DHA YURT BÜLTENİ - 13

Barzani: Erdoğan, cesur bir siyasetçi, barış süreci için Demirtaş ve arkadaşları serbest bırakılmalıdır



IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani bu hafta sonu Türkiye'ye yapacağı ziyaretten önce yaptığı açıklamada, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer vekillerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Irak'lı Kürtlerin bağımsızlıktan yana olduğu, ancak İran ve Türkiye'nin buna karşı olduğu ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Referandum bizim doğal hakkımızdır. Bu konu, Bağdat’la aramızdaki bir iç meseledir. İran ve Türkiye’yle hiçbir ilgisi yoktur. Bir ulusun kendi geleceğine karar vermek istemesinin, demokrasi ve insan haklarına aykırı hiçbir yanı yoktur. Bu referandumu yapmak için hiç kimsenin izin ve müdahalesine ihtiyacımız da yoktur."

Mesut Barzani, Irak ve Suriye’nin sınırlarının anlamsız hale geldiğini de belirterek, "Artık Suriye ve Irak’ta nasıl birleşik bir ülkeden söz edebiliriz? Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, bu iki ülkenin resmi sınırlarının hiçbir anlamının kalmadığını, bunun geçmişte kaldığını biliyor. Irak’ın güçlü bir merkezi yönetiminin olduğu dönemler eskide kaldı" diye konuştu.

Türkiye’nin bölgedeki rolü hakkında ise Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolüne dikkat çekerek, Kürtlerin Suriye’de Türkiye’nin endişelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti. Barzani, "Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi, barış süreci için HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerinin serbest kalması gerekir" dedi.

Haber: DİYARBAKIR, () -

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Viranşehir'deki terör saldırısına 8 tutuklama



ŞANLIURFA’nın Viranşehir İlçesi'nde bomba yüklü minibüsle gerçekleştirilen terör saldırısının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 30 kişiden 8’i tutuklandı.

Viranşehir’de geçen cuma günü, adliye ve emniyet mensuplarının kaldığı lojmanın bulunduğu terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü minibüs patlatıldı. Terör saldırısında biri çocuk 2 kişi şehit oldu. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 89 kişi gözaltına alındı. Emniyet sorgulaması tamamlananlardan 30'u dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Mehmet K., Eyüp D., İbrahim Halil G., İdris D., Leyla T., Mahsun Y., Serdar F. ve adı öğrenilemeyen bir kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında halen gözaltında olan 59 kişinin ise emniyetteki sorgulaması sürüyor.

Haber: ŞANLIURFA, () -

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Balıkesir'de şehit acısı



SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 26 yaşındaki Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekatının 185'inci gününde, El Bab'ta terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik çalışma sırasında Tadif yol kavşağında, önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı iniflak etti. Patlamada 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Astsubay Kıdemli Çavuş Hasan Çoban'ın şehadet haberi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine tez ulaştı.

Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, yanında askeri yetkililerle bugün ikindide evlerine gelerek, şehidin annesi Arife Çoban'a acı haberi verdi. Oğlunun şahadet haberini alınca, bayılan Arife Çoban'a evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri gerekli müdaheleyi yaptı.

Ailesinin üç çocuğundan biri olan, 5 yıllık Astsubay Hasan Çoban'ın kamyon şoförü olan babası İbrahim Çoban'ın ise acı haberi deve götürdüğü Denizli'de telefonla aldı. Baba Çoban'ın Burhaniye dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evinin her iki giriş tarafındaki bahçe kapsına bayraklar asıldı. Burhaniye Belediyesi, şehidinin evinin bulunduğu 24 Sokağı trafiğe kapatıp, taziye çadırı kurdu.

Şehidin baba evi acı haberi alarak taziye ziyaretine gelenlerle dolup taştı.

Görüntü Dökümü

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FOTOĞRAFLI

Haber: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()-

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Doçente demir çubukla bayıltan dayak (2) (Görüntü dökümüyle yeniden)

'ÖLDÜ SANIP GİTMİŞLER'

Antalya'da demir çubukla dövülen Doç. Dr. Fevzi Yılmaz, yaşanan olayın şokunu üzerinden atamadığını belirtti. Doç. Dr. Yılmaz, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Her gün olduğu gibi o gün de Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çalışan eşimi almak için gidiyordum. Kaldırımdan geçtikten sonra bir gencin arkamdan yaklaştığını gördüm. Hiç aldırış etmeden yoluma devam ettim. Bir an başıma aldığım darbeyle bayılmışım. Ben görmedim ama görgü tanıkları söylüyor. Plakasız bir motosikletle yaklaşık 40 dakika beklemişler. Olayı gerçekleştirdikten sonra beni öldü sanıp bırakıp gitmişler."

Olaya basit bir darp olayı olarak bakmadığını söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, "Ben şimdiye kadar çok önemli yerlerde başarılı bir şekilde görev yaptım. Bunun yanında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda gözaltı olayı oldu. Bu olaylar sırasında emniyette gönüllü sağlık kontrolü yaptım. Gözaltına alınan kişilerle çok sorun yaşadım. Oysa ki ben mesleğimi yerine getirdim. Bu nedenle benden öc almak isteyenler yapmış olabilir. Ayrıca kurumda başarılı bazı insanların hoşuna gitmediğini düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Basın toplantısı detay

- Antalya Tabib Odası Başkanı Dr. Adnan İş'in açıklaması

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Doç. Dr. Fevzi Yılmaz'ın açıklaması

- Doç. Dr. Fevzi Yılmaz'dan detay

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()