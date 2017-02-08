DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit ateşi İzmir'e düştü

Acılı baba, "55 yaşındayım gerekirse ben de giderim"

SURİYE'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'in Türk askerlerine düzenlediği saldırıda şehit olan 2 askerden astsubay kıdemli çavuş 30 yaşındaki Yahya Efiloğlu'nun İzmir'deki baba ocağına ateş düştü. Baba Abdullah Efiloğlu, "Bir oğlum daha var gerekirse onu da veririm. 55 yaşındayım gerekirse ben de giderim. Oğlum gence kız istemeye gidecektik" diye konuştu.

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab bölgesinde ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu 15 asker ise yaralandı. Harekatın 169'uncu gününde şehit olan askerlerden Yahya Efiloğlu'nun İzmir'in Karabağlar İlçesi Salih Omurtak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askerler verdi. 2'si kız 4 çocuk babası Abdullah Efiloğlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı baba Efiloğlu, "Bana böyle mi haber vereceklerdi oğlum. Geçen akşam konuştuk, 'baba yüzükleri hazırla Uşak'a gidip kız isteyeceğiz' dedi. En son konuştuğumuzda telefon çekmiyordu. Annen ceketine sarılıp ağlıyor yavrum. Böyle mi gelecektin, bana komutanlarını mı gönderdin oğlum" dedi.

"GEREKİRSE BEN DE GİDERİM"

Bir oğlunun daha olduğunu hatırlatan baba Abdullah Efiloğlu, "Gerekirse onu da gönderirim Ben 55 yaşındayım gerekirse ben de giderim. 'Baba şehit olursam beni İzmir'de toprağa verin' derdi. Çocuğum gelince kız isteyip düğün yapacaktık. Nasip böyleymiş varan sağ olsun" diye konuştu. İnşaat ustası olan Abdullah Efiloğlu'nun zaman zaman çiğ köfte bayii olan küçük oğlu Muhammet Efiloğlu'na da yardım ettiği öğrenildi. Acı haberi alan ailenin yakınları, Salih Omurtak Mahallesi 9662/1 Sokak'taki tek katlı eve koştu, ailenin acısını paylaştı. Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin evinden görüntü

-Şehidin babası ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tufan Hamarat -Kamera Mücahit Bektaş / İZMİR, ()



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Depremin bilançosu; 17 köyde, 290'ı ağır 506 konut hasarlı



ÇANAKKALE Valiliği, 3 gündür beşlik gibi sallanan kentte depremden etkilenen Ayvacık İlçesi'nin 17 köyündeki ağır bilançoyu açıkladı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda 290'ı ağır toplam 506 konutun hasar gördüğü belirlendi. Yaraların sarılması için zarar tespit çalışmalarının başladığını, cumartesi gününe kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada 6 Şubat'taki depremin ardından Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal ederek, Valilik koordinasyonunda çalışmalara başladığı hatırlatıldı. Depremden bir gün sonra Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy başta olmak üzere toplam 17 yerleşim biriminde 290 ağır hasarlı konut, 216 hafif hasarlı konut, 1 ağır hasarlı kaplıca, 2 ağır hasarlı cami ve 40 ağır hasarlı ahır tespit edilirken, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Ön hasar tespit çalışmaları tamamlanan 101 adet konutta zarar tespit çalışmaları bitirilirken, 11 Şubat Cumartesi gününe kadar zarar tespit çalışmalarının tamamlanacağı ifade edildi.

Depremde yaralanan 8 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 1'inin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde bekletildiği ifade edildi. Tarım İl Müdürlüğünce yapılan tespitlerde 15 küçükbaş, 1 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.

Bölgede yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 338 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak, 200 katalitik soba, 5 şapkalı soba ve 200 aile mutfak setinin bölgeye ulaştırıldığı ve dağıtıldığı ifade edildi. Süren artçı sarsıntılar sebebiyle afetten etkilenen köylerden gelen ilave talepleri karşılamak üzere AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Balıkesir AFAD Bölge Lojistik Deposundan sevk edilen 60 çadır, 300 yatak ve 480 battaniye bölgeye sevk edildiği bildirildi.

