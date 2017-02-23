DHA YURT BÜLTENİ - 13

YÖK Başkanı Saraç: “Yükseköğrenim sürecimize yönelik çok önemli tehditlerle de mücadele etmekteyiz"

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “15 Temmuz gecesi gördük ve yaşadık. Türkiye’miz, ülkemiz, vatanımız, memleketimiz 15 Temmuz’da bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kâbus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece. Türk milletinin iktidarı ve muhalefetiyle iradesi, karşı duruşu, askeriyemizin meşru düzeninin bu girişimi reddetmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın olağan üstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlendi ve bu liderlik ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdıö dedi.

Amasya Üniversitesi’nin organizasyonunda Kültür ve Sanat söyleşileri programına katılan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Üniversiteler, değerli kurumlardır. Asırlar boyu uygarlığımızda merkezi bir konumları vardır ve refahımızın önemli bir kaynağını oluştururlar. Genel anlamda kültürümüzün de taşıyıcılarıdırlar. Bu nedenle üniversitelerimizi zamanın gereklerine uygun duruma getirmek için gündelik yönetim anlayışımızın da üzerinde görevlerle çalışmamız gerekiyor. Biz de, hep birlikte değerli rektörlerimiz ve bilim dünyamızla “Yeni YÖK" olarak önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için durmaksızın çalışırken bir yandan da yükseköğrenim sürecimize yönelik çok önemli tehditlerle de mücadele etmekteyizö dedi.

Saraç, “Nasıl ki, eğitimin bir ülkenin istikbali için esas unsur olduğunu kabul ediyorsak, eğitim ve öğretimin bütün kademelerinde ve boyutlarında nitelik ve liyakatten sapıldığında bir amaç değil kamu kurumlarında hâkimiyet için bir araç halini aldığında o ülke için güvenlik zaafı noktası olabileceğini de 15 Temmuz gecesi gördük ve yaşadık. Türkiye’miz, ülkemiz, vatanımız, memleketimiz 15 Temmuz’da bir facianın eşiğinden döndü. Doğrudan milli varlığımıza ve anayasal düzenin üzerine kâbus gibi çöken bir karanlığı yaşadık o gece. Türk milletinin iktidarı ve muhalefetiyle iradesi, karşı duruşu, askeriyemizin meşru düzeninin bu girişimi reddetmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın olağan üstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlendi ve bu liderlik ertesi gün bizi yeniden aydınlığa taşıdı. Hepimizin görevi, bu yapının yerleştiği kurumları zedelemeden, bu terörist yapıdan kurumlarımızı temizlemektir. Üniversiteler olarak bu dönemin, yıllardır kat ettiğimiz yolları tahrip etmesine, bizi tekrar geri götürmesine izin vermeyeceğizö diye konuştu.

Fakat bir diğer görevimiz ise bu tür yapıların tekrar devlete sirayet etmemesi için gerekli tedbirlerin dikkatle alınmasıdır diyen Saraç, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yükseköğretimde atama ve yükseltilmelerde liyakatin esas alınması aslında bu yapının yükseköğretimin bünyesinden temizlenmesi için en önemli araçtır. Bütün üniversitelerimize bu kültürün, liyakat ve ehliyet anlayışının, devletimize, milletimize sadakat anlayışının yerleşmesi için çalışacağız. Üniversiteler insan değerlerini yücelten, bireyin bütün yeteneklerinin geliştirilmesi amacını taşıyan kurumlardır. Üniversite eğitiminin insana, insani duygulara eşit değer verip adalet peşinde koşmayı size öğretmesini diliyoruz. Hep birlikte bunun için çalışıyoruz. Artık giderek daha fazla küreselleşen dünyamızda çok farklı kültürler ve yaşam tarzları ile baş etmek zorunda olan gençler yetiştirmek durumundayız. Gelecekteki uğraş alanlarınız, mesleklerimiz yoğun bir şekilde disiplinler arası özellik taşıyor olacaktır. Karmaşık bir dünyanın fertleri olarak yetiştiğinizi unutmamalısınız. Üniversitelerimizin size vereceği eğitim, yalnızca mesleki uzmanlık edindirmek için değildir, sizleri günümüzün vatandaşlık değerleri ile de donatmak istiyoruz. Sadece kendi bölgemize, ülkeye ve yakın çevreye değil, tabi ki bunları önde tutacaksınız. Ancak aynı zamanda içinde yaşadığımız dünyanın bütününe karşı sorumluluk duyacaksınız. Kendimizi başkalarının yerine koyabilmeyi ve dünyayı başkalarının gözüyle de görebilmeyi ve bunu kolaylaştıran felsefi derinliği, estetik zevki ve edebi de öğrenmeli ve öğretmeliyizö ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde bütün üniversitelerde uygulanan akademik çalışmalar kapsamında Amasya Üniversitesinden 6 akademisyen 100 tam puan alarak akademik teşvik ödülü almaya hak kazandılar. Konuşmaların ardından Amasya Üniversitesi’nde 6 akademisyene akademik teşvik ödülleri Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından verildi. Programa Yüksek Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Amasya Üniversitesi kongre salonu dışından detay

