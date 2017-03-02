DHA YURT BÜLTENİ - 13

PKK’nın yuvalandığı Tendürek’e Mehmetçık havadan indi

TERÖR örgütü PKK’nın yuvalandığı Tendürek Dağına, Mehmetçık havadan indirme yaptı. Uçar birlik harekatıyla Tendürek’e indirilen Jandarma Özel Harekat ve Komando Birlikleri, terör örtününün inlerini dağıttı. Uzunluğu 60 metrenin üzerinde bulunan iki adet bölmeli mağarada bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan acıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Tendürek Dağı bölgesinde 27 Şubat- 2 Mart günleri icra edilen geniş çaplı operasyonlar kapsamında, uçar birlik harekatı marifetiyle indirilen Jandarma Özel Harekat ve Komando birlikleri ile bölge ayrıntılı olarak arandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 mağara imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Ayrıca, uzunluğu 60 metrenin üzerinde olan 2 adet özel hazırlanmış, bölmeli mağara içerisinde 57 büyük tüp ile birlikte bol miktarda yaşam malzemesi, mekap ayakkabılar, battaniyeler, brandalar ve piller ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaşam malzemelerini bulunması

-Mağara görüntüleri

-Askerlerin operasyon helikopterle indirilmesi geri alınması

Haber-Kamera: Servet ARSLAN / Ağrı,()

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Başbakan Yarmıcısı Kaynak: Askerimiz başörtülü komutana selam duracak (2)

'SİYASİ PARTİLER VE SEÇİM KANUNU DA DEĞİŞECEK'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkoğlu İlçesi'nde katıldığı toplantının ardından Pazarcık İlçesi'ne geçti. İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Kaynak, daha sonra Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu'nda cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili düzenlenen toplantıya katıldı. Salonu dolduran vatandaşlara 16 Nisan'da yapılacak referandumdan 'evet' çıkması durumunda Türkiye'nin yönetim sisteminde nasıl bir değişiklik olacağını anlatan Kaynak, Türkiye'nin geleceği için sistemin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü de dahil günümüze kadar cumhurbaşkanı ve başbakan arasında yaşanan anlaşmazlıkları ve bunların sonuçlarını anımsatan Kaynak, 'Tek adam' iddialarını ise asılsız olduğunu söyledi.

Anayasa değişikliğinin ardından siyasetin önündeki engelleri de kaldıracaklarını belirten Veysi Kaynak, "Bildiğiniz gibi anayasa değişikliğinden sonra sözümü var. Zaten siyasetin önündeki diğer engelleri de kaldıracağız. Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu... Bütün bunları da değiştireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaynak'ın konuşması

- Kaynak'ın vatandaşlarla tokalaşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Kardak'ta heyecanlı anlar



TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botlarının, üç gündür Kardak kayalıkları bölgesinde hakim olan sisin etkisini kaybetmesiyle bölgedeki nöbet hareketliliği devam etti. Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından hareket eden iki Yunan Sahil Güvenlik Botu'na bölgeden geçmekte olan iki Türk savaş gemisi rotalarını değiştirerek kayıklara yaklaşmasına izin vermedi. Fırtınaya rağmen bölgede bulunan iki Türk sahil güvenlik botu da kayalıklara yönelen ve Yalıkavak Limanı'ndan hareket ettiği belirlenen bir motoryatı durdurup, arama yaptı.

Bodrum'un Gümüşlük mahallesine 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları bölgesinde 3 gündür yoğun sis nedeniyle devriye nöbetini güçlükle sürdüren Türk Sahil Güvenlik Botları, bu defa da fırtınalı havaya rağmen denize açıldı. Sabah Bodrum ve Turgutreis limanlarından hareket eden iki sahil güvenlik botu Kardak nöbetini sürdürdü. Saat 12.00 sıralarında Yalıkavak açıklarındaki uluslararası sulardan gelerek Kardak kayalıklarına doğru yönelen 12 metre uzunluğundaki 'Premiara' isimli motoryat heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin telsiz anonsu üzerine rotasını değiştiren motoryat, Çatal Ada önlerinde durduruldu. Sahil güvenlik botundaki askerler yatta arama ve inceleme yaptı. Yalıkavak Limanı'ndan çıkan yatın kaptanının yardımcısıyla birlikte Marmaris'e gittiği anlaşıldı. Yarım saat süren arama ve kontrollerden sonra yat yoluna devam etti.

Saat 13.55 sıralarında ise Leros ve Kilimli (Kalimnos) adalarından hareket eden iki Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun Kardak kayalıklarına yönelmesi üzerine Marmaris'ten Kuşadası istikametine gitmekte olan iki Türk savaş gemisi rotasını değiştirerek kayalıklara yöneldi. Kardak kayalıklarına 10 metre ve 200 metre mesafeden geçen Türk savaş gemilerini gören Yunan botları tekrar konuşlandıkları adalara geri döndü. Savaş gemileri, daha sonra rotalarını tekrar Kuşadası'na çevirirken, iki sahil güvenlik botu devriye görevini sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kardak kayalıklarından görüntü

-Motoryatın Kardak'a yönelmesi

-Sahil güvenliğin motoryatı durduruqp arama yaması

-İki Türk savaş gemisinin Kardak'ın hemen yanından geçip, lyunan botlarına engel olması

-Uzaktaki Yunan botlarından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (MUĞLA), ()

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CHP'li Hamzaçebi: Doğru seçenek parlamenter sistemdir

TBMM Başkan Vekili ve CHP İstanbul Milletvekili M.Akif Hamzaçebi, 16 Nisan'da vatandaşın önüne iki seçenek konulduğunu belirterek, "Doğru seçenek parlamenter sistemdir, doğru seçenek demokrasidir, özgürlüklerdir" dedi.

Edirne'de partilileriyle bir araya gelen TBMM Başkan Vekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumun Türkiye tarihi için önemli dönemeçlerden biri olduğunu söyledi. Hamzaçebi, "16 Nisan'da vatandaşın önüne iki seçenek konacaktır. Birinci seçenek demokrasi ve özgürlüklerdir. İkinci seçenek ise otoriter rejimdir, tek adam yönetimidir. Türkiye bu iki seçenekten birisini seçmeye zorlanıyor. Gerçekte böyle bir seçeneğe, böyle bir referanduma Türkiye'nin ihtiyacı yoktu. Türkiye 141 yıllık parlamenter sistem deneyimine sahip olan bir ülkedir. Parlamenter sistemde sorun yaşanırsa çözüm parlamenter sistemi değiştirmekte değil, bu sorunu parlamenter sistemin içinde çözmektedir. Vatandaşlarımıza bu bilgi verilmiyor. Parlamenter sistem bize dar geliyor deniyor. Bunun gerçekte hiçbir ilgisi yok. Almanya, Fransa hariç bütün Avrupa ülkeleri yıllardır parlamenter sistemle yönetiliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkeleridir Avrupa ülkeleri ama hiç birisi parlamenter sistem bize dar geliyor demiyor. Doğru seçenek parlamenter sistemdir, doğru seçenek demokrasidir, özgürlüklerdir" dedi.

Hamzaçebi, yakın tarihten örnek vermek istediğini belirterek, 1 Mart 2003'te hükümetin Irak tezkeresini getirdiğini söyledi. Hamzaçebi,

"Bu tezkereyle zamanın hükümeti Amerika Birleşmiş Devletleri, Irak'a karşı savaş açmak için izin istiyorlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki partiden oluşuyordu. Ak Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. İki partili parlamentoda hayır oyları kazançlı çıktı. Evet oyları kazanamadı. Teskere kabul edilmedi ve TBMM tezkere izin vermediği için Türk Silahlı Kuvveti Irak'ta savaşın bir tarafı olmaktan kurtuldu. Bunun sonucunda Türkiye'nin önü açıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi ve diğer tüm partilerin hayır oyu verilmesiyle büyük siyasi kazancı oldu. O tezkere görüşülürken milletvekilleri, siyasi parti mensubiyetleri bir kenara bırakıp bunu memleket meselesi olarak gördüler ve sağduyuyla hayır oyları galip çıktı. Şimdi de yapılması gereken budur. Bu bir memleket meselesidir. Siyasi parti meselesi değildir" dedi.

Referandum paketinde 18 maddenin bulunduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Bu 18 maddenin içinde 2010 anayasa değişikliğinde olduğu gibi halka ya da gençlere sempatik gelecek maddeler konulmuştur. Bunlardan birisi 18 yaştır. Bir diğeri mahkemelerin tarafsız yönde karar vereceği hükümdür. Anayasalarda mahkemelere tarafsız demekle mahkemeler tarafsız olmaz. Mahkemelere tayin edilen hakimleri tek bir kişiye bağlarsanız, isterseniz mahkemeler hiç kimseye bağlı değildir deyin, hiç kimseden talimat almaz deyin, zaten böyledir. Tarafsız değil, çok çok tarafsız deyin, mahkemeler tarafsız olmaz. Bir ülkede mahkemelerdeki hakimleri ülkeyi yöneten kişi belirliyor ise o mahkeme tarafsız olamaz. Eğer bu paket halktan geçerse, yasalaşırsa, yürürlüğe girerse, girmeyeceği inancındayım ben vatandaşlarımızın sağduyusuna inanıyorum. Edirne'de bir vatandaşımızın mahkemede dava açması halinde vatandaşın gideceği kişi Edirne'deki avukat değil, başkanın partinin mensubu olduğu il başkanıdır. Biz mahkemelerin başkanın mensubu olduğu il başkanlarının emrine girmesini istemiyoruz. Mahkemelerin bağımsız olmasını istiyoruz" dedi.

"TSK RENCİDE EDİLMEMELİ"

Bir gazetecinin Hürriyet Gazetesi'nin 'Karargah rahatsız' haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği ve CHP olarak düşüncesini sorması üzerine Hamzaçebi, şöyle dedi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin göz bebeğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri de basınla haber yapma ihtiyacını duyabilir. Çeşitli konularda kamuoyunu aydınlatma konusunda bir takım bilgilerini görüşlerini kamuoyuyla paylaşabilir. Kamuoyuyla paylaşılan bu haberleri gazeteciler, kendi görüşleri çerçevesinde bur takım başlık ve manşetlerle kamuoyuna taşıya bilirler. Bunlar özgür gazeteciliğin gereğidir. Bir gazetenin manşetinden yola çıkarak bütün basını mahkum etmek son derece yanlıştır. TSK'yı kimse rencide etmemeli ama böyle bir niyetle yola çıkan haberciliği ben görmüş değilim. Şundan rahatsız olmak lazım. Türkiye'de aylardır gazeteciler tutuklu. 150 aşkın gazeteci Türkiye'de tutuklu bulunuyor. Cumhuriyet gazetesinin yazarları aylardır tutuklu ve haklarında bir iddianame bile düzenlenmiş değil. Oysa bugünkü anayasamıza göre herkes en kısa sürede tutukluğunun sona erdirilmesini istemek ve yargı önüne çıkmayı talep etme hakkına sahiptir. Bu konuda Türkiye'yi yönetenlerin titizlenmesi daha doğru olacaktır. Demokrasimizi daha ileriye taşıyacaktır. Ama böyle bir titizleşecek anlayışı görebilmekte değilim" dedi.

"KÜRDİSTAN BAYRAĞI REFENDUMA YÖNELİK MANEVRA"

Kürdistan bayrağının Ankara'da havalimanına asılmasıyla ilgili soru üzerine Hamzaçebi, "Hükümete bu konuyu götürüp sormak lazım. Bunu eleştiren muhalefet partilerine de bununla ilgili ciddi bir değerlendirme yapmak düşer. CHP'nin bu konuyla ilgili özel bir değerlendirmesi yoktur. Kuzey Kürdistan bir devlet değildir, bir özerk yapıdır. Bağımsızlığına kavuşmuş değildir. Öyle anlıyorum ki havaalanındaki gönlere çekilen bu bayrakla referanduma yönelik bir manevra yapılmak istenmektedir. Bu manevra milletimizin gözünden kaçmayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Akif Hamzaçebi'nin gelişi

-Hamzaçebi'nin açıklaması

-Salona girmesi

-Salondan genel detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()

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SP Genel Başkanı Karamollaoğlu Van'da referandumu değerlendirdi

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Van'da düzenlenen Necmettin Erbakan'ı anma programında konuştu. Karamollaoğlu, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili olarak, "Hiç kimse bu ülkede 10 yıldan fazla iktidarda kalmadı. Bu süreye rağmen Türkiye'de terör artı, işsizlik arttı, etrafımız ateş çemberine döndü" dedi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından 27 Şubat 2011 yılında vefat eden eski Başbakan ve SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Van Ticaret Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki programa, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, SP İl Başkanı Özay İlhan, Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ve partililer katıldı. Programda Erbakan için Kur-an'ı Kerim okutuldu.

Necmettin Erbakan'ın bu ülkeye gelen sayılı insanlardan biri olduğunu söyleyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Meclise ilk kez 1974 yılında girdik. O zaman bize gerici, yobaz diyenler oldu. Bunlar iş bilmez diyenler oldu. Biz bir hamleyle ağır sanayiyi başlattık. Ve Ecevit bizim için, 'Bunları yanlış tanıdık' dedi. Bunlar iş yapan insanlar dedi. Ve bizimle birlikte imam hatipler haç yolları açıldı. Allah Necmettin Hocamdan razı olsun" dedi.

Başkanlık sisteminin Türkiye için erken olduğunu belirten Karamollaoğlu "Hiç kimse bu ülkede 10 yıldan fazla iktidarda kalmadı. Bu süreye rağmen Türkiye'de terör artı, işsizlik arttı, etrafımız ateş çemberine döndü. İktidara şimdi diyorum, 14 yılda bunlar çözülmüyorsa oturun cevap arayın. Ama yok, hiç birşey yaptıkları yok. Bizim kimseye düşmanlığımız yok, iyi şeyler yapın destekciniz olalım. Şimdi de başkanlık sorununu çıkardılar, 'evet' mi 'hayır' mı?. 'Evet' çıksa ne yazar, 'hayır' çıksa ne yazar. Bugün cumhurbaşkanının isteyip de yapamadığı bir şey var mı? Meclisten her şey çıkıyor. Biz de bur da diyoruz ki; bu sistemde ileriye dönük bir şey yok. Yarın birisi çıkıp bu sistemi istismar etmesin. Erkler ayrılığı dediğimiz güçler, birbirinin etkisinde kalmasın. Yargıya müdahale edilmesin. Erbakan da başkanlığa karşı değildi biz de. O zaman da Erbakan da dedi, şimdi de biz diyoruz, önce problemlerimizi çözelim. Sonra oturalım daha istikrarlı nasıl olunur onu konuşalım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salandan görüntü

-Salondan detaylar

- Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber: Murat ÇAĞLAR/VAN, () -

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Kamyon ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adana karayolu Medaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Örüm idaresindeki 42 LF 494 Plakalı kamyon, ışık ihlali yapması sonucu Cumali Sarı idaresindeki 27 V 0424 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin Örüm ve araçta bulunan Emre Yıldırım yaralandı. TIR sürücüsü Cumali Sarı ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ ))

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Depremzedeler deve güreşiyle moral bulacak

ÇANAKKALE'nin depremlerle sarsılan ilçesi Ayvacık'ta, ünlü develerin katılımıyla 5 Mart Pazar günü geleneksel deve güreşi festivali düzenlenecek. Depremzedeler de güreş alanına otobüslerle taşınıp, deve güreşlerini izleyerek moral bulmaları sağlanacak.

Ayvacık İlçesi'nde bu yıl deve güreşleri, depremzedelere moral olması adına düzenlenecek. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, 5 Mart Pazar günü yapılacak güreşlere; Aydın, İzmir, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'den 186 devenin katılacağını söyledi. Pazar günü saat 10.00'da başlayacak güreşler için Ayvacık Panayır Yeri Mevkii'ne çok amaçlı güreş arenası hazırlanıyor. Depremzedeler de Ayvacık Belediyesi tarafından otobüslerle taşınarak, deve güreşlerini izlemeleri sağlanacak.

Ayvacık'ın bir turizm bölgesi olduğunu, ancak son zamanlarda yaşanan depremlerle anıldığını kaydeden Başkan Şahin, "Bölge halkına moral olması düşüncesiyle 5 Mart'ta Ayvacık panayır yerinde deve güreşleri festivali yapılacak. Deve güreşleri ücretsiz olarak izlenebilecek. Türkiye'nin en seçkin develeri buraya geliyor. Zira içinde bulunduğumuz konumdan dolayı deve sahipleri de katkıda bulunmak istedi ve bu güreşleri düzenledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deve güreşinin yapılacağı alandaki hazırlık çalışmalarından görüntü

-Mehmet Ünal Şahin açıklama

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), ()

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Bilecik'te evinde öldürülen yaşlı adam toprağa verildi

BİLECİK'in merkez Gülümbe Köyü'nde evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başına sert cisimle vurularak öldürülen 74 yaşındaki Ömer Arı toprağa verildi.

Merkeze bağlı Gülümbe Köyü'nde dün gece, Ömer Arı ile eşi 70 yaşındaki Ayşe Arı'nın oturduğu tek katlı bahçeli eve hırsızlık amacıyla girdikleri sanılan yüzlerinde maske olduğu belirtilen kişi ya da kişiler, çifte saldırdı. Başına sert bir cisimle vurulan Ömer Arı öldü, eşi Ayşe Arı da elleri arkadan bağlanıp dövüldü. Yaralanan Ayşe Arı Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ömer Arı için Gülümbe Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Arı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Cenaze töreninden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK/

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Kuyuya düşen genç ölümden döndü

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde dengesini kaybederek su kuyusunun içerisine düşen 24 yaşındaki Ersin Borlak bağırarak yardım istedi. Ersin Borlak'ın sesini duyarak yardıma gelen 2 kişi kuyudan çıkmasına yardımcı oldu.

Olay, Derince Çınarlı Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Ersin Borlak ormanlık alanda dere kenarında bulunan su kuyusunun kenarına oturdu. Bir anda dengesini kaybeden Ersin Borlak su kuyusuna düştü. Yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan Ersin Borlak bağırarak yardım istedi. Şans eseri ormanlık alanda bulunan 2 arkadaş Ersin Borlak'ın sesini duyarak yardıma koşarken, 112 Acil ve itfaiyeden yardım istedi. Kuyunun yanına gelen iki kişi kuyunun kenarına tutunarak bacaklarını uzattı. Yardımcı olan kişinin ayaklarına tutunan Ersin Borlak dışarı çıktı.

Olay yerine sağlık ekibi geldi. Ersin Borlak kurtarılmanın verdiği şaşkınlıkla sağlık ekibine, "Gidelim burası çok soğuk, kuyunun içine düştüm. Öldüm zannettim. Arkadaşlar bağırış seslerime geldi kurtardı beni" dedi. Vücudunda yaralar olan Ersin Borlak tedavisi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ersin Borlak'tan görüntü

-Ersin Borlak'ın konuşması

Haber: Faruk KIYAK/DERİNCE(Kocaeli), () -