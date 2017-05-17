DHA YURT BÜLTENİ-13

1)TRUMP'IN İSTEDİĞİ RAHİP BRUNSON'U, GİZLİ TANIK MİSYONERLİK VE FETÖ'YÜ AKLAMAKLA SUÇLAMIŞ(ek)

(NOT 21 KASIM 2011 TARİHİNDE SERVİS EDİLEN DURUŞMA HABERİ)

KİLİSE ÖNÜNDE ATEŞ ETME DAVASI BAŞLADI

İzmir'in Alsancak semtindeki Diriliş Kilisesi önünde misyonerliğe tepki gösterip kuru sıkı tabanca ve av tüfeğiyle kilise derneği vaizi Andrew Cgraiv Burunson'a ateş edip öldürmek istediği iddia edilen Mustafa Ali Eren ve G.Ş.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı El Kaide terör örgütüne üye olmak' suçlarından müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.Sanıklardan Eren'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevkine ve tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Şekar'ı ise tahliye etti.

Olay, geçen 1 Nisan'da, Alsancak 1469 Sokak'taki Diriliş Kilisesi'nin önünde meydana geldi. Kilise önüne gelen Mustafa Ali Eren, Diriliş Kiliseleri Derneği vaizi Andrew Craig Brunson'un kapı girişinde olduğu sırada, "Hesap sorulacak. Misyonerlik yapıorsunuz. vatanı size sattırmayız. El Kaide bundan hesap soracak" diye bağırarak kuru sıkı tabancayla 5-6 el ateş etti. Eren, poşet içerisinde sakladığı tek kırma av tüfeğiyle de Brunson'a doğru ateş etmek isterken, kendisine müdahele edilmesi sonucu havaya ateş etti. Etkisiz hale getirilen Mustafa Ali Eren, İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, soruşturma kapsamında Eren'i bu olaylara azmettiridği iddiasıyla G.Ş.'yi de gözalıtna aldı. İki kişi sevkedildikleri adliyede tutuklandı.

Yedi aydır tutuklu bulunan Mustafa Ali Eren ve G.Ş. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs ile silahlı terör örgütü El Kaide'ye üye olmak' suçlarından müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar hazır bulundurulurken, Diriliş Kilisesi Derneği vaizi Andrew Craig Burunson ile tarafların avukatları da katıldı. Hiçbir örgüte üye olmadığığnı, MHP Manisa İl Örgütüne üye olduğunu belirten Mustafa Ali Eren, babasının kendisini dışlaması ve bankalara olan kredi borçları yüzünden bunalıma girdiğini, bu nedenle cezaevine düşmemek için bu eylemi yaptığını ve tek başına karar verdiğini söyledi. Eren, "Vaiz Andreaw ile daha önceden tanışıyoruz. Hiristiyanlık misyonerleği yapıyorlardı. İzmir'e her geldiğimde yanlarına uğruyordum. Toplantılarına da katıldım. Düzenledikleri pikniğe de gittim. Kilisede düzenlenen ayinlerini de izledim. Aradan zaman geçti, ailemden ayrıldım. Babam üç yıl önce cezaevine girdi. Ailemin ticari işlerini ben yürütmeye başladım. Bankalar ve esnaf odalarından kerdi çektim. Kredi borcum önemli meblağlara yükseldi. Babam cezaevinden çıktı, evlatlıktan sileceğini söyleyip, beni evden kovdu. Sanık G.Ş.'ye bu durumları anlattım. Borç yüzünden cezaevine girmek istemediğimi, başka bir suç işleyeceğimi söyledim. Bana çocukça haraket etmememi tavsiye etti. Kuru sıkı tabanca ve tüfeği aldım. Planımı gerçekleştirmek için taksiyle İzmir'e geldim. Taksiciye gelirken İzmir'de güzel bir akşam yaşayacağımı, eğleneceğimi söyledim. Kilisenin karşısındaki bir apartmana girip, kutudaki silah ve av tüfeğini hazır hale getirdim. Tüfeği poşete koydum, diğer silah koltuk altımdaydı" dedi.

Yoldayken G.Ş.'yi arayıp, eylemi gerçekleştireceğini söylediğini anlatan Mustafa Ali Eren, "Beni desteklemedi. Apartmandan çıktım, Andrew kilisenin kapısı önünde birisiyle duruyordu. Tabancayı çıkartıp havaya ateş etmeye başladım. Anderw'e 'Burası Türkiye. Misyonerlik yapmanıza izin vermeyeceğim' diye bağırdım. Poşetteki tüfeği de çıkartıp ateş edecektim, beni yakalamak istediler. Tüfekle de bir el havaya ateş ettim. Andrew ve yanındakiler beni yakalayıp etkisiz hale getirdi. Kimseye zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Ateş ettikten sonra korkutmak amacıyla 'El Kaide bunun hesabını soracak' diye bağırdım" diye konuştu.

Facebook'tan, Manisa ve Alsancak'taki Dirliş kiliselerinin sayfalarına girip üye olduğunu da söyleyen Eren, 2009 yılında da Manisa Yeni Doğuş Kilisesi temsilciliğinin camlarıın kırıp, tabelasına zarar verenin kendisi olduğunu söyledi.

Diğer sanık G.Ş., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, Mustafa Ali Eren'i herhangi bir eyleme yönlendirmediğini savundu. Diriliş Kiliseleri Derneği vaizi Andrew Craig Brunson ise "Bu kişi beni tanımıyordu. Kendisini tanımıyorum. Ayrıca kilisede de ayin yapmıyoruz. Olay günü kilsede toplantı vardı. Yanımdaki Çağlar ile ikimiz kapı önüne çıktık. Sanık, ikimizi hedef alıp, bize doğru ateş etmeye başladı. Tüm atışları hedef gözeterek yaptı. Şoke oldum. Bağırıp, tabancayla ateş ettikten sonra, poşetten tüfek de çıkarmaya çalıştığını farkettik. Bu sırada bir kişi üzerine atlayıp kollarından tuttu. Ben ve çevreden gelen komşularla etkisiz hale getirdik. Aslında hedefinde ben yoktum, hedef kiliseydi. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti Mustafa Ali Eren,'in tutukluluk halinin devamına, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilmesine karar verdi. Diğer sanık G.Ş. ise tahliye edildi. Duruşma önümüzdeki ocak ayına ertelendi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------(ARŞİV (1 NİSAN 2011)

- Kiliseden görüntü

- Sokaktan görüntü

- Genel ve detay görüntü

İZMİR, ()

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KÖMÜR OCAĞINDA METAN GAZI 2 CAN ALDI (EK)

2)CENAZEYİ GELİN- GÖRÜMCE AĞLAYARAK TESLİM ALDI

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dün akşam kömür ocağında metan gazı sızıntısı sonucu yaşamını yitiren işçiler Levent Korkmaz ile Esen Çavuş'un cenazelerine, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsileri yapıldı. Levent Korkmaz'ın hiçbir yakını cenazeyi almaya gelmedi. Esen Çavuş'un eşi Serap Çavuş ve kız kardeşi Meryem Aşık, cenazenin gelmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Serap Çavuş ile kız kardeş Meryem Aşık uzun süre birbirlerine sarılarak ağladı. Serap Çavuş ile Meryem Aşık, güçlükle ayakta dururdu. Serap Çavuş, "Bu acıya dayanamam. Sensiz ne yaparım. Neredesin yavrum neredesin" diyerek ağladı.2 maden işçisinin cenazeleri, defnedilmek üzere karayoluyla Zonguldak'a götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Ölenlerin yakınlarının ağlaması

Patlama sırasında madendeki arkadaşlarının olayı anlatması

Cenazeler alınırken görüntü

Ölenlerin yakınlarından görüntü

Cenaze arabasından detay görüntü

8.54"

Haber- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA, ()

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3)SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA GÖZALTI

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 19 yaşındaki D.Ö., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sosyal medyasından PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen işsiz D.Ö.'yü takibe aldı. D.Ö.'nün ayrıca lise önlerinde kız öğrencilere rahatsızlık verdiği iddia edildi. D.Ö., bugün evinden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Ö., sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Görüntü Dökümü

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- Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi görüntü

- Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne doktor kontrolüne getirilen D.Ö. görüntü

- Marmaris Adliyesi genel görüntü

- Marmaris Adliyesi'ne çıkartılan D.Ö.'nün genel görüntüsü

(Toplam: 1 dakika 50 saniye-132 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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4)ADALET BAKANI BOZDAĞ'A ÇEVRECİ CİNAYETİNİ SORDU



CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Finike'de taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun 9 Mayıs Salı günü evinde eşiyle birlikte öldürülmesiyle ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a soru önergesi verdi. Budak, “Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun çevre mücadelesi ve kazandığı davalarla cinayet arasında bağlantı araştırılacak mı" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Antalya'da doğal yaşam alanlarının korunması için uzun yıllardır mücadele eden Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu'nun vahşice öldürüldüğüne dikkat çekti. Budak, “Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun verdiği mücadele nedeniyle hedef alındığı, bu nedenle soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Son dönemde Antalya'nın pek çok yerinde orman ve doğal yaşam alanlarının tahrip edildiği dikkate alındığında, bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmaması, bu tahribatı yapanları cesaretlendirecektir" dedi.

CİNAYET ÖNCESİNDEKİ ORMAN YANGININI HATIRLATTI

Cinayetten önce Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun evinin bölgesinde yangın çıktığını ve köpeklerinin öldürüldüğünü hatırlatan Budak, “Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayetinden önce evinin olduğu bölgede çıkan yangın ve sahibi olduğu bekçi köpeklerinin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma açılmış mıdır? Hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Ali Ulvi Büyüknohutçu kendisine yönelik tehditlerle ilgili, geçmişte ve son dönemde suç duyurusunda bulunmuş mudur? Bunlarla ilgili hangi işlemler yürütülmüştür?" sorularına yanıt istedi.

SORU İŞARETİ KALMAMALI

Budak, soru önergesinde Bekir Bozdağ'a, şöyle seslendi;

“Ali Ulvi Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyükhohutçu'nun çevrenin korunması konusunda yürüttüğü hukuk mücadelesi ve kazandığı davalarla, cinayet arasında bir bağlantı olup olmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılması sağlanacak mıdır? Ali Ulvi Büyüknohutçu cinayetinin tüm yönleriyle ve hiçbir soru işareti kalmadan aydınlatılması sağlanacak mıdır?"

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()

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5)KAHRAMANMARAŞ'TA, 'SAVAŞ MAĞDURU ENGELLİLER ULUSLARARASI ARAMA' KONFERANSI

SAVAŞ nedeniyle engelli kalanlar ve onların ailelerinin mevcut durum ve sorunlarının belirlenmesi, bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası 1'inci Arama Konferansı Kahramanmaraş'ta başladı. Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası İşbirliği Teşkilatı tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bir otelde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Destekli Yaşam Strateji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEYSAM) Başkanı Dr. Aylin Çiftçi yaptı. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada yaklaşık 65.3 milyon kişinin savaş nedeniyle kendi yurtlarından başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Aylin Çiftçi, yine savaşlarda kullanılan bomba ve silahlar nedeniyle birçok insanın engelli kaldığını söyledi. DEYSAM olarak bu konuyla ilgili ihtiyaçları belirlemek, çözüm önerilerini tespit etmek ve uluslararası düzeyde işbirliği oluşturmak için şubat ayında İstanbul'da Savaş Mağduru Engelliler Uluslararası Zirve Programı gerçekleştirdiklerini kaydeden Çiftçi, şöyle dedi: "Konuyla ilgili başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlık temsilcilerini aramıza almaya gayret ettik. Ve özel sektör temsilcilerini de aldık, çünkü bununla ilgili yaralar sarılırken bir takım desteklere de ihtiyaç olacak. Dolayısıyla kendilerinin bu konuya vereceği katkının çok önemli olacağını düşündük. Zirve programının sonunda bir işbirliği teşkilatı oluşturduk, Savaş Mağduru Engelliler İşbirliği Teşkilatı. Bundaki amacımız genelde zirve programları ve kongreler yapılır ama herkes dağılır gider, konu ortada kalır. Biz bu konu ortada kalmasın, uluslararası düzeyde devamı sağlanabilsin diye bir işbirliği teşkilatı kurduk ve teşkilatın üyeleri olabilecek kurum temsilcilerini Kahramanmaraş'ta bu zirvenin arama konferansını gerçekleştirmek üzere şubat ayında karar aldık" diye konuştu.

