DHA YURT BÜLTENİ - 13

ADANA'DA İKİNCİ ŞEHİT ACISI (Görüntü dökümüyle yeniden)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen askerlerden uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın acı haberi Adana'da oturan ailesini yasa boğdu.

Uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal'ın şehit olduğu haberini askeri yetkililer, merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ailesine bildirdi. Acı haberi alan anne Sema ile baba Salih Topal gözyaşlarına boğuldu. Diyarbakır'daki birliğinde operasyon için El Bab'a gittiği belirtilen Topal'ın 2 yıllık asker ve bekar olduğu bildirildi. Ailenin evinin önüne ise Türk bayrakları asıldı. Emre Mücahit Topal'ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Şehit Emre Mücahit Topal'ın Türk bayrağı asılı babaevinden genel görüntü

- Evin önündeki kalabalık ve ambulansın görüntüsü

- Şehidin babasının görüntüsü

- Evin önündeki taziyeye gelen kalabalık

- Evlere Türk bayrağı asılması

- Sokağa asılı Türk bayrağı

- Evin önünde oturan askerler

- Şehit babasından görüntüler

- Genel görüntü

Haber:Fatih KARAÇALI - Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

=============================================

DEAŞ ŞÜPHELİSİ IRAKLI İKİ KARDEŞE OTOGARDA GÖZALTI



SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen iki Iraklı kardeş polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis yaptığı istihbarat çalışmada iddiaya göre terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen Iraklı 34 yaşındaki Abdulseddar Muhammed T. ile ağabeyi 40 yaşındaki Muhsin Muhammed T.'nin, Mersin'den Samsun'daki yakınlarının yanına karayolu ile geleceğini belirledi. Otogarda bekleyen sivil ekipler, iki şüpheliyi otobüsten indikten sonra gözaltına aldı. Şüphelilerin cep telefonlarına da el kondu. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli kardeşler işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Adliyenin dışından detay

Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () -

=============================================

BİTLİS'TE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE DARBE VURULDU

BİTLİS'te polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 5 kilo 873 gram eroin, 9 kilo 32 gram esrar, 1 kilo 280 gram metamfetamin ve 15 sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. Polisin 23 Ocak ile 9 Şubat 2017 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik yaptığı operasyonlarda 23 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 23 kişiden 13’ünün tutuklandığı belirtilirken, operasyonlarda 5 kilo 873 gram eroin, 9 kilo 32 gram esrar, 1 kilo 280 gram metamfetamin ve 15 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı tarihler arasında gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlarda ise 52 bin 390 paket kaçak sigara ve 1 sahte çek ele geçirildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Uyuşturucu taşıyan vatandaşın üzerinin aranması

-Ayaklarına bağladığı uyuşturucunun bulunması

-Bantların açılması

-Peynir bidonlarından görüntü

-Bidonların açılması

-Uyuşturucu paketlerinin çıkarılması

-Detay görüntüler

Haber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,()-

==================================================

BURSA'DA OKUL ÖNLERİNDE POLİS KONTROLÜ

BURSA'da narkotik polisi, okul önlerinde sıkı denetim yapıp, uyuşturucu satıcılarına karşı önlem alırken, öğrencileri de uyarıyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, okul önlerinde uyuşturucu satışlarına karşı mücadelesi sürüyor. Merkez Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki okul önlerinde denetim yapan ekipler, şüpheli kişilerin üzerlerini aradı. Kimlik sorgusunun ardından çevredeki kafeleri de kontrol eden ekipler, okul önlerinden öğrenci olmayan kişileri de uzaklaştırdı. Motosikletli ekipler de okulların çevresinde devriye görevi yaptı.

Öğrenci ve öğretmenler, uygulama için polis ekiplerine teşekkür ederken, emniyet güçleri, Bursa genelindeki tüm okullarda, bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini belirttiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Öğrencilere üst araması yapılması

-Şüphelilerin kimlik sorgusu ve üst araması

-Motorlu polislerden görüntü

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-

==================================================

BURDUR EMNİYETİNDEN GENÇLERE KONFERANS

BURDUR Emniyet Müdürlüğü tarafından 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik Gençlik ve Güvenlik Gelecek konferansları başlatıldı. Mart ayına kadar sürecek konferanslarda 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' konulu konferans düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Sinan Kurt, Burdur Spor Lisesi'nde Göller Yöresi Anadolu Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencilerine sunum yaptı.

