DHA YURT BÜLTENİ - 13

13 yaşındaki kızını darp eden baba: Çocuk benim değil mi?

İZMİT'te, 13 yaşındaki kızını darp eden Y.A. gözaltına alındı. Y.A. kızını neden dövdüğünü soran gazetecilere tepki göstererek, "Sana ne, çocuk benim değil mi?" dedi.

Olay Yenişehir Mahallesi Yeni Turgut Reis Sokak'ta meydana geldi. Y.A'nın 13 yaşındaki kızı S.A'yı darp etmesi üzerine mahalle sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen Çocuk Şube Polisi ekipleri Y.A'dan çocuğu kendilerine teslim etmesini istedi. Y.A. direnerek çocuğu polise teslim etmeyince olay yerine takviye polis ekibi geldi. Baba polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Y.A. Bekirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü. Y.A. kızını neden dövdüğünü soran gazetecilere, "Sana ne, çocuk benim değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

Babası tarafından darp edilen S.A. ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Gözaltına alınan babanın hastaneye muayene için getirilmesi

-Tepki göstermesi

-Hastane ve ambulans detaylar

HABER: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK - Faruk KIYAK / İZMİT(Kocaeli), ()

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Çiftler nikah tazeledi, özel çocukları şahitleri oldu

ANTALYA'da, evliliklerinde her türlü engeli aşarak özel çocuklarıyla mutlu bir yuvaya sahip 13 çift, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği törenle nikah tazelerken, şahitliklerini ise engelli çocukları yaptı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla Engelsiz Kafe'de düzenlenen törende, çiftlerin nikahını Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal kıydı. Temsili nikahta çiftlerin şahitliklerini ise engelli çocukları yaptı. 13 çift, düğün yolundan yürüyerek ilk danslarını yaptı. Annelerin beyaz gelinlik yerine beyaz elbise, babaların ise takım elbise giydiği törende, Başkan Ümit Uysal nikahları kıydı, nikah cüzdanlarını da annelere verdi. Çocuklarının da şahit olduğu nikahın ardından çiftler düğün pastalarını kesti.

GÖZYAŞI DÖKENLER OLDU

Törenin ardından konuşan Başkam Ümit Uysal, hayatın zor olduğunu, özellikle engelli insanlar için daha da zor olduğunu söyledi. Hayatın yıpratamadığı, dostluğu, dayanışması ve evliliğini sürdürebilen insanları örnek olarak göstermek istediklerini dile getiren Uysal, "Çiftlerimizden gözyaşlarıyla birbirlerine sarılanlar oldu. Birçoğu görücü usulü evlenen çiftlerimiz, nikahlarını, birbirlerine yıllarını verdikten sonra tekrar tazeledi. İnsanlarımızın yeniden evleniyormuş duygusuyla, ilk günkü gibi duygularını tazeleyerek 'evet' demesi hoş duygular yarattı" dedi.

FARKINDALIK YARATTILAR

25 yıldır evli olan Tansu ve Selçuk Konca çifti dans ederek mutluluklarını paylaştı. Tansu Konca, bu organizasyonun hayali olduğunu belirterek, "Engelli çocukları olan ailelerin ne kadar mutlu olduğunu göstererek bir farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Çiftlerin alana gelişi

- Çiftlerin dans edişi

- Çiftlerden biri ile röp

- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın konuşması

- Nikah merasimi

- Belediye başkanının çiftlere evlilik cüzdanı vermesi

- Pasta merasimi

- Muratpaşa belediye bşkanı ile röpörtaj

- Çiftlerden detay görüntü

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Alanya Teleferik'in son direklerini helikopter taşıdı

ANTALYA'nın Alanya Kalesi'ne çıkışı sağlayacak 900 metre hat uzunluğundaki Alanya Teleferik'in son iki direği özel helikopterle taşınarak bitiş noktasına yerleştirildi. 9 milyon euroya mal olacak teleferiğin haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Alanya'da geçen yılın kasım ayında yapımına başlanan ve Damlataş Plajı'ndan deniz seviyesinden yaklaşık 350 metre yükseklikteki Alanya Kalesi'ne çıkışı sağlayacak Alanya Teleferik projesinde sona gelindi. 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle hizmet verecek teleferiğin son iki direği de dikildi. Ağırlıkları 5- 8 ton arasında değişen iki direk merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki alandan özel taşıyıcı helikopterle alınarak hattın son noktası olan 300 rakımdaki Ehmedek mevkiine getirildi. Helikopterin halat ucunda taşıyarak getirdiği 3'er parça halinde direkler işçilerin yardımıyla monte edildi. Direklerin getirilmesi ve monte edilmesi işlemi yaklaşık 3 saat sürdü.

'17 KABİNLE HİZMET VERECEK'

Çalışmaları Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ile projeyi yapan Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul da izledi. İlker Cumbul, 9 milyon euroya mal olacak Alanya Teleferik'in haziran ayında hizmete gireceğini söyledi. Türkiye'de en büyük ikinci yatırımı yaptıklarını aktaran Cumbul, "Alanya Teleferik, Türkiye ve civar ülkelerde yaptığımız 56'ncı teleferik olacak. Kendi işlettiğimiz de ikincisi. Türkiye'nin önemli yerlerinden Alanya Kalesi'nde bu teleferiği yapmaktan gurur duyuyoruz. Teleferik 900 metre hat uzunluğuna sahip ve 17 kabinle hizmet verecek" dedi.

ÖZEL HELİKOPTERLE DİKİLDİ

Yılda 1 milyon kişi taşımayı planladıklarını vurgulayan İlker Cumbul, "Alanya Teleferik projesinde doğal yaşamı da koruduk. Teleferiğin gondollarını taşıyan 2 dev direkle istasyonun tüm malzemeleri, Alanya Kalesi'nde doğayı tahrip etmemek için Rusya'dan getirdiğimiz özel helikopterle dikildi. İsviçre, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Avusturya'dan gelen uzmanlarla yaklaşık 40 kişilik ekip, teleferiğin direk ve ekipmanlarının monte edilmesinde çalıştı" diye konuştu.

'30 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRECEĞİZ'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de teleferiğin inşası sırasında tarihi ve kültürel dokunun korunduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında çalışacak teleferik ve ahşap yürüme bandının sonuna yaklaştık. Alanya Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak kültürel varlıklarımızı daha iyi tanıtacak teleferik projesinde son noktaya geldik. Halatlar çekilecek ve 17 kabinimiz yerleşecek. Saatte 1130 kişi taşıyacak teleferiğimiz, haziran sonunda devreye girecek. Böylece Alanya halkının 30 yıllık özlemini bitireceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Teleferikte kullanılan helikopterden görüntü

-Teleferik inşaatından görüntü

-Direklerden görüntü

-İlker Cumbul ve Adem Murat Yücel detay görüntüleri

-İlker Cumbul röp

-Adem Murat Yücel Röp

Kaset Durumu: Link geçiliyor

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), ()

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Hemşehrilerinden Erkal için giyabı cenaze namazı

İstanbul'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan sanatçı İbrahim Erkal'ı hemşehrileri unutmadı. Lalapaşa Camisinde gıyabi cenaze namazında ünlü sanatçıya haklarını helal eden Erzurumlular, 'Seni unutmayacağız' ve 'Başın sağolsun Erzurum' pankartı açtı.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanedeki 29 günlük yaşam mücadelesini kaybeden sanatçı İbrahim Erkal için bugün Lalapaşa Camisinde ikindi namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında yakalara İbrahim Erkal'ın fotoğraf yapıştırıldı. Kadınların uzaktan izlediği namaz öncesi kısa bir konuşma yapan Lalapaşa Camii İmam Hatibi Musa Dağ, Erzurum için değerli bir insanın vefat ettiğini söyledi. İbrahim Erkal'ın Alah'ın kutsal saydığı gönüllerde taht kurmayı başardığını ifade eden imam Musa Dağ, "Şehrimizin adını dünyanın dört bir tarafında anan, Erzurum'dan gittiği gibi yaşayan, manevi değerlerini ön planda tutan bir kardeşimizdi. Bizler onun arkadaşları, komşuları, akrabaları olarak biraraya geldik. Şimdi son komşuluk görevimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

İmam Musa Dağ'ın "Kardeşimize dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna saf tutan cemaatten "helal olsun" sesi yükseldi. Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı namaza bedensel engelli bir vatandaş da akülü aracıyla katıldı. Namaz sonrası Erkal için fatiha okuyan vatandaşlar, daha sonra birbirlerine taziye dileklerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Namaza katılanlar

-Asılan pankartlar

-İmamın konuşması

-Namazın kılınması

-Dua edilmesi

-Genel, detay

Haber-Kamera: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

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Saraçoğlu, Gaziantep'te mağaza açtı

CUMHURBAŞKANI Baş Danışmanı ve Biyoloteknoloji ile Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ismini taşıyan bitkisel ürünlerin satışı yapılan Gaziantep'teki mağazasının açılışını yaptı.

Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki mağazanın açılışına Saraçoğlu'nun yanı sıra; Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Açılışın ardından mağazayı gezen Erdoğan ve Şahin, Saraçoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Saraçoğlu, açılışı yapılan mağazanını Güneydoğu ana bayisi olduğunu belirterek, "Vatandaşların, ilgi ve alakalarına çok teşekkür ediyorum. Onlara uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

Açılış için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar sırayla Saraçoğlu'na sorularını sorarak öneri istedi. Saraçoğlu da vatandaşların sorularını yanıtladı ve doğru bitkisel ürünlerle tedavi olabilmeleri için önerilerde bulunarak kitaplarını imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mağaza önünde bekleyen kalabalık

- İbrahim Saraçoğlu'nun mağazaya gelmesi

- Mağzanın açılışının yapılması

- Vatandaşların, Saraçoğlu'na sorular sorması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)