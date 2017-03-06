DHA YURT BÜLTENİ - 13

Ameliyat edilecek Suriyeli pilot uyutuluyor (3)

AMELİYATI 2.5 SAAT SÜRDÜ

Suriyeli pilot Mehmet Sufhan, Hatay Devlet Hastanesi'nde bugün saat 13.30'da girdiği ameliyattan çıktı. Yaklaşık 2.5 saat süren ameliyatta, Suriyeli pilotun omurgasındaki kırığın tedavisinin yapıldığı öğrenildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından pilotun yoğun bakım servisine alındığı ve tedavisine burada devam edildiği bildirildi.

Haber: Ramazan ÇELİK / HATAY, ()

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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 8 "abla" tutuklandı

DENİZLİ'deki FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan ve örgütte "abla" olarak görev yaptığı belirtilen 8 kadın, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, 5 gün önce, FETÖ/PDY'de "abla" olarak görev yaptığı belirlenen 22 kadının yakalanması için operasyon yaptı. Şüphelilerden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğerlerinin arandığı belirtildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock adlı programı kullandıkları ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile kapatılan derneklere üyelikleri tespit edildiği belirtildi.

Son operasyonun, FETÖ soruşturmasında, örgütte abla olarak görev yaptığı belirlenen kadınlara yönelik 3'üncü dalga operasyon olduğu belirtildi. 3 ayrı operasyonda 78 kadın hakkında işlem yapıldığı, 23'nün tutuklandığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kadınlar tek tek polis minibüsüne bindirilmesi

- Kadınların cezaevine götürülmesi

- Çevik kuvvet polislerinden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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45 metre yüksekliğindeki tabelaya çıktı

İZMİT'te, eşinden boşandıktan sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle bunalıma giren 29 yaşındaki I.C. bir alışveriş merkezine ait 45 metre yüksekliğindeki tabelanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis, I.C'yi yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonunda ikna ederek aşağı indirdi.

Körfez Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yanındaki bir markete ait çelik konstrüksiyondan yapılan yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki tabelaya merdivenlerden çıkan I.C. intihar etmek istedi. Tabelanın üstündeki I.C'yi gören vatandaşlar polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi hava yastığı açtı. İzmit İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Batu, I.C'nin yanına çıktı. Sinan Batu'nun yaklaşık 1,5 saat süren görüşmesinin ardından I.C. aşağı indirildi.

I.C. eşinden boşandığını, yatacak yeri olmadığını, Kaymakamlığa başvurup yardım istemesine rağmen reddedildiğini, İzmir'e gitmek istediğini, ancak para bulamadığı için intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü. I.C. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-I.C'den görüntü

-İzleyenlerden görüntü

-Polisin ikna etmesi

Haber: HABER-KAMERA:ERGÜN AYAZ / İZMİT(Kocaeli), () -



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Aydın Büyükşehirden Koçarlı'ya modern belediye hizmet binası

AYDIN'nın Koçarlı ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 milyon 127 bin lira harcanarak Koçarlı Belediyesi ile ortak kullanılmak üzere altı katlı olarak yaptırılan hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Gündoğan Mahallesi, Çine Caddesi'ndeki 4 bin 800 metrekarelik alana yaptırılan hizmet binasının açılışı için düzenlenen törene CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, CHP Aydın milletvekilleri Metin Lütfi Baydar ve Hüseyin Yıldız, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl ve ilçe teşkilatı üyeleri, çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışa katılanlar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Tören Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.

"NAZAR ETME NE OLUR ÇALIŞ SENİNDE OLUR"

Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hizmet binasının açılışı nedeniyle duyduğu heyecanını dile getirip, "Koçarlı'ya söz verdiğimiz hizmetleri teker teker yerine getiriyoruz. Koçarlılı olmaktan gurur duyuyorum ve Aydınlı olmaktan şeref duyuyorum. Sizlere hizmet etmekten şeref duyuyorum. Yapılan binada Koçarlı ve Büyükşehir Belediyesi olarak ortak hizmet vereceğiz. Artık işleriniz daha hızlı görülecek. Koçarlı ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ayrı bir özelliği var. İddia ediyorum Türkiye'de sosyal belediyeciliği uygulayan belediye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Koçarlı Belediyesi'dir. 3 yılda 29 milyon yatırım yapmışız yeter mi? Yetmez, 2019'a kadar bu yatırımlar 59 milyon olacak. Nazar etme ne olur çalışta senin de olur" dedi.

"17 NİSAN'DA SANDIKTAN 'HAYIR' ÇIKSIN"

"Topuklu Efe Aydın'ı nasıl yönetiyorsa CHP'de Türkiye'yi öyle yönetecek" diyerek konuşmasına başlayan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de şunları söyledi:

"Biz başkanlık sistemi istemiyoruz. Onlara sorduk: '15 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Hangi yetkiniz eksik. Hangi istediğiniz kanunu çıkarmanıza engel oldukta, terörü, yoksulluğu, işsizliği ortadan kaldırmadınız? Cevap yok. '16 Nisan'da hangi yetkiyi alacaksınızda terör, yoksulluk ve işsizlik azalacak?' Cevap yok. Sadece, 'Bu yetkileri bana verin.' Cumhurbaşkanı, partililerine 'Siz, MHP'yi sağlam tutun. Ben yetkiyi gider halktan söker, alır gelirim' diyor.

Çağdaş ve demokrat Aydın, Türkiye'nin bu süreçte felakete sürüklenmesine izin verecek misiniz? Hayır, hayır, hayır. 17 Nisan sabahı onlar kazanırsa biz öteki olacağız. Herkes üzülecek, kutuplaşma sürecek. Ama eğer, 'hayır' kazanırsa ne Cumhurbaşkanı değişecek ne de başbakan değişecek."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da, ise, "Aydın'da büyümedim ama kendimi Aydın'da büyüttüm. Adımı, soyadımı yazmayı burada öğrendim. 'Napcaz gari' demeyi burada öğrendim. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' demeyi burada öğrendim" dedi.

"HALK İSTER BİZ YAPARIZ"

CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk de "Koçarlı'da yarım asır önce eski belediye başkanlarımızdan Mevlit Şahit tarafından yaptırılan belediye Hizmet binamız halkımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmişti. Bizde yeni belediye hizmet binasını yaparak bugün açılışını yapıyoruz. Bizim işimiz hizmet. Halk ister biz yaparız" dedi.

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile kurdelesini keserek belediye hizlet binasını hizmete açtı.

5 milyon 127 bin lira harcanarak yaptırılan binanın ilk beş katının Koçarlı Belediyesi, altıncı katın ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Başkanlığı (ASKİ) tarafından kullanılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye hizmet binasından görüntü

-Açılış törneninden görüntü

-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun konuşması

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran'ın konuşması

-CHP'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk'ün konuşması

-CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in konuşması

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / KOÇARLI (Aydın), ()

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Çocuklara kukla ve palyaço ile suyun önemi anlatıldı

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın, 22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile hazırladığı program kapsamında eğitsel çalışmalarına Anamur İlçesi'nde başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür binası toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Akdeniz İlkokulu Şükrü Köymen ve Kıbrıs İlkokulu'ndan 150 öğrenci katıldı. MEŞKİ Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı Uzman Biyolog Nebi Şengezer ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı TEGV Mersin Sorumlu Müdürü Müberra Ateş konuşmacı olarak katıldı. Biyolog Şengezer dünyanın yüzde 70'inin su ile kaplı olmasına rağmen, bunun çok az bir kısmının tatlı su olduğunu ve tatlı suyun da çok az bir kısmını içebildiğimizi söyledi. Vücudumuzun ortalama yüzde 70'inin su olduğuna dikkat çeken Şengezer, dünyanın suyu yeniden üretemediğini söyledi. Şengezer, milyonlarca yıl kullanılan ile şimdi ki suyun aynı su olduğunu, bu nedenle israf edilmeyerek, doğal kaynakları kirletilmemesi gerektiğini vurguladı. Daha sonra palyaçolarla hazırlanan sahne ve kukla gösterileri çocukların daha da ilgisini çekti.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların heyecanı

-Salon görüntüleri

-Meski Uzmanının anlatımından kısa

-Kukla gösteirleri

-Öğrencilerle Kuklaların diyaloğundan

-Öğrencilerle röpler.

-Öğretmenlerle röpler

-Bina dışından görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()