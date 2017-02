DHA YURT BÜLTENİ - 13

Çerkezköy'de kötü kokunun nedeni fabrika atığı çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 10 gündür etkili olan ve çocukların okula maske takarak gitmesine neden olan kötü kokunun bir fabrikanın kimyasal atığını kaçak olarak kanalizasyona dökmesinden kaynaklandığı belirlendi. Kaymakamlık ve belediye fabrika sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Çerkezköy'ün Gaziosmanpaşa Mahallesi Beyazsu Sokak'ta 10 gün önce bir tankerin boş araziye atık boşaltmasının ardından çevreye kötü kokular yayılmaya başladı. Bölgede inceleme yapan belediye ve GAZDAŞ ekipleri, alınan numuneleri kimyasal analize gönderdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çerkezköy Belediyesi günlerdir kötü kokunun kaynağını belirlemek için çalışırken, mahallede bulunan Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu kokudan olumsuz etkilendi. Velilerin bazıları çocuklarını okula göndermezken, eğitimden yoksun kalmayan öğrenciler ise okula ağız maskesi takarak gitti.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini günlerdir yaptığı incelemede Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait tekstil kimyasalları üreten bir fabrikaya ait tankerler atıklarını bölgeden geçen kanalizasyon hattına logar kapaklarını açarak döktüğü belirlendi. Tesislerin atıklarını Gebze'de bulunan tesislere gönderip, bertaraf etmesi yerine kanalizasyona kaçak olarak döktüğü tespit edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bugün Çerkezköy'de CHP Tekirdağ Milletvekili Candar Yüceer, İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Emniyet Müdürü Murat Ongan bir toplantı düzenledi. Pis kokunun kaynadığının belirlendiğini söyleyen Kaymakam Abban, tesislerin sahipleri hakkında kaymakamlık ve belediye olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi Genel Müdürü Şafak Başak, kendilerinin fabrika denetimi yapmaya hakları olmadığını belirterek, "Emniyetimizde konuyu çözme konusunda önemli adımlar attı. TESKİ'ye düşen görev okulla ilgili çalışmaları yapmak ve kokuyu gidermek için gayret göstereceğiz. Burada TESKİ'de mağdur ve hukuken de bu işin peşini bırakmayacağız. Bu tür şeylerin olmaması için bütün birimlerin tedbir alması gerekiyor. Kaynaklanan havanın hakkında TESKİ olarak kendi kanal hatlarımızda olan zararın giderilmesi için çalışma yürütüyoruz" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, atıklarını kaçak olarak boşaltan tesis sahiplerine tepki gösterdi. Yüceer, "Rögarın kapağını açıp oradan boşaltarak bunu bertaraf edemezsiniz. Bu bir küstahlığın ötesinde ve vatan hainliğidir. İnsanların canına ve sağlığına kastedilmiştir. Siz bunu rögara dökerek bertaraf edemezsiniz. Bir sürü kimyasal üretiliyor ve denetim yok diyoruz. Komşularımız şahit oluyor ve geldiğimiz noktada bu kadar cüret etmek yok artık dedirtti. Konunun sevindirici kısmı ise gerekli önlemlerin alınması ve o kanalın sürekli temizlenmesidir. Alınan örnekler laboratuara gönderildi ve oradan gelecek raporu bekliyoruz. Bunun ötesinde bu maddeyi buraya döken bir fabrika ve o maddede bellidir. Maliyet hesabıyla insan sağlığını bu şekilde pazara çıkartmanız kabul edilebilir değildir. O firmaya ve buna göz yuman herkesin cezalandırılması lazım ki caydırıcılığı olsun. Yoksa her seferinde aynı şeyleri yaşarız" dedi.

VELİLER YİNE OKULA GİTTİ

Mahallede bulunan Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu'nda bazı öğrenciler okula maske takarak gitmesi ve kokunun gün geçtikçe ağırlaşması üzerine veliler bugünde okul önünde toplandı. Yaşanan olayda kokunun büyük bir sıkıntı yarattığını ve evlerine kadar da girdiğini ifade eden velilerden Okul Aile Birliği üyesi Rasibe Çetin "Çocuklarımızın kanser olmasından korkuyoruz. 15 gündür bu koku nedeniyle çocuklarımız okula gidemiyor. Yetkililerin bir an önce bu konuyu açıklığa çıkarması gerekiyor. Sesimizi duyurmak için velilerimizle birlikte buradayız. Çocuklarımızı koku gidene kadar başka okullara alsınlar. Çerkezköy'de başka okul yok mu? Çocuklar eğitimden geri kaldılar ve okula geldiklerinde ise eve karınları ağrır bir şekilde geliyorlar. Durum daha da ağırlaşıyor ve müdahale geç oldu. Bu konunun su ile yıkanarak daha da yaygınlaşması sağlandı. Önlem alalım derken yanlış müdahale oldu. Raporunun açıklanması bekleniyor. İki tankerin kimyasal atık bıraktığı söyleniyor. Bu bizim çocuklarımız için ve Çerkezköy için bir suikasttır. Bunların bulunmasını yargı önünde hesap vermesini ve bu kokunun bir an önce giderilmesini çocuklarımızın da bir an önce eğitime geri gönderilmesini istiyoruz. Yetkililer bir an önce müdahale etsin" dedi.

Okul öğrencilerinden Pınar Türk ise okuldaki ağır koku nedeniyle derslerini yapamadıklarını belirterek, "Okuluma gidemiyoruz. Dersleri işlemek istiyoruz. Öğrendiğim her şeyi unuttum. Kokunun artık son bulmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Okul Tabelası

-Veliler ile Röp.

-Öğrenciler ile Röp.

-Rögar kapağından görüntü

-Öğrencilerden toplu görüntü

-Okul önünde toplanan veliler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

===================================================

Adana'da Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı (3)

DEDESİNİN KUCAĞINDA ŞEHİT BABASINI BEKLEDİ

Şehit polis 31 yaşındaki Fırat Ulaş, törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Mehmet Efe ise dedesinin kucağında tabutun başında bekledi.

Evli ve 1 çocuk babası şehit polis için Adana Valiliği bahçesinde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile çok sayıda bürokrat, asker ve polis ile vatandaşın katıldığı törende, şehit yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Şehidin eşi Fatma Nur Ulaş ile diğer yakınlarını, görevli polisler teselli etmeye çalıştı. Tören sırasında şehidin oğlu Mehmet Efe Ulaş, dedesi Mehmet Önal'ın kucağında tabutun başında bekledi. Babasının çerçeveletilen fotoğrafına ve tabuta bakan Mehmet Efe, herkesi duygulandırdı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın dua okuduğu törenin ardından şehit yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cenaze aracının gelişi

- Motorlu yunus polislerinin cenaze aracına eşlik etmesi

- Şehit yakınlarının gelişi

- Şehidin oğlunun görüntüsü

- Şehit oğlunun, tabutun başında durması

- Törenden genel görüntüler

- Helallik alınması

- Şehidin götürülmesi

- Cenaze aracının, eskort eşliğinde gidişi

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

=============================================

Polis memuru babasının mezarında intihar etti

ADANA'da polis memuru 41 yaşındaki Kenan Bal, 9 yıl önce hayatını kaybeden babası Mustafa Bal'ın mezarında beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. 2 çocuk babası Bal, intihar etmeden önce sosyal paylaşım sitesinden 'Buruk mezarlığında çaresiz hissediyorum' diye yazdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kenan Bal, öğle saatlerinde geçen yıl ölen annesi Müzeyyen Bal ile babası Mustafa Bal'ın mezarlarının olduğu merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Buruk Mezarlığı'na gitti. Mezarları ziyaret eden Kenan Bal, sosyal paylaşım sitesinden 'Buruk mezarlığında çaresiz hissediyorum' yazdı. Ardından da beylik tabancasıyla babasının mezarında başına ateş etti. Sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımı gören kuzenleri, annesinin ölümü ve borçları nedeniyle bunalımda olan Kenan Bal'ı merak ederek mezarlığa gitti. Bal'ın cesedini bulan kuzenleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen meslektaşlarının yaptığı incelemenin ardından Bal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Mezarlık içindeki ceset

- Polislerin olay yerinde inceleme yapması

- Mezarlıktan genel görüntüler

- İntihar eden polis memurunun sağlık fotoğrafı

- Polisin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın fotoğrafı

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

=============================================

'PÖH' destekli 15 Şubat önlemi

BOLU'da, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 18'inci yıldönümhü nedeniyle Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında araçlar didik didik arandı.

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü nedeniyle terör eylemlerine karşı il genelinde polis ekipleri alarma geçti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde güvenlik üst seviyeye çıkarıldı. Polisler, trafiğe kapatılan valilik, adliye, askerlik şubesi ve orduevinin bulunduğu bölgede nöbet tuttu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Terörle Mücadele Şube ekipleri de kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında durdurulan araçları didik didik aradı. Araçlarda bulunanların kimlikleri kontrol edilerek üzerleri arandı. Polis Özel Harekat ekipleri de uygulama noktalarında görev alarak uzun namlulu silahlarla güvenliği sağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Polis Özel Harekat ekibinden görüntü

-Durdurulan araçlar

-Araçların ve kişilerin aranmaları

HABER-KAMERA:Mutlu YUCA/BOLU()

========================================

Terör örgütü propagandası yapan 'sahte mele' gözaltına alındı

BURSA’da kendisini ‘Mele’ olarak adlandırılan Kürt din alimi olarak tanıtıp cami çıkışlarında, ‘Dini sohbet var’ diyerek çok sayıda kişiyi evine davet edip referandumda 'hayır' oyu kullanmaları konusunda telkinde bulunduğu öne sürülen 51 yaşındaki A.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde A.E.’nin kendisini 'mele' olarak tanıtıp sohbetler düzenlediği ihbarı üzerine Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat Timleri’nin de katıldığı operasyonla A.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda terör örgütü PKK’nın simgesi olan bezler, örgütsel doküman ve PKK'lı yöneticilerinin görüntülü mesajları ile çatışmalarda ölenlere ait fotoğraflar ele geçirildi. E.A.’nın cami çıkışlarında, 'dini sohbet var’ diyerek evine davet ettiği kişilere terör örgütü PKK propagandasını yaparak, örgüte ait dokümanlar dağıttıktan sonra referandumda 'hayır' oyu kullanmaları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yakalanma yıldönümünde eylemler yapılması konusunda telkinlerde bulunduğu öne sürüldü. E.A. hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü dökümü

