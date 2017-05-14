DHA YURT BÜLTENİ-13

Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı toprağa verildi (EK)

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNENİN CENAZESİNE KIRMIZI KARANFİL

Kazada hayatını kaybedenlerden Selda Altay, Hatice Güllü, Ayşe Kolcu, Mübeccel Dedeoğlu, Mükerrem Salcan, Ayşenur Namlıerkan, Serpil Kaldırımcı'nın cenazeleri Buca'daki Eyüp Sultan Cami'ne getirildi. Cenazelerin başında dua eden yakınları gözyaşına boğuldu.Selda Altay'ın kızları Buse ve Sude, Anneler Günü'nde cenazesine geldikleri annelerinin tabutuna bir buket kırmızı karanfil bıraktı. Hatice Güllü'nün yeğeni Yağmur da teyzesinin tabutu başında gözyaşı döktü.Ayşe Kolcu'nun kızı Seda Kolcu da annesinin tabutuna sarılarak ağlarken, komşuları teselli etmek için ona sarıldı.

Mükerrem Salcan'ın eşi Erdoğan Salcan, önce tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Fenalaşan Erdoğan Salcan, biraz uzaktaki sandalyeye oturtuldu. Eşinden ayrı kalmak istemeyen Salcan sandalyesini tabutun yanına getirerek oturmaya devam etti.

İZMİR /

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BUCA'DA EN ACI ANNELER GÜNÜ; 24 KAZA KURBANI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANIYOR (EK)

2)SAKAR GEÇİDİ'NE KARANFİL BIRAKTILAR

Anneler Günü'nden bir gün önce meydana gelen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'yi yasa boğan trafik kazasının ardından, Marmaris yolu üzerindeki Sakar Geçidi ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar, önce midibüsün uçtuğu kaza yerini inceledi ardından cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Ayrıca vatandaşlar, Anneler Günü etkinlikleri için yola çıkan çoğu kadın ve çocuk 24 kişinin can verdiği feci kazada hayatını kaybedenler için kazanın olduğu yerde bulunan cep otoparkındaki duvarlara karanfil bıraktı. Kazanın yaşandığı yeri görmek için Aydın Söke'den geldiğini söyleyen Rüştü Yalın, kazayı televizyonlardan izlediğini ve merak ettiği için geldiğini belirterek, "24 cana mal olan yeri görmek için geldik. 10 yaralımız da var. Kazanın nasıl olduğunu merak ettiğim için olay yerini görmek için geldim. Acı hepimizin acısı, Anneler Günü'nde bu kadar anneyi kaybetmek çok üzücü" dedi.

HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN AĞLADILAR

Kazayı duyunca çok üzüldüğünü söyleyen Saliha İbik, "Gezmeye gidenlerin böyle kaza yaşaması beni derinden etkiledi. Ben de kardeşimi ve yeğenimi kazada kaybettim. Bodrum'dan gelirken, olay yerine bakmak istedim. Çok üzüldük, Anneler Günü böyle acıyla kutlanmaz. Böyle kazalarda aklıma kardeşim geliyor" diye gözyaşı döktü. Motosiklet kullanan Musa Şahin ise, "Feci kazada 24 canımız gitti. Çok üzüldük, ben de motosiklet kullanıyorum. Kaza yerini görmek için buraya geldim. Hayatını kaybedenler için karanfil bıraktım" dedi.

Bu arada kazanın yaşandığı yerden 1.5 kilometre ileride bulunan freni tutmayan araçlar için yapılan kaçış rampası da dikkat çekti. Midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın 1.5 kilometre daha ileriye kadar gidebilseydi, kaçış rampasına girip, kazanın önüne geçebileceği ve kimsenin hayatını kaybetmeyeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Bırakılan karanfillerden görüntü,

-Olay yerine bakan ve fotoğraf çekenlerden görüntü,

-Ziyaretçilerden görüntü,

-Saliha İbik'in ağlayıp, konuşmasından görüntü,

-Musa Şahin'in konuşması,

-Rüştü Yalın'ın konuşması,

-Kaçış rampasından görüntü

-ANONS.

Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera : Deniz TOKAT/MUĞLA, ()

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3)DENİZ BAYKAL: İNANÇLA, DİNLE, MEZHEPLE, DIŞ VE İÇ POLİTİKA YAPILMAZ

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kimsenin inançla siyaset yapmaya hakkı olmadığını belirterek, "Siyasetin içinde silaha, şiddete, bombaya, hendeğe yer yoktur. Herkes düşüncesini, fikrini söyleyecektir. Kimsenin inançla, siyaset yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin inançla, dış politika yapmaya da hakkı yoktur. İnançla, dinle, mezheple, dış politika yapılmaz. Dinle, mezheple, iç politika da yapılmaz. Politika bütün bunların dışındadır. Din bütün bunların hepsinin üstündedir ve kimsenin malı değildir. Bütün milletin malıdır, bütün inananların malıdır."dedi. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Karaman'ın Ayrancı İlçesi'nde düzenlenen 18'inci Geleneksel Hıdrellez Şenliği'ne katıldı. Baykal, yoğun ilgiyle karşılanırken, selfie çektirmek isteyenleri de kırmadı. Ardından şenlikteki kıl çadırları ziyaret etti. Yakılan hıdrellez ateşinin üstenden atladı. Şenliğe Ak Parti Karaman Milletvekilleri Recep Konuk ve Recep Şeker de katıldı. Ayrancı'nın Anadolu'nun önemli bir kenti olduğunu belirten Baykal, "Bu topraklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesini yetiştiren topraklardır. Bu topraklar Kazım Karabekir Paşa'nın toprağıdır, vatanıdır, yurdudur."dedi.

MUSTAFA KEMALİMİZİ YENİDEN KEŞFETMEYE İHTİYACIMIZ VAR

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli'ye değinen Baykal, "Bugün bizim dünyanın sıkıntılı, bu bunalımlı ortamında, komşularımız aynı inançtan aynı dinden insanlar birbirleriyle savaşırken, oluk oluk kan akıtırken, aynı milletin mensupları birbirleriyle Suriye'de, Irak'ta, Ortadoğu'da, iç savaşlar yaşarken, herkesin istikametini şaşırdığı, dostunu, düşmanını şaşırdığı, nereye gideceğini bilemez hale geldiği, bu dönemde, bu ortamda tekrar bizim öz kültürümüzü Mevlanamızı, Hacı Bektaşi Velimizi ve Mustafa Kemalimizi yeniden keşfetmeye ihtiyacımız var. Bizim bütün bu çalkantıların karşısında ufkumuzu çizecek olan bu eşsiz dünya çapındaki bu toprakların ortaya koyduğu yetiştirdiği büyük insanlardır. Büyük düşünce adamlarıdır, büyük eylem adamlarıdır, dünya çapında siyaset adamlarıdır. Bizi, kimse birbirimize düşürmemelidir. Bakın ne güzel burada her siyasi partiden insan bir aradayız. MHP'limiz de var, AKP'limiz de var, CHP'limiz de var, inanıyorum başka siyasi parti mensubu insanlarda burada bir aradayız. İşte güzel olan budur arkadaşlar, millet budur. Hepimiz bir arada olursak milletiz."diye konuştu.

MİLLETİ KİMSE PARTİZANLIK HALİNE DÖNÜŞTÜRMEMELİDİR

Baykal, kimsenin kimsiye küçük görmeye ve tepeden bakmaya hakkı olmadığını ifade ederek,

" Kimsenin küçük görmeye, kimsenin kimseyi etkisizleştirmeye, tepeden bakmaya hakkı yoktur. Ne bir siyasi partinin, başka siyasi partileri dışlamaya, yok saymaya, küçümseye hakkı vardır. Ne inanç dolayısıyla, ne mezhep dolayısıyla, ne etnik köken dolayısıyla kimsenin başka insanlara üstünlük taslamaya hakkı yoktur. Bu topraklarda yaşayan hepimiz biriz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye ahalisine, Türk milleti denir. Hepimiz o milletin bir parçasıyız. O millet ancak bir arada olursak millettir. O milleti kimse partizanlık haline dönüştürmemelidir. Milleti kimse bölmemelidir."dedi.

