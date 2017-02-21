DHA YURT BÜLTENİ-13

PKK'lının gösterdiği yerde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde yakalanan PKK'lının yer göstermesi sonucu çok sayıda silah, mühimmat bulundu.

Hakkari Valiliği, 2 gün önce Yüksekova İlçesi Orman Mahallesi Orman Caddesi'nde yakalanan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ve 'Sivil Savunma Birlikleri' olarak nitelendirilen 'YPS' içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan E.Ş. ile ilgili açıklama yaptı. E.Ş.'nin yer göstermesi sonucu ilçenin Güngör Mahallesi'nde toprağa gömülü çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"19.2.2017 günü yapılan çalışmalara istinaden, İlimiz Yüksekova İlçesi Orman Mahallesi Orman Caddesi üzerinde, 2016 yılında İlimiz Yüksekova İlçesi'nde yapılan şehir operasyonunda güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyette bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ve YPS içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan E.Ş. isimli şahıs yakalanmış, şahsın yapılan araştırmasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan arandığı tespit edilmiştir. Şahıs İlimiz Yüksekova İlçesi Güngör Mahallesinde bir ikamete toprağa gömülmüş vaziyette mühimmatların ve yaşamsal malzemelerin olduğunu söylemiş, şahsın yapılan yer göstermesinde bahse konu yerde; 7 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 Bixi makineli tüfeğine ait namlu, 4 gaz maskesi, 8 hücum yeleği, 37 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 2 luncer mühimmatı, 1 el bombası, 20 uçaksavar fişeği, 9 telsiz, 1 çaydanlık el yapımı patlayıcı 12 roket sevk fişeği, 20.000 fişek, 5 sırt çantası ele geçirilmiştir."

Haber: HAKKARİ, ()

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Bingöl'de tespit edilen PKK'ya ait sığınak imha edildi

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesi Akımlı köyü kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda tespit edilen PKK'ya ait sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kığı İlçesi'nde konuşlu 2'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmalar neticesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Metin Kıldış-13" adlı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, dün Yedisu İlçesi Akımlı Köyü kırsalında yapılan operasyonda 1 adet sığınak tespit edildiği ve içerisinde 20 adet piknik tüpü, 27 adet büyük tüp, 2 adet dergi, 30 adet dosya içerisinde eğitim notu ve yaşam malzemesi bulunan sığınağın imha edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen malzemeler

-Malzemelerin imha edilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber: BİNGÖL, ()

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Mersin'de 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

MERSİN'de terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 80 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Toprağa gömülü bulunan patlayıcının referandum öncesi bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlandığı açıklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Şubat 2017'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK terör örgütünün sözde ele başlarından Murat Karayılan'ın yakın koruması 'Behzat' kod adlı M.C. ve beraberindeki 'Rojhat Bürüks' kod adlı A.K.'nin üzerinden çıkan evrak ve malzemeler incelemeye alındı. Teröristlerin üzerinden çıkan notlardan birindeki bilgilerin Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi Bekirde yolundaki bir portakal bahçesini işaret etmesi üzerine, polis harekete geçti. 'Dixso' adlı patlayıcıya duyarlı detektör köpekle bahçede yapılan aramada, bekçi kulübesinin yanında toprağa gömülü 55 paket içinde 80 kilo plastik patlayıcı ile 2 el bombası, 4 fünye ve 1 ateşleyici ele geçirildi.

Yapılan araştırmada ele geçirilen patlayıcının, referandum öncesi toplumda kaos ve kargaşa ortamı oluşturmak için kentte sansasyonel eylem yapak amacıyla kullanılmasının planlandığı ifade edilirken, bombacının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Terörle Mücadele şube ekipleri operasyon için hazırlık yaparken

-Araçlarla birlikte emniyetten çıkarlarken

-Bomba arama köpeği bahçe içerisinde gezerken

-Köpek ayakları ile toprağı kazırken

-Bomba uzman ekipleri toprağı kazırken

-Bidon içerisinden bombaları çıkarılırken

-Bombaları yere dizerlerken

-Bombalar ve fünyelerin yerde görüntüsü

-Bomba arama köpeği ile birlikte fotoları

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

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Aydın'da KESK eylemi: 5 gözaltı

AYDIN'da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak isteyen 5 KESK üyesi gözaltına alındı. Eylemin dördüncü gününde de gözaltı işlemi sırasında arbede yaşandı.

