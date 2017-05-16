DHA YURT BÜLTENİ-13

Yüzde 100 bursla Harvard Üniversitesi'nde okuyacak

İZMİR Amerikan Koleji'nde burslu olarak okuyan 18 yaşındaki Nil Çakırca, Harvard yolcusu. Başvurunun kapanmasına yarım saat kala annesinin önerisiyle niyet mektubunu yeniden yazan ve ilk akıllı telefonunu lise 1'de aldığından bahseden Nil Çakırca, yüzde 100 bursla Harvard'da okuyacak.

İzmir Amerikan Koleji'nde (ACI) burslu ve yatılı okuyan Nil Çakırca, Harvard üniversitesine yüzde 100 bursla kabul edildi. Ailesiyle her kararını paylaştığını belirten Nil, başvurunun bitmesine yarım saat kala annesinin beğenmediği 'niyet mektubunu' yeniden yazdı. Ekonomi ile ilgili yazdığı niyet mektubunu, kendisini anlattığı yenisiyle değiştiren Nil, ilk akıllı telefonunu lise 1'de aldığını bu telefonun ablasının eski telefonu olduğunu, bu telefonla arkadaş ilişkilerinin şekillenmesini, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini anlattı. Nil mektubunda Türkiye'de uygulanan sınav sisteminden de bahsetti. Harvard gibi okulların sadece başarı değil farklılıklar da aradıklarını belirten Nil, "Çünkü başvuran herkesin puanları, notları yüksek. İlk mektup nasıl bir eğitim alacağım ile ilgiliydi. Anneme bunu okudum, ama bakışından beğenmediğini anladım. Değiştirmemi önerdi. Başvurunun bitmesine yarım saat kala hayatımın şekillenmesinde etki yaratan anılarımı anlattığım mektubu yazdım. İzmir Amerikan'a ablam Damla'nın girmem için ısrarcı olduğunu, okula yüzde 100 burslu kabul edilişimi, ablamın Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuduktan sonra hayali olan Google'da çalışmaya azmi sayesinde nasıl başladığını yazdım" dedi.

İLK TELEFONUNU LİSE 1'DE ALDI

Mektubunda arkadaşlarla olan ilişkinin ve aile değerlerinin toplumun beklentilerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Nil, "İleride ülkeme dönüp yakaladığım fırsatları diğer çocukların da yakalaması için elimden geleni yapacağımö dedi. İlk telefonunu lise 1'de aldığından da söz eden Nil, "WhatsApp uygulamasının arkadaşlarımla ilişkimi belirleyici olmasından söz ettim. Benim ilk akıllı telefonum lise birde oldu. O da ablamın eski telefonuydu. Oysa hazırlıkta tüm arkadaşlarımın akıllı telefonları vardı ve kendi aralarında haberleşiyor, sınavlarla ilgili konuşuyorlardı. Ertesi sabah ben ne muhabbetlerine katılabiliyor ne de esprileri anlıyordum. Telefon ile ben de bu sohbetlerin içine girebildim. Çünkü WhatsApp uygulamasını iletişim ve sınavlara hazırlık için kullanıyor, soru çözüyordum. O kadar çok soru çözümüne yardım ettim ki, 'en iyi dost Oscar heykelciliği' verildi" diye konuştu.

BURSU GERİ VERECEK

Harvard Üniversitesi'nin yüzde 100 burs verdiği Nil, "Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı'nın her yıl bir öğrenciye verdiği bursa da başvurmuştum. Onu da almaya hak kazandım. Ancak eğitim masraflarımı yüzde 100 karşılayan bir bursa sahip olduğum için bu bursu başka arkadaşlarımın faydalanması için devredeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nil Çakırca ile röp

- Nil ve arkadaşları ile görüntü

- Nil ve bilgisayar öğretmeninden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()



=========================================

Salça bidonlarında esrar sevkiyatı

UŞAK'ta bir otomobilde, domates salçası bidonları içinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Afyonkarahisar'dan Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Afyonkarahisar plakalı aracı takibe alan ekipler, şehir merkezinde uyuşturucu maddenin başka bir araca nakledildiği sırada operasyon başlattı. Aracı durduran polis, 'Tora' adlı eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, 4 plastik salça bidonu ve 1 karton kutuda 9 paket halinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili İ.A. (38) ve A.A. (42) gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (polis kamerası)