KİMSENİN İNANÇLA SİYASET YAPMAYA HAKKI YOKTUR

Baykal, konuşmasında inançla, mezheple, dinle politika yapılmayacağını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse inanç, din, mezhep kavgası yapmamalıdır. Kimse, etnik kimlik kavgası yapmamalıdır. Siyasetin içinde silaha, şiddete ,bombaya, hendeğe yer yoktur. Herkes düşüncesini, fikrini söyleyecektir. Kimsenin inançla, siyaset yapmaya hakkı yoktur. Kimsenin inançla, dış politika yapmaya da hakkı yoktur. İnançla, dinle, mezheple, dış politika yapılmaz. Dinle, mezheple, iç politika da yapılmaz. Politika bütün bunların dışındadır. Din bütün bunların hepsinin üstündedir ve kimsenin malı değildir. Bütün milletin malıdır bütün inananların malıdır."

Görüntü Dökümü

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- Baykal'dan detay

- Ateşin yakılması ve üzerinden atlaması

- Çadırı ziyareti

- Baykal'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

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4)VALİNİN MAKAM ARACI, ŞEHİT ÇOCUĞUNUN SÜNNET ARACI OLDU

KONYA Valisi Yakup Canbolat'ın makam aracı, geçen yıl Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar'ın, 3 yaşındaki oğlu Muhammed Uçar'ın sünnet aracı oldu.Evli, 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar, geçen yıl 3 Eylül'de Hakkari'nin Çukurca İlçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düştü. Şehit Uçar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehit Uçar'ın oğlu Muhammet Uçar'ın bugün Ladik Mahallesi'nde sünnet düğünü yapıldı. Konya Valisi Yakup Canbolat'ın makam aracı ise Muhammed'in sünnet aracı oldu. Sünnet aracında bir yakının kucağında oturan minik Muhammed'in düğün konvoyu jandarma, polis ve Özel Hareket ekipleri eşliğinde,Türk bayraklarıyla donatılan onlarca davetlinin aracıyla yapıldı.

DÜĞÜN TÖRENİ, ŞEHİT BABASININ ADININ VERİLDİĞİ OKUL BAHÇESİNDE YAPILDI

Minik Muhammed'in düğün töreni ise şehit babasının adının verildiği okul bahçesinde yapıldı. Sünnet aracından inen Muhammed, herkesi duygulandırırken dedesi Şaban Uçar'ın kucağında düğün yatağına getirildi. Burada her şeyden habersiz olan minik Muhammed, verilen şeker ve takılan paralarla oynadı. Yatağın başına gelen annesi Zeliha Uçar ise gözyaşlarına hakim olamadı.Duygulandığı için konuşmakta güçlük çeken dedesi Şaban Uçar, "Allah’ım damatlığını da göstersin." dedi. Vali Yakup Canbolat'ın makam aracını sünnet aracı olarak tahsis etmesinden dolayı da memnun olduğunu belirten Şaban Uçar, "Çok memnun oldum. Çok huzurluyum. Bütün vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel ama buruk bir duygu."dedi. Sünnet törenine katılan Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır, "Yunus Emre, şehit oldu ama Muhammed 80 milyonun evladı artık. Bizlerde devlet olarak sayın Valimiz himayelerinde makam aracını gönderdi. İlçede güzel bir konvoy yaptık. İnşallah devletimizin gücü bu teröre karşı fazlasıyla yetecektir. Bundan sonra Muhammedler, güzel barış içinde ülkede yaşayacaklardır.Allah göstermesin ama gün, memleketi, vatanı kurtarma günü olduğunda tüm Muhammedler yola düşecektir. O konuda bizim güvenimiz tam."dedi.

Törenin Şehit Yunus Emre Uçar'ın adının verildiği ilkokulda gerçekleştiğini hatırlatan Bahadır, "Bu da ayrı bir anlam ifade ediyor. İnşallah bu okullarda büyüyecek, vatanımıza hayırlı bir evlat olacak."dedi.

ŞEHİT UÇAR, ‘DAĞ 2’ FİLMİNDE OYNAMIŞTİ

Sünnet töreninde davetlilere yöresel meşhur düğün pilavı olarak adlandırılan etli pilav ikram edilip, hatim duası yapıldı.

Şehit Uçar, şehit düşmeden 6 ay öncede 'Dağ 2' filminin Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi'nde çekilen sahnelerinde rol almış ve rol aldığı filmi izleyemeden şehit düştü.

Görüntü Dökümü

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- Konvoydan detay

- Minik Muhammedin makam aracında detay

-Dedesi ve amcasının Muhammed'i kucağına alması

- Muhammedin sünnet yatağına yatırılması

- Dedesi ve annesi detay

- Dedesi ve Kaymakam röp.

-Genel ve detay

(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA )

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