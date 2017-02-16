DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kız öğrenciye tecavüz ettiği öne sürülen 4 liseli tutuklandı

BURSA'nın İznik ilçesinde bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirten genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen 4 liseli tutuklandı.

İznik'te lise 2'nci sınıfa giden M.B.'ye tecavüz ettiği öne sürülen 2'si aynı okuldan, diğerleri bir başka lisede okuyan 4 zanlı, genç kızın yaşadıklarını ailesine anlatması sonucu gözaltına alındı. Algılama güçlüğü çeken genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen adları açıklanmayan 17 yaşındaki 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Haber: BURSA ()-

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Adana'da 8'i tutuklu 25 şüpheliye DEAŞ üyeliğinden dava açıldı



ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda yakalanan 8'i tutuklu 25 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 500 polisin katılımıyla 30 Aralık 2016'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 53 adrese eş zamanlı baskınların yapıldığı operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilirken 25 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli tutuklanırken, 17 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, 35 sayfa ve 7 klasörden oluşan iddianamesini hazırladı. Savcı, iddianamesinde DEAŞ'ın tanımı ve faaliyetlerine de yer verdi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ELEMAN TOPLUYORLAR

DEAŞ'ın sözde dini kuralları esas alan devlet kurmaya yönelik ideolojik bir hedefinin olduğu belirtilen iddianamede, örgütün eleman kazanma noktasında en fazla başarı gösterdiği alanların başında yabancı teröristlerin geldiği kaydedildi. Çatışma bölgelerine geçen bu teröristlerin örgüte kazanımı kapsamında kullanılan en etkin yöntemlerden birisinin, örgütün sosyal medya üzerinden profesyonel anlamda hazırlanan görüntü ve video kliplerle yaptığı propagandalar olduğuna dikkati çekilen iddianamede, internet kullanımı konusunda daha önce örneği görülmemiş düzeyde etkinlik yakalayan örgütün kişilere bu sayede ulaştığı vurgulandı. İddianamede şüphelilerin çatışma bölgeleri ile irtibatları, örgütsel faaliyetleri, sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ TERÖRİSTİN AĞABEYLERİ DE TUTUKLU

Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın ağabeyleri Recep ve Remzi Aydın da iddianamede şüpheli olarak yer aldı. Aydın kardeşlerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve bayraklar ele geçirildiği belirtilirken, iddianamede şüphelilerin savunmalarına da yer verildi. Terör örgütü ile herhangi bir bağının olmadığını öne süren Remzi Aydın, "Kardeşim Hasan Aydın ile yeğenim Fatih Furkan Fındık, Suriye'de DEAŞ içinde faaliyet gösteriyorlar. Evimde yapılan aramalarda ele geçen dökümanlar Hasan Aydın'a aittir. Suriye'ye gittikten sonra eşyalarını kendi evlerimize taşıdık" diye savunma yaptı. Suçlamayı kabul etmeyen Recep Aydın ise evde bulunan dökümanların kardeşi Hasan'a ait olduğunu öne sürdü.

Tutuklu şüphelilerden Ahmet Hazar, ağabeyinin Afganistan'da babasının ise Suriye'de öldüğünü anlatarak, "Kız kardeşi Gizem, yaklaşık 8 ay önce bizden habersiz evden ayrıldı. Suriye'ye gittiğini ve burada biriyle evlendiğini öğrendik. Ağabeyim Burak ise yaklaşık 1 yıl önce Suriye'ye gitti. Terör örgütü ile herhangi bir bağım yoktur" diye kendini savundu.

Savcı, şüphelilerin Whatsapp grupları üzerinden diğer ülkelerdeki örgüt üyeleri ile haberleştiklerini belirtirken 8'i tutuklu 22 şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Haber: Salih ÜÇTEPE/ ADANA,()-

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Adıyaman'da, ev yangını hasara yol açtı

ADIYAMAN'da, bir evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın, öğleden sonra Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Vakas Topal'a ait iki katlı evin üst katında evde kimsenin olmadığı sırada dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri pencereden içeri girerek yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Evden dumanlar yükselmesi

- İtfaiye erlerinin müdahalesi

- Yanan eşyalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-)

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Yankesici güvenlik kamerasında

ADANA'da 29 yaşındaki Sevgi İ.'nin cebinden telefonu aldığı iddiasıyla 31 yaşındaki Onur Akıdıcı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'nde alış veriş poşetleriyle kaldırımla arkadaşlarıyla yürüyen Sevgi İ.'nin yanına yaklaşan Onur Akıdıcı, montunun cebindeki telefona uzanıp aldı. Bir süre sonra yaklaşık 1000 TL değerindeki cep telefonunun çalındığını fark eden Sevgi İ., durumu polise bildirdi. Genç kadının alış veriş yaptığı mağazalar ile geçtiği güzergahtaki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını toplayan polis, inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesi sonucunda Sevgi İ.'nin cebindeki telefonun çalınma anının kayıtları ortaya çıktı. Kayıtları izleyen polis, yankesicinin bir çok suçtan kaydı bulunan Onur Akıdıcı olduğunu belirledi.Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinde yakalanan Akıdıcı çaldığı telefon da ele geçirildi. Akıdıcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Siyah kabanlı iki kadının yan yana yürürken görüntüsü

- Pembe montlu yankesici şahsın gelişi

- Kadının yanından geçerken cebindeki telefonu alması

- Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()