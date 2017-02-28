DHA YURT BÜLTENİ - 13

Manisa'da PKK/KCK operasyonunda 10 tutuklama

MANİSA'da, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 10'u tutuklandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ŞubeSİ ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 15 Şubat'ta yaptığı operasyonda, Turgutlu HDP İlçe Başkanı S.D.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. HDP Turgutlu ilçe Başkanı S.D ile birlikte 10 kişi tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, () -

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Liseli kıza cinsel istismar suçlamasıyla öz babası, ağabeyi ve kuzeni tutuklandı

BURDUR'da lise öğrencisi kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla babası, ağabeyi ve dayısının oğlu tutuklandı. Olayla ilgili mahkemece 'yayın yasağı' ve 'dosyadan bilgi belge alınmasının kısıtlanması' kararı konuldu.

Burdur'da lise öğrencisi kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında kızın öz babası, ağabeyi ve dayısının oğlu tutuklandı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bir ilçemizde yaşı küçük bir kız çocuğuna yakın akrabaları tarafından 'cinsel istismarda' bulunulduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmada üç kişi tutuklanmıştır. Yaşı küçük kız çocuğu korunmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olayın özelliği de dikkate alınarak soruşturması büyük bir titizlikle yapılmakta ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılığımızca da takip edilmektedir. Cinsel istismara maruz kaldığı tespit edilen kızın yaşının küçüklüğüne rağmen sosyal medyada ve basında ismi, okulu, bölgesi, ailesi tarif edilerek ve tutukluların ismi zikredilerek haberler yapıldığı tespit edilmiştir. Bu haberlerin yapılan soruşturmanın amacını tehlikeye düşürecek nitelikte olması, yaşı küçük kız çocuğunun yaşadığı kabul edilmesi güç bu vahim olayın üzerine bu şekilde yapılan haberlerle daha büyük bir ruhsal travma yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla olayın gerçekleştiği yer Sulh Ceza Hakimliği'nce 28/02/2017 tarihi itibariyle 'yayın yasağı' ve 'dosyadan bilgi belge alınmasının kısıtlanmasına' karar verilmiştir. Mağdure ve şüphelilerin kişilik haklarına zarar vermeyecek şekilde haber ve açıklamalar yapılması, mağdurenin daha çok zarar görmesinin engellenmesi, medyanın ve toplumun bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesi gerektiği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber: Mesut MADAN/BURDUR, ()

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Feyzioğlu: Bu sultanlık sistemidir

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, "Bu 18'inci yüzyılda devrini tamamlamış sultanlık sistemidir" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve CHP eski milletvekili, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle buluştu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, referandumda halkın onayına sunulacak Anayasa değişikliği teklifinin öngördüğü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek şöyle dedi:

"Bu 18'inci yüzyılda devrini tamamlamış sultanlık sistemidir. Biz buna karşı çıktığımız için mücadele ediyoruz. Başkanlık sistemi de olabilir, tercihdir bu. Ama demokratik hiçbir başkanlık sisteminde başkan, partisinin genel başkanı olmaz. Bu kadar basit. Eğer başkan partisinin genel başkanı yazılmamış olsaydı, ön seçim zorunluluğu getirilmiş olsaydı, HSYK Başkanı emrine verilmiş olmasaydı, Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından seçilmiyor olsaydı, Meclis'in ve yargının başkanı denetlemesi mümkün olurdu. Böylece başkan istediği kişiyi en olmadık yere seçemezdi, bir denetim olurdu."

MADEN OCAĞINA GİRDİ

Feyzioğlu, daha sonra Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağına girdi. Yerin 205 metre altına inerek burada işçilerle sohbet edip kömür kazan Feyzioğlu, yaklaşık 2.5 saat ocaktan çıktı. Gazetecilere açıklama yapan Feyzioğlu, madencinin ne kadar zor şartlarda çalıştığını gözleriyle gördüğünü ve bunun kendisini değiştirdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Emsalsiz bir tecrübe yaşadım. Allah işçi kardeşlerimizden razı olsun ama devletimizden de razı olsun. Devletin koşulları özel şirketlerin, işletmelerin koşullarından daha iyi. Böyle olmasına rağmen ne kadar büyük zorluklarla kardeşlerimizin çalıştığını gördük. Yine devletteki emniyet tedbirlerinin çok daha fazla olduğunu gördük. Özel işletmelerin de tamamının bu seviyeye ulaşması lazım. Aşağıda kardeşlerime söz verdim. Ocakta yaşadıklarımızı unutmak yok. Onların hangi şartlarda çalıştığını unutmak yok. Girdiğimiz gibi çıkmadığımızı herkes bilsin. Ocağa giren Metin’le, ocaktan çıkan Metin artık aynı değildir."

Görüntü Dökümü:

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-Süheyl Batum'un konuşması

-Metin Feyzioğlu'nun konuşması

-Toplantıdan detay

-Feyzioğlu'nun ocağa girmesi

-Girdiği ocak

-Ocaktan çıkması

-Metin Feyzioğlu ilre röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK(Zonguldak),()

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Sıfırları fazla ekleyince 84 bin liralık ‘mesken’i 94 milyona satın aldı

UYAP üzerinden Tekirdağ’da borcuna karşılık satışa çıkarılan bir ‘mesken’ nitelikli taşınmaz için ihaleye giren Harun A., internet ortamındaki teklifinde sıfırları fazla koyunca 84 bin liradan başlayan ihalede 94 milyon lira teklif etti. İhalenin üzerine kaldığı Harun A., hatasını anlayıp ihalenin feshedilmesi için hukuk mücadelesi başlattı.

Tekirdağ 2’nci İcra Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye olan borcunu ödemeyen bir kişi ve şirket adına kayıtlı kat irtifaklı ve arsa paylı, Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi’ndeki ‘mesken’ nitelikli taşınmazın satılması için ihale açtı. Uluslararası Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemindeki ilanı görüp satın almak isteyen İstanbullu Harun A., internet üzerinden 22 Şubat’ta açılan ihaleye 94 bin liralık teklif vermek istersen yanlışlıkla sıfırları fazla ekleyince 94 milyon liralık teklifte bulundu. Rekor teklif üzerine ihale Harun A.’ya kaldı. Teklifte sıfırları fazla eklediğini fark eden Harun A., hatasını düzeltmek için avukatı Mehmet Kılıç aracılığıyla ihalenin feshedilmesi davası açması için Tekirdağ İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Avukat Kılıç, dilekçesinde, Harun A.’nın yanlışlıkla sıfırları fazla ekleyip 94 bin liralık teklif için 94 milyon lira yazdığı belirtilerek, “Müvekkil, 'esatis.uyap.gov.tr' adresinden, elektronik ortamda satışa konu taşınmaz için 94 bin lira teklif vermek istemiş ancak teklifin yazılacağı kısımda 3 adet sıfır sayısının da otomatik bulunmasının da etkisiyle, söz konusu teklif elektronik ortamda 94 milyon olarak kabul görmüştür. Müvekkil elektronik ortamda verdiği teklifin iradesi doğrultusunda düzeltilmesi amacıyla UYAP yardım masasına elektronik ortamda başvuruda bulunmuşsa da bu husus düzeltilmemiştir. Beyanda esaslı hata söz konusu olduğundan ihalenin feshi suretiyle ihalenin iptali gerekmektedir. Olaya genel olarak bakıldığında, Borçlar Kanunu anlamında esaslı bir yanılma söz konusu olup bu hususun müvekkili bağlaması hukuken mümkün değildir. Zaten söz konusu olay da incelendiğinde, müvekkilin ihale başlangıç fiyatı 84 bin lira olan gayrimenkul için 94 milyonluk bir edim altına girmeyi düşünmesi imkansız olup müvekkilin beyanının esaslı bir hata niteliğinde olduğu ve bu beyanla bağlı olamayacağı açıktırö denildi.

Ayrıca dilekçede taşınmaz için internet üzerinden verilen teklifteki 94 milyon liranın ‘ömür boyu ödenemeyecek bir borç’ olduğu ifade edilerek ihalenin feshedilmesi yada teklifin 94 bin lira olarak düzeltilmesi talep edildi.

Tekirdağ İcra Hukuk Mahkemesi'nin dosya ile ilgili değerlendirmesinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tekirdağ 2. İcra dairesi tabela

-Satılan zemin kattaki daire

-Dairenin bulunduğu henüz bitmemiş site ve apartman

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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Sebze yüklü TIR devrildi



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sebze yüklü TIR'ın devrildiği kazayı sürücü hafif yaralı atlattı. TIR'ın dorsesindeki sebzeler ise yola saçıldı.

Demirtaş Mahallesi D400 karayolu üzerinde sabah meydana gelen kazada, Alanya'dan Mersin istikametine giden 43 yaşındaki Halis Güzel'in kullandığı 07 HNR 55 plakalı sebze yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Hafif yaralanan sürücü Halis Güzel sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

TIR'ın dorsesinde yüklü sebzeler ise kasalar yola saçıldı. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandığı yol sebzeler ve TIR'ın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haber: Engin ANAK/ALANYA, () -

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Bu Beldeye hurdacı, dilenci ve seyyar satıcının girmesi yasaklandı

BATMAN'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde artan hırsızlık olaylarına karşın Belediye Meclisi'nde alınan karar ile ilçeye hurdacı, dilenci ve seyyar satıcıların Beldeye girişi yasaklandı. Yasak kararının yazıldığı tabela, ilçe girişine dikildi.

Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde son aylarda 50'ye yakın büyükbaş hayvan ve 100'e yakın hindinin çalınmasının ardından, Belde Belediye Meclisi Cuma günü toplanarak bir dizi karar aldı. Hırsızlık vakalarının beldeye gelen hurdacı, dilenci ve seyyar satıcılardan kaynaklandığını düşünün Belediye meclisi bunları5n beldeye girişini yasakladı. Alınan karar doğrultusunda yasakla ilgili hazırlanan ve üzerinde, "Belde merkezine dilenci, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır" yazısı bulunan tabela, belde girişine asıldı.

Bekirhan Belediyesi'nin Bağımsız Belediye Başkanı Zeki Demir, hırsızların dilenci, hurdacı veya seyyar satıcı kılığında beldeye gelerek vatandaşların büyükbaş ve kümes hayvanlarını çaldığını belirterek, bu durumu belediye meclisine taşıdıklarını söyledi. Cuma günü yapılan belediye meclisi toplantısında oy birliği ile beldeye hurdacı, dilenci ve seyyar satıcıların girişlerinin yasaklanması kararı aldıklarını belirten Başkan Demir, "2 bin 900 nüfuslu beldemiz, Batman-Bitlis karayolu üzerinde olduğu için malesef hırsızlar dilenci, seyyar satıcı veya hurdacı kılığına girerek beldemize geliyorlar. Gündüzleri seyyar satıcı gibi dolaşan hırsızlar, geceleri hırsızlık yapıyor. Beldemizde son aylarda 50'ye yakın büyükbaş hayvan ile 100 civarında hindi çalındı. Hırsızlık olaylarının artması üzerine konuyu belediye meclisine taşıdık. Cuma günü yaptığımız toplantıda dilenci, seyyar satıcı ve hurdacıların beldeye girişlerini önlemek adına yasak kararı aldık" dedi.

Alınan karar doğrultusunda hazırlanan ve üzerinde "Belde merkezine dilenci, hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır" yazısı bulunan tabelayı bugün belde girişine diken Başkan Demir, "Bu uyarı levhasını asmak zorunda kaldık. İyi de oldu. Bu önlemin tutacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, belde sakinlerinden Mehmet Salih Karabulut, Ahmet Karabulut ve Adem Kalçık, son aylarda beldede çok sayıda büyükbaş hayvan çalındığına dikkat çekerek Başkan Demir ve belediye meclisinin aldığı karara destek verdi. Beldede market işletmeciliği yapan Sadettin Bilgin de, işyerinin 2 kez hırsızlar tarafından soyulduğunu belirterek, belediyenin kararının yerinde olduğunu savundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belde girişine asılan tabela

-Belediye başkanı ile röportaj

-Belde sakinleriyle röportaj

-Beldeden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-