-Yüksek Öğretim Kurumu(YÖK) Başkanı salona gelişi ve içeriden detay

- Kültür sanat söyleşileri programı öncesi salondan detaylar

-YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın konuşmas

-Akademi teşvik ödüllerinin verilmesi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ KONFERANSI



AVRUPA Birliği (AB) Bakanlığı Antalya İl Temsilciliği tarafından 'Türkiye ve AB İlişkileri' konulu konferans düzenlendi.

Akra Barut Otel'de düzenlenen konferansa Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, AB Bakanlığı Antalya İl Temsilcisi Selman Çetin'in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Konferans, Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan ve Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra AB Bakanlığı Antalya İl Temsilcisi Selman Çetin, katılımcılara AB ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanıyla yürütülen 'Sivil Toplum Diyaloğu-IV ve Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programları' kapsamında Antalya'da desteklenen projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Selman Çetin, Kasım 2016'da resmi olarak başlayan ve Antalya ve İzmir'de uygulanmakta olan 'Yerel STK'ların Kapasitesinin ve Kamu -STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'nin faaaliyetleri ve proje kapsamında verilecek eğitimler hakkında da bilgiler verdi.

Konferansın ikinci bölümünde ise AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan'ın moderatörlüğünde 'AB Müzakere Süreci ve Türkiye-AB İlişkilerinde Güncel Gelişmeler' paneli gerçekleştirildi. Panelde AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak, 'AB Katılım Sürecinde Siyasi Reformlar ve Geleceğe Yansımaları' konulu sunum yaptı. AB uzmanı Dr. M. Can Baydarol ise 'AB'nin İktisadi Boyutu', 'Gümrük Birliği' ve 'Ekonomik Gelişmeler' konulu sunum yaptı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Mehter Aykın da 'Antalya'da AB Algısı ve Farkındalık Düzeyi'ne ilişkin yaptığı araştırma hakkında bilgiler verdi. Konferans soru- cevap bölümünün ardından sona erdi.

Haber: ANTALYA, () -

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Engelli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen servis şoförü tutuklandı



BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde, 12 yaşındaki engelli kız çocuğunu çikolatayla kandırıp, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü 47 yaşındaki İ.M. tutuklandı.

Bandırma’da geçen yıl meydana gelen olayda, zihinsel engelli kızı okula gitmek istemeyince durumdan şüphelenen annesi kızını sıkıştırınca anlattıkları karşısında şok yaşadı. Küçük kız, araçta hostes olmadığı zamanlarda servis şoförü İ.M.'nin kendisine bakkaldan çikolata aldığını, daha sonra yanına çağırıp elle hassas bölgelerine dokunduğunu anlattı. Paniğe kapılan anne, durumu hemen rehabilitasyon merkezi yetkililerine bildirdi. İddiaya göre kurum yetkilileri servis şoförünün işine son verirken, yaşananları yargıya intikal ettirmedi.

Annenin, olayı anlattığı bir yakının etkilenip emniyete haber vermesiyle soruşturma başlatıldı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta gözaltına alınan İ.M., 'Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar' suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir), ( ) -

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CADDE ORTASINDAKİ KAVGADA BALTALI HASMINA KURŞUN YAĞDIRAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, 3 gün önce cadde ortasında çıkan kavgada, baltalı hasmına kurşun yağdırarak yaralayan 30 yaşındaki Osman K. yakalandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kavga sırasında kullandığı suç aleti tabancayla yakalanan Osman K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

inegöl'deki olay, 20 Şubat gecesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Osman K. ile 43 yaşındaki İzzet A. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İzzet A. araçtan baltayı alırken, Osman K.'da belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. Osman K. ateş ettikten sonra kaçarken, İzzet A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan İzzet A. daha sonra Bursa'da Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan ve10 gün önce yaralama suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. 3 gün süren soruşturma sonucu Osman K. İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi’ndeki bir evde evinde polis ekiplerince yakalandı. Polisteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Osman K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik görüntüsü

- Saldırganın adliyeye sevk görüntüsü

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), () -

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“ÇOCUK GELİNLERE HAYIR" PROJESİNE YALOVA’DA BAŞLADI

YALOVA Kent Konseyi Kadın Meclisi, ‘Çocuk Gelinlere Hayır’ projesini başlattı. Proje kapsamında Yalova’da yaşı 18’den küçük olan gelin adaylarına moda evleri gelinlik dikmeyecek ve satmayacak, Yalova’daki kuaförler de gelin makyajı ve saçı yapmayacak. Çeyizciler ise 18 yaşının altındakilere gelin bohçası hazırlamayacak.

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türkiye’de bir ilk olan projeyi başlattı. ‘Çocuk gelinlere hayır’ projesine Yalova Berberler ve Kuaförler Odası ile Yalova Terziler ve Konfeksiyoncular Odası da tam destek verdi. Odaların bağlı olduğu federasyonların da tam destek verdiği proje, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm illerde başlatılacak. Proje kapsamında hem berberler ve kuaförlere hem de moda evleri ve terzilere uyarı afişleri asılmaya başlandı.

PROJENİN ÖNCÜSÜ YALOVA

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, projeyi Yalova’da başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Projemizin adı; ‘Çocuk Gelinlere Hayır’. Biliyorsunuz gün geçtikçe çocuk gelin sayısı artıyor. Her ne kadar resmi verilere göre, çocuk gelin sayısında azalma var gibi görünse de, kayıt dışı nikâh sayısı artmakta. Yılda 602 bin nikâh görülmekte ve bunun 31 bini çocuk gelinler. Çocuk gelinler olduğu zaman onların eğitim hakkı elinden alınıyor. Eğitim hakkı alınan çocuklar da toplumun refah seviyesinin düşmesine, daha doğrusu ülkenin, dünyanın refah seviyesini alt seviyelere inmesine neden olmaktadır. Çocuk gelinlerin artması, engelli çocukların sayısının da artmasına neden olmaktadır. Erken doğumlar olmakta, bunlarda ölüm riski çok fazla. 18 yaşına kadar her birey, çocuktur. Çocukların yasalar ve kanunlarla, gelenek ve göreneklerle ve aileler tarafından korunması gerekiyor. Bu nedenle çocuklara el uzatmamız gerektiği için böyle bir projeye başladık. Bu projenin öncüsü Yalova’dır. Terziler ve Kuaförler Odası’nı da yanımıza aldık. Birlikte yapıyoruz bu projeyi. Onların desteğiyle federasyon başkanları da bize destek olacaklar. Bu Türkiye genelinde büyük çaplı bir proje olacakö dedi.

81 İLDE AYNI ANDA BAŞLAYACAK

Projenin ülke genelinde 81 ilde başlatılacağını söyleyen Anıl, “Aslında Yalova çocuk gelin sayısında 81 ilde son sıralarda, 74’üncü. Bu bizim için güzel bir şey. Önemli olan yaralı elin yarayı fark etmesi değil. Yara olmadan da sorunu fark edebilmek. Biz bunu yaptık. İnşallah çocuk gelin sayısının çok fazla olduğu illerde de projeyi uygulamaya başlayacağız. 81 ilde de Dünya Kadınlar Günü’nde aynı anda başlayacak. Odalarımız ‘18 yaş altı çocuk gelin saç ve makyajı yapılamayacaktır’ diye yazı asacaklar. Terziler Odası da yine ‘18 yaş altındakilere gelinlik dikilmeyecek ve satılmayacak’ diye yazı yazacak. Biz bunu tüm esnaf arkadaşlarımızla görüştüğümüzde seve seve kabul edeceklerini dile getirdilerö diye konuştu.

TERZİ VE MODAEVLERİNDEN TAM DESTEK

Yalova Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Erdal Kardaşko ise, “Biz de bu projeye oda olarak destek veriyoruz. 18 yaşından küçük kız çocuklarına biz Terziler ve Konfeksiyoncular Odası olarak gelinlik dikmemek için söz veriyoruz. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. 18 yaşının altındakiler çocuktur. Bunların topluma kazandırılmaları, 18 yaşını doldurmaları, ondan sonraki hayata daha başarılı olmaları açısından biz bu projeye destek veriyoruzö dedi.

Gelinlik dikimi yapan bir moda evinin sahibi Nihal Aydın, “Biz bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. 18 yaşının altında zaman zaman müşteri geliyordu. Daha önce satış yapmıştık ama kesinlikle desteklemiyoruz. Kızlarımızın eğitim alıp, zamanı gelince evlendirilmesi taraftarıyız. O yüzden de bu projeyi destekledikö diye konuştu.

Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk de gazetecilere açıklamada bulunarak, “Oda yönetimi olarak bu projeye destek verme kararı aldık. Böyle bir projeye destek vermemiz söz konusu olamaz. Türkiye’nin toplumsal kanayan yarası bu çocuk gelinler. Bu nedenle bu konuya gönül verdik. Sadece kendimizle kalmadık. Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanıyla da görüşerek bu projenin Türkiye’ye yayılması gerektiğini anlattık. O da severek projeye destek vereceğini söyledi. Bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her kuaförümüzün camına hazırlanan afişleri asacağızö dedi.

Yalova’daki bir kuaför dükkânının işletmecisi İdris Ataman ise, “Projeyi olumlu buluyoruz. Kendi çocuğumuza yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başka çocuklara da yapılmasına göz yumamayız. Bu projeyi şiddetli bir şekilde destekliyorumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Nurten Anıl ile röportaj

-Terziler Odası Başkanı ile röportaj

-Berbeler Odası Başkanı ile röportaj

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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ADIYAMAN'DA, İKİ KAZA: 4 YARALI

ADIYAMAN'da, meydana gelen iki farklı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kentteki ilk kaza, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Kahta yönünde ilerleyen Emrah Bulut yönetimindeki çimento yüklü 02 KT 703 plakalı kamyon, Furkan Baki Korkmaz idaresindeki 02 AZ 742 plakalı otomobile vurdu, ardından yolun karşısına geçmeye çalışan 47 yaşındaki İslim Açar'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Korkmaz ile yaya Açar, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan İslim Açar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise öğleden sonra Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Küçüközer yönetimindeki 63 K 1234 plakalı otomobilin, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Esra Küçüközer yaralandı. Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan kamyon

- Yaralının ambulansa taşınması

- Devrilen otomobil

- Toplanan kalabalık ve polis incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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MEHMET GÖRMEZ: KAN BAĞIŞI CANDAN CANA EN BÜYÜK SADAKA

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Afyonkarahisar'da katıldığı toplantıda kan bağışı yaptı. Görmez, "Benim organ bağışı, şartlarına uygun organ bağışı için söylediğim 'candan cana en büyük sadaka' ifadesi aslında kan bağışı için de geçerlidir" dedi.

Afyonkarahisar Korel Termal Otel'de düzenlenen ve yarın sona erecek 2'nci İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Türk Kızılayı Kan Merkezi'nin düzenlediği kampanyaya destek verdi. Toplantıya katılan müftülerle birlikte otelde kurulan stantlarda kan bağışında bulunan Görmez'e, bağış sonrası Kızılay Maden Suyu ikram edildi. İlk bağışı gerçekleştiren Görmez'in öncesinde ateşi, tansiyonu ve kan değerleri ölçüldü. Kan bağışı sırasında sakin olduğu gözlenen Görmez, görevliler eşliğinde sedyeye uzanarak bir ünite kan verdi.