AFAD Başkanlığından 200 adet yaşam konteyneri de bölgeye ulaştı. Bu konteynerlerin 100'ünün Yukarıköy, 100'ünün de afetten etkilenen diğer köylere kurulması planlanıyor. Yukarıköy çadırkent alanına konteynerlerin büyük bölümü yerleştirildi. Köylerdeki konteyner altyapısının hazırlanması ve kurulumu için 15 kamyon, 6 kepçe, 2 dozer, 4 greyder, 4 vinç ve 2 silindir görev aldı.

İHTİYAÇLAR İÇİN ÖDENEK TAHSİSİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nce, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta 1 milyon 50 bin TL ödenek tahsis edildi. Ödenek Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesaplarına aktarıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, acil ihtiyaçları tespit etmek amacıyla 3 ekip oluşturdu. Bu ekipler depremzedelerle görüşerek ayni ihtiyaçları tespit etmeye devam ediyor. Ayni ihtiyaç olarak belirlenen çocuk maması, hasta bezi, çocuk bezi gibi malzemelerin de dağıtımı sürüyor. AFAD Başkanlığınca, depremden etkilenen vatandaşların ilk ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için ilk etapta tahsis edilen 500 bin TL ödenek Ayvacık İlçe Kaymakamlığına aktarıldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından Yukarıköy'de konteyner kent alanının tüm aydınlatma ve elektrik tesisatı tamamlandı. Ayrıca bölgenin tüm elektrik altyapısı gözden geçirildi. Kızılay tarafından, 31 personelle vatandaşların tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon TIR'ı olmak üzere 14 araçla bölgede hizmet veriliyor. Depremden etkilenen bölgede acil ihtiyaçların karşılanması için 198 adet personel görev yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hasar tespiti için 8 personel, AFAD'dan hasar tespiti için 8, arama ve kurtarma için 18, teknik ve İdari personel olarak 11 kişi görev alıyor. Bursa, Sakarya ve Balıkesir AFAD ekipleri de bölgede bulunuyor. Sağlık Bakanlığının 3 ambulansla 11, 2 UMKE ambulansında 10 personel görev yapıyor. 25 kişilik jandarma timi de güvenlik amacıyla bölgede bulunuyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden 3 personel, psikososyal destek amacıyla vatandaşlarla görüşmeler yapıyor. Çanakkale İl Özel İdaresinden 23 ekip, sahada çalışma yürütüyor.

Haber: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () -

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Akçakale'nin Suriye sınırına yeni dev bayrak

SURİYE'nin terör örgütü PYD denetemindeki Telabyad ilçesiyle komşu olan Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, sınır hattına 12 metre yüksekliğindeki direğe 4 metre genişliğinde dev Türk bayrağı asıldı.

Suriye'nin PYD denetimindeki Telabyad kenti ile komşu olan Akçakale'de, güvenlik amacıyla beton blok örülen bölgeye 12 metre yüksekliğindeki direğe geçtiğimiz günlerde 4 metrelik Türk bayrağı asıldı. Telabyad'da bir direkteki PYD flamasının karşısında göndere çekilen bayrağın ardından bu kez Altuntepe Mahallesi'ndeki sınır karakolunda 12 metre yüksekliğindeki direğe yine 4 metre genişliğinde dev bayrak asıldı. Askeri yetkililer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan'ın katıldığı törenle askerlerin okuduğu İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen dev Türk bayrağı, Türkiye ve Suriye tarafından net şekilde görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sınır karakolunda ekiplerin çalışması

- Bayrağın göndere çekilmesi

- İstiklal marşı okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Hadi KURT - ŞANLIURFA- )

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8 kişinin cep telefonu hırsızlığı şüphelisi yakalandı



KAYSERİ'de 8 ayrı cep telefonu hırsızlığından aranan 24 yaşındaki Mehmet Ç., polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, 8 ayrı cep telefonu hırsızlığı şüphelisi Mehmet Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık zanlısının, kahvehanelerde oyun oynayanların askıya ya da sandalyelerine astıkları mont ve kabanlarından cep telefonlarını aldığı, camilerin lavabolarında abdest alan özellikle yaşlı kişilerin yanlarına gelerek ceplerinden telefonlarını çaldığı, işyerlerinde ise tezgah üzerinde duran telefonları alarak kaçtığı bildirildi. Hırsızlık zanlısı, emniyetteki sorgusunun ardından Adli Taliplik'te sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye gönderildi

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu hırsızının Adli Tabiplik'e getirilmesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, )

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Gasp edilen yaşlı kadının kolu çatladı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde evine giderken gaspa uğrayan ve yere düşmesi sonucu sağ kolu çatlayan 70 yaşındaki Hatice Çalışkan, yaşadığı olayı anlattı.

