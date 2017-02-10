DHA YURT BÜLTENİ -13

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNUN ADI TÜRK TİPİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Benim askerimi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen idamdır. Ana muhalefet bundan çekiniyor. Bunun adı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanı'nın aktif olarak bir partisi olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da Tuz gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bu proje kapsamında Tuz Gölü'nün yüzeyinin bin 100 ile bin 400 metre altında doğalgaz depoları oluşturuldu. Bunlar hep bu millet için. Depolardan ülkemizin günlük ihtiyacının 6'da 1'i kadarı temin edilebilecek. Burada sizlere bir de müjde veriyorum. Doğalgaz depolama kapasitesini 5, 4 milyar metreküpe çıkartacak yeni bir yatırımı da başlatıyoruz. Bu hayırcılar var ya bunlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Biz size aşığız. Biz hayatımızın hiç bir döneminde milletten korkanlardan, kaçanlardan, tepeden bakanlardan olmadık. 16 Nisan'da tek vatan, tek bayrak, için evet diyoruz. Bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. 16 Nisan bu işin sinyali olacaktır. Benim askerimi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen idamdır. Ana muhalefet bundan çekiniyor. Bunun adı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Cumhurbaşkanı'nın aktif olarak bir partisi olacak. Hızlı karar alma ve güçlü uygulama ihtiyacını karşılamak için yönetim sistemimizi değiştirmekten başka çaremiz yoktur " diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

Haber: AKSARAY ()

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EL BAB ŞEHİDİ AKKUŞ, SAKARYA'YA UĞURLANDI

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş'un cenazesi, memleketi Sakarya'ya gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen harekat kapsamında dün El Bab bölgesindeki bir binaya Rusya'ya ait savaş uçaklarının yanlışlıkla bomba atması sonucu şehit olan 3 askerden sözleşmeli er Ömer Akkuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından havalimanına getirildi.

Şehit sözleşmeli er Akkuş'un bayrağa sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında cenaze aracından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa taşındı. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin gasilhaneden çıkarılması

- Cenaze aracı

- Cenazenin havalimanına getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyüp BURUN -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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KARDAK'TA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bekleyişlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen 29 Ocak'ta ziyaret ettiği Kardak kayalıkları çevresinde, Türk Sahil Güvenlik botları nöbeti sürdürüyor. Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, Kardak bölgesinden 24 saat ayrılmadan görev yapıyor. Bazı kişiler, bölgeyi görmek için tekneyle kayalık yakınından geçiyor.

Bugün öğle saatlerinde Leros açıklarından gelen büyük bir yolcu feribotunun kayalıkların çok yakın geçmesi dikkat çekti.



Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () -

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MERSİN'DE PKK/KCK OPERASYONU



MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Tarsus, Erdemli, Çamlıyayla ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen operasyonda, aralarında Suriye uyruklu H.I.'nın da bulunduğu E.D., O.B.K., Ş.Y., Z.K., E.Ç. gözaltına alındı. 6 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber: MERSİN, ()-

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MUŞ'TA BYLOCK KULLANAN 33 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA



MUŞ Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, ByLock kullandığı gerekçesiyle 33 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik, 3-8 Şubat tarihleri arasında Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı ve planlı olarak FETO/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Örgütün Emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilenlerle ilgili olarak valilik açıklamasında şöyle denildi:

"KHK ile ihraç edilen 13 Polis Memuru, Emniyet Teşkilatından sorumlu 7 sözde mahrem imamı (KHK ile ihraç edilen 5 Öğretmen ve 2 aktif olarak çalışan Öğretmen), Örgütün kadın yapılanmasını yürüten KHK ile ihraç edilen 8 Öğretmen, 1 Diyetisyen, 1 aktif olarak çalışan Ebe ve 3 aktif çalışan Ücretli Öğretmenden oluşan 13 sözde mahrem abla olmak üzere toplam 33 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Haber: Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () -