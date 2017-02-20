DHA YURT BÜLTENİ-13

IĞDIR'DA YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 8 ÖLÜ (EK)



1)ÖLÜ SAYISI 8'E ÇIKTI

Dilucu Sınır Kapısına 20 kilometre kala, TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) çiftliği yakınındaki kazada, kafa kafaya çarpışan otobüslerin ayrılmasıyla ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Otobüs sürücüleri Ali Karadağ (44) ve Hüseyin Otan'la (38) birlikte, kaza yerinde TIR şoförü Okay Turan'ın (40) da cesedi bulundu. Nahcivan'da TIR'ını bırakarak Iğdır'a gelmek için Metro Turizme ait otobüse binen Okay Turan'ın kimlik tespiti yapıldı. Kazada ölen diğer 5 kişini de kimliklerini belirleme çalışması sürüyor.



Öte yandan bölünmüş karayolunun, kazanın olduğu bölgede Nahcivan'dan geliş yönünün onarım nedeniyle kapalı olduğunu, bu nedenle tek şeride düşen yolda, zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.

ÖLENLERDEN 4'Ü AZERİ, 4'Ü TÜRK

Iğdır'ın Dilucu Sınır kapısı yakınlarda iki yolcu otobüsünün sis yüzünden çarpışması sonucu hayatını kaybeden 8 kişiden 4'ünün Azerbaycan vatandaşı olduğu belirlendi. Nahcivan'da oturan Süleyman Aliyev, Ferhat Ferhatlı'nın kimlikleri belli oldu. Üzerinde kimlik çıkmayan ve kıyafetlerinden Azeri oldukları tespit edilen yaşlı bir kadın ile 13 yaşındaki bir kız çocuğunun ad ve soyadı belirlenemedi.

28 YARALI VAR

Otobüs sürücüleri Ali Karadağ, Hüseyin Otan, TIR şoförü Okay Turan'dan sonra ölenler arasında bulunan Mustafa Tüfekçi'nin de Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı. Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerine kaldırılan 28 yaralıdan durumları ağır olan 2'si Erzurum'a nakledildi. Kimlikleri tespit edilenlerin canezeleri, otopsiden sonra ailelerine teslim edilecek.

Suat DENİZ-IĞDIR/

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2)HDP, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ İÇİN AİHM'E BAŞVURDU

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), yürütülen soruşturmalar kapsamında 24 Kasım'dan beri tutuklu olan Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın devam eden tutukluluk durumları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yaptı. HDP'den yapılan açıklamada, Eş Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç, Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Milletvekilleri Osman Baydemir, Ertuğrul Kürkçü, Mithat Sancar, HDP Strasbourg Temsilcisi Faik Yağızay ile avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir'den oluşan heyetin bugün tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için AİHM'e başvurdukları belirtildi. Açıklamada, başvurulan Anayasa Mahkemesi tarafından bir inceleme yapılmamış olması sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapma zorunluluğu doğduğu belirtilerek şöyle denildi:



"Başvuruda, ülkenin en çok oy alan üçüncü partisi olan HDP’nin Eş Genel Başkanlarının seçmenlerini ve partiyi temsilen katıldıkları eylemler ve düzenledikleri basın açıklamaları nedeniyle özellikle referandum sürecinde, tutuklu yargılanıyor olmalarının Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkını, ifade özgürlüğünü ve serbest seçim hakkını ihlal ettiği ifade edildi."



Başvuruda ayrıca, HDP’ye ait parti binaları ve seçim büroları ve araçlarının 2014 yılında 22, 2015 yılında 7 Haziran seçimleri öncesinde 106, 2016 yılında 36 kez saldırıya uğradığı, 22 Temmuz 2015 tarihinden bu yana HDP, DBP ve bileşenlerine yönelik operasyonlar kapsamında 9796 kişinin gözaltına alınarak 2906 kişinin tutuklandığı, Temmuz 2016'dan bu yana ise aralarında Eş Genel Başkanlar Demirtaş ve Yüksekdağ’ın da olduğu 12 milletvekilinin de bulunduğu toplam 5471 kişinin gözaltına alınarak 1482 kişinin tutuklandığı hatırlatıldı. AİHM başvurusunda referandum sürecinde etkili bir 'hayır' kampanyasının örgütlenmesi için çalışan muhalefetin susturulması ve cezalandırılması amacıyla yürütülen ve keyfi ve sistematik bir hal alan gözaltı ve tutuklamaların siyasi bir amaç taşıdığı kaydedildi.



