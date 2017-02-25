DHA YURT BÜLTENİ - 13

Borçka'da kontrolden çıkıp yan yatan tanker alev aldı

ARTVİN’in Borçka ilçesinde kontrolden çıkan mazot yüklü tanker yan yattı. Alev alan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı olmadı.

Trabzon’dan Kars’ın Ardahan ilçesine mazot götüren 54 yaşındaki Tekin Aydın'ın kullandığı 75 AS 708 plakalı tanker, Borçka ilçesi İbrikli köyü yakınlarında viraj alırken kontrolden çıkarak yan yattı. Alev alan tanker yanmaya başladı, araçta sıkışan sürücü 54 yaşındaki Tekin Aydın, çevreden yetişenler tarafından aracın camları kırılarak çıkartıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabildi. Borçka - Ardahan yolu bu süre boyunca çift şeritli olarak trafiğe kapalı kaldı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alan tankerin görüntüsü

-Yangın söndürme çalışması

Haber: Adem GÜNGÖR / ARTVİN, ()

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Beydağ'da 12 kilo esrar ele geçirildi

İZMİR'in Beydağ İlçesi'ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 12 bin 520 gram esrar ele geçirildi.

Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı, polis ekiplerinin de desteğiyle bugün uyuşturucu ticaretine karşı, Beydağ Eğridere Mahallesi'nde operasyon düzenledi. 36 yaşındaki M.İ.'nin ev ve arazisinde yapılan aramalarda, 12 bin 520 gram esrar bulundu. M.İ., gözaltına alınarak, jandarmaya götürüldü.

Bu operasyonun öncesinde Ödemiş'te polis ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde kırsal alanda 3 kilo esrar ele geçirmiş, 5 kişi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest kalmıştı. İlk operasyonun ardından soruşturmayı derinleştiren polis, Beydağ'daki uyuşturucu ticaretini belirleyince ikinci operasyon için de harekete geçildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Jandarma köpeğinin esrarı bulmasından görüntü

Haber- Kamera: BEYDAĞ (İzmir), ()

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Ahirdağ Yedikuyular'daki kızak yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Kahramanmaraş'taki 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular bölgesinde yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan kızak yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi. Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Geleneksel Kızak Yarışmaları Türkiye Şampiyonası Ahirdağ Yedikuyular Bölgesinde yapıldı. Bu yıl Kahramanmaraş'ta ilk defa gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına 10 ilden 58 spor kulübünden 120 sporcu mücadele etti.

Ahirdağı Yedikuyular Bölgesinde gerçekleştirilen Geleneksel Kızak Yarışmalarına ilişkin görüşlerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, "Kahramanmaraş'ımızın Yedikuyular Bölgesi kış turizmi için oldukça elverişli bir bölge ve aynı zamanda kış piknik alanı olabilecek bir bölge. Biz bu bölgede Kayak Merkezi yapacağız. Burada kamulaştırma çalışmaları yoğun bir süreç aldı. Bu çalışmaları bitirdik. Projemiz de tamamlandı ve inşallah Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Burası çok önemli bir bölge ve sadece Kahramanmaraş için değil civar illerimiz için de önemli bir bölge. Bu bölgemizin Kış Sporları Merkezi haline gelecek. Çok yoğun kar alan bir bölge ve şu anda bile 2,5-3 metre kar var. Burası Kahramanmaraş'ımızın marka değerini artıracak ve cazibe merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynayacak" diye konuştu.

Vatandaşların kar üzerinde güreş tutmaları da diğer vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenirken, aynı zamanda okçuluk yarışları da ilgi odağı oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen organizasyonda, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü de çay ve çorba ikramında bulundu.

Atlı Kızak yarışmalarında Şengel Atlıspor'dan Ali Aksakallı birinci olurken, ikinciliği Erzurum Kombine Gençlik Kulübü'nden Yusuf Özdemir, üçüncülüğü de Şahdadaş Atlıspor Kulübü'nden Hatem Yıldırım elde etti. Kahramanmaraş'tan yarışmalara katılan yarışmacılar arasında ise Hartlap Ali Doğan Spor Kulübü'nden Özkan Eşin 1., Kahramanmaraş Binicilik Spor Kulübü'nden Cengiz Özer 2. ve Hartlap Ali Doğan Kulübü'nden Ahmet Aytemiz 3. Oldu. Geleneksel Erzurum Kızak Yarışlarında da sıralama Şengel Atlı Spor Kulübü, Dadaş Köyü Spor Kulübü ve Şah Dadaş Spor Kulübü şeklinde gerçekleşti. Dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ahirdağ Yedikuyular bölgesinin havadan görüntüsü

-kızak yarışlarının yapıldığı alandan görüntü

-kızak yarışlarından detay görüntüler

-kızak yarışlarını izleyen vatandaşlardan görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ ()