DHA YURT BÜLTENİ-13

ERDOĞAN, ADIYAMAN'DA 30 BİN KİŞİYE KONUŞTU'

1)CHP VE HDP'LİLERDEN DE 'EVET' DEMESİNİ BEKLİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Gaziantep'ten helikopterle Adıyaman'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberinde Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri ve kent protokolü ile birlikte Adıyaman Valiliği önündeki alana geldi. Burada toplanan yaklaşık 30 bin kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı verilen mücadelede Adıyamanlıların her zaman en ön safta durduğunu belirterek, şehitlere rahmet dileyerek, "Adıyaman sağlam durdukça, Adıyamanlı yiğitler Şehitler Tepesi'ni boş bırakmadıkça Allah'ın yardımıyla hiç kimse ama hiç kimse bu ülkeye diz çöktürtemeyecek" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ DÖKTÜĞÜ KANDA BOĞULACAK'

Cuma akşamı Viranşehir'de terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve biri çocuk 2 kişinin şehit olduğu saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün döktüğü kanda boğulacağını belirterek şöyle konuştu: "Güvenlik güçlerimizin operasyonları sonucu kazdığı çukura gömülen bölücü örgüt hıncını Viranşehir'de olduğu gibi 11 yaşındaki sabilerden alıyor. Bunlar alçak, bunlar vicdansız. Kedisine süt vermek için evinden çıkan evladımıza kasteden bir örgütün insanlıkla hiçbir ilişkisi olamaz. Bölgedeki kardeşlerimizin hayatını zindana çeviren terör örgütü; önüne çıkan masumların kanını dökerek hedefine ulaşacağını sanıyor ama başaramayacaklar. Bu ülkeyi asla bölemeyecekler, kardeşi kardeşe kırdıramayacaklar. Türkiye'yi yürüdüğü yoldan geri döndüremeyecekler. Şundan emin olun; ana karnındaki bebekleri, alışverişe çıkan kadınları, rızkının peşinde koşan esnafı, sabah namazına giden imamı katleden bu terör örgütü er ya da geç döktüğü kanda boğulacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Ben buradan bir kez daha dün toprağa verdiğimiz Ahmet Oktay Günak evladımıza ve bekçimiz İbrahim Kete'ye Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabrı cemil diliyorum. Yine yaralılarımıza acil şifa temenni ediyorum. Bu vesileyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bugüne kadar verdiği mücadelede özellikle şahsım ve milletim adına şükranları ifade ediyorum. Emniyet teşkilatımıza polisimize aynı şekilde verdikleri mücadelede şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Aynı şekilde köy korucularımıza şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de şifalar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşın kanını yerde koymadı, koymayacak. Bu katillerden de döktükleri kanın hesabını muhakkak soracağımızdan endişeniz olmasın."

'CHP VE HDP'LİLERDEN DE 'EVET' DEMESİNİ BEKLİYORUM'

Türkiye'nin 16 Nisan'da sandık başına gideceği ve yapılacak oylama ile belirlenecek yeni sistemin 80 milyonun tamamının geleceği için olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: "Türkiye, 16 Nisan'da sandık başına gidiyor. Bu halk oylamasında Anayasa değişikliği ve onunla birlikte yeni yönetim sistemi konusunda tercih belirleyeceğiz. Uzun üredir yönetim sistemi arayışındaki Türkiye tarihindeki en önemli reformlardan birisini gerçekleştiriyor. Milletimizin desteğiyle inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Bugüne kadar her önemli konuda yanımızda duran tavrını milli iradeden yana koyan Adıyaman'ın 16 Nisan'da da farkını göstereceğine inanıyorum. Şu meydandaki coşku ve heyecan Adıyaman'ın tercihinin şimdiden 'tabii ki evet' olduğunu gösteriyor. Bu defa Adıyaman'dan sadece 'evet' demesini değil aynı zamanda tarihe geçecek rekor düzeyde bir oranla tercihini göstermesini bekliyoruz. Sadece Ak Partiye gönül veren kardeşlerim değil, sadece MHP'ye gönül veren kardeşlerim değil CHP ve HDP'ye gönül veren vatandaşlarımın da cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' demesini bekliyorum. Bu reform farklı. Burada bütünleşeceğiz, toplanacağız. Çünkü bu sistem şu veya bu partinin, şu veya bu şahsın değil 80 milyonun tamamının geleceği içindir."

'MUHALEFET, KUTUPLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkan muhalefetin yanlış bilgilerle insanların kafasını karıştırarak kutuplaştırmaya çalıştığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Muhalefet sandığın rengini gördüğü için dert anlatmak yerine yalan yanlış bilgilerle insanımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine niçin karşı çıktıklarını izah edemedikleri için milleti kutuplaştırmaya, süreci rejim tartışmalarına çekmeye gayret ediyorlar. Beyefendiler polemik yapmaktan siyaset yapmaya fırsat bulamıyor. Mecliste yaşananları, paketin milletin önüne gelmesini engellemek için sergiledikleri çirkinlikleri gördünüz değil mi? Kürsü işgalinden, yumruk atmaya her yolu denediler. 11 yıldan fazla milletvekili olarak meclis çatısı altında bulunmuş biri olarak bu görüntülerden hicap duydum. Ama biz onların seviyesine inmeyeceğiz. Ataların dediği gibi; 'ardıcın közü olmaz, yalancının da sözü olmaz.' Bunların millete söyleyecek sözleri, ülkenin önünü açacak projeleri sabote etmekten başka meziyetleri yok. İşi görünce savuşur kaçarlar, vatana millete faydalı olacak meselede hemen ortadan kayboluyorlar. Ama konu faizcilerin, terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı çevrelerin çıkarlarını savunmaya gelince en ön safta yer alıyorlar. Halkın içine girmeden, esnafın çayını çorbasını içmeden halkçılık yaptıklarını iddia ediyorlar. Şimdi Kürt kardeşlerimin yarasına merhem olmaya çalışmak yerine bölücü örgüte koltuk değnekliği yapıyorlar. Kimin darbeci ve vesayetin emrinde olduğunu kimin gecesini gündüzüne katıp hizmet ettiğin siz çok iyi biliyorsunuz. Sandıktan kaçanlarla milli iradeye kayıtsız şartsız teslim olanlar ortadadır. Sistemle birlikte artık sandıktan kaçma, milli iradenin arkasından dolanıp vesayet güçleriyle iş tutma devri kapanıyor. Çünkü artık söz de yetki de doğrudan millete geçiyor. Bunlar sandıktan 'evet' çıkarsa milletin karşısına nasıl geçeceklerini bilmiyorlar. Onları şimdiden millet korkusu sardı ama korunun ecele faydası yok. 16 Nisan'da Allah'ın izniyle 'evet' çıkacak. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynen böyle er meydanı kurulacak. İşte o zaman herkes eteğindeki taşı dökecek, maskeler düşecek gerçek yüzleri ortaya çıkacak. Ülke ve millet hayrına hiçbir program, proje ve hayali olmayan boş çuval gibi yere yıkılırken, vizyonu olanlar gümbür gümbür meydanları inletecek. Kendine güvenen, fikrine güvenen, birikimine güvenen bu er meydanından niye kaçsın. Anayasa değişikliğinin kapağını açmadan ne getirdiğine, ne götürdüğüne hiç bakmadan söylenen sözler kafa karıştırmasın. Amaç sürekli siyasi çekişme, koalisyon, darbelere, ekonomik krizlere, dış müdahalelere yol açan mevcut zayıf sistemin yerine istikrarı garanti altına alan güçlü bir yönetim sistemi getirmektir. Bunun için yürütme, yasama ve yargının görev tanımlarını yeniden yapıyoruz. Demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından, cumhuriyetimizin kazanımlarından en küçük bir taviz vermeden yeni bir yönetim sistemi kuruyoruz. Mesele, şahsımın meselesi değildir. Mesele milletimizin daha huzurlu, güvenli, müreffeh geleceğe kavuşturma meselesidir."

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin rejim değişikliği olmadığını anlatan Erdoğan, yeni anlayış ile çekişmelerin, kavgaların ve bunların yol açacağı krizlerin ve ödenecek bedellerin önüne geleceğini kaydetti.

'TEK ADAMLIK CHP'NİN İŞİDİR'

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Devlet Bahçeli ve milletvekillerini, parlamentodaki dayanışmalarından ötürü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra sıranın millete geldiğini belirterek, "Şimdi el ele verme zamanıdır. Ayrılık zamanı değil, birlik zamanıdır. Bununla da yetinmiyorum; diyorum ki CHP ve HDP'ye gönül verenleri bu birlik ve beraberliğe davet edelim diyorum. Çünkü bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Gerçekten demokrat olan demokrasiyi sindirmiş olan herkes bu ülkede yüzde 50+1 ile gelecek Cumhurbaşkanının millete karşı sorumluluklarını yerine getirmek dışında bir niyete sahip olmayacağını bilir. Aksini söyleyen emin olun kesinlikle art niyetlidir. Ömründe mahallesine muhtar seçilmeyecek hatta belki ailesi içinden seçim yapılsa yarıdan fazla oy alamayacakların Cumhurbaşkanlığı sistemini tek adamlıkla tarifi hezeyandan başka bir şey değildir. Tek adamlık CHP'nin işidir. Bunlar tek parti döneminde il başkanlarını vali yapmışlardır vali." Cumhurbaşkanı ile başbakanın farklı görüşlerde olmasının ülkeyi krizlere soktuğunu kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanının başbakana anayasa kitapçığı fırlatmasıyla bu ülkenin nasıl krize girdiğini biliyoruz değil mi? Aslında bunu CHP'lilerin çok iyi bilmesi lazım, çünkü onlara fırlatıldı. Ne bedeller ödendiğini millet iyi hatırlıyor. Cumhurbaşkanını doğrudan halkın seçmesiyle çift başlılık sürdürülemez hale getirildi. Şimdi iki icra sistemli birleştiriliyor. Yürütme sorumluluğunu Cumhurbaşkanı'nda ve böylece millet yetkinin kimde olduğunu, haliyle hesabı kimden soracağını biliyor."

'GENÇ BAKAN GÖRÜNCE ŞOKE OLACAKLAR'

Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdiklerini hatırlatan Erdoğan, gençlere güvenmeyenlerin kabinede gençleri görünce şoke olacaklarını dile getirerek, "14 yıllık Ak Parti iktidarında yapılanları gördünüz. Artık yorgun ve bitkin parlamento değil üretken, genç parlamentoyu inşa ediyoruz. Böylece politikada rekabet artacak. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençler artık yönetimde söz sahibi olacaklar. Gittiğim ülkelerde 25 yaşında bakanlar görüyorum. Bizde de olacak, kabineyi kurduğumuz zaman içinde genç arkadaşlar olduğu zaman işte gençleri oraya layık görmeyenler şoke olacak şoke. Bunun için gençlere büyük görev düşüyor."

EMİNE ERDOĞAN'IN ŞİKAYETİ

Erdoğan yaklaşık 40 dakika süren konuşmasını tamamladıktan sonra törene katılan bakan, milletvekili ve protokol üyeleri ile birlikte 710 milyon liraya mal olan hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimi sırasında miting alanından kendisine bir kişinin yaptığı çay davetine Erdoğan, "Hanım 'Benimle çay içmiyorsun, sağa solla takılıyorsun' diyor" şeklinde espriyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Adıyaman Valiliği'ni de ziyaret etti ve burada Vali Abdullah Erin'den brifing aldı.

Görüntü Dökümü

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- Mitinge girenler aranması

- Mitinge katılanlar

- Kurdele kesilmesi

- Vatandaşların pankart asması

- Polislerin önlem alması

- Balkonlardan bayrak sallanması

- Helikopter havada

- İstiklal marşı okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN, Selim SONKAYA, Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB



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2)DİYARBAKIR'DA 80 KİLO PETN PATLAYICI YAKALANDI: C4'TEN DAHA ETKİLİ

DİYARBAKIR'daki bir mobilya atölyesinde üretilen ve İstanbul'a götürülmek üzere bir hazırlanan yatak bazalarının içerisine gizlenmiş paketler halinde 80 kilo PETN tipi patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen PETN patlayıcının C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu belirtilirken, patlayıcılarla birlikte el bombaları, el yapımı elektrikli patlama kapsülü, patlayıcı anahtar sistemi ve fitil ele geçirildi. İstanbul'a patlayıcı madde götürüleceği istihbaratını alan Diyarbakır polisi, bu bilgiler doğrultusunda, dün bir mobilya atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, yatak bazaları içerisine gizlenmiş, 80 adet paketten oluşan ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu belirtilen 80 kilo PETN tipi patlayıcı ile birlikte, 4 adet el bombası, el yapımı elektrikli patlama kapsülü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Dün yapılan operasyonda ele geçirilen patlayıcılar ve mühimmatlar bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Sergilenen patlayıcı ve ele geçirilen mühimmatlarla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İİlimiz genelinde bölüvü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 18.02.2017 ilimizde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine yönelik olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü terörle mücadoele şube müdürlüğü ve kaçakçılık organize suçlar şube müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiştir. Kaçakçılık organize suçlar şube müdürlüğüne mobilya atölyesinde kamyona yüklenen bazalarda kaçakçılığa müessir malzemelerin olduğuna yönelik alınan bilgileri istinaden; bazaların yüklendiği mobilya atölyesinde ve bazaların yüklenildiği kamyon içerisinde yapılan arama neticesinde; 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette 89 adet toplam 80 kilogram PETN tipi patlayıcı (RDX ve C4 tipi patlayıcıdan güçlü), 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alcısı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 2 adet pil ele geçirilmiştir. Konu ile alakalı olarak Diyarbakır ilimizde yapılan çalışmalarda 10 şüpheli şahıs yakalanmış, 6 şahıs bilgi almaları yapılarak serbest bırakılmış, 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda Diyarbakır ilindeki şüpheli şahısların patlayıcı maddenin sevk edileceği İstanbul ilindeki irtibatları deşifre edilerek; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir. Terör ve terör örgütlerine karşı vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla verilen terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Görüntü Dökümü



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-Emniyet müdürlüğü



-Polisin patlayıcıları dizmesi



-Ele geçirilen yatak bazaları



-El bombaları



-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR, ()

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3)PERİNÇEK: BU CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN HUZUR GETİRME ŞANSI YOK

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin en büyük talebi huzur olduğunu belirterek, "Oysaki bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin huzur getirme şansı yok. Çünkü teröre karşı mücadele ancak devletin ve milletin topyekun bütün güçlerini birleşmekle olur" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde Çorlu Belediyesi'ne ait Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde düzenlenen toplantıya katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partililerine seslendi. Perinçek, "Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Halk tarafından seçiliyor ama 4 yılda bir. Peki bu dört yılda geldi kapıya borçlar dayandı, millet aç kaldı, işinden atıldı, bankalara kilit vuruldu çarşılarda işler kesat gidiyor o zaman Cumhurbaşkanı'nı nasıl denetleyeceksin? Dört yıl bekleyeceksin, dört yıl aç kalacaksın, dört yıl işsiz kalacaksın. Ondan sonra sandığa gidip Cumhurbaşkanı konusunda oy vereceksin. Oysa hayat dört yılda bir gelen hayatlar ile sürmüyor. Hayatta her gün, karşılaştığımız sorunlar var. O bakımdan bu dört yılda bir sandıkta denetleme milletin Cumhurbaşkanı'nı denetlemesi değil. Türkiye'deki sistem 1876 yılında bu yana hükümeti denetler meclis. Meclis üzerinden halk hükümeti denetler. Meclisi bunlar yeni getirdikleri sistem ile bir gevezelik salonu haline getiriyorlar. Yani hükümeti denetleyen, hükümetin kuruluşunda rolü olan meclis değil, hükümete sorular soran gevezelik yapan bir meclis haline getiriyorlar" dedi.

"HALKIN TALEBİ HUZUDUR"



Seçimlere daha 2,5 yıl olduğunu belirten Perinçek, "Oysa ilk seçim günü yani Büyük Millet Meçlisi seçimlerinin ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte yapıldığı gün bu getirdikleri sistem yürürlüğe girecek. İlk seçim ne zaman? Normal seçim Kasım ayında 2019 yılında yani normal seçimlere daha 2,5 buçuk yıl var. Peki soruyoruz, 2.5 yıl sonra yürürlüğü girecek olan bir Cumhurbaşkanlığı sistemi için Mehmetçik savaşırken, polis bombaların üzerine atlarken ve canını feda ederken, cephe gerisinde milletin içinde evetçiler, hayırcılar diye kamplaşma yapmanın anlamı nedir. Soruyoruz AKP yöneticilerine. Çünkü bugün temel meselemiz nedir ? Birinci mesele Türkiye'nin Amerika güdümlü PKK terörünü, Amerika güdümlü yobaz IŞID terörünü tavsiye etmesi. Huzur bugün Türkiye'nin en büyük talebidir. Oysa ki bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin huzur getirme şansı yok. Çünkü teröre karşı mücadele ancak devletin ve milletin topyekun bütün güçlerini birleşmekle olur. Vatan Partisi bunu ilan etti. 14 maddelik programını da bunu ilan etti. Devletin gücü, milletin gücü, bunu birleştireceksin ve terörün tepesine bineceksin. Terörün hakkından gelmenin birinci çözümü budur. Türkiye'de halkı, milleti birleştirecek milleti harekete geçirecek, milleti seferber edecek bir Cumhurbaşkanı ve hükümet getirmiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin teröre karşı başarısı, huzura karışması için uygun bir sistem getirmiyorlar. Huzur için Cumhurbaşkanlığı sistemine hayır diyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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Salondan detaylar



Perinçek'in konuşması



Toplantıya katılanlar



Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() -