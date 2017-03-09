DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bakan Müezzinoğlu: Kıdem tazminatı reformu bu yıl yapılacak (2)

İŞÇİLERE SESLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) çalışan işçilerle buluştu. OMNİA Nişasta Fabrikası'nda çalışan işçilerle öğle yemeği yiyen Bakan Müezzinoğlu, plastik sandalyenin üzerine çıkarak işçilere seslendi. Referandumda 'evet' kararı çıkması için çalıştıklarını belirten Bakan Müezzinoğlu, "Ülkemizin kalkınmasını istemiyorlar ama, 'evet' çıkarsa onlara gereken yanıt verilmiş olacak. Artık karar milletin elinde olacak. Cumhurbaşkanından millet memnun olmazsa elinden bu yetkiyi alacak" dedi. Bir süre işçilerle sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, sonrasında AOSB yönetimini de ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun esnafla sohbet etmesi

- İşyerlerinde esnaflarla konuşması

- Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun sandalye üzerinde işçilere hitap etmesi

- İşçilerle yemek yemesi



Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

=================================================

BİLAL ERDOĞAN: KENDİ DEĞERLERİNE BAĞLI BİR GENÇLİK YETİŞİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Hamdolsun bugün kendi değerlerine bağlı, özgüveni olan, bize ait olan yitik değerlerimizi kıymetli bulan, onları yaşamak isteyen bir gençliğin yetişmekte olduğunu görüyoruz" dedi.

Bilal Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Vali Yaşar Karadeniz'i makamlarında ziyaret etti. Bilal Erdoğan, daha sonra Aktekke Mahallesi'nde bulunan ve belediye meclisi kararıyla TÜGVA'ya tahsis edilen ve TÜGVA Kastamonu Temsilciliği olarak hizmet verecek olan 3 katlı konağın açılışına katıldı. Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkanının desteğiyle TÜGVA'ya çalışmalarını sürdürebilmesi için çok güzel bir mekan hediye edildiğini söyledi.

YİTİK DEĞERLERİMİZİ KIYMETLİ BULAN GENÇLİK YETİŞİYOR

TÜGVA Yüksek İstişare Heyeti olarak zaman zaman bir araya geldiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle dedi:

"Her bir araya gelişimizde Türkiye'de değerleriyle yoğrulmuş ve değerleriyle yaşayan, inancına, manevi kaynaklarına ve kökenlerine bağlı bir gençliğin yetişmesi ve büyümesini arzuladığımızı konuşuyoruz. Nitekim bu ülkede maalesef dönem dönem başka medeniyetlere, başka kültürlere karşı kompleks içerisinde yetişmiş nesiller de geldi geçti. Ne yaptı bu nesiller? Batının sadece şeklini ithal ettiler. Batının ilmini ya da fennini değil, kıyafeti ve müziği ile sanatını getirmekle gelişebileceğimizi sandılar. Bu bizim millet olarak özgüvenimizin bitirilmesinin sonucuydu. Savaş üstüne savaş, işgal üstüne işgal. Bu toprakları bölmek, bu milleti silmek için yüzlerce yıl neler yaptılar. Ama hamdolsun bugün kendi değerlerine bağlı, özgüveni olan, bize ait olan yitik değerlerimizi kıymetli bulan, onları yaşamak isteyen bir gençliğin yetişmekte olduğunu görüyoruz."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ve biz TÜGVA'daki gençlerimize şunu söyledik; Bir ayağınız bu manevi değerlerimizde, inancımızda, kendi kültürümüzde olmak kaydıyla ne çalışma yapmak istiyorsanız siz karar verin. Ortaokullardaki kardeşlerimiz kendileri karar versin, liselerdeki kardeşlerimiz kendileri karar versin, üniversitelerdeki kardeşlerimiz kendileri karar versin. Bu şekilde TÜGVA'nın temsilciliklerinde gençlerimiz oturuyorlar ve ne yapacaklarına kendileri karar veriyorlar. Gençlerimizin önünü açtığımız zaman aslında bizim geleceğimize, ülkemizin geleceğine, bölgemizin geleceğine yeni kapılar açmış oluyoruz. O nedenle TÜGVA'nın çalışmaları çok değerli ve çok önemlidir."

Erdoğan, daha sonra Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ni ziyaret edip Hz.Pir Camii'nde namaz kıldı. Erdoğan, ardından belediye tarafından restore edilen Şeyhoğlu Konağı'nda incelemelerde bulundu. Kuzeykent'te bulunan TÜGVA Kitapevi'ni de hizmete açan Bilal Erdoğan, daha sonra Öz Bilge Çocuk Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Bilal Erdoğan ana sınıfı çocukları ile

-Bilal Erdoğan çocuklara çikolata verirken

-BilaL Erdoğan konuşması

-Bilal Erdoğan açılış yaparken

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

==========================================

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ GENÇ ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarparak ağır yaraladığı 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Mustafa, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, geçen Pazar günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla buluşmak için parka giden Ahmet Mustafa'ya yolun karşısına geçerken, sürücüsü bilinmeyen ve plakası alınamayan otomobil çarptı. Çapmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Suriyeli genç, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ahmet Mustafa, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, ölüm haberini alan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Kaza yeri

- Ahmet Mustafa'nın görüntüsü

- Ambulansın gelmesi

- Cep telefonu görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP-)

==========================================

CEZAEVLERİ SERGİSİ ANTALYA'DA AÇILDI

ADALET Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen '5'inci Ürün ve El Sanatları Fuarı' Antalya'da açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki 5. Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı, Adalet Bakanlığı Bakan yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yapıldı. Fuarda, 51 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan dokuma, gümüş ve bakır işleme, süs eşyası, sedef kakma, et ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün tanıtım ve satışı yapılacak.

Başsavcı Ramazan Solmaz, fuarı ilk kez Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılında düzenlendiklerini hatırlattı. 272 ceza ve infaz kurumunda işyurtları ve atölyeler kurulduğunu kaydeden Solmaz, hükümlülerce 6 ana üretim dalı ve 180 iş kolunda dokuma, tekstil, gümüş ve bakır işleme, çini ve mermer işlemesi, süs eşyası, sedef kakma, et ve süt ürünleri, tarım ürünleri üretildiğini söyledi. Atölyelerdeki çalışmaların gönüllük esasına dayalı olduğuna işaret eden Ramazan Solmaz, hükümlülere çalışmaları karşılığında ücret ödendiğini, sigortalarının yapıldığını, primlerinin ödendiğine değindi. Solmaz, "Böylece az da olsa hükümlüler bir gelir elde etmekte, zamanlarını çalışarak ve üreterek geçirmekte, hem kendi ailelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar" dedi.

DÜNYADA İLK VE TEK

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım da 2000'li yılların başından bu yana büyük ivme kazanan ceza infaz reformunun en önemli ayaklarından ve başarılarından biri olan iş ve meslek eğitim ve üretimi çalışmalarının sonuçlarının fuarda görüldüğü belirtti. Yıldırım, "Dünyada bir yıl içerisinde çeşitliliği bu kadar fazla olan, kalitesi bu durumda olan ürünleri bir arada bulabileceğiniz başka ceza infaz fuarı yoktur. İlktir ve tektir. Türk ceza infaz sistemi bu başarıya imza atmıştır" dedi.

Türkiye genelinde 372 ceza ve infaz kurumundaki mahkum ve hükümlüye yönelik eğitim çalışması yapıldığına değinen Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen sınavlara yaklaşık 80 bin hükümlü ve tutuklunun katıldığını, 47 bin 800 hükümlü ve tutuklunun temel eğitimden doktora eğitimine kadar çeşitli eğitimler aldığını söyledi.

TARIMSAL FAALİYETLER

Bu rakamların ceza ve infaz sisteminin tek başına bir eğitim müessesi haline geldiğini gösterdiğini ifade eden Yıldırım, “İşyurtları faaliyetlerine baktığımız zaman geçen yıl zeytin, limon, elma, portakal gibi ürünler başta olmak üzere 2 bin ton civarında meyve üretildi. 42 bin meyve ağacı dikimi yapıldı. 85 bin civarında iç ve dış mekanlarda kullanılacak şekilde fidan yetiştirildi. Geçen yıl kurumlarımızda yaklaşık 107 bin litre zeytinyağı üretildi. Fırın sayımız 47 iken bu sene 63'e ulaşmıştır" dedi.

Enis Yavuz Yıldırım, temizlik ve kozmetik ürünlerin üretiminin yapıldığı Diyarbakır ve Çanakkale Açık Ceza ve İnfaz Kurumları'nda 2016 yılında yaklaşık 850 bin litre temizlik malzemesi üretildiğini de kaydetti. Yıldırım, “2016 yılında 149 kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollerle açık ceza infaz kurumunda bulunan 1827 hükümlü, cumhuriyet başsavcılıkları, belediyeler, tapu kadastro il müdürlüklerinde çalıştırılmıştır. Yine 100 özel sektör ile yapılan işbirliği çerçevesinde yaklaşık 2 bin 800 hükümlü işyurtları çatısı altında çalışma imkanı bulmuştur" dedi.

ADALET BAKAN YARDIMCISI UÇAR

Adalet Bakanlığı Bakan yardımcısı Bilal Uçar ise ceza ve adalet sisteminde tabii ki suç işleyen bir kişinin bunun karşılığını göreceğini belirtti. Bakan Yardımcısı Uçar, “Toplumun güvenliği açısından hukuk sisteminde bu olmazsa olmaz. Ama suç işleyen bir kişiye devlet intikam hissiyle yaklaşamaz. O ne kadar suçlu olsa da insandır. Devletin görevi suç işleyen kişiyi topluma yararlı bireyler haline getirmektir. İşyurtları bu açıdan önemlidir" dedi.

Türkiye'nin çok çetin bir süreçten geçtiğini aktaran Uçar, birçok çevreden eleştirildiklerini söyledi. Bilal Uçar, “Özellikle cezaevlerinde kötü muamele iddiasında bulununlar var. Ne karakollarımız da ne cezaevlerinde işkencenin 'i'si bile yoktur. Kötü muamele yoktur" dedi. Israrla birilerinin Türkiye'de cezaevlerinde kötü muamele yapıldığına dair eleştirileri olduğunu söyleyen Uçar, “Bunu yapanlar 15 Temmuz'da başarılı olamayanlardır. Maalesef mütefikimiz olan birçok devlet bu teröristlere bu vatan hainlerine kucak açıyor. Bizim çekinecek hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Fuar açılışı

- Detay görüntüler

- Başsavcı Ramazan Solmaz Konuşması

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım konuşması

- Bakan Yrd: Bilal Uçar konuşması

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()