'SAVAŞ MAĞDURLARI RAKAMSAL OLARAK ORTAYA ÇIKACAK'

Bu çalışmada aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkenin temsilcileriyle birlikte yaptıklarını ve konferansa Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kanada ve İngiltere'den temsilcilerin katıldığını ifade eden Aylin Çiftçi şöyle devam etti: "Önümüzde veriler yok. Savaştan dolayı görme yeteneğini kaybetmiş kaç kişi var, çocuk kaç tane var, eğitimi dahil olmuş olanlar ne kadarı, eğitim dışında kalanlar kaç kişi, aynı şekilde Bosna'da, Suriye'de Azerbaycan'da bunun karşılığı gelen rakamlar neler bütün bunları bir araştırmayla ortaya koymak gerekiyor. Birinci ihtiyaç araştırma ihtiyacı olarak ortaya çıktı. İnşallah bir yıl geçmeden elimizde bu konuyla ilgili veriler artık olabilecek. Savaştan dolayı yürüyemeyen, ellerini kullanamayan, akıl sağlığını kaybetmiş rakamsal olarak kaç kişi var, eğitime, istihdama dahil olan, olamayan bütün bunlar ortaya çıkmış olacak."

ÇELEBİ: HEM SİLAH SATIYORLAR HEM DE ENGELLİ TEKNOLOJİSİNİ

Konferansta konuşan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise kan üzerinden beslenen devletlerin hiçbir zaman savaşların bitmesinden yana olmayacağını dile getirerek şunları dedi: "Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni yayınlar ama sözleşmenin arkasında ne kadar durduğunu sattığı, ihraç ettiği silahlarla görürsünüz. Alacağınız kararlar barıştan bahseden devletlerin öncelikle insan odaklı bizi görmeleri, savaşların durması için silahların ihraç edilememesi ve bombaların satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu ciddi bir karar olacaktır. Ülkeler hem silah satıyorlar hem de hem bomba atıyorlar, onların bombalarıyla sakat kalıyoruz, peşinde de bize teknoloji satıyorlar. Yani iki yönüyle bizim üzerimizden oyunlar oynanıyor. Bir harp üzerinden geçiniyorlar, iki sakatlık üzerinden teknolojilerini bizlere ihraç ediyorlar. Bence değerli heyetimiz şunu dikkate almalıdır. Engelli teknolojisini; yani silah ihraç edenlere kurdurmamak adına ivedilikle Sanayi Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devrede olmak şartıyla sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının işbirliğinde bu teknolojiyi biran önce devreye sokmalıyız."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da belediye olarak her zaman mültecilerin yanında olduklarını ve onların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Konuşmaların ardından Aylin Çiftçi, desteklerinden dolayı Erkoç'a teşekkür plaket verdi.

Görüntü Dökümü

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- Konferansa katılanlar

- Çiftci'nin konuşması

- Çelebi'nin konuşması

- Erkoç'un konuşması

- Erkoç'a plaket verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB

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6)ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

ADIYAMAN'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Gürsel yönetimindeki 27 C 4214 plakalı otomobil, kavşakta Hüseyin Sözeri'nin kullandığı 59 TB 847 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Selda Gürsel ile Emine T. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Adıyaman'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

Tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri ve ekipler

- Kaza yapan araçlar

- Yaralılara müdahale edilmesi

- Yaralıların ambulansla taşınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Haci BOZKURT - ADIYAMAN )

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 ve 17 MB