Olağanüstü Hal tedbirleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyeleri dördüncü günde de "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. KESK üyeleri, pankart asıp basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, eylemin valilik tarafından yasaklandığını belirtti. KESK üyeleri ise eylemde ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından savcı talimatıyla gruba müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına alıp, Efeler Polis Merkezi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-KESK üyesi beş kişinin gözaltına alınmasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, )

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Kamyondan indirmek istediği malzemelerin altında kaldı

MERSİN'de 40 yaşındaki İlhan Tutumlu, kamyondan indirmek istediği malzemelerin altında kaldı. Sıkıştığı yerden çıkamayan Tutumlu'yu çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kamyonla getirilen organizasyon malzemelerini indirmek isteyenİlhan Tutumlu, üzerine devrilen plakaların altında kaldı. Yaralanan ve bulunduğu yerden çıkamayan İlhan Tutumlu'yu çevredeki vatandaşlar kurtardı. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Tutumlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerine toplanan kalabalık

- Kazada yaralanan İlhan Tutumlu'nun görüntüsü

- Arkadaşları Tutumlu'nun üstünü örterken

- Polis ve sağlık ekipleri gelirken

- Sağlık ekipleri Tutumlu'ya müdahale ederken

- Tutumlu, sedye ile taşınırken

- Tutumlu'nun üzerine düşen malzemelerin görüntüsü

- Görgü tanığı olayı anlatırken

- Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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Denizli'de öğretmenin bahçede oynayan öğrenciyi dövdüğü iddiası

DENİZLİ'deki bir ilkokulun bahçesinde akşam oyun oynayan bir grup çocuktan 13 yaşındaki E.C.H.'nin (Eren Can Hasçelik), gece okulda yapılan halı saha maçını izleyen öğretmen İ.A. (İbrahim Aktürk) tarafından, gürültü yaptığı gerekçesiyle dövüldüğü iddia edildi. E.C.H., "Beni yakalayıp, başıma ve yüzüme yumruklar attı. Yaklaşık 100 metre saçımdan sürükleyip, zorla otomobiline bindirdi. Tekrar okulun önüne götürdü. Beni polisler elinden aldı" dedi. İ.A.'nin izne gönderildiği, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kuşpınar Mahallesi'ndeki Saadet Erikoğlu İlkokulu'nda dün (pazartesi) saat 22.00'de meydana geldiği öne sürülen olay, iddiaya göre, şöyle yaşandı: Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi E.C.H., 3 arkadaşıyla birlikte evlerinin yanındaki Saadet Erikoğlu İlkokulu'na oynamaya gitti. Okulda beden eğitimi öğretmeni olan, olay sırasında okulun bahçesinde halı saha maçını izleyen İ.A., kantinin yanında oynayan E.C.H. ile arkadaşlarını gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Gürültünün sürmesi üzerine, öğretmen İ.A., öğrencilere doğru yürüdü. E.C.H. ve arkadaşları korkup, okul bahçesinden çıkarak kaçtı. Okulun dışında otomobiliyle E.C.H.'yi takip edip, yakaladığı öne sürülen İ.A., iddiaya göre, önce çocuğu darp etti, ardından yaklaşık 100 metre sürükleyerek zorla otomobiline bindirip tekrar okula götürdü. Yüzü kan içinde kalan E.C.H.'yi, okuldaki polisler öğretmenin elinden kurtardı. Polisin hastaneye götürdüğü E.C.H., tedavisinin ardından taburcu edildi. E.C.H.'ye darp raporu verildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak polis ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Okula müfettiş gönderileceği belirtilirken, sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni İ.A.'nın, izne ayrıldığı öğrenildi. İ.A.'nın polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde, okul bahçesindeki kantinden sesler geldiğini duyduğunu, kaçmaya başlayan öğrenciyi kovaladığını, darp etmediğini, peşinden koşarken yakaladığında birlikte düştüklerini söylediği öğrenildi.

O ANLARI ANLATTI

Olayın ardından hastaneye gidip tedavi olan ve darp raporu alan E.C.H., okul bahçesinde sadece oyun oynadıklarını belirterek, "Okul bahçesinde ses çıktığı için yanımıza gelip, bizi kovaladı. Biz de korkup kaçtık. Ben dizimden rahatsız olduğum için fazla kaçamadım, beni yakaladı. Saçımdan tutup, başıma vurup, yüzüme yumruk attı. Yaklaşık 100 metre saçımdan tutup sürükleyerek zorla otomobiline bindirdi. Tekrar okulun önüne getirdi, polisler beni onun elinden aldı. Biz sadece oyun oynuyorduk, koskoca öğretmen beni böyle dövdü" dedi.