Kan bağışı sonrası açıklama yapan Mehmet Görmez, kan bağışının önemine vurgu yaparak, bu konuda Kızılay'ın önemli bir görev yaptığını kaydetti. Kan bağışının organ bağışı kadar önemli olduğuna dikkati çeken Görmez, şunları söyledi:

"Türk Kızılayı'nı dünyanın en büyük bağışı diyebileceğimiz kan bağışı konusunda yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün personelimizle daima hizmetlerinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Doğrusu hem insan hayatına verdiğimiz değer bakımından, hem de hayatın zor zamanlarında her hasta kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek bakımından kan bağışı son derece önemli bir bağıştır. Benim organ bağışı, şartlarına uygun organ bağışı için söylediğim 'candan cana en büyük sadaka' ifadesi aslında kan bağışı için de geçerlidir. Biz bütün hasta kardeşlerimizin zor zamanlarında kan aramak gibi bir probleminin kalmaması için hem de insan hayatına verdiğimiz değeri ortaya koymak bakımından Kızılay'ımızın bu çağrısına uyarak bütün il, ilçe müftülerimizle bu kan bağışına öncülük yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza da bunu esirgememesini, bu iyiliği, bu güzelliği kardeşlerinden esirgememesini istirham ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Vatandaşların kan vermesi

- Mehmet Görmez'in tansiyonunu ölçtürmesi

- Kayıt yaptırması

- Kan vermesi

- Meyveli soda içmesi

- Mehmet Görmez'in açıklaması

Haber: Onur BAYRAM- Kamera: Afyonkarahisar- )

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BATMAN'A 26 YENİ OTOBÜS

BATMAN Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlamak için toplu taşımada kullanılacak olan 24 otobüs alarak hizmete sontu. Batman Otogarın yapılan dualı törenden sonra hizmete sokulan yeni otobüsler konvoy halinde şehir turu attı.

Başkanlığına Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un kayyum olarak atandığı Batman Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatmak için toplu taşımada kullanılacak olan 24 yeni otobüs aldı. Yeni otobüslerin hizmete sokulması nedeniyle Otogar'da tören düzenlendi. Otobüsleri inceleyen Belediye Başkanvekili Aksoy, ayrıca engelli dernekleri için iki yarım otobüs tahsis ettiğini söyledi. Otobüslerle şehir turu atan Belediye Başkanvekili Aksoy, "Evet bildiğimiz gibi bu bölgenin insanı çok sıkıntı çekti, yıllardır çok sıkıntı çekti. Artık istiyoruz ki bizim insanlarımız, çocuklarımız gelecek dönemde kanla, sıkıntıyla kötü şartlarda yaşamasın. Her şeyin en iyisini yaşasın. Yaşamın her alanında hep kalite ile muhatap olsun. Biliyorsunuz otobüslerimizin bir kısmı çok eski, aynı zamanda yetersiz kalıyordu. Baştan beri söylüyoruz biz buradaki insanlar için varız. Çalışmalarımızın odağında hep insan var. Bizim insanlarımız en iyisine layıktır. Başka ülkelerdeki gibi özelikle Avrupa'da gelişmiş kentler için yaşam kalitesi kentler gibi niçin insanlarımız aynı şartlarda yaşamasın. Niçin insanlarımız daha temiz daha konforlu otobüslerle gidip gelmesinler. Daha güzel parkları yeşil alanı olan yerlerde insanlarımıza yaşama imkan vermeliyiz. Bu anlayışla belediyenin tüm olanaklarını başka gereksiz işlere değil, halkımızın mutluluğuna onun yaşam kalitesini artmaya ayırıyoruz. Bu çerçevede 24 yeni otobüsü bugün itibarıyla hizmete sokuyoruz. Bunun yanında iki yarım otobüsün bunlardan birisini engelli derneklerine tahsis ettik. Yeni otobüsler Batman'ımıza hayırlı olsun"dedi. Batman Belediyesinin yeni aldığı otübüsler, konvoy oluşturularak kent merkezinde tur attı.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüslerin görüntüsü

-Belediye başkanvekili incelerken

-Belediye başkanvekili görüşü

-Otobüslerin şehir turu atması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()-