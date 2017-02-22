DHA YURT BÜLTENİ-13

SAT'ÇI ÜSTTEĞMEN SARIBEY: ÖLÜM MAKİNASI OLARAK YETİŞTİRİLDİM (3)



1)ŞÜKRÜ SEYMEN'DEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 kişinin yargılanmasına öğleden sonra devam edildi. Öğleden sonra ilk olarak SAT komandosu Yüzbaşı Haldun Gülmez ifade verdi. Poliste verdiği ifadelerin tamamını reddettiğini söyleyip ifadesine başlayan Haldun Gülmez, mal varlığına konulan tedbirin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme başkanının savunmasını yapmasını istemesi üzerine ise "Hakkımdaki iddiaları, ByLock kullandığım saptamasını kabul etmiyorum. Telefonuma ByLock yüklenmesinden endişe ediyorum. Bu nedenle savcılığın sunduğu belgeye itiraz ediyorum" dedi. Suikast girişimine dair mahkeme başkanının kendisine yönelttiği birçok soruyu, yanıtlamak istemediğini söyleyen Haldun Gülmez, Özay Cödel'in görevi kendisine tebliğ ettiğini, Suriye ya da Nusaybin gibi terör yerlerinde çatışmaya gideceğini tahmin ettiğini ileri sürdü. Suikast girişiminde kullanılan helikopterde makineli tüfeği kullandığını, ekibin yere inmesinden sonra ateş etmediğini öne süren Haldun Gülmez, çatışmaya girip girmediğine dair soruları da yanıtsız bıraktı. Nereden açılan bir ateşle yaralandığını bilmediğini ifade eden Haldun Gülmez, iddianamede kendisini vuranlar arasında Şükrü Seymen'in de şüpheli olarak görüldüğünü bu nedenle de kendisinden şikayetçi olmadığını anlattı.



GÖREVDEKİ KOMUTANININ ADINI VERDİ



Ali Sarıbey ve Haldun Gülmez'in ifadelerinde görevi kendilerine tebliğ ettiğini söyledikleri SAT grup komutanlığında görevli yüzbaşı Özay Cödel de savunmasında, yargılanan asker listesini halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan albaydan aldığını ileri sürdü. Eskiden görev yaptığı yerleri de anlatan Özay Cödel'in ifadesinde, Ali Sarıbey ile Haldun Gülmez'in Atatürk Havalimanı askeri bölümü yerine Hava Harp Okulu'na gittiklerini, bu nedenle de yanlışlıkla İzmir'e geçtiklerini, aslında Akıncılar üssünde görevlendirildiklerini ifade etti. Özay Cödel, saldırıyı planladığı ve FETÖ üyeliği suçlamalarını da kabul etmedi.



FETÖ'CÜLERİN YAPTIĞINI SONRADAN ÖĞRENDİM



Duruşmada son ifadeyi ise MAK timinde görevli Astsubay Serkan Elçi verdi. Mesaisi bittikten sonra evine gittiğini, ardından telefonla çağırıldığını anlatan Serkan Elçi, "Malzemelerimizi aldıktan sonra Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, darbe açıklamasını yaptı. O andan itibaren artık bunu sorgulama imkanım yoktu. Amirlerimin itiraz etmediği bir ortamda ben de itiraz etmedim. Sıkıyönetim kurulları uygulanmaya başlanmıştı diye düşündüm" dedi. Üst düzey terör örgütü liderini almaya gittiklerini bildiğini de söyleyen Serkan Elçi, "Hakkımdaki iddiaları reddediyorum. Ben çatışmadan sonra ekipten ayrıldım. Hemen teslim olmadım. Çünkü olay günü polisin bizi katletmek amacıyla ateş ettiklerini gördüm. Sivil halka karıştım. Basından duyduğumuz gibi bende FETÖ terör örgütünün bunun arkasından öğrendim. O an intihar etmek istedim. Ben vatana hizmet için MAK'a katılan bir askerim. İntihar etmeyi düşündüm fakat arkamda bırakacağım aileme ulaşmak istedim. En azından onlara hain olmadığımı anlatmak istiyordum. Denizli'ye gittim. Ailemle görüştüm ilk sorgumu babam yaptı. Ona da kimseye ateş etmediğimi söyledim. Ailemle emniyete teslim olmam gerektiğini konuştuk. İşyerindeki arkadaşlarımla da konuştuğumda bana İzmir'e gel dediler. Ben de teslim oldum" dedi. Mahkeme başkanının sorularını da yanıtlayan Serkan Elçi, çatışmadan sonra tecrit edilen polisleri arayanlar arasında kendisinin bulunduğunu, plastik kelepçeyi kendisinin taktığını söyledi.



CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI



Duruşma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Hüseyin Aydın, "Sanıkların ifadelerinde bir takım farklılıklar var. Kendi özellerinde, kendi eylemlerinde bir kısım farklılıklar ifade ediyorlar. Ancak biz son üç gündür dinlediğimiz sanıkların ortak bir savunma stratejilerinin olduğunu değerlendiriyoruz. Şimdi FETÖ'nün yurt dışında yaygın bir şekilde, bu darbenin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılmadığı şeklinde bir propagandaları var. Burada da sanıklar, hatta ByLock'cu olan sanıklar da dahil olmak üzere sistemli bir şekilde FETÖ ile ilgili olmadıklarını söylüyorlar. Buna çok özel bir önem atfettiklerini gözlemliyoruz. Dolayısı ile burada, sadece kendileri ile ilgili değil, dünkü duruşmada dinlenen sanık Berber oradaki sanıkların tamamını tanımadığını, sadece TİM'deki askerleri tanıdığını söylemiş olmasınA rağmen, sanıkların tamamının Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olmadığını ifade etti. O düzeyde tanımadıkları kişilerin bile, sanıkların bile Fetullahçı olmadığı yönünde açık kefaletleri söz konusu. Biz bunu örgütü darbeden aklamaya yönelik çaba olarak değerlendiriyoruz. Tabiİ sanıklar asker oldukları için emir komuta zinciri içinde ilk aşamada bunun olduğunu ve bunu bu şekilde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Dolayısı ile 'biz amirlerimizden, üstlerimizden aldığımız emirleri yerine getirdik. O nedenle bir sorumluluk söz konusu olmaz' o çerçevede de bir savunmaları var" dedi.



Mahkeme başkanı bugünkü ifade alma işleminin ardından duruşmayı yarın (perşembe) devam edilmek üzere erteledi



Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA ()

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KARDAK'TA HAREKETLİ DAKİKALAR (EK)



2)YELKENLİ TEKNEYE TACİZ

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınından, Yalıkavak Mahallesi açıklarından gelerek geçen yelkenli tekne, Yunan sahil güvenliğinin tacizine uğradı. Yunan sahil güvenliğinin 'Kardak'a yaklaşma' uyarısı üzerine, tekne uluslararası sularda seyretmeye başladı. Daha sonra yelkenli tekneyi durduran Yunan sahil güvenliği, bir süre yelkencilerle konuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra yelkenlinin rotasında devam etmesine izin verdi.



Kalalimnos Adası önünden, saat 16.00'da, Kardak kayalıklarına gelerek Türk sularına giren Yunan botu ise bölgeyi hareketlendirdi. Türk sahil güvenlik botu, Yunan botunu kayalıkların önünden döndürdü. Yaklaşık 15 dakika süren botlar arası kovalamaca, tarafından görüntülendi. Ardından Türk botu, Yunan botunu Türk sularından çıkardı. İki Yunan botu, Kalalimnos Adası önlerine çekildi. Bölgede halen 2 Türk, iki Yunan botu kayalıklar bölgesinde devriye geziyor.

Görüntü Dökümü



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- Yunan botunun yelkenliyi taciz etmesi durdurması kontrol etmesi



- Kayalıklar önünde kovalamaca

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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3) AK PARTİLİ EKER'DEN CHP'YE 'PAPAĞAN' BENZETMESİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, CHP'yi kastederek, "Halkımızın zihnini bulandıracak şekilde papağan gibi kendilerine öğretilmiş bir kaç sözcüğü tekrar etmekten başka içinde hiç bir şey olmayan, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız" dedi. Mersin'de partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Mehdi Eker, yeni Anayasa ile ilgili bilgi verdi. Türkiye'nin sivil bir Anayasa'ya ihtiyacı olduğunu söyleyen Eker şöyle konuştu:

"Anayasa paketinin ne getireceğini kendimizin bilmesi lazım. Yani o gün yarım kalan ve mutlaka karara bağlanması gereken, milletin ve çocuklarımızın geleceği için, Türkiye'nin birlik beraberliği, refahı, ekonomik kalkınması, güvenliği, barışı, gençlerimizin daha kolay iş bulması için ülkemizin bu değişikliği şimdi yapması gerek. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Millet tarafından yapılmalı, askerler tarafından değil. Biz bunu arzu ettik. 2011'den 2015'e kadar olan süreçte, diğer partiler bu konuda parlamentoda bir çözüm bulmak için yardımcı olmadılar."



CHP'YE YÜKLENDİ



CHP'nin yapılan her güzel işin karşısında durduğunu öne süren Mehdi Eker şöyle devam etti:

"Görevi sadece ve sadece Türkiye'de ne zaman güzel bir iş yapılsa, ne zaman yeni bir proje hayata geçse, milletin hayatını kolaylaştıracak, refaha ulaştıracak, demokratikleştirecek, zenginleştirecek, bir imar, inşa projesi olsa, demokratikleşme adımı olsa, sadece işi ona hayır demek olan ana muhalefet partisi CHP'nin burada da karşımıza dikildiğini görüyoruz. Halkımızın zihnini bulandıracak şekilde papağan gibi kendilerine öğretilmiş bir kaç sözcüğü tekrar etmekten başka içinde hiç bir şey olmayan, yalana ve gerçekleri çarpıtmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Millet onun hesabını sandıkta görecek.

Görüntü Dökümü



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- Mehdi Eker araçtan inerken



- Eker'i karşılayanlar



- Eker,yanına gelen bir kişinin üzerindeki tişörtü okurken



- Üstünde 'FETÖ'nun Allah belasını versin' yazılı tişörtle poz veren vatandaş



- Eker'in konuşma yapacağı salondan genel ve detay



- Mehdi Eker konuşurken

(BOYUT:5540,49 )(SÜRE:08,13 DK)

Haber-Kamera:İbrahim MAŞE/MERSİN, ()

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4)ATATÜRK'LÜ ‘EVET’ PANKARTI TEPKİ ÜZERİNE KALDIRILDI



MERSİN'de kendisini araştırmacı-şair olarak tanıtan Oktay Avcu tarafından Metropol binasının çarşı bölümüne asılan ve üzerinde 'Atatürk Evet Diyor' yazan, Ulu Önder Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın el sıkışırken montaj fotoğrafının bulunduğu afiş, vatandaşların tepkisi üzerine kaldırıldı.

Mersin'de yaptığı tek kişilik eylemlerle tanınan Avcu, dün akşam saatlerinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan 52 katlı Metropol binasının çarşı bölümünün 3'üncü katına, üstünde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tokalaştığı montaj fotoğraf yer alan 'Atatürk Evet Diyor' başlıklı bir afiş astı. Afişte "Aferin Çocuk, Aferin Uzun Adam, Çalışkansın, Zekisin, Başarılısın, Ülkeni Seviyorsun, İnsanını Seviyorsun, Üretimi Seviyorsun, Hizmeti Seviyorsun, Daha Dinamik, Daha Hızlı Büyüyen bir Türkiye için Bende Evet Diyorum Cumhuriyete ve Devrimlerime Sahip Çık, Benim İzimde Yürüyen ve Beni En Çok Anlayan Sensin' yazılıydı.

Avcu'nun astığı afiş yoldan geçenler ve çevre esnafından bazılarının tepkisine neden olunca, bina yönetimince kısa sürede kaldırıldı. Afişin sosyal medyadan da çeşitli hesaplarca paylaşıldığı belirlendi.



KILIÇDAROĞLU'NA HAKARETTEN CEZA ALDI



Oktay Avcu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza 5 yıl süreyle ertelenirken Oktay Avcu, Mersin Adliyesi önünde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın lehinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise aleyhinde iki pankart açarak karara tepki göstermişti.

CHP'Lİ ÖZYİĞİT'TEN PANKARTA TEPKİ

Mersin'de 'Atatürk Evet Diyor' pankartına CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, tepki gösterdi. Yapılacak olan referandumun Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet'e karşı ciddi bir tehlike olduğunu belirten Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Bu referandumda eğer 'evet' oyu çıkar ise Cumhuriyetimizin ve Atamızın değerleri tahrip edilecek ve yok olacaktır. Ancak, Metropol İş Merkezi'nde kendisinin şair ve düşünür olduğunu iddia eden art niyetli bir kişi Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını aynı karede kullanarak Atamızın bu referanduma 'evet' dediğini iddia etmiştir. Bu düpedüz saçmalıktır, ahlaksızlıktır. Haddini aşmaktır."

Asılan pankarta duyarlı vatandaşların tepki göstererek hemen kaldırdığını ifade eden Özyiğit, "Bu saçmalık üzerine soruşturma başlatılmalı ve şahıs hakkında kanuni işlem yapılmalıdır. Ülkemizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'in bu tarz ahlaki olaylara malzeme edilmesi mümkün değildir" diye konuştu

FOTOĞRAFLAR

MERSİN, ()

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5)DİLENCİ GİBİ DAVRANAN ZABITA 10 DAKİKADA 80 LİRA TOPLADI

UŞAK Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek için yaptığı çalışma kapsamında dilenci rolüne giren bir zabıta memuru, 10 dakikada 80 lira para topladı. Zabıta memuru, aldığı paraları vatandaşlara iade ederek, dilencilere para verilememesi konusunda uyarıda bulundu.



İnsanların duygularıyla oynayan dilencilere karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla yapılan çalışma kapsamında, Uşak Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı bir personel eski kıyafetler giyerek dilendi. Uşak'ın en işlek yerlerinden olan İsmetpaşa Caddesi'nde özürlü görünümlü, koltuk değnekleri ve ağzında maskesi ile dilenci kılığında insanlardan yardım istemeye başlayan zabıta memuru, 10 dakika gibi kısa bir sürede 80 lira para topladı. Zabıta memuru, aldığı paraları vatandaşlara iade ederek, dilencilere para verilememesi konusunda uyarıda bulundu.



Vatandaşları yaptıkları yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirten Uşak Belediyesi Zabıta Müdürü Serdar Zengin, "Zabıta Müdürlüğü olarak ilimiz sınırları içerisindeki dilencilere karşı gerekli yasal işlemleri sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiğini vurgulamak için böyle bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımız dilencilere verecekleri yardımlarını devletimizin ilgili kurumlarına yapmaları daha uygun olur. Bu kapsamda Belediye Başkanımız Nurullah Cahan'ın talimatları ile kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne vatandaşlarımız yardımda bulunabilir. Biz dilencilere karşı elimizden gelen mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz" dedi.



Dilencilerin acındırma politikalarıyla durumu meslek haline getirdiklerini ifade eden dilenci kılığındaki zabıta personeli ise, "İnsanlarımız dilencilere yardım etmeye devam ettiği sürece, biz bu tür olayların önüne geçemeyiz. Vatandaşlarımız bu tür olaylara duygusal yaklaşıyor. Allah rızası için ben yardımımı vereyim, olay benden çıksın diye düşünüyor. Dilencilerde insanlarımızın bu hassasiyetini kötüye kullanarak suistimal ediyor. Bu da bazı insanların dilenciliği meslek haline getirmesine yol açıyor. Bugün üzerime giydiğim eski kıyafetlerle dilenci kılığında İsmetpaşa Caddesi'nde 10 dakika dilendim ve 80 lira para topladım. Bu rakam bu kadar kısa süre için büyük bir rakam. Zabıta Müdürlüğü olarak insanlarımızın bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.



Dilencilere zor durumda olduklarını düşündükleri için para verdiklerini belirten vatandaşlar ise, "Belki küçük bir yardımım olur diyerek para veriyoruz. Dilenciler bizleri kandırıyor veya kandırmıyor orası artık onların vicdanına kalmış bir durum. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Dilenciliği meslek haline getirenlere de yardımda bulunmamak gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Zabıta personelinin dilenci kılığına girmesi

- Zabıta personelinin dilenmesinden detay görüntüler

- Dilenci kılığındaki zabıtanın vatandaşlarla konuşarak paraları iade etmesi

- Vatandaşların konuşması

- Dilenci kılığındaki zabıtanın konuşması

- Zabıta Müdürü Serdar Zangin'in konuşması

(Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()