Oğlunu kanlar içinde görünce çıldırdığını söyleyen baba Serdar H. ise "Çocuklar oynar ve hata yaparlar ama öğretmen bunu yapar mı? Otomobille kovalayarak saçından sürükleyip, darp etmek ne demek? 13 yaşındaki bir çocuk, okul bahçesinde oynarken ne yaptı da bu hale getirdi? Yetkililerin bu işle ilgilenmelerini istiyorum. Zorun ne, hayatına mı kast etmiş, bıçak mı çekmiş, ne yapmış. Bu işin peşini bırakmayacağım. Oğlumuzu o halde görünce eşimin ve diğer çocuklarımız döktüğü gözyaşının hesabını soracağım. Çocukların okulda oynamaya hakkı var. Onun o saatte orada ne işi varsa çocukların da o hakkı var" dedi.

Gözü yaşlı anne Cemile H. ise, oğlunun yaşadığı olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, 1.5 ay sonra TEOG sınavına gireceğini, bunun hesabını soracaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dayak yiyen E.C.H. ile babası ve annesinden görüntü

- E.C.H.'nin olayı anlatması

- Baba Serdar H.'nin ağlayarak olayı anlatması

- Anne Cemile H.'nin ağlaması ve konuşması

- Okuldan görüntüler

- E.C.H.'nin kanlı yüzünden fotoğraf

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

İZMİT'te, bacakları ipe dolanan güvercin ağaçta asılı kaldı. İtfaiyeci ipi keserek güvercini aşağı indirirken, bacaklarına dolanan ipleri kestikten sonra güvercini havaya saldı.

İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerindeki ağaçta bacakları ipe dolanan güvercin asılı kaldı. Çırpınan güvercini gören zabıta memurları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi güvercini kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar merakla itfaiye ekibini izleyerek, telefonlarıyla fotoğraf çekti. İtfaiye merdiveniyle ağacın dallarına doğru yanaşan itfaiyeci ipi keserek güvercini aşağı indirdi. Daha sonra güvercinin bacaklarına dolanan ip kesildi. Herhangi bir yarası olmadığı görülen güvercin havaya salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurtarma çalışmaları

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Kuşun aşağı indirilmesi

-İplerin kesilmesi ve kuşun uçması

Haber: Faruk KIYAK-Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli), () -

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Alzheimer'ı mat edecekler

TÜRKİYE Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, yaşlılığa paralel bir şekilde ortaya çıkan Alzheimer hastalığına karşı zihinsel bir kalkan sağlamak amacıyla satranç kursu düzenledi. 55 yaş üstündekilerin yer aldığı kursta 80 saatlik eğitim alan kursiyerler hem Alzheimer'ı hem de katıldıkları turnuvalardaki rakiplerini mat etmek istiyor.

Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan Alzheimer hastalığını önleyebilmek için Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'yle işbirliği yaparak satranç kursu düzenlendi. Dernek binasında düzenlenen kursta en küçüğü 55, en büyüğü ise 86 yaşındaki kursiyerler; Eğitmen Güler Çiber'den aldıkları 80 saatlik eğitimin ardından satranç oynamayı öğrendi. Kursiyerler, kurslar sayesinde hem sosyal iletişim kurma şansı yakaladı hem de beyin jimnastiği yaparak yaşlılığın korkulu rüyası Alzheimer'a karşı kalkan oluşturdu. Satrancı öğrenerek turnuvalara katılacak seviyeye gelen orta yaş üstü kursiyerler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği satranç turnuvasına da katılarak yarışma heyecanını tattı. 18 Kasım'da başlayan kursun ilk etap derslerinin tamamlanmasının ardından kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

"SAĞLIKLI YAŞLANMAK İÇİN SATRANÇ İHTİYAÇ"

Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz, dernek çatısı altında düzenledikleri satranç kursuyla kursiyerlerin beyinlerini zinde tutmak ve Alzheimer hastalığını önlemek için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Alzheimer hastalığını önleyebilmek için en önemli şeylerden birisi zihinsel işlevleri geliştirmek ve beyni çalıştırmaktır. Bunun için satranç en önemli ve en değerli olan aktivitelerden bir tanesi. Bunu önlem almak için hayatımıza mutlaka koymamız gerekiyor. Satranç sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı sürdürebilmemiz için bir ihtiyaç ve yapabileceğimiz en güzel aktivitelerden bir tanesi" dedi.

"SATRANÇ ALZHEİMER'I DURDURUYOR"

Satranç kursunun gönüllü eğitmeni Güler Çiber, düzenledikleri kursun ilk etabının tamamlandığını ve 11 kursiyere katılım belgesi verildiğini söyledi. Satrancın Alzheimer'ı durdurduğunu ifade eden Çiber, "Kursumuza katılan 15 kursiyerden 11'ine katılım belgelerini verdik. 55 yaş ve üstü kursiyerlerimize satranç oynamayı öğrettik. Satranç sporunda oldukça ilerleme kat ettiler, turnuvalara katılarak yarışma heyecanı yaşadılar. Öğrencilerimiz çok başarılı, ikinci dönem tekrar kurs açmayı planlıyoruz. Satranç Alzheimer'ı durduruyor unutkanlığı önlüyor. Orta yaş üstü kişilerin muhakkak zihin jimnastiği yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"SATRANCIN ÖMRÜMÜ UZATTIĞINI HİSSEDİYORUM"

Satranç kursiyerlerinden 70 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Sezgül Urgun, eskiden yaşadığı unutkanlıkların azaldığını belirterek, "Bireysel olarak kendi zihnimde unutkanlığımda, okuduğumu anlama konusunda beynimde büyük değişiklikler olduğunu hissettim. Geçen yıl yakınlarım çok unutkan olduğumu söylüyordu. Bu yıl ise beni takdir ediyorlar. Satrancın ömrümü uzattığını hissediyorum. Hayatıma renk kattı. Beyin çalışması insan ömrüne katkıda bulunuyor. Santrancı herkese tavsiye ediyorum. Özellikle emekli olan kadınlar günlere gitmeyi bıraksın, pasta börek yemeyi bıraksınlar beyin jimnastiği yapsınlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Katılım belgesi alan kursiyerlerden görüntü

- Satranç oynayanlardan görüntü

- Dernek Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz röp.

- Eğitmen Güler Çiber röp.

- Kursiyer Sezgül Urgun röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Karadeniz Kitap Fuarı kapılarını 3'üncü kez açtı

SAMSUN'da Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen Karadeniz 3'üncü Kitap Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun'da Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından düzenlenen Karadeniz 3'ncü Kitap Fuarı gerçekleştirilen açılış programı ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki organize edilen fuarın açılışına Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatöre Deniz Kavukçuoğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen törende fuarın açılış kurdelesi kesildi. Programda konuşan Vali Şahin, Türkiye'de kitap okuma oranının arttığını belirterek "Konfüçyüs'ün güzel bir sözü var ' Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım diyor' onun için dostlarımıza da kitap hediye ederiz en azından bu fuarlar bunun için bahane olur. Ne kadar çok kitaba zaman ayırır ne kadar çok alır okursak o kadar iyidir diye düşünüyorum. Rusya'ya gidin en fakir evde emin olun evin en önemli köşesini kütüphane oluşturuyor. Böyle yığılmış adeta içerisine okunup zorla basılmış gibi kitaplar dolu. Para bulamıyorlar ama mutlaka kitaba para ayırıyorlar. Onun için biraz bu anlamda çaba sarf etmemiz gerekiyor" dedi.

Vali Şahin geçen yıl fuara geçen yıl gelen ziyaretçi sayısının iyi olduğunu ve bunun bu yıl daha da yukarı çıkacağına inandığını söyledi. Vali Şahin açılışın ardından fuar alanındaki stantları ziyaret edip ziyaretçilerle sohbet etti. Fuarda açılan stantlarda okurlar kitapları inceledi, beğendikleri kitapları satın aldı.

Türkiye Yayıncılar Birliği, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle hazırlanan 'Karadeniz 3. Kitap Fuarı' yarın Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak. Altı gün sürecek fuar, 26 Şubat Pazar akşamına kadar ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Fuardan detay

-Vali İbrahim Şahin'in fuar alanını gezmesi

-Fuarın açılış kurdalesinin kesilmesi

-Vali İbrahim şahin'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()