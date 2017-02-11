DHA YURT BÜLTENİ - 13

KURTULMUŞ: TÜRKİYE'DE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OYLANIYOR, KIYAMET KOPMUYOR

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Nihayetinde Türkiye'de bir anayasa değişiklik paketi oylanıyor, kıyamet kopmuyor. Yani Türkiye'de birilerinin bu işi böyle hayat- memat meselesine dönüştürmüş olması demokrasinin kurallarını fazla hazmedememek anlamına geliyor" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'daki Korel Termal Otel'de 2'nci Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım ile protokol üyeleri katıldı.

"MİLLETİMİZ SANDIKLARA GİDECEK"

Toplantıda katılımcılara hitap eden Numan Kurtulmuş, referandum sürecine ilişkin konuştu. Referandumun yeni Türkiye istikametinde atılacak yeni bir adım olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"İnşallah 16 Nisan'da milletimiz sandıklara gidecek ve bir karar verecek. Sadece bu sandığın ortaya çıkması, ortaya konulması bile Türkiye demokrasisinin olgunluğu bakımında fevkalade önemlidir. Türkiye çok çalkantılı bir siyasi dönemden geçti. Çok partili siyasi hayatımız ve ondan önceki tek partili dönemde de ciddi önemli siyasi türbülanslar yaşadı. Oluşlar, yeniden oluşlar, çalkantılar, kaoslar bunları geride bıraktık. Ama bugün iftiharla söyleyebiliriz ki Türkiye bütün bu krizleri ve kaosları ortada sandığın olması dolayısıyla rahatlıkla aşabildi ve bugünlere kadar gelebildi."

"SÖZ DE, KARAR DA MİLLETİNDİR"

Milletin oyuna ve geleceğine sahip çıktığını, sandıklarda hep doğru karar vererek Türkiye'nin önünün açılmasını sağladığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, "Şimdi söz de, karar da milletindir. Millet ne derse başımız, gözümüz üstünedir. Nihayetinde egemenlik kayıtsız, şartsız milletinse, millet doğrudan doğruya bundan sonraki süreçte bu egemenliği kullanmak için önüne gelen anayasa değişiklik paketiyle ilgili bu halkoylamasında karar verecek, ümit ediyoruz ki adaletiyle çok yüksek oranda 'evet' diyerek bu sürecin aşılmasına milletimiz vesile olacak, karar vermiş olacak. Dolayısıyla buna saygılı olmak herkesin üzerine bir vazifedir" diye konuştu.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİYOR"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'de yönetim sistemi değişikliğine gidildiğini, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' modelinin uygulamaya konulmak istendiğini ifade ederken, "ejim değişikliği yapılıyor gibi bir algının ortaya çıkarılması hakikatin saptırılmasıdır. Burada yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılması için daha etkin bir yönetimin kurulabilmesi için bir hükümet değişiklik modeli teklifi yapılıyor, kararı da millet verecek. İnşallah millet bu konuda müspet bir karar vererek Türkiye'nin önünü açacak diye ümit ediyoruz ve öyle siyasi bir sonucu bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Numan Kurtulmuş'un açıklamaları

- Toplantıya görüntüler

HABER- KAMERA: Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, ()

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MALATYA’DA KESK’İN İHRAÇLARA KARŞI DÜZENLEDİĞİ EYLEMDE 31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya’da ihraç ve görevden almalara karşı eylem yapan KESK üyesi, syasi parti ve dernek yöneticisi 31 kişi gözaltına alındı.

KESK üyeleri, Malatya’da ikinci kez bir araya gelerek ‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’, ‘Açığa almalar ve ihraçlar son bulsun’ talepleriyle Emeksiz üst kavşağında basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak istedi.

Eğitim Sen şube başkanı Tarık Kaya, açıklama yaptığı sırada kamu emekçilerine saldıran polis, aralarında EMEP Malatya il başkanı Kemal Gültekin ve il yöneticileri, PSAKD Malatya şube başakanı Mehmet Topal, ÖDP Yeşilyurt ilçe Başkanı Ali Osman izci, ÖDP eski başkanı ve il yöneticisi Hacı Ali Amanat, Kürecikliler Derneği yöneticisi Hüseyin Dumlupınar ve kamu emekçilerine destek için gelen öğretmen Hatice Yüksel’in de bulunduğu 30 kişiyi göz altına aldı. Çevredeki yurttaşların tepki gösterdi. Polisler, yurttaşları, ‘Uzaklaşın buradan destek veriyorsanız sizi de alırız’ diyerek tehdit etti. Gözaltına alınanlar Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Mikail PELİT / MALATYA, ()

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KALKINMA BAKANI ELVAN: BİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Malatya'dan karayolu ile geldiği Elazığ'da görüştüğü işadamlarına cazibe merkezi programını anlattı. Bakan Elvan, engel olunmasına rağmen Türkiye'nin hızla büyüdüğünü belirterek, "Türkiye önüne engeller konulmasına rağmen hızla büyüyor, kalkınıyor. Gelişmiş ülkeler büyümelerini aşağıya çekerken, biz büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Malatya'dan karayolu ile Elazığ'a gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, ilk olarak Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti. Valilik bahçesinde Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, Metin Bulut ve daire müdürleri tarafından karşılanan Bakan Elvan, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önüne engel bırakılmasına rağmen büyümeye devam ettiğini anlatan Bakan Elvan, "Türkiye önüne Önce engeller konulmasına rağmen hızla büyüyor, kalkınıyor. gelişmiş ülkeler büyümelerini aşağıya çekerken biz büyümeye devam ediyoruz. Türkiye gelişmeye devam ediyor. biz gerçekten koşuyoruz ama nasıl koşuyoruz. engelli koşu yapıyoruz. artık yeni anayasa değişikliğiyle birlikte engelli koşu kalkacak, engelsiz koşuya gireceğiz ve çok daha hızlı bir şeklide bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için mücadele yapacağız. yeni hükümet sistemimizde de milleti merkeze oturtuyoruz. yani siyasetin merkezinde millet var. devletin yönetimini merkezinde yine millet var. mecliste yine millet var. hangi açıdan bakarsanız bakın ister yasama, ister yürütme, ister yargı artık merkezde millet olacak. milletin vesayeti dışında hiçbir vesayeti kabul etmiyoruz. milletimiz ne söylerse bizim de söyleyeceğimiz de odur. biz bu konuda son derece hassasız. son 15 yılda bizim elde etmiş olduğumuz başarının sırrı da budur. milletle bütünleşmemiz milletin derdiyle dertlenmemiz , milletin talebi isteği neyse o talepleri o istekleri bizatihi kendimizin talebi kendimizin isteği gibi görmemizdir. milletimizin derdinin kendi derdimiz olarak görmemizdir. bizim diğer partilerden en büyük farkımız bu. dolayısıyla şaşırmasınlar, milletin bu kadar destek verdiği, bu kadar büyük teveccühte bulunduğuna şaşırmasınlar. çünkü biz bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi yine milletle bütünleşmeye milletle kaynaşmaya milletin derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz" dedi.

"HALKTAN KORKAN BİR PARTİ OLUR MU?"

CHP'nin referandumla ilgili tutumu hakkındaki bir soru üzerine Bakan Elvan, "Halktan korkan bir parti olur mu? Şunu düşünüyorlar; 'Anayasa değişikliğini ne yapalım? da bir 'Anayasa Mahkemesi'ne mi götürelim?', 'Nasıl engelleyebiliriz/' düşüncesi içerisindeler. Halka gitmekten niye korkar insan? Demokraside temel unsur nedir? Halkın dediğinin olması, biz buna inanıyoruz. Halkımız ne derse bizim başımızın üstünde yeri var. Bizim temel farkımız o. Şimdi şunu duyuyorum; bazı araştırma kuruluşları, AK Parti'nin son 15 yıldaki başarısının sırrı nedir? Özellikle ana muhalefet partisinin başarısızlığının sırrı nedir? Araştırma yapıyorlarmış. Halkıyla, milletiyle dertlenmeyen, milletin derdine sahip çıkmayan, milletin düşüncesini dikkate almayan, milleti küçümseyen hiçbir kurum, hiçbir parti bu ülkeyi yönetemez. Millet bunlara destek vermez ama halkın derdiyle dertleşen, halkıyla bütünleşen bir parti güçlenerek, büyüyerek ülkeye hizmet etmeye devam eder. işte AK Parti de budur" diye yanıtladı.

İŞADAMLARININ SORULARINI YANITLADI

Cazibe merkezleri programı bilgilendirme toplantısı kapsamında Elazığ'da bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Elazığ Valiliği'ndeki programının ardından AK Parti il teşkilatını ziyaret ederek partililer ile görüştü.

Bakan Elvan, daha sonra Akgün Otel'de işadamları ve yatırımcılarla yaptığı toplantıda cazibe merkezi çalışmalarını anlattı. Bakan Elvan, işadamlarının kafalarına takılan soruları cevaplamak için soru sormak isteyen iş adamlarının isimlerini yazdırdıktan sonra söz vererek, sorularını yanıtladı.

Görüntü DÖKÜMÜ

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-Bakanın gelişi

-Karşılanması

-Defteri imzalaması

-Bakanın açıklaması

-Toplantının yapıldığı salon

-Bakanın bilgilendirme konuşması

-İş adamlarının isimlerinin yazılması

-İş adamlarının soruları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, ()-

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CHP'Lİ ALTAY: KHK'LARIN AHLAKİ VE VİCDANİ BİR HÜKMÜ YOKTUR

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Kanun Hükmündeki Kararnamelerin yasal bir mührü olabilir ama ahlaki ve vicdani bir hükmü yoktur, olmayacaktır" dedi.

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri 'OHAL'e, KHK'lere, ihraçlara, açığa almalara, kayyumlara, başkanlığa hayır' yazılı pankart açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, KESK Dönem Sözcüsü Kenan Yazar, sendika başkanları ile çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarında olduğu grup, KHK'ye tepki gösterdi. KESK Dönem Sözcüsü Kenan Yazar, yeni KHK ile 4 bin 500 emekçinin işten aldığını belirterek, bugüne kadar işinde el çektirilen işçi ve emekçi sayısının yüz binleri aştığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Altay, adliyenin, mahkemenin olmasının orada adaletin olduğu anlamına gelmeyeceğini söyledi. Altay, bir ülkede parlamentonun olması da o ülkede demokrasinin olduğunun anlamına gelmeyeceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Eğer gerçekten gelişmiş ülkelerdeki gibi bir demokrasinin var olup olmadığının anlamanın temel koşullarından birisi temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması ile ilgilidir. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili devletten bireye, bireyden bireye yapılan hak ihlalleri ile ilgili mahkemelerin gerçekten yürütmenin sopası gibi değil de adaletin terazisi ile bu konularda hüküm vermesi ile ilgilidir. Biz KHK'lar için Anayasa Mahkemesi adı verilen bir mahkemeye gittik. Bunun anayasadaki çok temel hak ve özgürlükleri, anayasa ile güvence altına alınmış birçok teme hak ve özgürlüklerin açık ihlali olduğunu söyledik. Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda daha önce aldığı iki karara rağmen adı Anayasa Mahkemesi olan yürütmenin sopası, gladyatörü gibi iş ve işlem yapan o heyet bizim bu iddiamızı geri çevirdi. Heyetin geri çevirdiği bizim iddiamızın ötesinde demokrasimize vurulan en ağır darbelerden biridir. KHK'ların yasal bir mührü olabilir ama ahlaki ve vicdani bir hükmü yoktur, olmayacaktır."

CHP'li Altay, KHK'larla kendileri gibi düşünmeyen toplumun bütün kesimlerine özelde de çalışanlara, akademisyenlere, Eğitim-Sen ve KESK üyelerine yönelik olarak hain, alçak bir silah olarak kullanan bu zalimlerin bu ülkenin başından biran önce defedilmesinin bir vatanseverlik sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Eyleme katılanlar

- Slogan atanlar

- Eylemcilerden genel ve detay

- KESK Dönem Sözcüsü Kenan Hazar'ın konuşması

- CHP grup Başkanvekili Engin Altay'ın konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

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İNTİHARA KALKIŞAN EMEKLİ ASTSUBAYI, POLİS KOLUNDAN VURARAK KURTARDI

ANTALYA'da bileklerini keserek kendini zarar veren, beylik tabancasını başına dayayarak intihar edeceğini söyleyen emekli jandarma astsubay Atilla Arif Dündar, polis tarafından sol kolundan vurularak etkisiz hale getirildi. Dündar, hastanede tedaviye alındı.

Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi Teomanpaşa Caddesi'ndeki olay, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 7 katlı Kaya Apartmanı'nın 6'ncı katındaki dairede yalnız oturan emekli jandarma astsubay Atilla Arif Dündar, boş zamanlarında taksisinde çalıştığı bir arkadaşını arayarak helallik isteyip telefonu kapattı. Dündar'ın kendisine zarar vereceğinden şüphelenen arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine verilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ, KAPIYI KAPATTI

Polis ekipleri, Atilla Arif Dündar'ın oturduğu dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Dündar, intihar edeceğini söyleyerek kapıyı tekrar kapattı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Sinan Demir ve diğer ekipler, Dündar'ı kapıyı açmasını ve girişiminden vazgeçmesini istedi.

Kollarını keserek kendisine zarar veren Atilla Arif Dündar, polisin uzun uğraşlarına rağmen kapıyı açmadı. Bunun üzerine olay yerindeki özel harekat polisleri, koç başıyla kapıyı kırarak daireye girdi. Polis, balkonda beylik tabancasını başına dayayan Dündar'ı sol koluna ateş ederek etkisiz hale getirdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Dündar, tedaviye alındı.

Psikolojik sorunları olan Atilla Arif Dündar'ın bir süredir bunalımda olduğu, bundan dolayı yaşamına son vermek istediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisin güvenlik tedbiri alması

-Özel harekatın koç başı ve silahlarla binaya girmesi

-Sağlık ekiplerinin binaya girmesi

-Polislerin operasyona hazırlanması

-Polisin mermiyi silahın namlusuna sürmesi

-Atilla Arif Dündar'ın sedye ile getirilmesi

-Ambulansa alınması

-Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,()

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3 KULAKLI KUZU ŞAŞIRTTI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde besicisi Ali Yüksel'in koyunlarından biri iki gün önce 3 kulaklı bir erkek kuzu dünyaya getirdi.

Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy'de damızlık koyun üreten 50 yaşındaki Ali Yüksel, yıllardan beri besicilik yaptığını ve ilk kez böyle 3 kulaklı kuzu ile karşılaştığını söyledi. Yüksel, " İki gün önce koyunlarımdan biri kuzuladı. İlk anda erkek kuzunun tam başının ortasındaki kulağı fark etmemiştim. Bugün sevmek için elime aldığımda, üç kulağının olduğunu görünce hayrete kapıldım"dedi. Ali Yüksel, Yerköy sakinleri ve çevre köylerden 'Üçkulak' adını verdiği kuzuyu duyanların gelip gördüğünü, bu sevimli yavruyu satmayı düşünmediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Üç kulaklı kuzudan görüntü

- Kuzunun yeni kulağı

- Detay Görüntü

Haber: Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, )