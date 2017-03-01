DHA YURT BÜLTENİ-13

Nusaybin'in 1 mahallesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı



Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Kuyular Mahallesi'nde 22 Şubat tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 15.00 itibariyle kaldırıldı.

Nusaybin'e bağlı Doğanlı ve ve Kuyular mahallerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar öncesi 22 Şubat tarihinde uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağına düzenleme getirildi. Sokağa çıkma yasağı Doğanlı Mahallesi'nde devam ederken, Kuyular Mahallesi'nde ise kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat: 08:00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan Doğanlı ve Kuyular mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Yukarıda belirtilen Nusaybin'e bağlı Doğanlı Mahallesinde sokağa çıkma yasağı devam etmekte olup; Kuyular Mahallesinde icra edilen operasyon sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 01.03.2017 Çarşamba günü saat 15.00 itibari ile kaldırılmıştır."

Haber: MARDİN, ()

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Kurtulmuş: Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar (2)



SİLAHLI KUVVETLERİMİZ İKTİDARLA UYUMLU BİR ŞEKİLDE İŞİNİ YAPIYOR

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) çalışmalarına yer verdi. TSK tarafından Suriye El Bab’da Fırat Kalkanı operasyonu yürütüldüğünü, 15 Temmuz darbesinden sonra TSK’nın kendi içindeki hainleri temizlemeye başladığı için bu operasyonlarda başarılı olduğunun altını çizen Numan Kurtulmuş, medyadaki haberleri de eleştirerek şunları söyledi:

"28 Şubat’ta da ‘Yapamıyorsanız, yapamıyorsanız bırakın gidin’, ‘Askerin sabrı taşıyor’ manşetleri atılmıştır. Şimdilerde de benzer manşetler atıyorlar mı? Geçti, köprünün altından çok sular aktı. ‘Karargah rahatsız’, rahatsız olan karargah falan değil. TSK sivil iradenin emri altında, milletin emri altında uyumlu bir şekilde çalışmasında rahatsız olan bazı çevreler var. Herkes kendi işini yapsın. Medya medya olarak milleti bilgilendirsin, öğretsin, anlatsın. TSK da kendi işini yapıyor. TSK’nın vazifesi, birilerinin istediği gibi siyasete girmek değildir. Siyasete müdahale etmek değildir. TSK’nın vazifesi vatan savunmasını gerçekleştirmektir. El Bab operasyonunu görüyorsunuz. Orada kahramanca askerlerimiz mücadele ediyor. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim Ordu’dan da El Bab şehidi olan kardeşlerimiz var. Orada Fırat Kalkanı operasyonunu yapıyorlar. Milletimiz şunu çok açık bir şekilde görüyor; Eğer Fırat Kalkanı operasyonu başarılı oluyorsa, 15 Temmuz darbesinden sonra TSK kendi içindeki hainleri temizlemeye başladığı için bu operasyonu yapabiliyor ve başarılı oluyor. Şimdi birileri bundan rahatsız. TSK’yı ikide bir siyasete müdahale ettirecekler ya. Geçti borun pazarı, köprünün altından çok sular aktı. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Ne artık bundan sonra TSK siyasete karışır, ne de TSK siyasete karışmak istediği zaman ona pabuç bırakacak bir iktidar vardır. Biz işimizi yapıyoruz, Silahlı Kuvvetleri’miz iktidarla uyumlu bir şekilde işini yapıyor, medyada işini yapsın."

DİVAN ÜYESİ HANIMEFENDİNİN TELEFON FATURASININ HESABINI VERMESİ LAZIM

Milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine de tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Milletvekili sayısı 500’den 600’e çıkacak. Bununla ilgili olarak sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız cevap verdiği için ben cevap vermeyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Ne büyük israftır’ diyordu. Durduk yerde 50 milletvekili daha olacak. Önce israftan bahsedelim; kendi divan üyesi hanımefendinin 1 milyon 200 bin TL’lik telefon faturasının hesabını vermesi lazım. Onun için o konuya girmiyorum. Her şeyi anlarımda bir muhalefet partisi 17 maddenin hepsine karşı çıksın. Ama neden gençlerin seçilmesine karşı çıkar vallahi bunu anlamıyorum. 8 milyon gencin önünü açıyoruz, seçilme imkanı veriyoruz. Bu gençlere siz her türlü imkanı sunacaksınız ama bu gençlere ‘seçilmeyeceksiniz’ diyeceksiniz. Böyle bir şey olmaz" dedi.



Haber: Nedim KOVAN / ORDU ,()

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Eğitim- Sen: Rektör Hoşcoşkun'un tüm işlemleri geri çekilsin



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un hakkındaki soruşturma nedeniyle YÖK tarafından açığa alınmasıyla ilgili açıklama yapan Eğitim-Sen, onun döneminde yapılan atamaların ve verilen cezaların iptalini, üniversiteden ihraç edilen öğretim üyelerinin de geri alınmasını istedi.

Eğitim- Sen 3 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Arı, yanında KHK ile Ege Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Lülüfer Körükmez, ihraç edilen öğretim üyelerinin avukatı Arif Ali Cangı ve 6 yarı dönem uzaklaştırma cezası alan Emine Akbaba ile basın toplantısı düzenledi. Arı, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hoşcoşkun'un açığa alınması ve yerine vekaleten Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atanmasını üniversiteye 'ikinci kez kayyum atanması' olarak değerlendirdi. Üniversitede yapılan rektörlük seçiminde 4'üncü sora da olan Prof. Dr. Hoşcoşkun'un 12 Temmuz 2016'da rektör olarak atandığını kaydeden Ahmet Arı, göreve geldikten sonra yardımcılarını, daire başkanlarını ve üst yönetim kademelerine dışarıdan atamalar yaptığını hatırlattı. Eğitim- Sen Şube yöneticisi Ahmet Arı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un üniversitede baskı kurduğunu ileri sürerek, "Barışı savunan akademisyenlerin üniversiteden atılmasına ön ayak oldu. Öğrencileri hukuksuz soruşturmalar açtı. Toplamda 50'dan fazla öğrenciye 3 yıla varan uzaklaştırma cezaları verdirdi" dedi. Ahmet Arı, açığa alınan Rektör Prof. Dr. Hoşcoşkun hakkında ne zaman ve hangi konularda soruşturma başlatıldığının ilgili makamlarca kamuoyuna açıklanmasını da istedi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü görevine vekaleten Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun atanmasını eleştiren ve hızla rektör seçimi yapılmasını isteyen Ahmet Arı, " Demokratik yollardan gelmeyen bir rektörü Ege Üniversitesi'nin gerçek sahiplerinin, emekçilerin ve öğrencilerin ne kadar sahipleneceğini göreceğiz. Emekçilerin sesine kulaklarını tıkayan, öğrencilerini duymayan, görmeyen, sendika olarak randevu taleplerimizi yanıtsız bırakan rektörün bizim gözümüzde meşruluğu yoktur" dedi. Ege Üniversitesi'nden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Lülüfer Körükmez de Rektör Prof. Dr. Hoşcoşkun dönemindeki tüm kararların gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Üniversiteden ihraç edilen öğretim üyelerinin avukatı Arif Ali Cangı da hukuk mücadelesini sürdürdüklerini gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi.



Haber: İZMİR, ()



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Seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Yalova Valisi Tuğba Yılmaz başkanlığında, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin alınacak tedbirlerle ilgili seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Vali Tuğba Yılmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Aslıhan Akçay Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Yeşilöz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin seçim sürecinin il genelinde huzur ve güven ortamında tamamlanması ve herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için alınacak gerekli tedbirler görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, vatandaşların özgür iradeleriyle, emniyetli bir şekilde sandığa gitmeleri için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını, bu süreçte kamu düzeninin ve esenliğinin bozulmasına dönük hiçbir hukuk dışı eyleme izin verilmeyeceğini söyledi.



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

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Hasret, kendisi gibi kazada ölen Aslı'nın yanında toprağa verildi

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını yitiren 7 yaşındaki Hasret Güler, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Hasret, geçen 5 Aralık'ta yine aynı yol üzerinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki lise öğrencisi Aslı Değirmen'in mezarı yanında toprağa verildi. Geçen 27 Şubat akşamı Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden Hüseyin Öztürk'ün kullandığı 48 AJ 462 plakalı hafif ticari araç, İslamhaneleri Mahallesi'nde, refüjde çiçek topladıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Hasret Güler'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 10 metre ileriye fırlayarak asfalta düşen Hasret, ağır yaralandı. Çevredekiler, 112 Acil Servis ve jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin ik müdahaleyi olay yerinde yaptığı Hasret, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği, sağ bacağında kırık ve iç organlarında kanama olduğu tespit edilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak küçük Hasret, doktorların müdahalelerine rağmen ertesi gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

CENAZEDE BABASI AYAKTA DURAMADI

Hayatının baharında yaşamını yitiren Hasret Güler'in yakınları tarafından alınan cenazesi bugün öğlen İslamhaneleri Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Güler'in babası Mahşuk Güler, yakınları ve komşuları katıldı. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Mahşuk Güler, cenazede güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan baba Güler, cenaze namazını taburede oturarak kılabildi.

ASLI'NIN MEZARI YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan namazın ardından küçük kızın cenazesi geçen 5 Aralık'ta yine aynı yol üzerinde yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki lise öğrencisi Aslı Değirmen'in mezarı yanında toprağa verildi. Öte yandan, Hasret'e çarparak ölümen neden otomobil sürücüsü Hüseyin Öztürk, bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hasret Güler'in fotoğrafı

-Cenaze namazından görüntü

-Baba Mahşuk Güler'in cenazede gözyaşı dökmesi

-Hasret Güler'in cenazesinin kendisi gibi kazada ölen Aslı Değirmen'in mezarı yanına defnedilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

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Ortakent Yahşi temizlendi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen deniz dibi temizliği projesi kapsamında, Ortakent Yahşi sahili temizlendi. Koydan dalgıçlar tarafından yaklaşık 520 kilo atık toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla sadece karada değil, denizde de çevreyi temiz tutmanın ne denli önemli olduğu bilinciyle üç yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu haftaki adresi, Ortakent Yahşi Koyu oldu. Sabah saatlerinden itibaren Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe önünden başladıkları çalışmalarda dalgıçlar, deniz dibinde biriken atıkları toplayarak karaya çıkardı. Temizlik sırasında dalgıçlar tarafından bulunan bir tüfek ise emniyet güçlerine teslim edildi. Güneşli bir havada gerçekleşen deniz dibi temizliğinde serinlemek için yüzerek dalgıçların yanına doğru giden köpekler de etkinliğe renk kattı. Proje kapsamında 12 kişilik Bodrum Belediyesi dalış ekibi tarafından koydan yaklaşık 520 kilo atık çıkarıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çıkarılan atıkları hemen ayrıştırarak kamyonete yükledikten sonra Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürdü. Etkinliğe öğretmenleriyle birlikte katılan Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu öğrencileri, merakla dalgıçları izledi. Merak ettikleri konularda sorular soran öğrenciler, denizden çıkarılan atıkları da meraklı gözlerle izledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli çevre mühendisi Ahmet Acar da etkinlik alanındaki öğrencilere; atıkların geri dönüşümünü, geri dönüşüm sürelerini, çevreye verebileceği zararları anlatan bir sunum yaptı. Her hafta bir koyda gerçekleşen temizlik etkinliğinin bir sonraki adresinin, 8 Mart Çarşamba günü Bitez Koyu olacağı belirtildi. Çalışmalar daha sonraki haftalarda sırasıyla Akyarlar, Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve Bardakçı koylarında gerçekleşecek. Temizlik çalışması, Kumbahçe Mahallesi'nde sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Deniz temizliğinden görüntü

- Öğrencilerden görüntü

- Çıkarılan çöplerden görüntü

Haber: Hülya ELTEŞ- Kamera: BODRUM (Muğla), ()



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Germencik'e 'Dünya İncir Merkezi' kurulacak

Aydın'ın Germencik İlçesi'nde incir üretimi yapan yatırımcıların biraraya getirilmesi amacıyla Dünya İncir Merkezi kurulacak.

Germencik ilçesinde bin 250 metrekare alan üzerinde Dünya İncir Merkezi kurulacak. Merkezin tanıtımı için düzenlenen toplantıya MHP'li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ile yakın ilçelerde incir ticareti yapan işadamları katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Dünya İncir Merkezi ile ilgili projeyi sinevizyon gösterimi ile işadamlarına anlattı.

İncir ürününün daha iyi değerlendirebilecek ve pazarlanabileceğini dile getiren Belediye Başkanı Ümmet Akın, imar değişikliği ile merkezin kurulacağı alanın organize tarım alanı ilan edildiğini açıkladı. İncirin bu merkezden pazarlanabileceğini ifade eden Akın, "Vatandaşlar dam dediğimiz bahçe evlerinde ürettiği inciri topluyor. Ticaret yapanlar da gidip incire orada bakıyor. İncir üreticisinin ayağına geldiği için pazarlık yapılıyor ve fiyat düşürüyor. Yapacak olduğumuz Dünya İncir Merkezi'ne üretici incirini getirecek ve kim daha iyi para verirse ona satacak. Böylece kazançlı çıkacak. Merkez sezona hazır olacak. Yapılan toplantı sonrasında ne zaman çalışmalara başlayacağımıza karar vereceğiz" dedi. Sosyal tesisler ile birlikte 21 işletmenin yer alacağı Dünya İncir Merkezi'nin yaklaşık maliyetinin 10 milyon TL olacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplantıdan görüntü,

-Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın konuşması,

-Dünya İncir Merkezi projesinin görselinden görüntü.



Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ GERMENCİK (Aydın), ()



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Miniklerden geri dönüşüm defilesi



Tekirdağ'ın Malkara İlçesi Gelincik Anaokulu öğrencileri, geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemeden tasarladıkları giysilerle çöp poşeti, plastik tabak ve bardak, karton gibi çeşitli ürünlerden hazırladıkları giysilerle geri dönüşüm defilesi düzenledi. Malkara Gelincik Anaokulunda eğitim ve öğretim gören 145 öğrenci anne ve babalarının desteğiyle, gazete, "kullan at" plastik tabak ve bardak, kapak, poşet, pet şişe, şeker, karton, pipetler, kağıt mendil, çöp poşeti ve karton gibi ürünlerden değişik ürünlerden elbiseler ve takılar yapıp giysiler hazırladı. Minik öğrenciler, yaptıkları avukat cübbesi, Nasreddin Hoca giysisi, gelinlik, polis kıyafeti gibi çok sayıda yaptıkları giysileri "geri dönüşüm" defilesinde giyip podyuma çıkıp tanıttı. Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen defileyi öğrenci velileri ve okul öğretmenleri ilgi ile izledi. Malkara Gelincik Anaokulu Müdürü Şule Usta, "Bizim amacımız burada her atığın çöp olmadığını hem öğrencilere hem de velilere anlatmaya çalışmak ve atık maddelerin önemini anlatıyoruz. Geri dönüşümün çocuklarımızın anlaması, farkına varması ve sosyalleşmesi için böyle bir defile hazırladık. İleriki günlerde bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.



Haber: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()

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Antalya’da fetih coşkusu yaşanacak

Antalya’nın fethinin 810'uncu yıldönümü Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın fethinin 810'uncu yıl dönümünün bir dizi etkinlikle kutlanılacağı kaydedildi. 4 Mart Cumartesi günü saat 09.30’da Cumhuriyet Meydanı- Karaalioğlu Parkı arasında gerçekleşecek fetih yürüyüşüyle başlayacak programa Büyükşehir Belediye Bandosunun yanı sıra şehit aileleri, gaziler, yöresel kıyafetleriyle halk oyunu ekipleri, dernekler ve öğrenciler Türk bayrakları ve Selçuklu flamaları ile eşlik edecek.

SOLO TÜRK’DEN ÖZEL FETİH GÖSTERİSİ

Karaalioğlu Parkı’nda devam edecek kutlamalarda, mehteran, oratoryo, okçuluk, kılıç- kalkan ve davul gösterileri düzenlenecek. Ardından Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk özel bir gösteri gerçekleştirecek. Nefes kesen gösterilerin ardından fetih kutlamaları kapsamında saat 14.30’da Antalya Kültür Merkezi’nde (AKM) Selçuklu Sultanları Kitre ve Heykel Sergisi açılışı yapılacak. Sergi kapsamında Prof. Dr. Fahrettin Tızlak, Prof. Dr. Burhan Varkıvanç ve Osman Eravşar’ın Antalya’nın Fethi’ni anlatacağı panel gerçekleştirilecek. Sultan-ül Bahreyn (İki Denizin Sultanı) belgesel-müzikali ile program sona erecek.

5 MART’TA RUNATOLIA FETİH KOŞUSU

Antalya’nın Fethi’nin 810. Yılı Kutlamaları, 5 Mart’ta ise 12. Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu ile devam edecek. 8 bin profesyonel sporcunun katılacağı koşu, 5 Mart Pazar günü saat 08.45'te Cam Piramit’te başlayacak. Fetih kutlamalarına dair bilgi ve program detayları için www.antalya1207.com web sitesi ziyaret edilebilecek.



Haber: ANTALYA ,()