen Mahallesi'nde oturan çiftçi Mustafa Kucur, 7 dönüm arazisinde kiraz hasadına başladı. İlk hasatta elde edilen erkenci 500 kilo kiraz kilosu 8 liradan satıldı. Çiftçi Mustafa Kucur, sezonun ilk krizini hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, bölgenin mikro klima özelliğinden dolayı birçok meyve ve sebzenin diğer illere göre erken yetiştiğini ve bu açıdan öncü bir ilçe olduğunu kaydetti. Doygun, "Üreticimiz şu anda erkenci kirazlardan hasat yaptı. Napolyon cinsi de bir hafta sonra hasat olacak. Silifke'de yok, yok. Eriği ile kaysısıyla, narıyla, çileğiyle ve kirazıyla örtü altı ve açıkta yetişen ürünlerimizle fark yaratıyoruz. Her türlü meyve ve sebzeyi tüccarlarız Silifke'de bulabilir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kirazlardan detay görüntü

-Kirazlardan genel görüntü

-Kirazların toplanması

-Üretici Mustafa Kucur ile röportaj

-Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ile röportaj

Süre: 03.07 Boyut: 248 MB

Haber - Kamera : Mehmet OKUR / SİLİFKE(Mersin), ()

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7)BODRUM'U BİP'TE BULACAKLAR

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ni ziyaret eden milyonlarca turist, Turkcell'in anlık mesajlaşmaa uygulaması BİP ile kentle ilgili bilgilere erişebilecek.

Bodrum Belediyesi ile Turkcell işbirliği yaptı. BİP'in Keşfet bölümünden Bodrum Belediyesi'nin sayfasını takip edenler, ilçeyle ilgili etkinliklere, plaj, kafe ve restoranlar, mavi yolculuk, tarihi yerler nöbetçi eczane, hastane gibi birçok bilgiye ulaşabilecek. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz'un, servis üzerinde çalışanların ve basın mensuplarının katılımıyla Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'nin en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından olan BİP'in belediyeler tarafından da kullanılmaya başlanmasıyla proje genişletildi. İlk kez Bodrum Belediyesi ile gerçekleşen uygulama kapsamında mesaj bölümüne "Menü" yazılması ile kullanıcılar, çok sayıda aktiviteye ulaşabilecek.

"BİP İLE BODRUM MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞACAK"

BİP'in tüm dünyada 14 milyondan fazla kez indirildiğini belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, "BİP özünde inovasyon olan bir servis. BİP ile mesajlaşabilir, görüntülü ve sesli görüşme yapabilirsiniz. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. O nedenle geçtiğimiz yıl BİP'e eklediğimiz keşfet bölümünde bugün 100'den fazla servis kullanılıyor. Onlarca farklı işlem, sesli komut veya mesajla gerçekleştirilebiliyor. Bugün Bodrum Belediyesi ile yaptığımız işbirliği ise BİP'in yeniliklerinden birisi. BİP ile artık belediyelerimiz hem kendi sakinlerine hem de misafirlerine hızlıca ulaşabiliyor. O nedenle BİP'teki Bodrum Belediyesi sayfasının belediyelerimizin potansiyellerini göstermesi açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. BİP kullananlar, Bodrum ile ilgili öğrenmek istedikleri her şeye artık tek bir mesaj ile ulaşabilirler. İnanıyorum ki BİP ile Bodrum'a gelen turistlerin tatilleri de daha keyifli geçecek" dedi.

Başkan Kocadon ise, "Bugün Turkcel'le birlikte Türkiye'de bir ilki başarmaktan mutluyuz. Sosyal medya denen bir algı var. Tüm dünya artık bununla yönetiliyor. Sosyal medya ile iyi geçinmeli. Çünkü artık, tur operatörlerinin işi bitecek. İnsanlar bir düğmeye basarak, tatilini, otelini, uçağını her şeyini programlayacak. Ben de iyi geçiniyorum ama kendi cep telefonum özellikli bir telefon değil, sadece yeşil ve kırmızı düğmeden ibaret. Ama sanmayın ki sosyal medyadan uzağım. Arkamda çok güçlü bir sosyal medya ekibim var. Malta Başbakanı'nın elinden yöresini sosyal medyada en iyi tanıtan belediye başkanı ödülünü aldım. 14 milyon gibi bir indirmeden bahsediliyor ve mutlu etti bizi. Bodrum'un birinci geçim kaynağı turizm, en önemli tanımda tavsiyedir. Bu tanımlar sürdükçe de turist gelmeye devam edecektir. Bir ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un, hoşgeldin mesajı ile takipçilerini karşıladığı Bodrum Belediyesi'nin BİP sayfasından, tarihi yerler ile ilgili genel bilgiler ve harita bilgileri, kafeler ile ilgili genel bilgiler ve harita bilgileri, pazarlar ile ilgili genel bilgiler ve harita bilgileri, plajlar ile ilgili bilgiler ve en yakın plajları sorgulayabilme seçeneği, eczaneler ve hastaneleri görüntüleyebilme, en yakın eczaneler ile nöbetçi eczaneleri sorgulayabilme seçeneği, Belediye portalına tek tıkla yönlendirme, Bodrum'un haritası ve ilçe ile ilgili genel bilgiler, Marinalar ile ilgili bilgiler, Yel Değirmenler'i ile ilgili bilgiler, Mavi yolculuk ile ilgili bilgiler ve Bodrum'daki etkinliklerle ilgili detaylara ulaşabilme imkanı sunulacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Basın toplantısından görüntü

- Başkan Kocadon'un açıklamaları

- Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz'un açıklamaları,

( Haber: Nilüfer DEMİR , Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), ()

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8)RUS TURİST ANTALYA'DA OTELDE KENDİNİ ASTI



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Rus turist 30 yaşındaki Evgenii Khakimulin, kaldığı otelin 2'nci kat balkon daemirine bağladığı eşofmanıyla kendini asıp yaşamına son verdi.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki 3 yıldızlı bir otelin çalışanı saat 04.00 sıralarında ikinci kat balkonunda asılı bir kişi olduğunu otel yönetimine bildirdi. Otel yetkilileriol de 112 ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, balkon demirine bağlı eşofmana asılı cesedi indirdi. Yapılan incelemede ölen kişinin, otelde tek başına tatil yapan Rus Evgenii Khakimulin olduğu belirlendi.

Khakimulin'in cesedi nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -



