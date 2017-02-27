DHA YURT BÜLTENİ - 13

İzmir Büyükşehir davasında 129 sanığa beraat (2)

ALINLARININ AKIYLA ÇIKTIKLARINI SÖYLEDİ

Beş yıl süren bir davada tüm sanıkların beraatiyle sonuçlanan kararın çıkmasının ardından basın açıklaması yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, davanın başından beri haksız yere yargılandıklarını ve bugün de alınlarının akıyla duruşma salonundan çıktıklarını söyledi. Kararı büyük sevinçle karşıladıklarını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:

"2011 yılının ilk günlerinde başlayan soruşturma, 2 Mayıs 2011'de belediyemize yapılan operasyon, arkasından 22 Kasım'da Paris'te EXPO için çalışmalar yapılırken ikinci operasyon ve 2012'de hazırlanan iddianamenin ardından 3 Nisan'da davanın başlamasıyla beraber tam 5 yıl sürdü. Savunmamızı yaptık. Biz hep adalete inandık. Sadece ve sadece adalet istedik. Bugün adaletin vicdanı olduğunu tekrar görmüş bulunmaktayız. Ölen bir arkadaşımızın dışında, firesiz 129 arkadaşımız ile beraat ettik. Ne yapıldığı, neler yapıldığı savcı tarafından tek tek ele alınmış ve yasaya uygun olmayan, ahlak dışı hiçbir işimizin olmadığı tekrar teşhir edilmiştir. Dava açıldığında, 'Bu iddianame bizim şeref vesikamızdır' demiştim. Bu iddianame şeref vesikamız olduğu gibi Büyükşehir'in onurunun, gurunun ve nasıl çalıştığının göstergesidir. Bütün arkadaşlarımıza, bütün belediye çalışanlarına, arkadaşlarımız tutuklu iken daha fazla çalışıp özveride bulunarak, daha fazla evrağa imza atan ve elini taşın altına koyan arkadaşlarımıza, tüm İzmirli hemşerilerime, başından beri bize inanan, güvenen, bizim hile hurda yapmadığımıza inanan tüm İzmirlilere sonsuz teşekkür ediyorum. Konuşmamda her mahkeme çıkışı, 'Bizim ilacımız çalışmaktır" diyerek, biz bu sıkıntılı süreçlerde ancak ve ancak çalışarak halkımıza layık olacağımızı söyledik. Bize düşen en büyük görev, İzmirli hemşerilerimizin hizmetinde daha büyük projeler için çalışmaktır. Benim anladığım ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarının anladığı bir düstur var: Çalmamak, çaldırmamak ve çalışmak. Çalmamaya, çaldırmamaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Allah tüm namuslu insanlara, bir daha böyle sıkıntılı zamanlar yaşatmasın."

Kocaoğlu ve bürokratlar daha sonra adliyeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Başkan Aziz Kocaoğlu ve beraberindekilerin adliyeden çıkması

- Başkan Kocaoğlu'nun açıklamaları

- Genel ve detay görüntü

Haber: Bahri KARATAŞ-Kamera: Tufan HAMARAT / İZMİR, ()

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Baba-oğul toprağa verildi

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesindeki kazada yaşamını yitiren Harun Deniz (33) ve oğlu Mustafa Deniz (8) toprağa verildi. Kazada dere sularına kapılıp, kaybolan 4 yaşındaki diğer oğlu Uğur'u arama çalışmaları ise sürüyor.

Bursa'da yaşayan Deniz Ailesi, geçen cumartesi günü öğleden sonra hafta sonu tatilini geçirmek için memleketleri Balıkesir'in Dursunbey İlçesi'ne gitmek üzere otomobille yola çıktı. Harun Deniz yönetimindeki 10 VR 306 plakalı otomobil, akşam saatlerinde kırsal Akyayla Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. Aynı mahallede oturan yakınları, kazadan birkaç dakika önce kendilerini arayan Deniz Ailesi'nin gecikmesinden şüphelenip aramaya çıktı. Deniz ailesinin otomobilini dere yatağında bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Melek Deniz'i (27), otomobilin yakınlarında bir ağaca tutunmuş, yaralı olarak buldu. Harun Deniz ve oğlu Mustafa Deniz'in ise otomobilden 100 metre ileride cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin 4 yaşındaki diğer oğulları Uğur Deniz'e ise ulaşılamadı. Küçük Uğur'u arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü. Ancak bir sonuç alınamadı. Sabah erken saatlerde yeniden başlayan çalışmalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 10 dalgıç ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü'nden 3 dalgıcın katılımıyla bugün de sürdü. Kazanın meydana geldiği alandan başlayarak, yaklaşık iki kilometre boyunca tarama yapan dalgıçlar, Hondular deresinin içinde zor koşular altında güçlükle çalışmalarını sürdürürken, çocuğa ulaşılamadı. Bu arada arama kurtarma çalışmalarına destek veren İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) botu, akıntıyla alabora oldu. Botun içinde bulunan görevlilere herhangi bir şey olmadı.

BABA VE BÜYÜK OĞLU TORAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren Harun Deniz ve büyük oğlu Mustafa Deniz, bugün son yolculuklarına uğurlandı. İki gündür Dursunbey Devlet Hastanesi Morgu'nda bekletilen baba-oğulun cenazeleri, bugün yakınları tarafından alınarak Akyayla Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Duaların okunması ve helallik alınmasının ardından cenazeler ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada öğlende düzenlenen cenaze törenine Deniz Ailesi'nin yakınlarının yanı sıra Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel ve AK Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan katıldı. Kılınan namazın ardından baba oğlun bir süre omuzlarda taşınan cenazeleri, ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan, kazadan ağaç dallarına tutunarak, yaralı olarak kurtulan anne Melek Deniz'in tedavisine ise Dursunbey Devlet Hastanesi'nde devam edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazada yaşamını yitiren Harun Deniz (33) ve oğlu Mustafa Deniz (8) ile yaralı kurtulan Melek Deniz'in birlikte fotoğrafı

-Kazada ölen mustafa Deniz'in kayıp olan kardeşi Uğur Deniz ile fotoğrafı

-Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazından görüntü

-Küçük Uğur Deniz'i arama çalışmalarından görüntü

-AK Partili Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın kazayla ilgili açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan FİLİZ / DURSUNBEY (Balıkesir), ()

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Lisede 'İzmir Marşı yasağı' iddiasına marşlı protesto

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'ndeki bir lisede İzmir Marşı'nın yasaklandığı iddiası bir grup tarafından okul önünde İzmir Marşı söylenerek protesto edildi.

Alanya Lisesi'nde bir müzik yarışması için prova yapan öğrencilerin İzmir Marşı'nı söylediği gerekçesiyle okul yönetimi tarafından uyarıldığı ve marşın durdurulduğu iddiaları sosyal medyada yayıldı. Birkaç gündür sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine bugün aralarında CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup protesto için okul kapısında toplandı. Polis okul çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis gruba izin almadıkları gerekçesiyle müsaade etmedi. Bunun üzerine CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Sayın kalabalığa yönelik bir konuşma yaptı. Marş olayını protesto etmek amacıyla yetkililere müracaat ettiklerini belirten Sayın, "Bugün burada tepkimizi göstermek amacıyla toplandık. Protesto için gereken izin belgelerimizi yetkililere sunduk fakat birkaç aksaklıktan dolayı izin çıkmadı. İznin çıkmasının ardından en kısa zamanda tekrar toplanarak tepkimizi dile getireceğiz" dedi.

Kalabalık okul kapısı önünde İzmir Marşı söyledikten sonra dağıldı. Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetiminden ise iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik önlemi alan polisten görüntü

- Okuldan görüntü

- Kalabalıktan görüntü

- Ozan Sayın'ın konuşması

- Kalabalığın İzmir Marşı söylemesinden görüntü

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya, ()

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Eylemci öğretmeni bu kez sahil güvenlik gözaltına aldı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, eylemini denizde gerçekleştirince bu kez polis yerine sahil güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan evli ve 1 çocuk babası Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Bir ayı aşkın süredir Belediye Meydanı'nda eylemler gerçekleştiren Karataş, bu kez eylemini denizde yaptı. Üzerine 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' yazılı bir önlük giyen Karataş, Bodrum Limanı içinde denize girerek, denizcilerle konuştu. Limanda yüzerek, teknelerde bulunan denizcilerle sohbet eden Karataş, 29 Ekim'den bu yana yaşadıklarını anlattı. Anlatılanları dinleyen denizcilerin, "Ne yapabiliriz" diye sormaları üzerine Karataş, "Fotoğrafımı çekip sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Sesimi duyurmama yardımcı olursunuz" dedi.

Eylem sırasında açıklama yapan Karataş, "Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bunun için de farklı eylemler gerçekleştiriyorum. Bu kez denize girerek teknecilerle konuştum. Onlara derdimi anlattım. Denizciler, zor koşulları kendilerine çevirebilen güçlü insanlar. Bu nedenle onlara yaşadıklarımı paylaştım. Sesimi duyurmak için bu yolu seçtim. Her gün farklı bir şey yapmaya çalışıyorum" dedi.

Liman içinde yaklaşık 1.5 saat denizde kalan Karataş'ın yanına sahil güvenlik ekipleri botla yaklaştı. Sahil güvenlik ekibi, denizden çıkması konusunda Karataş'ı uyardı. Teknecilerle konuşup derdini anlattığını ifade eden Karataş, bir süre sonra eylemini sonlandıracağını söylemesi üzerine ekipler ayrıldı. Eylemini sonlandırmaması üzerine tekrar gelen sahil güvenlik ekipleri, liman içerisinde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek, Karataş'ı gözaltına aldı. Bota alınan Karataş, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından Karataş, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Engin Karataş'ın denize girmesi,

- Teknecilerle sohbet etmesi,

- Karataş'ın açıklaması.

- Sahil güvenliğin gelip uyarması,

- Sahil güvenliğin Karataş'ı botla sahil güvenliğe götürmesi

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), )

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Otobüste 108 kilo eroinle ilgili 4 şüpheli adliyede

ADANA'da şehirlerarası yolcu otobüsünde ele geçirilen 108 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan Burhan B. (50), Medeni U. (57), Erkan B. (26) ve Mehmet Ü.(39) adliyeye sevk edildi. Uyuşturucuyu Van'dan Konya'ya götürmeye çalıştığı belirlenen otobüsün sahiplerinden Mehmet Ü., "Tanımadığım bir İranlı bana uyuşturucu taşımam için şantaj yaptı, götürmek zorunda kaldım" diye ifade verdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, geçen cuma günü Van'dan Konya'ya giden 34 BK 8325 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünü durdurdu. Kaçak sigara taşıdığı şüphesiyle arama yapılan yolcu otobüsünün hostes ve sürücü koltuklarının altında özel yapılmış bölmelerde 108 kilo eroin ile 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Otobüsün yolcularını başka bir araca bindirerek gönderen polis, sürücüler Burhan B., Medeni U. ile host olarak çalışan Erkan B. ile otobüsün ortaklarından Mehmet Ü.'yü gözaltına aldı. Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, 108 kilo eroinin Mehmet Ü.'ye ait olduğunu söyledi. İfadesinde uyuşturucuyu otobüsün zula olarak adlandırılan özel yapılmış bölmesine kendisinin yerleştirdiğini itiraf eden Mehmet Ü., "Van'da İranlı bir kişi bana uyuşturucuyu taşımamı söyledi. Kabul etmeyince şantaj yaptı. Kim olduğunu bilmiyorum" diye ifade verdi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli 'teşekkül halinde kaçakçılık yapmak, uyuşturucu ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınanların sağlık kontrolüne getirilmesi

**ARŞİV**

- Polislerin zulalardaki uyuşturucuları çıkarması

- Paketlerin kontrol edilmesi

- Otobüs içerisinde arama yapılması

- Zulanın görüntüsü

- Ele geçirilen malzemelerin toplu görüntüleri

- Hostes koltuğunu görüntüsü

- Koltuğun arkasındaki zula

- Otobüsün içerisinden görüntü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 21 tutuklama

ŞANLIURFA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son 1 ayda yapılan 35 operasyonda 3 bin 312 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 21’i ise tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayı içerisinde kentin çeşitli noktalarında sigara kaçakçılarına yönelik 35 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 araca el koyan polis, 58 kişiyi de gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR'da ele geçen kaçak sigaralar

- Yakıt deposunda ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Otomobilin yatık deposundaki esrara 2 gözaltı

ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin yakıt deposunda 2 kilo 495 gram toz esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Uğurcuk Mahallesi'nde Yaşar Ç. yönetimindeki 27 LV 152 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Arama yapılan otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 2 kilo 450 gram toz esrar ele geçirildi. Esrara el koyan jandarma, sürücü ve yanındaki Fırat A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otomobilin yakıt deposunda ele geçirilen esrar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-)

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Yaşar Kemal, doğa yürüyüşüyle anıldı

ÜNLÜ yazar Yaşar Kemal, vefatının 2'nci yıldönümünde, düzenlenen doğa yürüyüşü ve kano safari etkinliği ile anıldı.

Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği başkanlığında, Osmaniye Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen Yaşar Kemal Doğa Yürüyüşüne Korkut Ata Üniversitesi öğrencileri ile birlikte yaklaşık 30 kişi katıldı. Kırmıtlı Kuş Cenneti'ndeki 4.5 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü yapılarak, HATAP tarafından temin edilen unlu mamuller yaban ve sokak hayvanları için doğaya bırakıldı. Daha sonra ise 450 metrelik Ceyhan Irmağı kanolarla geçildi. Hemite Kalesi ve yüzlerce yaban kuşunun görüldüğü ırmak geçilirken katılımcılar kanolar üzerinde Türk Bayrakları ve Yaşar Kemal posteri açtı. Hemite Kalesi'ne çıkan doğaseverler, surlara dev Türk Bayrağı açarak 'Doğayı ve kültürü seviyoruz' mesajı verdiler. Son olarak ise ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal'in doğum yeri olan Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam Köyü'nde ki (Hemite) Yaşar Kemal Kültür Evi ve İnce Memed anıtı ziyaret edildi. Anma töreninde Kemal'in Türk Edebiyatındaki yeri anlatıldı ve şiirleri okundu. Program yapılan dualar sonrasında sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Doğa yürüyüşünden görüntü

- Yaban hayvanları için yem bırakılması

- Dürbünle kuş gözlemi yapılması

- Su içerisindeki yaban ördeklerinin beslenmesi

- Kano safari yapanlar

- Kano üstünde Yaşar Kemal pankartı açan bayan

- Hemite kalesi ve su üzerinde uçuşan kuşlar

- Hemite kalesine Türk bayrağı asılması

- Yaşar Kemal Kültür Evi önünde şiirlerinin okunması

- Oğuzhan Saçıkara'nın konuşması

- Seyfi Metin'in Yaşar Kemal için yazdığı şiiri okuması

Haber: İbrahim EMÜL / Kamera: OSMANİYE, ()

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Safiye Soyman'a sürpriz parti

TÜRK sanat müziği şarkıcısı Safiye Soyman, 56'ncı doğum gününü Muğla'nın Bodrum ilçesinde kutladı.

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 56'ncı yaş gününü hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Bitez Gumsal Beach Restoran'da hazırladığı sürpriz parti ile kutladı. Pastayı kestikten sonra Öztürk, Soyman'a alkışlar arasında pastasını kendi elleri ile yedirdi. Doğum gününe Soyman'ın MS hastası oğlu Harun Akaröz de katıldı. Soyman restorana gelen müzisyenleri görünce eline mikrafonu alarak üç şarkı söyledi. Soyman, "Doğum günü kutlamalarım başladı, artık bir ay sürer. İnsanın seveni bu kadar çok olunca doğum günü de bir gün ile geçiştirilemiyor" dedi. Soyman'ın mutlu gününe restoranda bulunanlar da şarkı söyleyerek ortak oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Safiye Soyman'ın pasta keserken görüntüsü.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()