- Araçtan ve arama köpeğinden görüntü

- Araçta ele geçirilen salça bidonlarından görüntü

- Salça bidonlarından çıkan esrardan görüntü

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()



=========================================

CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne şüpheli çanta alarmı (ÖZEL)

KAYSERİ’de dün gece saatlerinde CHP İl binasına bırakılan şüpheli çanta, hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kayseri merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan il binasına dün gece 22.00 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından şüpheli bir çanta bırakıldı. Çantanın içinden bir kablonun göründüğünü fark eden partililer, hemen durumu polise bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, daha sonra bomba imha ekiplerini çağırdı. Uzman ekibin incelemesinin ardından bir erkek tarafından bırakılan çantanın, kadın çantası olduğu ve içerisinde makyaj malzemeleri, cep telefonu, şarj cihazı çıktığı ifade edildi. Çantadan dışarıya çıkan kablonun da şarj cihazının kablosu olduğu belirtildi. Diğer yandan olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, telefonla konuşan bir kişi önce parti binasının önünde geçiyor ve ardından kısa süre sonra erkek olduğu görülen ve elinde telefon olan başka bir kişi elindeki çantayı partinin giriş kapısına bırakıp, gidiyor. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yakın takibe aldı.

"UMARIZ OLUMSUZ BİR OLAY DEĞİLDİR"

Kayseri polisi olayla ilgili her ayrıntıyı ele alıp, konuyu araştırırken CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise “Polis inceliyor, umarız olumsuz bir olay değildirö dedi. Keskin, “Dün gece saat 22.15 gibi şüpheli bir şahıs caddeden geçtikten sonra 30-40 saniye sonrada çanta olan şüpheli bir şahıs gelip parti önüne çantayı bırakıyor. Gece Emniyet aranıyor. Bomba imha ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri geliyor ve gerekli müdahaleyi yapıyor. Şu an olayı Emniyet inceliyor. Umarız olumsuz olabilecek bir şey değildir. Umarız, tesadüfen olan bir olaydır ama boş bırakmamak da lazım."" diye konuştu

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin görüntüleri

-Polisin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi

-CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()



=====================================

Taksici öldürüldü

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, taksi şoförü 49 yaşındaki Muammer Eğin, göğsünden defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi otogar taksi durağına bağlı çalışan evli ve 2 çocuk babası Muammer Eğin, bugün saat 13.00'te, durağından ayrıldı.

Saat 13.45'te, Eğin'in 10 T 4035 plakalı taksisi, İzmir'in Dikili İlçesi Salihleraltı Sülüklü Mevkii'nde çoban Tugay Hendekli tarafından fark edildi. Hendekli aracın yanına gidince Eğin'i sırt üstü kanlar içinde yerde yatarken gördü. Hendekli'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Eğin'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eğin'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğini belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca ne araçta ne de Eğin'in üstünde para ya da cep telefonuna ulaşılamadığı belirtildi Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğünü bildirdi.

GÖRÜN DÖKÜMÜ:



- Olay yerinden görüntü

- Ölen şoförden görüntü

- Ölen şoförün fotoğrafı

- Jandarma incelemesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hüsnü EVREN / DİKİLİ (İzmir), ()

===============================================

Balık tutmak için Melen Çayı'na gitti, kayboldu

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde 56 yaşındaki Ergün Ersoy, dün balık tutmak için Melen Çayı'na gittikten sonra kayboldu. Kıyafetleri ve tüfeği çay kenarında bulunan Ersoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Ergün Ersoy, dün balık tutmak için ilçeye bağlı Dilaver Köyü mevkisindeki Melen Çayı'n gitti. Ersoy'un eve dönmemesi üzerine yakınları balık tuttuğu yere gitti. Ersoy'a rastlamayan yakınları, elbiseleri ile tüfeğini çay kenarında buldu. Yakınlarının kayıp başvurusu yapması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, botla çayda arama yaparken jandarma ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında ve ormanın için kısımlarında arama yaptı. Ersoy, şuana kadar yapılan aramalarda bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

--Ekipler ararken

-Köylüler ararken

-Köy muhtarı ile rop

-Jandrama ekipleri ararken

-Özel eğitimli köpek

Boyut: 273 mb

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, ()

=============================================

ABD'ye tepki için aldığı ödülleri çöpe attı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin İlçesi'nde emekli hava astsubay 4 çocuk sahibi 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'de görev yaparken ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden aldığı ödül ve takdir belgesini, bu ülkenin terör örgütlerine desteğine tepki için çöpe attı.

Bolvadin'de oturan emekli hava astsubay Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin YPG ve PYD terör örgütlerine destek vermesine tepki için bireysel bir eylem yaptı. 1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görev yaptığı sırada ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden kendisine verilen ödül ve takdir belgelerini tepki için çöpe atan Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin yaptığının dostluğa sığmadığını söyledi.

'2 SENEYE YAKIN ÇALIŞMALARIM OLDU'

Bolvadin Şehitliği'ni ziyaret eden Koyuncu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 yıl görev yaptığını belirterek, "1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin hava kuvvetlerinde 2 seneye yakın çalışmalarım oldu. Bu çalışmalarımızın amacı ABD Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki dostluğun perçinlenmesi amacıylaydı. Biz iyi niyetimizle onlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

'PKK İLE BİRLİKTE OLMALARI RAHATSIZ ETTİ'

ABD'nin YPG, PYD ve PKK'ya verdiği desteğin kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan Koyuncu, "Bizler onların bu tür gövde gösterilerinden hiçbir zaman rahatsız değiliz. Biz onların hepsinin hakkından geliriz. Türk milleti Allah'ın izniyle hepsinin hakkından gelecektir. Bunları bu coğrafyadan gönderecektir. Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir. Bu şehitler burada vatanımız, milletimizin selameti için şehit olmuşlardır. Onlar ölmemiştir. Bu bakımdan ABD'den getirmiş olduğum taltifleri, ödülleri, dostluk belgelerini hepsini topladım, hatıralarımın içerisinden çıkararak çöplüğe attım. Neden? Çünkü PKK ile birlikte olmaları beni gerçekten rahatsız etti. Benim şehitlerim burada yatarken onların PKK ile işbirliği yapması dostluğa hiçbir zaman uymamaktadır. Bu bakımdan çöpe attığım için gayet müsterihim" diye konuştu.

Hasan Hüseyin Koyuncu daha sonra şehitler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Hasan Hüseyin Koyuncu'nun açıklamaları

- Koyuncu'nun belgeleri çöpe atarken çekilmiş fotoğraflar

88.2 MB /// 02.46"

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/BOLVADİN (Afyonkarahisar), ()



=============================================

KHK ve sürgün açıklamasına polis izin vermedi

ANTALYA'da KHK ve sürgünleri protesto için bir araya gelen gruba, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis izin vermedi. Basın açıklamasında diretilince üç kez uyaran polis, iterek grubu uzaklaştırdı.

Antalya'da saat 15.00 sıralarında Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Eğitim Sen üyesi 25 kişilik grup, 'Kanun Hükmünde Kararname' kararları ile 'sürgün'leri protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis, yasal olmadığını belirterek, basın açıklamasına izin veremeyeceklerini söyledi. Grup, polisin ikazına rağmen açıklama yapmakta ısrarlı olunca üç kez uyarıldıktan sonra Çevik Kuvvet tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Grup, sloganlar atarak uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Polislerden detay görüntü

-Gruptan görüntü

-Polisin müdehalesi

-Detaylar

255 04.11"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

============================================

Ömer Tuğrul İnançer: Kendini Müslüman zannedenlerimiz kendilerine feminist diyorlar

YAZAR Ömer Tuğrul İnançer feministleri eleştirerek, "Feministmiş, cennet ananın ayağının altında. Evde çocuklara hediye aldığın zaman evvela kız çocuğununkini ver, sonra erkek çocuğununkini ver diyen peygamber, mübarek sülalesi kızından yürüyen bir peygamber ama bizim kendini Müslüman zannedenlerimiz kendilerine feminist diyorlar. Müslüman ol yeter hıyar" dedi.

Yazar Ömer Tuğrul İnançer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Okumak" konulu söyleyişiye katıldı. Batı öğretim sisteminden kaynaklanan çok büyük yanlışlık içinde olduğumuz belirten İnançer, "Özellikle mezuniyet tezlerinden başlayan sonra yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, doçentlik, profesörlük tezleri de aynı şey var. Yaptığın araştırmanın kaynaklarını göstermek yani Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi, Hasan, Hüseyin, Ali, Zeynep bunları dedi. Bunların dediğini birleştiriyorum o dediklerini de sonra koca kitap haline getiriyorum. Sonuna da bir iki sayfalık değerlendirme diye bir eften püften bir şey yazıyorum. Oluyorum sana doktor. Yani tabip manasında değil, konunun doktorasını yapmış. Peki kardeşim bunların Ahmet'in Mehmet'in Hasan'ın Hüseyin'in Halil'in Veli'nin Zeynel'in dediklerinden mana sen ne diyorsun? O yok, Ali'nin dediğini Veli'ye, Hasan'ın dediğini Hüseyin'e, Ayşe'nin dediğini Fatma'ya, Ahmet'in dediğini aktarmaya ilim demek haline geldi. İlim bu değildir. İlim kelime manası itibariyle bir kere o bilim denen saçma kelimeyi kullanmayın. Ne demek bilim uydur uydur ipe diz, dayanağı yok kökü yok" dedi.

MEDENİYETSİZ CAHİL HAK YİYEN İNSANLARI BİZE İLERİ DİYE KAKALADILAR

İlmin kökünün olduğunu ifade eden İnançer, konuşmasına şöyle devam etti: "İlmin bir kökü var. İlim alametten gelir, ilim sahibi olan alim bir konuyu ortaya attığında o konunun alametine yani deliline sahip olan demektir. Dolayısıyla evvela bu alamet sahibi olacak sonra kişinin bir problemini çözecek. Çözmüyorlar ki, ekran maymunları çıkıyorlar hepimizin aklına bir düşünce sokuyorlar, bir şüphe sokuyorlar. Zaten okumak, yazmak, öğrenmek meraklısı olan bir toplum değiliz. Sonra efendim o hoca öyle diyor, bu hoca böyle diyor ben şaşırdım. Niye şaşırıyorsun? Sen o hocaların parmağında oyuncak mısın veya ipin onlara bağlı kukla mısın, niye tetkik etmiyorsun? Ben anlamam, niye anlamazsın daha fazla para kazanayım yabancı dil tazminatı alayım sonra belki bir fırsat bulursam sanki b.. var gibi Avrupa'ya kaçayım, medeniyetsiz cahil hak yiyen insanları bize ileri diye kakaladılar. Farkındasınız değil mi? Fevkalade cahillerdir. Efendim bilimleri onlar yapmış, yalan. 1850'li yıllara kadar bütün Avrupa'da Amerika'yı geç zaten oradan buradan toplama şunun bunun çocuklarından ibaret bir toplum. Tıp öğrenimi bir tek kitapla yapılırdı İbni Sina hazretlerinin El Kanun Fi't-Tıp isimli kitabı"

MÜSLÜMAN OL YETER HIYAR

İnançer emek sahibine emeğini teri kurumadan ödemenin kapitalizm ve sosyalizmin usulü değil, Müslümanlığın usulü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Var mı ha bir şey diyecek adam? Emekmiş, Müslümanlığı bilsen emek peşinde mi koşarsın? Çünkü emeği ödenir. Yorgun haliyle teri kurumadan ücretin ödenmesi hakkı kimseye geçirmez, bunun için böyle tavsiye eden, buyuran peygamberin ümmeti komünist olması, sosyalist olması mümkün mü? Müslüman değiliz de onun için oluyoruz böyle şeyler. Feministmiş, cennet ananın ayağının altında. Evde çocuklara hediye aldığın zaman evvela kız çocuğununkini ver, sonra erkek çocuğununkini ver diyen peygamber, mübarek sülalesi kızından yürüyen bir peygamber ama bizim kendini Müslüman zannedenlerimiz kendilerine feminist diyorlar. Müslüman ol yeter hıyar. Bunları da bilmek için yine kitap okumak gerekmez. Çünkü bizim bugünkü eğitim sistemimiz denilen ucube sadece dışarıdan bir alınan taklittir. Ne yazık ki bu taklit tanzimatla beraber başlamış ve hala devam eden bir rezillik halindedir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Konuşması

-Kitaplarını imzalaması

Haber: İZMİT(Kocaeli), ()

YURT BÜLTENİ-13

Yüzde 100 bursla Harvard Üniversitesi'nde okuyacak

İZMİR Amerikan Koleji'nde burslu olarak okuyan 18 yaşındaki Nil Çakırca, Harvard yolcusu. Başvurunun kapanmasına yarım saat kala annesinin önerisiyle niyet mektubunu yeniden yazan ve ilk akıllı telefonunu lise 1'de aldığından bahseden Nil Çakırca, yüzde 100 bursla Harvard'da okuyacak.

İzmir Amerikan Koleji'nde (ACI) burslu ve yatılı okuyan Nil Çakırca, Harvard üniversitesine yüzde 100 bursla kabul edildi. Ailesiyle her kararını paylaştığını belirten Nil, başvurunun bitmesine yarım saat kala annesinin beğenmediği 'niyet mektubunu' yeniden yazdı. Ekonomi ile ilgili yazdığı niyet mektubunu, kendisini anlattığı yenisiyle değiştiren Nil, ilk akıllı telefonunu lise 1'de aldığını bu telefonun ablasının eski telefonu olduğunu, bu telefonla arkadaş ilişkilerinin şekillenmesini, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini anlattı. Nil mektubunda Türkiye'de uygulanan sınav sisteminden de bahsetti. Harvard gibi okulların sadece başarı değil farklılıklar da aradıklarını belirten Nil, "Çünkü başvuran herkesin puanları, notları yüksek. İlk mektup nasıl bir eğitim alacağım ile ilgiliydi. Anneme bunu okudum, ama bakışından beğenmediğini anladım. Değiştirmemi önerdi. Başvurunun bitmesine yarım saat kala hayatımın şekillenmesinde etki yaratan anılarımı anlattığım mektubu yazdım. İzmir Amerikan'a ablam Damla'nın girmem için ısrarcı olduğunu, okula yüzde 100 burslu kabul edilişimi, ablamın Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuduktan sonra hayali olan Google'da çalışmaya azmi sayesinde nasıl başladığını yazdım" dedi.

İLK TELEFONUNU LİSE 1'DE ALDI

Mektubunda arkadaşlarla olan ilişkinin ve aile değerlerinin toplumun beklentilerinden daha önemli olduğunu vurgulayan Nil, "İleride ülkeme dönüp yakaladığım fırsatları diğer çocukların da yakalaması için elimden geleni yapacağımö dedi. İlk telefonunu lise 1'de aldığından da söz eden Nil, "WhatsApp uygulamasının arkadaşlarımla ilişkimi belirleyici olmasından söz ettim. Benim ilk akıllı telefonum lise birde oldu. O da ablamın eski telefonuydu. Oysa hazırlıkta tüm arkadaşlarımın akıllı telefonları vardı ve kendi aralarında haberleşiyor, sınavlarla ilgili konuşuyorlardı. Ertesi sabah ben ne muhabbetlerine katılabiliyor ne de esprileri anlıyordum. Telefon ile ben de bu sohbetlerin içine girebildim. Çünkü WhatsApp uygulamasını iletişim ve sınavlara hazırlık için kullanıyor, soru çözüyordum. O kadar çok soru çözümüne yardım ettim ki, 'en iyi dost Oscar heykelciliği' verildi" diye konuştu.

BURSU GERİ VERECEK

Harvard Üniversitesi'nin yüzde 100 burs verdiği Nil, "Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı'nın her yıl bir öğrenciye verdiği bursa da başvurmuştum. Onu da almaya hak kazandım. Ancak eğitim masraflarımı yüzde 100 karşılayan bir bursa sahip olduğum için bu bursu başka arkadaşlarımın faydalanması için devredeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nil Çakırca ile röp

- Nil ve arkadaşları ile görüntü

- Nil ve bilgisayar öğretmeninden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()



=========================================

Salça bidonlarında esrar sevkiyatı

UŞAK'ta bir otomobilde, domates salçası bidonları içinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Afyonkarahisar'dan Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği yönünde ihbar aldı. Afyonkarahisar plakalı aracı takibe alan ekipler, şehir merkezinde uyuşturucu maddenin başka bir araca nakledildiği sırada operasyon başlattı. Aracı durduran polis, 'Tora' adlı eğitimli narkotik köpeğiyle yaptığı aramada, 4 plastik salça bidonu ve 1 karton kutuda 9 paket halinde 8 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili İ.A. (38) ve A.A. (42) gözaltına alındı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (polis kamerası)

- Araçtan ve arama köpeğinden görüntü

- Araçta ele geçirilen salça bidonlarından görüntü

- Salça bidonlarından çıkan esrardan görüntü

Haber: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, ()



=========================================

CHP Kayseri İl Başkanlığı önüne şüpheli çanta alarmı (ÖZEL)