------------------------

-Evin önünde JÖH timleri güvenlik önlemi alırken

-Evden çıkan örgütsel dökümanlar

Haber: Hüseyin TÜCCAR/BURSA, ()-

========================================

Ovacık'ın köy yollarında kardan koridor oluştu

TÜRKİYE'de kar yağışının en fazla olduğu merkezlerden biri olan Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı köy yollarında, kar temizleme çalışmalarından sonra oluşan koridorlar ilginç bir görüntü oluşturdu. Ovacık'ın köy yollarında araçlar kardan oluşan koridorlardan geçerek seyahat ediyor.

Ovacık İlçesi'nde yaşanan yoğun kar yağışı yerini güneşli havaya bırarken, kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma sağlandı. İlçede bir çok yerde kar yağışının yoğun olması nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi aşmış durumda. Kar kalınlığının 3 metre civarında olduğu Hanuşağı ve Mercan köylerine araçlarıyla giden vatandaşlar kar tünelleri içinde yol alarak köylerine ulaşabiliyor. Özellikle Munzur Dağı'nın eteğinde yer alan Mercan Köyü'nde aşırı kar yağışı ve sonrasında meydana gelen tipi nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi aşmış durumda. Köy yollarının büyük iş makinalarıyla açılmasıyla birlikte, yollarda kardan doğal koridorlar oluşmaya başladı. Ovacık İlçe merkezinde ise kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, bazı mahallelerde birçok ev kar içinde kalmış durumda. Belediye ekipleri bütün mahalle yollarını açarken özellikle Pulur Mahallesi Kandolar bölgesindeki konutların tamamen kara gömülmüş halde olduğu dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Mercan köyü yolunun araç içinde görüntüsü

-Yolun genel görüntüsü

-Yoldan geçen araç görüntüsü

-Karlı tünelli andıran bölgeden detay görüntü

-Kar kalınlığının en fazla olduğu bölgeden görüntü

-İlçe merkezinden görüntü

-Kandolar konutlarının görüntüsü

-Yolda muhabir anosu

-Genel ve detay görüntü

Haber - kamera:Ferit DEMİR/TUNCELİ, () -

==========================================

Bodrum'daki eylemci öğretmen tekrar gözaltında

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, bugünkü eyleminde tekrar gözaltına alındı.

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan evli 1 çocuk babası Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Karataş, 4 ila 7 Ocak arasında Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. Karataş, yaptığı eylemler sonunda hep 'polise mukavemetten' gözaltına alındı.

8 Ocak'ta eylemini bitiren Karataş, geçen pazartesi günü bir süre ara verdiği protestosuna tekrar başladı. Bugün de Belediye Meydanı'na gelen Karataş'ı eylem yaparken gören öğrencileri ise kısa süreli şaşkınlık geçirdi. Öğretmenlerine sarılarak öpen minikler, "Öğretmenim burada ne yapıyorsunuz" deyince duygulu anlar yaşandı. Eylemde Karataş, öğrencilerinin yaptığı resmi ve velilerden birinin OHAL'e yazdığı dilekçeyi yere yapıştırdığı görüldü.

Öğrenci ve veliler Karataş'ın yanından ayrıldıktan bir süre sonra polisler yanına geldi. Polis memurları, Karataş'a eylemine son vermesini aksi takdirde yasal işlem yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. Eylemine son vermeyen Karataş, gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Karataş, "Nedensiz defalarca göz altına alındım. Önceki eylemimde kabahatler kanundan 227 TL para cezası verdiler. Tek isteğim öğrencilerimi ve işimi geri istemek. Bunun yasalara nasıl aykırı olduğunu anlayamıyorum. Çaresizim. Sadece bu şekilde sesimi topluma duyurabiliyorum. Buna devam edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Engin Karataş'ın yere yapıştırdığı resim ve büyük dilekçe

- Öğrencilerin gelmesi sarılması öpmesi

- Karataş'ın açıklamaları

- Polisler tarafından uyarılıp gözaltına alınması

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()

================================================

Bursa’da uyuşturucu operasyonu

BURSA’da uyuşturucu ticareti yapan biri kadın altı kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen S. G. ,M.Y.,C.P., C.C.,U.Ç, ve Y.A.E. gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 10 gram bonzai maddesi ele geçirildi. İfadelerialınan zanlılar “uyuşturucu ticaretiö yapmak suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildiler.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Zanlıların Emniyetten çıkışı

-Emniyetin görüntüsü

Haber: Hüseyin TÜCCAR-BURSA-()