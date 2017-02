DHA YURT BÜLTENİ - 13

El Bab'da DEAŞ saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı (1)



SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174'üncü gününde, El Bab'da ilerleyişini sürdüren Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler bölgeden tahliye edildikten sonra ambulanslarla Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edilirken, şehit askerin cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de konuya ilişkin bilgilendirmede şöyle denildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 13 Şubat 2017 tarihinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." Böylece harekatın başladığı 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana şehit olan asker sayısı 68'e yükseldi.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, ()

GAZİANTEP'te, polis ve jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ortak operasyonda aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik bu sabah polis ve jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. 51 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerle birlikte 7 tüfek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gaziantep Valiliği'nden de yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesiyle ilimiz ve ilçelerimizde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunan 51 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütü ve alt oluşumları adına ilimizde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, milislik/işbirlikçilik yapan, örgütsel toplantı organize ederek, müzahir kitleyi kanunsuz gösteri ve şiddet eylemlerine yönlendirmeye çalışan, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak devlete ve devlet büyüklerine, kurumlara ve güvenlik güçlerine hakaret eden, asılsız suçlamada bulunan, hedef gösteren, aralarında HDP ve DBP Gaziantep il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 45 şahıs yakalanmıştır. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 7 adet pompalı/otomatik av tüfeği, çok sayıda dijital veri toplayıcı materyal ile PKK/KCK terör örgütü içerikli doküman ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları elde edilmiştir."

3 yaşındaki çocuklarının tedavisi için yardım istiyorlar

ŞANLIURFA'da yaşayan 8 aylık hamile 25 yaşındaki Zeliha Ağaç ile 40 yaşındaki Mehmet Ağaç çifti, milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığına yakalanan çocukları 3 yaşındaki Müslüm Ağaç’ın tedavi edilmesi için yardım istedi.

Devteşti Mahallesi'nde oturan işsiz Mehmet ile Zeliha Ağaç çiftinin tek çocukları Müslüm Ağaç'a, 5 ay önce götürüldüğü Çapa Tıp Fakültesi'nde, milyonda bir görülen 'metakromatik lökodistrofi' hastalığı teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Müslüm'ün annesi Zeliha Ağaç, çocuğunun her gün gözünün önünde eriyerek ölüme gitmesine dayanamadığını ve tedavinin yurt dışında yapıldığını belirtti. Zeliha Ağaç, kendilerine yardım edilmesini isteyerek şunları söyledi:

"Çocuğum 'Metakromatik lökodistrofi' hastalığına yakalandı. Bu hastalığın Türkiye’de tedavisi yokmuş. Şu ana kadar bir ilaç kullanılmadı ve tedavisini yapamıyoruz. Çocuğumun yurt dışına gitmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'dan rica ediyorum. Yurt dışında tedavisi var ama bizim çabamızla olmuyor. Ancak onların çabasıyla bu mümkün olacaktır. Oğlum yürüyüp koşuyordu, bisikletine biniyordu ama şimdi bisikletine binemiyor. Yürüyemiyor, konuşamıyor ve zamanla görme yetisini de kaybedecek. Ben 8 aylık hamileyim. Yaklaşık 1 ay sonra doğacak olan bebeğimde de bu hastalığın görüleceğini söylüyorlar. Büyüklerimizden yardım bekliyorum."

Çocuğunun hastalığı karşısında çaresiz kaldıklarını ifade eden Mehmet Ağaç da çalışmadığını ve böbrek hastası olduğunu anlatarak, "Ağır işte çalışamıyorum. Evimiz kira, ailemin desteğiyle geçinmeye çalışıyoruz. Oğlumun bu hastalık için Türkiye’de herhangi bir tedavi ve ilaç bulunmamaktadır. Gönden güne çocuğum gözlerimizin önünde eriyip ölüme gidiyor. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum. Çocuğumun durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Evimizde her gün bir cenaze var. Allah kimsenin başına vermesin. runları var onları da göz önüne alarak, bizlere yardım etsinler" diye konuştu.

Ağaçta 1 yıl asılı kaldı

ANTALYA'da yaklaşık 1 yıl önce öldüğü tahmin edilen bir erkeğin ormanlık alanda asılı cesedi bulundu. Çürümüş cesedin ayaklarının vahşi hayvanlarca yenildiği için olmadığı görüldü.

Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Kepez Belediyesi'ne ait Macera Ormanı'nın karşısında bulunan ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, ayakları olmayan ve çürümüş bir cesedin çalılıklar içerisinde asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Üzerinde kimlik olmayan ve bir erkeğe ait cesedin, yaklaşık bir yıldır asılı olduğu belirlendi. Çürümüş cesedin ayaklarını vahşi hayvanların yediği görüldü. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

6 yaşındaki Kazım ölümden döndü

ÇORUM’da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 6 yaşındaki Kazım Altay Kılcı'ya otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Kunduzhan Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte çarşıdan eve dönen Kazım Altay Kılcı, koşarak yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada M.U.’nun kullandığı otomobil yaya geçidi üzerinde Kazım Altay Kılcı’ya çarptı. Yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazım Altay Kılcı’nın kolunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme ve yaralanma meydana geldiği bildirildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü M.U. polis tarafından gözltına alınırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle çocuk otomobilin kaputunun üzerinde kalarak metrelerce sürüklenirken, bu sırada çocuğa otomobilin çarptığını gören yakınları koşarak yanına gidiyor.

CHP Marmaris'ten referandum için seferberlik

MUĞLA'nın CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, referandumda halkın 'hayır' demesi için startı verdiklerini belirterek, "Tüm kimliklerimizi çıkararak Ulu Önder Atatürk yolunda Türk vatandaşı kimliğimizle referandum için seferberlik ilan ediyorum" dedi.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı, sosyal medyadan çağrıda bulunarak sivil toplum örgütleri ve vatandaşları referandum için Atatürk Anıtı önünde toplanmaya davet etti. Çağrı üzerine vatandaşlar ve partililer, bugün saat 14.00'de, elinde Türk bayrağıyla, Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı etkinlikte ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Elinde Türk bayrağıyla meydana toplanan grup, İzmir Marşı'nı söyledi, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa Sen Çok yaşa" sloganı attı.

Kürsüde destek veren sivil toplum örgütleri temsilcilerini yanına çağırarak tanıtan Marmaris CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü vatan, bayrak, memleket, demokrasi ve özgürlük için bundan sonra yaşayacağımız günler için 60 günlük süreç başladığını herkesin bir olmasını gerektiğini söyledi. Parti kimliklerini bırakıp Türk vatandaşı olarak referandum için seferberlik ilan ettiklerini açıklayan Ünlü, "16 Nisan'a kadar sınırlarımızı genişletiyoruz. Parti binalarından çıkarak sivil toplum örgütleriyle birlikte Türk vatandaşı kimliğimizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Atalarımızın bizlere armağan ettiği günler gibi bizlerinde çocuk ve torunlarımıza armağan edeceği günün nasıl olacağına çok az bir süre kaldı. Üzerimizde hakkı olan atalarımızın mirasını torunlarımızın emanetini, demokrasimizi, ülkemizi, cumhuriyetimizi koruma ve geliştirme adına verdiğimiz bitmeyen aydınlanma mücadelesi yeniden başlıyor. Bugün tekrar bu memleketin bağımsızlık ispat günüdür. Hepimize düşen bu görev, bayrak ve vatan sevdalılarındır. Bu görev demokrasi aşığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevdalılarındır. Marmaris CHP teşkilatı olarak parti amblemlerimizden sıyrılıyoruz. Tüm sivil toplum örgüt ve derneklere sesleniyorum. Ülke çıkarları, insanlığa fayda için ve bu topraklarımızda milli değerlerin hepsini alarak birlikte mücadele platformumuza katılmanızı istiyorum. Sadece Türk vatandaşı olarak referandum mücadelesi için Ulu Önder Atatürk önünde seferberlik çağrımı yapıyorum" dedi.

CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü ve destek veren Vatan Partisi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Veli-Der, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Akademi Garaj Derneği, Marmaris Belediye Kent Konseyi, Kıyıları Koruma Derneği temsilcileri, kürsüde toplanarak rozetlerini çıkararak destek sözü verdi.

Grup Türk bayrağıyla "Yaşa Mustafa Kemal Paşa", " Yaşasın tam bağımsız Türk Cumhuriyeti", "Geleceğine sahip çık" sloganları attı. 1 saat süren seferberlik çağrısı sonrası grup, İzmir Marşı söyledikten sonra polisin yoğun güvenliği altında sessizce dağıldı.

Burhan Kuzu’dan Müjdat Gezen’e tepki

ANAYASA Komisyonu eski başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, sanatçı Müjdat Gezen’in referandumda 'Evet' oyu vereceğini açıklayan Sultan 2’nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu için kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Gezen için 'Sanatçı bozuntusu' değerlendirmesi yapan Kuzu, "Böyle çamur tipi adamlarla bir yere varılmaz" dedi.

Anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandumla ilgili düzenlenecek panele katılmak üzere Rize’ye gelen Burhan Kuzu, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal ile birlikte Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenledi. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve getirilecek başkanlık modelinin koalisyon dönemlerini sona erdireceğini ifade eden Kuzu, çok başlılıkla ortaya çıkan bürokratik engellerin de ortadan kaldırılacağını söyledi.

Rejimin değiştirileceği eleştirilerine katılmadığını belirten Kuzu, "Rejim değişikliği söz konusu değil. Laiklik yerinde, Ankara’nın başkent olması yerinde, bayrağımız yerinde. Hiçbir değişiklik yok. Yaptığımız bir iç mimarlıktır. Binada bir sorun yok, bina yerinde. Rejim değişikliği itirazını reddediyoruz. Bu kafa karıştırmaktan başka bir şey değil. Rejimin ana kolonlar yerinde. Bunda oynama ve oynatma yok. Böyle bir niyetimizde yok" diye konuştu.

'ELİNİ EN ÇOK KİM AÇARSA O GELİR'

Sol kesimin ‘ben iktidara gelemem’ endişesi olduğunu öne süren Kuzu, şöyle devam etti:

"60 yıllık parlamenter sistemde Ecevit’in geldiği bir iki dönem dışında sol zaten pek gelememiş. Sanki çok geliyorlar da ötekinde gelememe endişeleri var. Göreceksiniz, sol gelirse bu modelde gelir. Niye bu modelde gelir? Yüzde 51 modeli ile geliniyor. Bu modelde gelecek. Biz bir daha gelemeyiz endişesi doğru değil. Bu modelde gelinir. Hep sağ mı gelecek diye endişe duyulmasına gerek yok. Bu modelin amblemi bence elini en çok kim açarsa o gelir. Ne olursan gel Hz. Mevlana gibi. Bunu yapan kazanır. ‘Ben bunu yapmam kardeşim, ben gerilim istiyorum’ dersen yüzde 10’da kalırsın. Türkiye’nin böyle bir barışa ve böyle bir merkezde toplanmaya ihtiyacı var. Kim çok kucaklarsa o öne çıkacaktır. Vatandaşlarımız gönül rahatlılığı ile bu modele 'Evet' demelidir."

'TÜRKİYE’NİN BAŞKA SEÇENEĞİ YOK'

Orta yolu buldukları yeni modelden başka ülkenin seçeneği olmadığını ifade eden Burhan Kuzu, "Bir denge modeli getirdik. Bu sistem inşallah işler. Türkiye’nin başka seçeneği yok. Bölgede korkunç bir savaş potansiyeli var. Birinci dünya savaşı, 3’üncü dünya savaşı olarak devam ediyor. Kurtuluş Savaşının 2’ncisini yaşıyoruz. Yedi düvelle boğuşuyoruz. Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyoruz. İyi bir devlet adamlığı örneği gösterdi. Kendisi bu modeli prensip olarak kabul etmemekle beraber millete sunma imkanı getirdi. 15 Temmuz’dan sonra, 'Bu modelin gerekli olduğunu gördüm’ dedi. Neden evet dediğini ayrıntılı açıkladı. Bu önemli bir gelişme. 15 Temmuz gibi bir darbenin 7 Haziran sonrası olduğunu düşünün. Ne olurdu ülkenin hali? Bu bölgede dirayetli hükümetler lazım" diyerek koalisyonlarla bir yere varılmadığını ifade etti.

'SANATÇI BOZUNTUSU'

Sanatçı Müjdat Gezen’in, 'Evet' oyu vereceğini açıklayan Sultan 2’nci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu için çirkin ifadeler kullandığını anlatan Burhan Kuzu, "Bir takım sanatçı bozuntuları ne laflar dedi, ne laflar. Resmen sanatçı bozuntusu bunlar. Tamamen bir alçaklık. O laf mı? Biri o lafı kendi kızı, hanımı için dese razı gelir mi? 'Bu hanım da hoşuma gitti.' Bu laf olacak şey mi? Hayır oyu verecekmiş. Bu hayırdan şer çıkar, başka da bir şey çıkar. Müjdat Gezen’i esas alarak birinin evet ya da hayır demesi oradan şer çıkacağını gösteriyor. Onun evet ve hayır demesinden fayda gelmez. Kendine faydası yok. Resmen bu memlekete yük. Biz bu tip oyun bozanlarla değil makul vatandaşa sesleniyoruz. Böyle çamur tipi adamlarla bir yere varılmaz" diye konuştu.