Terör örgütlerinin hedefi olmayan ve kendisini mutsuz hisseden kişileri seçtiğini söyleyen Kurt, öğrencilere kendilerine hedef koymaları gerektiğini belirtti. Arkadaş seçiminin iyi yapılmasının önemli olduğunu anlatan Kurt, "Arkadaşınızı iyi seçeceksiniz, koyduğunuz hedeflerden sizi uzaklaştırmayan, sağlığınıza, geleceğinize zarar vermeyen arkadaşlar edineceksiniz" dedi.

Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında köprü olması, Ortadoğu petrollerine yakın olması, tarihi geçmişi, doğal kaynakları ve genç nüfus potansiyeli nedeniyle terör örgütlerinin hedefinde olduğunu vurgulayan Kurt, "Şu ana kadar terörle mücadele için 400 milyar doların üzerinde harcama yaptı Türkiye Cumhuriyeti devletimiz. Bu parayla 87 Atatürk Barajı, 100 Boğaz Köprüsü, 52 bin 500 okul, 3 bin 60 hastane yapabilirdik. Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Bunların hepsi geri gelebilir ama terörle mücadelede kaybettiğimiz asker, polis, öğretmen, imam, öğrenci herkes var, bunları geri getirmek mümkün mü? Şehitlerimize minnet borçluyuz" diye konuştu.

Terör örgütlerinin hedef kitlesinde 14-25 yaş arası gençler olduğuna işaret eden Kurt, arkadaş seçiminin iyi yapılması gerektiğini yineledi.

5 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması, terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı toplumda farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, terörle mücadelede halk desteğinin sağlanması ve şiddete varan aşırılıkların önlenmesi konularında 31 Mart 2017'ye kadar Burdur merkez ve ilçelerdeki 49 okulda 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik konferanslarda 5 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Konferansa katılanlar

- Sinan Kurt'un sunumu

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

==========================================

"KARA LASTİK" AYAKKABILAR RAFLARDAKİ YERİNİ KORUYOR

ÇORUM'da genellikle kırsal kesiminde yaşayanların tercih ettikleri 'Kara lastik' ayakkabılar raflardaki yerini koruyor.

Çorum'da tarihi ayakkabılar arastasında faaliyet gösteren kunduracı esnafı, "Kara Lastikö adı verilen ayakkabılara eskisi gibi yoğun ilgi gösterilmediğini belirtti. 65 yaşındaki Ahmet Yurdakul, "Kara lastik ayakkabılar. Daha önceki yıllarda yoğun ilgi görüyordu. Sadece köylerde bağ ve bahçe işleriyle uğraşanlar giyiyor ve mevsimine göre üretilirdiö dedi. Şuan hem üniversite öğrencisi olan hem de baba mesleğini sürdüren 22 yasındaki Ali Nesimi Bal ise, ayakkabıların 10 ile 15 liradan satışını yaptıklarını belirtti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ayakkabı ustaları ile röportaj

-Genç kızın lastik ayakkabıları giymesi

-Arasta görüntüleri

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()

==========================================

SAMSUN EV'LENİYORUZ 2017 FUARI KAPILARINI AÇTI

SAMSUN'da Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen ve bugün açılan Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı ilgi gördü. Fuarda 3 çiftin nikahı kıyılırken 'Tarihten günümüze gelinlikler defilesi' de beğeni topladı.

Samsun'da Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından düzenlenen Samsun EV'leniyoruz 2017 Fuarı, gerçekleştirilen açılış programı ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki organize edilen fuarın açılışına Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Fuarda gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, oteller ve restoranlar, düğün salonları, fotoğraf stüdyoları, çeyiz firmaları, ev tekstili, mobilya, beyaz eşya, züccaciye, mutfak ekipmanları, halı ve dekorasyon ürünleri, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumculuk sektörlerinde yer alan firmalar hazırlanan stantlarda ürünlerini sergiledi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı (KOSGEB) desteği ile gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde gerçekleştirilen 'Tarihten günümüze gelinlikler defilesi' büyük ilgi gördü. Defilenin sonunda gelin ve damadın sahnede yaptığı zeybek dansı gösterisi ise büyük alkış aldı.

Programda konuşma yapan Vali Şahin, Samsun'un fuarcılık sektöründe hızlı bir dönüşüm yaşadığını belirterek eski panayırların artık bir tarafa bırakıldığını söyledi. TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, de konuşmasında evlilik hazırlığındaki tüm çiftlerin tüm eşya, kıyafet, organizasyon gibi ihtiyacını olan tüm malzeme ve eşyaları tek çatı altında fuarda bulabileceklerini belirterek fuarın Karadeniz Bölgesi ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getirdi. Fuarda 3 çiftin nikahı Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından kıyıldı. Fuarın 12 Şubat'a kadar açık kalacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Fuardan detay

-Defileden detay

-Açılış kurdalesi kesilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, ()