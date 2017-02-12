DHA YURT BÜLTENİ-13

1)VEYSİ KAYNAK: EL-BAB'TA HAYIRLI HAVADİSİ ALMAMIZ YAKINDIR

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacına uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugün, yarın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab terör unsurlarından temizlenecektir. Bu hayırlı havadisi almamız yakındır" dedi. Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ta Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaynak, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacına uygun şekilde devam ettiğini kaydetti. Kaynak, şöyle konuştu: "Fırat Kalkanı Harekatı ile ülkemize sürekli olarak terörist geçişi olan, canlı bomba, bombalı araç, DEAŞ'lısı, PKK'lısı.. İşte en son kurban bayramından önce Gaziantep'te, tasada ve sevinçte bir olan milletimizin sokakta yaptıkları bir kına gecesinde bir çocuğu canlı bomba yapılıp patlatılmasıyla 56 kardeşimiz can vermişti. Bunlardan 29'u çocuk, diğerlerinin de çoğu kadın. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Bıçağın kemiğe dayandığı gün o gündür.' O yüzden Kurban Bayramı öncesi Cerablus'tan, hemen Fırat Nehri'nin kıyısında başlayan operasyon 24 Ağustos itibariyle bugün 7'nci ayını doldurmuş olacak. Allah'a hamdolsun en kilit yerlerden biri olan El Bab'ta da bugün, yarın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab, terör unsurlarından temizlenecektir. Bu hayırlı havadisi almamız yakındır. Ama bu kolay değil. Aynı 97 yıl önce Kahramanmaraş'ın kendini kurtardığı gibi, Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin kendini kurtardığı gibi bugün de Suriye'de, kendi vatanımız için, topraklarımıza o coğrafyalardan gelen terör tehdidini yok etmek için, kendi milletimizin güvenliği için orada şehitler veriyoruz."



Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye topraklarına 1 metrekare dahi yer kazandırma gibi bir mücadele verilmediğini, mücadelenin temelinde Suriye'den gelen tehlikeyi bertaraf edip sınır güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Kaynak, "Bu harekat bize göstermiştir ki; 15 Temmuz sonrası içindeki hain unsurlardan temizlenen Türk Silahlı Kuvvetler, o şerefli üniformayla hangi kahramanlıkları yapabiliyorlar. Allah'a hamdolsun önemli sayıda haini tasfiye eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şimdi orada bu coğrafyanın en güçlü ordusu olarak, milletimizin en önemli güvencesi, sigortası olarak mücadele ediyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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- Veysi Kaynak'ın konuşması



- Salondan detaylar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 299 MB

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Bakan Soylu: Dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız (ek)



2)'MÜCADELEMİZ, TERÖRÜ TASFİYE NOKTASINA GELMİŞTİR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamlarıyla düzenlenen toplantının ardından beraberindekilerle Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelenin, terörü tasfiye noktasına getirdiğini belirterek şöyle dedi:



"Bizi sarsmaya çalıştılar, Allah'a çok şükür sarsılmadık. Bizi geri adım attırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve aynı şekilde devam edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Terörle mücadelemiz, terörü tasfiye noktasına gelmiştir. Biz terörü tasfiye edeceğiz."



Bakan Soylu, kış döneminde PKK'nın 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon yapıldığını ifade ederek, son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınağın imha edildiğini açıkladı. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler açılışını yaptıkları polis merkezini gezdi.

Görüntü Dökümü



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- Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi



- Süleyman Soylu'nun konuşması



- Açılış yapılması



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

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AK PARTİLİ EKER: PKK'NIN TAYİN ETTİĞİ YOLDAN GİTMEYE DEVAM EDİYORLAR (EK)

3)"CHP'NİN REJİM DEĞİŞİYOR SÖYLEMİ CEHALETTEN ÖTE BİR ANLAM TAŞAMAMAKTADIR"

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Danışma Meclisi toplantısından sonra Diyarbakır'a gelen ve buradaki toplantıda da konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, anayasa değişlikliği konusunda CHP'nin rejim değişiyor eleştirelerine yanıt vererek, "Anamuhalefet partisinin rejimi değiştiriyorlar, rejim tehlikeye giriyor söylemi cehalleten öte bir anlam taşımamaktadır" diye konuştu.

"KOALİSYONLAR TÜRKİYE'Yİ 12 EYLÜL DARBESİNE GÖTÜRDÜ"

Türkiye'nin koalisyonlardan çok zarar gördüğünü dile getiren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Anamuhalefet partisi CHP'ye yüklendi. Eker, "Rejimi değiştiriyorlar, rejim tehlikeye giriyor söylemi cehalleten öte bir anlam taşımamaktadır. İdare de değişmiyor. İdaremizin adı Cumhuriyettir. Biz sadece şunu söylüyoruz, halk kendisi yani cumhur, başkanını yani kendisini yönetecek kişiyi doğrudan doğraya seçsin. Hükümeti de halkın seçtiği Cumhurbaşkanı tayin etsin. Bakanlar kurulu halk tarafından güven oyuna tabi tutulsun. Parlamento içinde kolalisyonlar veya benzeri durumlarla çift başlı bir yönetime alan açacak uygulamalarda Türkiye geçmişte çok çekti. 1977 yılında milliyetçi çephe hükümeti varken, yani Erbakan, Demirel ve Türkeş ile birlikte bir hükümet kurulmuşken, o gün Güneş Motel'de milletvekilli pazarlık sistemleri kuruldu. İnsanlar partilerinden istifa ettirilip, yeni bir koalisyonun kurulması için bir şekilde ikna edildiler. O günler Türkiye'yi 12 Eylül darbesine götürdü. 1990'lı yıllarda Türkiye 10 yıl boyunca koalisyonlardan zarar gördü, çok çekti"diye konuştu. Yeni anayasada yargının tek başlı olacağını ifade eden Mehdi Eker, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BİZ, BÜROKRATİK VESAYETLE VE BÜROKARTİK OLOGARİŞYLE MÜCADELE EDİYORUZ"

"Bu düzenlemeyle bir şey daha getiriyoruz. Bu çok önemli. Biz, bürokratik vesayetle ve bürokartik ologarişyle mücadele ediyoruz. Şu anki yargı 2 başlı. Bir, sivil yargı var. Bir de askeri yargı var. Neden Askeri Yüksek Mahkemesi'ni kurmuşlar? Askerlerin alanını, sivil siyasetin dolayısıyla halk iradesinin tesirinden uzaklaştırdılar. Biz, bu düzenlemeyle bunu da değiştiriyoruz. Diyoruz ki, mahkemeler bir olacak. Adelet öyle tesis edilir. Mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığının yetkisi çok ama sorumluluğu yok. Neden böyle yapmışlar biliyor musunuz? Darbeciler 1982 anayasını yaparken, hep şöyle düşünmüşler, bu milletin başına Cumhurbaşkanı ya emekli bir asker olacak, ya emekli bir bürokrat olacak veya kendi istedikleri bir adam olacak. O siyaset kurumunun başında vesayetçi olacak. Onun yetkileri çok olacak, o istediğini ret edecek, istediğini atayacak. Herşeyin altında imzası gerekiyor ama hiçbir imzadan sorumlu değildir. Hiç sorumluluğu yok. Şimdi biz bunu değiştiriyoruz. Diyoruz ki, cumhurbaşkanı halk tarafından seçildi, yetkilendirildi ama bir de sorumluluk verilecek. Diyorlar ki, Türkiye tek adamlığa gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine cehalet örneğinin bir sözüdür. Tek adamlık iddiası gerçek dışıdır. Aksine yeni teklif, cumhurbaşkanlığına sorumluluk getiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplatıya katılan

-Eker'in karşılanması

-Eker'in konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()

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YENİDEN

4)ŞENLİKTEN DÖNEN MİDİBÜS UÇURUMA DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 9 YARALI

ANTALYA'da bu yıl 2'ncisi yapılan Saklıkent Kar Şenlikleri'nden dönenleri taşıyan midibüsün uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kent merkezine 40 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 2'nci Saklıkent Kar Şenlikleri'ne gelen İş Bankası Emekliler Derneği Antalya Şubesi üyelerinin içinde bulunduğu Mustafa Özden yönetimindeki 07 MGC 10 plakalı midibüs, saat 16.30 sıralarında hatalı sollama sonucu kaza geçirdi. İçinde 21 kişinin bulunduğu midibüs, yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir ağaca çarparak duran midibüsteki Tamer Ayfer ile Müşerref Özdamar yaşamını yitirirken, 9 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Araçta sıkışan yolcular, çevredekiler tarafından insan zinciri oluşturularak kurtarıldı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. 2 kişinin cenazesi ise morga götürüldü.



Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, yolda herhangi bir hata olmadığını belirterek, "Tamamen hatalı sollama sonucu bu kaza meydana geldi" dedi.



İKİNCİ KAZA



Kaza yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 32 EL 775 plakalı otomobil ise yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak bir tümseğe çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, araçtaki karı- koca ile 2 çocuğu yara almadan kurtuldu.

Görüntü Dökümü(1)



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- Kaza yerinden genel görüntü



- Midibüsten görüntü



- Vatandaşların insan zinciri olarak yaralıları çıkarmaya çalışması



- İtfaiye ve ambulanstan görüntü

Görüntü Dökümü(2)



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- Kaymakam ve belediye başkanından görüntü



- Yerdeki cenazelerden görüntü



- Jandarmanın güvenlik tedbiri



- Ölen ve yaralıların yakınları



- Ağlayanlardan görüntü



- Biz vatandaşın kaza ihbarı yapması



- İkinci maddi hasarlı kazadan detay görüntü

(Haber: Süleyman EKİN- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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