Çorlu İlçesi’nde geçen yıl 25 Ekim tarihinde, elindeki bastonla iki büklüm halde güçlükle yürüyebilen H.Ç. adlı kadın, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi’nde üzerinde evine ilerlediği sırada 20 yaşındaki L.B. yaşlı kadının elindeki çantasını alıp kaçmak istedi. Şüpheli Y.B., Hatice Çalışkan’ın direnmesi üzerine metrelerce sürükledikten sonra çantasını alıp kaçtı.

Hatice Çalışkan, çağrılan polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Çalışkan’ın çatlayan sağ kolu alçıya alındı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinden eşkali tespit edilen Y.B., evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Y.B., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olay anında yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşadığı olayı anlatan Hatice Çalışkan, “O gün Pazara gittim. O sırada eşim pazar arabasını aldı. Bende torba elimde giderken köşede belimden rahatsız olduğum için oturdum, dinlendim biraz. Kalktım, giderken biri elimden torbayı aldı gitti. Yerde sürükledi beni. Bir adım ya gittim ya gitmedim. O ilk defa girmemiş cezaevine. Yere düşünce kolum çatlamış. Polisler, hastaneye götürdüler belin. Çok hoş karşıladılar. Torbanın içinde iki yirmilik iki beşlik ve demir para vardı. Bilmezsin başına ne geleceğini. Ben haberlerde izledim görüntüleri. Kızım izletti bana. Ben bunun nereden hakkından geleceğim? Bunun ne gücüm var nu kuvvetim varö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaşlı kadın ile röp.

-Çatlak kolundan görüntü

-Yaşadığı olayı izlemesi

-Evde yürümesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()–

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Vali Doğan, CHP’de

KARS Valisi Rahmi Doğan, yaklaşan referandum süreci nedeniyle AK Parti ve MHP'den sonra CHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerin yanlış anlaşılmaması gerektiğini, sürecin sağlıklı ve güvenli biçimde yürümesi için siyasi partileri ziyaret ettiğini kaydeden Vali Rahmi Doğan'ı CHP'de, İl Başkanı Mustafa Aras ve parti yönetimi tarafından karşılandı. Vali Rahmi Doğan, parti tutmanın takım tutmak gibi algılandığını ve bu durumun ortadan kalkmasıyla her şeyin daha güzel olacağını bildirdi. Siyasi partilere gitmesindeki asıl amacın seçim, sandık, miting güvenliği gibi konular olduğuna işaret eden Vali Doğan, Kars'ın etnik yapı anlamında çok zengin olduğunu, buna rağmen herkesin birbirine üst düzeyde saygı gösterdiğini ifade etti.

Vali Rahmi Doğan'ı ağırlamaktan mutlu olduklarını anlatan CHP İl Başkanı Mustafa Aras da "Bizim devletimizden tek isteğimiz son günlerde ülkemizde en çok konuşulan konu haline gelen milli iradenin bütün taraflarını eşit gözle görme olayıdır. Bu durum olduğunda tabi ki herkes düşüncesinde ve seçiminde özgürdür ve referandum da bir tercihtir. Bu anlamda bu referandumun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vali Doğan'ın CHP'de karşılanması

- Yapılan görüşmeler

- Vali Doğan'ın açıklaması

- CHP İl Başkanının konuşması

Haber- kamera: Kars, ()

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Gazipaşa'da bademler çiçek açtı

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde badem ağaçları çiçek açtı.

Gazipaşa'da bir süredir bahar havası etkili olurken, bazı bölgelerde badem ağaçları ve papatyalar çiçek açtı. Bölge halkı ise sıcak havayı fırsat bilerek çiçek topladı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle havanın soğuk olduğunu söyleyen Kemal Özarslan, "Baharın gelmesiyle birlikte bahçelerde bulunan badem ağaçları çiçek açtı. İnşallah 1 ay içerisinde çağlanın tadına bakacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gazipaşa genel görüntü

- Badem ağacı ve açan çiçekler

- Hatice Ezgi'nin görüntüsü

- RÖP: Kemal Özarslan

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA, ()