KAYSERİ’de dün gece saatlerinde CHP İl binasına bırakılan şüpheli çanta, hareketli saatler yaşanmasına neden oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kayseri merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan il binasına dün gece 22.00 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından şüpheli bir çanta bırakıldı. Çantanın içinden bir kablonun göründüğünü fark eden partililer, hemen durumu polise bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, daha sonra bomba imha ekiplerini çağırdı. Uzman ekibin incelemesinin ardından bir erkek tarafından bırakılan çantanın, kadın çantası olduğu ve içerisinde makyaj malzemeleri, cep telefonu, şarj cihazı çıktığı ifade edildi. Çantadan dışarıya çıkan kablonun da şarj cihazının kablosu olduğu belirtildi. Diğer yandan olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, telefonla konuşan bir kişi önce parti binasının önünde geçiyor ve ardından kısa süre sonra erkek olduğu görülen ve elinde telefon olan başka bir kişi elindeki çantayı partinin giriş kapısına bırakıp, gidiyor. Yaşanan olay sonrası inceleme başlatan polis, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de yakın takibe aldı.

"UMARIZ OLUMSUZ BİR OLAY DEĞİLDİR"

Kayseri polisi olayla ilgili her ayrıntıyı ele alıp, konuyu araştırırken CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise “Polis inceliyor, umarız olumsuz bir olay değildirö dedi. Keskin, “Dün gece saat 22.15 gibi şüpheli bir şahıs caddeden geçtikten sonra 30-40 saniye sonrada çanta olan şüpheli bir şahıs gelip parti önüne çantayı bırakıyor. Gece Emniyet aranıyor. Bomba imha ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri geliyor ve gerekli müdahaleyi yapıyor. Şu an olayı Emniyet inceliyor. Umarız olumsuz olabilecek bir şey değildir. Umarız, tesadüfen olan bir olaydır ama boş bırakmamak da lazım."" diye konuştu

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin görüntüleri

-Polisin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi

-CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()



=====================================

Taksici öldürüldü

İZMİR'in Dikili İlçesi'nde, taksi şoförü 49 yaşındaki Muammer Eğin, göğsünden defalarca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesi otogar taksi durağına bağlı çalışan evli ve 2 çocuk babası Muammer Eğin, bugün saat 13.00'te, durağından ayrıldı.

Saat 13.45'te, Eğin'in 10 T 4035 plakalı taksisi, İzmir'in Dikili İlçesi Salihleraltı Sülüklü Mevkii'nde çoban Tugay Hendekli tarafından fark edildi. Hendekli aracın yanına gidince Eğin'i sırt üstü kanlar içinde yerde yatarken gördü. Hendekli'nin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Eğin'in olay yerinde öldüğü belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Eğin'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayeti kimin işlediğini belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca ne araçta ne de Eğin'in üstünde para ya da cep telefonuna ulaşılamadığı belirtildi Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğünü bildirdi.

GÖRÜN DÖKÜMÜ:



- Olay yerinden görüntü

- Ölen şoförden görüntü

- Ölen şoförün fotoğrafı

- Jandarma incelemesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hüsnü EVREN / DİKİLİ (İzmir), ()

===============================================

Balık tutmak için Melen Çayı'na gitti, kayboldu

DÜZCE'nin Akçakoca İlçesi'nde 56 yaşındaki Ergün Ersoy, dün balık tutmak için Melen Çayı'na gittikten sonra kayboldu. Kıyafetleri ve tüfeği çay kenarında bulunan Ersoy'u arama çalışmaları sürüyor.

Ergün Ersoy, dün balık tutmak için ilçeye bağlı Dilaver Köyü mevkisindeki Melen Çayı'n gitti. Ersoy'un eve dönmemesi üzerine yakınları balık tuttuğu yere gitti. Ersoy'a rastlamayan yakınları, elbiseleri ile tüfeğini çay kenarında buldu. Yakınlarının kayıp başvurusu yapması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri, botla çayda arama yaparken jandarma ve köylüler de özel eğitimli köpek eşliğinde çayın kenarında ve ormanın için kısımlarında arama yaptı. Ersoy, şuana kadar yapılan aramalarda bulunamadı. Arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

--Ekipler ararken

-Köylüler ararken

-Köy muhtarı ile rop

-Jandrama ekipleri ararken

-Özel eğitimli köpek

Boyut: 273 mb

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, ()

=============================================

ABD'ye tepki için aldığı ödülleri çöpe attı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin İlçesi'nde emekli hava astsubay 4 çocuk sahibi 68 yaşındaki Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'de görev yaparken ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden aldığı ödül ve takdir belgesini, bu ülkenin terör örgütlerine desteğine tepki için çöpe attı.

Bolvadin'de oturan emekli hava astsubay Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin YPG ve PYD terör örgütlerine destek vermesine tepki için bireysel bir eylem yaptı. 1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde görev yaptığı sırada ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden kendisine verilen ödül ve takdir belgelerini tepki için çöpe atan Hasan Hüseyin Koyuncu, ABD'nin yaptığının dostluğa sığmadığını söyledi.

'2 SENEYE YAKIN ÇALIŞMALARIM OLDU'

Bolvadin Şehitliği'ni ziyaret eden Koyuncu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 yıl görev yaptığını belirterek, "1985-1986 yıllarında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin hava kuvvetlerinde 2 seneye yakın çalışmalarım oldu. Bu çalışmalarımızın amacı ABD Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki dostluğun perçinlenmesi amacıylaydı. Biz iyi niyetimizle onlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

'PKK İLE BİRLİKTE OLMALARI RAHATSIZ ETTİ'

ABD'nin YPG, PYD ve PKK'ya verdiği desteğin kendisini rahatsız ettiğini vurgulayan Koyuncu, "Bizler onların bu tür gövde gösterilerinden hiçbir zaman rahatsız değiliz. Biz onların hepsinin hakkından geliriz. Türk milleti Allah'ın izniyle hepsinin hakkından gelecektir. Bunları bu coğrafyadan gönderecektir. Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi gideceklerdir. Bu şehitler burada vatanımız, milletimizin selameti için şehit olmuşlardır. Onlar ölmemiştir. Bu bakımdan ABD'den getirmiş olduğum taltifleri, ödülleri, dostluk belgelerini hepsini topladım, hatıralarımın içerisinden çıkararak çöplüğe attım. Neden? Çünkü PKK ile birlikte olmaları beni gerçekten rahatsız etti. Benim şehitlerim burada yatarken onların PKK ile işbirliği yapması dostluğa hiçbir zaman uymamaktadır. Bu bakımdan çöpe attığım için gayet müsterihim" diye konuştu.

Hasan Hüseyin Koyuncu daha sonra şehitler için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Hasan Hüseyin Koyuncu'nun açıklamaları

- Koyuncu'nun belgeleri çöpe atarken çekilmiş fotoğraflar

88.2 MB /// 02.46"

HABER- KAMERA: Muzaffer NAL/BOLVADİN (Afyonkarahisar), ()



=============================================

KHK ve sürgün açıklamasına polis izin vermedi

ANTALYA'da KHK ve sürgünleri protesto için bir araya gelen gruba, izinsiz olduğu gerekçesiyle polis izin vermedi. Basın açıklamasında diretilince üç kez uyaran polis, iterek grubu uzaklaştırdı.

Antalya'da saat 15.00 sıralarında Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Eğitim Sen üyesi 25 kişilik grup, 'Kanun Hükmünde Kararname' kararları ile 'sürgün'leri protesto etmek için basın açıklaması yapmak istedi. Polis, yasal olmadığını belirterek, basın açıklamasına izin veremeyeceklerini söyledi. Grup, polisin ikazına rağmen açıklama yapmakta ısrarlı olunca üç kez uyarıldıktan sonra Çevik Kuvvet tarafından itilerek uzaklaştırıldı. Grup, sloganlar atarak uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Polislerden detay görüntü

-Gruptan görüntü

-Polisin müdehalesi

-Detaylar

255 04.11"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

============================================

Ömer Tuğrul İnançer: Kendini Müslüman zannedenlerimiz kendilerine feminist diyorlar

YAZAR Ömer Tuğrul İnançer feministleri eleştirerek, "Feministmiş, cennet ananın ayağının altında. Evde çocuklara hediye aldığın zaman evvela kız çocuğununkini ver, sonra erkek çocuğununkini ver diyen peygamber, mübarek sülalesi kızından yürüyen bir peygamber ama bizim kendini Müslüman zannedenlerimiz kendilerine feminist diyorlar. Müslüman ol yeter hıyar" dedi.

Yazar Ömer Tuğrul İnançer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda "Okumak" konulu söyleyişiye katıldı. Batı öğretim sisteminden kaynaklanan çok büyük yanlışlık içinde olduğumuz belirten İnançer, "Özellikle mezuniyet tezlerinden başlayan sonra yüksek lisans tezleri, doktora tezleri, doçentlik, profesörlük tezleri de aynı şey var. Yaptığın araştırmanın kaynaklarını göstermek yani Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi, Hasan, Hüseyin, Ali, Zeynep bunları dedi. Bunların dediğini birleştiriyorum o dediklerini de sonra koca kitap haline getiriyorum. Sonuna da bir iki sayfalık değerlendirme diye bir eften püften bir şey yazıyorum. Oluyorum sana doktor. Yani tabip manasında değil, konunun doktorasını yapmış. Peki kardeşim bunların Ahmet'in Mehmet'in Hasan'ın Hüseyin'in Halil'in Veli'nin Zeynel'in dediklerinden mana sen ne diyorsun? O yok, Ali'nin dediğini Veli'ye, Hasan'ın dediğini Hüseyin'e, Ayşe'nin dediğini Fatma'ya, Ahmet'in dediğini aktarmaya ilim demek haline geldi. İlim bu değildir. İlim kelime manası itibariyle bir kere o bilim denen saçma kelimeyi kullanmayın. Ne demek bilim uydur uydur ipe diz, dayanağı yok kökü yok" dedi.

MEDENİYETSİZ CAHİL HAK YİYEN İNSANLARI BİZE İLERİ DİYE KAKALADILAR

İlmin kökünün olduğunu ifade eden İnançer, konuşmasına şöyle devam etti: "İlmin bir kökü var. İlim alametten gelir, ilim sahibi olan alim bir konuyu ortaya attığında o konunun alametine yani deliline sahip olan demektir. Dolayısıyla evvela bu alamet sahibi olacak sonra kişinin bir problemini çözecek. Çözmüyorlar ki, ekran maymunları çıkıyorlar hepimizin aklına bir düşünce sokuyorlar, bir şüphe sokuyorlar. Zaten okumak, yazmak, öğrenmek meraklısı olan bir toplum değiliz. Sonra efendim o hoca öyle diyor, bu hoca böyle diyor ben şaşırdım. Niye şaşırıyorsun? Sen o hocaların parmağında oyuncak mısın veya ipin onlara bağlı kukla mısın, niye tetkik etmiyorsun? Ben anlamam, niye anlamazsın daha fazla para kazanayım yabancı dil tazminatı alayım sonra belki bir fırsat bulursam sanki b.. var gibi Avrupa'ya kaçayım, medeniyetsiz cahil hak yiyen insanları bize ileri diye kakaladılar. Farkındasınız değil mi? Fevkalade cahillerdir. Efendim bilimleri onlar yapmış, yalan. 1850'li yıllara kadar bütün Avrupa'da Amerika'yı geç zaten oradan buradan toplama şunun bunun çocuklarından ibaret bir toplum. Tıp öğrenimi bir tek kitapla yapılırdı İbni Sina hazretlerinin El Kanun Fi't-Tıp isimli kitabı"

MÜSLÜMAN OL YETER HIYAR

İnançer emek sahibine emeğini teri kurumadan ödemenin kapitalizm ve sosyalizmin usulü değil, Müslümanlığın usulü olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Var mı ha bir şey diyecek adam? Emekmiş, Müslümanlığı bilsen emek peşinde mi koşarsın? Çünkü emeği ödenir. Yorgun haliyle teri kurumadan ücretin ödenmesi hakkı kimseye geçirmez, bunun için böyle tavsiye eden, buyuran peygamberin ümmeti komünist olması, sosyalist olması mümkün mü? Müslüman değiliz de onun için oluyoruz böyle şeyler. Feministmiş, cennet ananın ayağının altında. Evde çocuklara hediye aldığın zaman evvela kız çocuğununkini ver, sonra erkek çocuğununkini ver diyen peygamber, mübarek sülalesi kızından yürüyen bir peygamber ama bizim kendini Müslüman zannedenlerimiz kendilerine feminist diyorlar. Müslüman ol yeter hıyar. Bunları da bilmek için yine kitap okumak gerekmez. Çünkü bizim bugünkü eğitim sistemimiz denilen ucube sadece dışarıdan bir alınan taklittir. Ne yazık ki bu taklit tanzimatla beraber başlamış ve hala devam eden bir rezillik halindedir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Konuşması

-Kitaplarını imzalaması

Haber: İZMİT(Kocaeli), ()