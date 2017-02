DHA YURT BÜLTENİ - 13

BİTLİS’TE TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği PKK/KCK operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bitlis merkez ile Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Mutki ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütüne milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, Terör Örgütü Propagandası yapmak suçlaması ile 14.2.2017 tarihinde 12 şahsa yönelik 11 adrese Bitlis Merkez, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Mutki ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde, B.Y., İ.Y., N.K., R.A., S.G., Y.S., C.K., S.B., M.Ş.Ö., Ö.T., F.K. isimli şahıslar yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir."

FUHUŞ BAHANESİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜP PARASINI GASP ETTİLER

MERSİN'de para karşılığı fuhuş yapmak için anlaştığı B.Y.'yi, arkadaşlarıyla darp ederek 500 TL'sini gasp ettikleri ileri kadın ile 1 arkadaşı yakalandı.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden B.Y. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde karşılaştığı bir kadınla para karşılığı birlikte olmak için anlaştığını, kadının gösterdiği eve gittikten bir müddet sonra içeriye giren 5 kişi tarafından silahla tehdit edildikten sonra darp edilerek 500 lira parasının gasp edildiği belirterek şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerine B.Y.'yi tuzağa düşüren Seda T. (29) ile Orhan E.'yi (26) gözaltına aldı. Zanlılardan birinin ise olay günü yarı açık cezaevinden izinli çıkan ve daha sonra yeniden cezaevine dönen Ahmet Y. olduğu belirlendi. Seda T. ile Orhan E., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SEVGİLİLER GÜNÜNE ÖZEL SİMİT

ADANA'da bir simitçi, 14 Şubat Sevgililer gününde işyerine gelen çiftlere özel hazırlanmış kalp şeklinde simit ikram etti.

Kent merkezinde unlu mamuller dükkanı bulunan Orhan Can, müşterilerine Sevgililer Günü sürprizi yaptı. Orhan Can, güne özel ürettiği kalp şeklindeki simitleri müşterilerine ücretsiz ikram etti. Sevgiyi anlatmanın farklı yolları olduğunu ifade eden Can, "Her insan kalbinde sevgi taşır. Kimileri bunu pahalı hediyelerle anlatır. Bazıları da bir çift sözcükle ifade eder. Her yıl çiftlere yaptığımız kalp şeklindeki simit ikram ediyoruz" dedi.

Gün boyunca cadde üzerinden geçen vatandaşlara kalp şeklindeki simitleri dağıtan Orhan Can, ilk simidi ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlendiği eşi Yüsra Can'a verdi.

ESKİ SEVGİLİSİNİN SÖZLENDİĞİNİ ÖĞRENİNCE ÇATIYA ÇIKTI

KARABÜK'te 26 yaşındaki Oğuz G., 14 Şubat Sevgililer Günü'nde barışmak için evine gittiği eski sevgilisinin sözlendiğini öğrenince 6 katlı hastanenin çatısına çıktı. Oğuz G.'yi polisler ikna etti.

Tokat'ta oturan Oğuz G., iddiaya göre bir süre önce ayrıldığı sevgilisi ile 14 Şubat Sevgililer Günü'nde barışmak için Karabük'e geldi. Oğuz G., öğle saatlerinde eski sevgilisinin evinin önüne giderek beklemeye başladı. Oğuz G.'nin, bir süre beklemesine rağmen gelmeyince telefonla aradığı eski sevgilisi, sözlendiğini ve bir daha kendisini aramamasını söyledi. Bunalıma giren Oğuz G., yakındaki Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısına çıktı.

Demir korkuluklardan sarkan ve eski sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafları aşağıya atan Oğuz G.’yi görenler polisi aradı. Polis, bir süre görüştüğü Oğuz G.’yi ikna ederek eyleminden vazgeçirdi. Hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilen Oğuz G., daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

14 ŞUBAT'TA NİKAHLARI BAŞKAN KIYDI

NİĞDE’de 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle 11 çiftin nikahı kıyıldı. Nilgün İlgün ve Ali Yalçın çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanı Faruk Akdoğan genç çifte mutluluk dilerken Türk Bayrağı armağan etti.

Başkan Akdoğan 2016 yılında Belediye Evlendirme Memurluğu’nca 1192 çiftin ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de 11 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi. Türk toplumunun en önemli temel kavramının aile olduğunu vurgulayan Başkan Akdoğan "Niğde Belediyesi Evlendirme Memurluğu her yıl yerli yabancı binlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Bizler de bir çok çiftimizin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oluyoruz. Sevgililer Günü'nü daha anlamlı kılmak amacıyla bu özel günde hayatlarını birleştirmek için belediyemize gelen çiftlerimize ev sahipliği yapmaktan ve mutluluklarını paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

ANTALYA'da jandarma ekiplerinin bir yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda bavul içinde 10 kilo 448 gram esrar maddesi ele geçirilirken, B.B.Ö. adlı kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Döşemealtı Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, takip edilen bir yolcu otobüsünü sabah saatlerinde Döşemealtı İlçesi'nde durdurdu. Otobüste uzman ekipler ve narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bavul içinde paketlenmiş halde 10 kilo 448 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bavulun sahibi B.B.Ö. gözaltına alındı. Şüphelinin, esrarı Antalya'da bir adrese götürdüğü belirtildi. Jandarma tespit edilen alıcının yakalanması için çalışmalara başladı.

SİGARAYA 'HAYIR' BROŞÜRLERİ REFERANDUMA TAKILDI

KONYA’da Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sigarayla mücadele için hazırlanan broşürler referanduma takıldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü, tarafından sigarayla mücadele kapsamında 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' olan 9 Şubat tarihinde sigaraya 'hayır' broşürleri dağıtıldı. İş yerleri ve alış veriş merkezlerinde dağıtılan 6 sayfalık broşürün bir kapağında "Neyi kazanmak istediğinize karar verin… Çocuklarınızı zehirlemek ister misiniz? İktidarsız olmak ister misiniz? Tekerlekli sandalyede bir yaşam mı sürmek istersiniz? Kanser olmak ister misiniz? Kalp krizi geçirmek ister misiniz?. HAYIR diyorsanız, hayatınızı ve geleceğinizi kazandınız.ö açıklamasına yer verildi. Ancak broşürde kırmızı ve büyük harflerle ‘Hayır Diyorsanız’ ibaresinin yer alması sosyal medya ve basında Anayasa değişikliği için yapılacak olan ‘Evet’, ‘Hayır’ referandumu ile ilişkilendirildi.

Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, her yıl '9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü' ve '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde vatandaşlara dağıtılan el broşürlerin bu yıl yine dağıtıldığını, bunların da sosyal medya ve internet üzerinden referandum süreciyle ilişkilendirilmesinin üzüntü verici olduğunu bildirdi. Broşür dağıtımının bir gün olmak üzere sadece 9 Şubat günüyle sınırlı olduğu öğrenilirken, yetkililer broşürlerin toplatıldığı iddiasıyla ilgili de açıklama yapmadı.

ŞANLIURFA’DA, 750 KAÇAK TELEFON ELE GEÇTİ



ŞANLIURFA’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve koltuğunun altında 750 kaçak cep telefonu ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda kontrol noktası oluşturan polis, Ömer V.’nin kullandığı 73 DC 123 plakalı otomobili durdurarak inceleme yaptı. Yapılan aramada otomobilin arka koltuğunun alt kısmına yapılmış gizli bölmede 750 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Telefonlara el koyan polis otomobil sürücüsü Ömer V.’yi gözaltına aldı.

ANTALYA'DA GERGİN İHALE

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi'nin 185 parselinin satış ihalesinde gergin anlar yaşandı. İhaleye katılmak isteyen bir vatandaş yoğun güvenlik önlemi altında polis korumasıyla içeri girdi.

Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 185 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Gecekonduların yer aldığı mahallede 30 yıldır oturanlar, oturdukları evleri alabilmek için sabah erken saatlerde ihalenin yapıldığı merkeze geldi. Bazı vatandaşlar, Perihan Çelik adlı kadının mahallede oturmamasına rağmen ihalelere katılarak, fiyat yükselttiğini ve konut satın aldığını söyledi. Çelik'in ihalelere katılmasını engellemeye çalışan mahalleli, merkezin önünde beklemeye başladı. Çevik kuvvet ekiplerinin önlem almasıyla Perihan Çelik, polis aracıyla merkezin önüne kadar geldi. Vatandaşlar Çelik'in içeriye girmesini engellemek isterken, polis ekipleri de aracın etrafını sardı. Su şişelerini polis aracına atan bazı vatandaşlar, Perihan Çelik'e saldırmaya çalıştı. Polis, güçlükle Çelik'i ihalenin yapıldığı salona alabildi. Bu esnada mahalleli bazı kadınlar, başörtülerini çıkardı, yol ortasına uzandı. Ayakkabılarını çıkaran bir kadın ise Çelik'i ayakkabısıyla döveceğini söyleyerek beklemeye başladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ihalede ticari alanların ihalesine katılan inşaat mühendisi Perihan Çelik, tehditlerle ihaleye katılımının önlendiğini söyledi. Belediye görevlilerinin de kendisini tehdit ettiğini iddia eden Çelik, bir belediye görevlisinin “Bu ihaleye girersen ölürsün" dediğini ileri sürdü. Savcılığa başvurarak polis koruması aldığını dile getiren Çelik, “Belediyede bir grup ve mahallede oturanların bazıları parselleri paylaşmış. Belediye ihalelere sadece bir kişinin girmesini istiyor. Benim katıldığım ihalede 450 bin liralık bir yer 800 bine gitti. Bu kamu karıdır. Ben kamu hizmetinin yanında tabi ki para da kazanacağım. Uygun fiyata almak isterim ama rekabet de olsun. Belediye gücüyle katılım engelleniyor. Bu konuda savcılığa suç duyusunda bulundum" dedi. Öte yandan gerilimin devam ettiği alanda mahalleli arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı.