HDP açıklamasında, başvuruyu yapan heyetin, Anayasa Mahkemesi'nin 95 gündür işlem yapmadığını hatırlattığı ve mahkemenin kendi kararının arkasında durmasını istediği vurgulanırken, AİHM'i de kendi içtihatlarını ve evrensel hukuk kurallarını uygulamaya davet ettiği belirtildi.



DİYARBAKIR,()-



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3)İNDİĞİ SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ALTINDA KALAN ÖĞRENCİ ÖLDÜ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, servis minibüsünden inmek isterken, ayağının kayması sonucu tekerleklerin altında kalarak ağır yaralanan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Ali Tatbak, hastanede yaşam savaşını kaybetti. Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Ali, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cevdetpaşa İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Tatbak, geçen cuma günü dersten çıktıktan sonra A.G. yönetimindeki 27 K 8071 plakalı servis minibüsüyle evine döndü. Ancak küçük çocuk, indiği yerdeki kum yığınına ayağı takılıp ayağı kayınca, indiği minibüsün tekerlekleri üzerinden geçti. Ali Tatbak'ın çığlıkları üzerine sürücü A.G. minibüsü durdurdu. Ağır yaralı halde minibüsün altından çıkarılan Ali Tatbak, çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep'e sevk edilen küçük Ali, bu sabah doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Tatbak'ın cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında ilçe mezarlığına defnedildi.



ARKADAŞLARI SIRASINA ÇİÇEK KOYDU



Ali Tatbak'ın arkadaşları, Cevdetpaşa İlkokulu 3/A sınıfında çiçekle süsledikleri sırasına fotoğrafını koyarak andı. Sınıfta yapılan anma töreninin ardından okul müdürü Abdulkadir Gülşen, sınıf öğretmeni Veli Dere ve bazı arkadaşları, Ali Tatbak'ın mezarına giderek dua etti.



Gözaltına alınan servis minibüsü sürücüsü A.G. ise, sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü



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- Kazanın yaşandığı cadde



- Fenalaşan anneye müdahale edilmesi



- Görgü tanığı çocukla rop.



- Ölen öğrencinin sırasındaki çiçek ve fotoğrafı



- Sınıf öğretmeni ve arkadaşlarıyla röp.



- Öğretmen ve arkadaşlarının mezarı ziyaret etmesi



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131 MB

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4)GÜRCÜ KADIN VALİZ İÇİNDE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMAK İSTERKEN YAKALANDI

ARTVİN’in Hopa İlçesi'ndeki Sarp Sınır Kapısı’ndan valiz içinde Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 28 yaşındaki M.M. adlı kadın yakalandı. M.M. ve valizin sahibi S.A. gözaltına alındı.

Olay bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Türkiye’ye girişi yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı S.A.’nın tavırlarından şüphelenen polisler, valizini açmasını istedi. S.A.'nın valizi açmasıyla içinden bir kadın çıktı. Valiz içinde yakalanan Gürcistan vatandaşı olan 28 yaşındaki M.M. adlı kadının, bir süre önce sınır dışı edildiği ve Türkiye’ye giriş yasağı olduğu için gizlice giriş yapmak istediği belirlendi. S.A. ve M.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 GÜN ÖNCE DE BENZER OLAY

Geçen cuma günü de Sarp Sınır Kapısı'ndan valiz içinde Gürcistan’a geçmeye çalışan bir kişi yakalanmıştı. Elindeki büyük valizle yaya olarak sınırdan geçmek isteyen Gürcistan uyruklu D.T.’den şüphelenen güvenlik görevlileri, bu kişiyi durdurarak arama yapınca valizin içinde saklanan bir kişinin bulunduğunu görmüştü. Valiz içindeki M.I. ile onu taşıyan D.T. gözaltına alınmıştı.

HOPA (Artvin) () -

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5)ÇANAKKALE SAVAŞLARI ESERLERİ AİT OLDUĞU TOPRAKLARDA

ÇANAKKALE Savaşları'na ait olduğu düşünülen 704 parça eser, Yalova'da Jandarma ekiplerince ele geçirildikten sonra, bulunduğu topraklara, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na getirilerek, Alan Başkanlığı envanteri altına alındı.



Üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen halen daha ortaya çıkan Çanakkale Savaşları'na ait eserler, bölgede bazı kişiler tarafından bulunarak koleksiyonerlere satılıyor. Devlete ait envanterindeki savaş malzemelerin yanı sıra koleksiyonerlerde, özel müze sahiplerinde çok sayıda savaş hatırası bulunuyor. Bunun dışında kayıt dışı olarak, illegal şekilde bu savaş hatıralarına sahip olanlar da bulunuyor. Geçen 10 Şubat'ta Yalova'nın Çiftlikköy İlçesi Topçular Feribot İskelesi'nde rutin kontrol yapan Taşköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri, illegal şekilde bulundurulduğu anlaşılan 704 parçadan oluşan Çanakkale Savaşı'na ait eserler ele geçirdi. Ele geçirilen 704 parça obje Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından geçen 17 Şubat'ta Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidilerek, teslim alındı. Söz konusu eserler Çanakkale'nin Eceabat İlçesindeki Alan Başkanlığı binasına getirildi. 704 objeyle ilgili detaylı inceleme yapılıp, uzman raporu oluşturularak, kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.



Tek tek Alan Başkanlığı envanterine kaydedilen eserler bugün de basın mensuplarına gösterildi. Alan Başkanlığı Sanat Tarihçisi Yusuf Kartal, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Başkanlığımız uzmanlarından bir heyet yerine giderek bu eserlerin tespitini yaptı. Eserlerin büyük çoğunluğu Çanakkale muharebelerinde kullanıldığı düşünülmekte. İçerisinde 16'ncı ve 18'nci yüzyılla ait bazı eserler de yer alıyor. Adli emanete Başkanlığımız tarafından alınmış durumda. Gerekli detaylı incelemeleri yapılacak. İncelemeler sonrasında detaylı bilgiler de daha sonra paylaşılmış olacak. Ele geçirilen eserler içerisinde Çanakkale muharebelerinde kullanılan top mermi başlıkları, kılıçlar, Osmanlı, Fransız ve İngilizler'e ait tüfek mekanizmaları, Osmanlı, Fransız ve İngilizlere ait mataralar, mermi ve mermi kovanları, kişisel eşyalar, köstekli saat, ustura, çatal buna benzer kişisel eşyalar gibi toplamda 704 parça eser ele geçirilmiş. Genel itibariyle bu tarz eserler tarihi alandan çıkarılıp, çeşitli mecralarda yasal olmayan şekilde sergilenmek üzere Türkiye'nin, hatta yurtdışının çeşitli bölgelerine götürülebiliyor. Jandarmada bu taşıma esnasında İstanbul'da sergilenmek üzere götürülen bu eserleri ele geçirerek Başkanlığımıza kazandırdı" dedi.



Sanat Tarihçisi Yusuf Kartal da "Bu tür eserleri yasal olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmış olan koleksiyoner belgesine sahip kişiler sadece muhafaza edebilir. Ama sergileyemez. Yine Bakanlığın izniyle geçici olarak sınırları, belirli şekilde sergileyebilir. Tekrardan deposuna kaldırır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimine tabi olan özel müzeler bunları temin edebilir ve sergileyebilir. Bunun dışında yasal olarak hiç kimsenin bunları temin etme, satışını yapma ya da sergileme yetkisi bulunmuyor. Ele geçirilen eserlerde bunlardan bazılarının küçük bir kısmı. Çünkü alanda bu şekilde eser çıkaran bir çok kişi karşımıza çıkabiliyor" diye konuştu.



Ele geçirilen Çanakkale Savaşına ait eserler arasında; dört tabanca, üç mavzer tüfek namlu mekanizması, dört matara, üç top mermisi kovanı, üç top mermisi çekirdeği, dört aydınlatma fişeği, beş top mermisi başlığı, sekiz el bombası, üç kürek, beş aydınlatma fişeği, üç nal, Osmanlı, İngiliz, Anzak, Fransız askerlerinin kıyafetlerine ait 20 düğme, bir köstekli saat, barut kutusu, deri fişeklik, sikke, ustura, tarak, kişisel eşyalar, çok sayıda dolu ve boş mermi kovanı ve misket bulunuyor.

Görüntü Dökümü



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-Çanakkale Savaşları'na ait eserlerden görüntü



-Sanat Tarihçisi Yusuf Kartal ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

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6AYDIN'DA 5 KESK ÜYESİNE GÖZALTI

AYDIN'da, kanun hükmünde kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak isteyen 5 KESK üyesi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında arbede yaşandı. Olağanüstü hal tedbirleri kapsamında çıkarılan KHK'larla kamu görevinden ihraç edilen KESK üyesi 5 kişi, "İşimi geri istiyorum" sloganıyla eylem yapmak üzere Kent Meydanı'na geldi. Meydanda önlem alan polis, pankart açıp, basın açıklaması yapmak üzere hazırlanan gruba izin vermedi. Polis, eylemin valilik tarafından yasaklandığını ve yasal olmadığını belirtip, müdahale etmek istedi. KESK üyeleri ise eylemde ısrarcı oldu. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından polis, KESK üyesi beş kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü



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-Beş KESK üyesinin gözaltına alınmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Cem ULUCAN / AYDIN, )