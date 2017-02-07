DHA YURT BÜLTENİ-13

ÇANAKKALE GÜNE YİNE DEPREMLERLE BAŞLADI (EK)

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞMUR

Meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı sağanak yağmur, iki gündür beşik gibi sallanan Çanakkale'de deprem bölgesini de vurdu. Saat 14.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmura, depremin en çok yıkıma neden olduğu Yukarıköy Köyü'nde depremzedelerin geceyi geçirdiği çadır kent hazırlıksız yakalandı. Çadırların bulunduğu futbol sahasının zemini çamur deryasına döndü. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından dün (pazartesi) kurulan çadırların zemine temas eden kısımları sabitlenmediği için içine su aldı. Aralarında kadınların da bulunduğu köylüler, kazma ve küreklerle, çadırların etrafına kanal açıp, yağmur sularının girmesini engellemeye çalıştı. Kazılan kanallardan çıkan topraklar da çadırların kenarına yığılarak, yağmur sularının içeri girmesini önlemek amaçlandı. Bu sırada çocuklar ise çadırların içinde anne ve babalarını bekledi. Depremzedeler, çadırlara su girmesine tepki gösterdi.

Meteoroloji yetkilileri, yağmurun yarın sabaha kadar aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

Öte yandan depremin vurduğu Gülpınar Köyü'ndeki balıkçı barınağının zemininde de deprem nedeniyle 5 santimetre genişliğinde yaklaşık 15 metre uzunluğunda çatlaklar oluştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Sağnak yağmurdan görüntü

-Çamur deryasına dönen çadır kentten görüntü

-Depremzedelerin çadırlarının kenarına kanal kazmaları

-Depremzedelerin çadırlarına su girmemesi içirn etrafını toprak ve taşlarla örtmesi

-Çadırkentte kalan depremzedelerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber. Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / AYVACIK (Çanakkale), ()



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ALTGEÇİTTEKİ CİNSEL SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

BURSA’da, 34 yaşındaki S.H. adlı kadın, gece eve giderken kullandığı altgeçitte Hasan U’nun cinsel saldırısına uğradı. Saldırı güvenlik kameralarına yansırken, Hasan U. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün gece saat 23.40 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi’ndeki altgeçitte meydana geldi. S.H. adlı kadın bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra Timurtaş otobüs duraklarında inerek Aktarhüssam Mahallesi’ndeki evine gitmek istedi. Ancak evine gitmek için Altıparmak Caddesi Veledi Saray Cami’nin altındaki Ahmet Hamdi Tanpınar alt geçidini kullanan S.H.’yi takip eden Hasan U. sözle tacizin ardından kadını omzuyla itmeye başladı. Altgeçitte bir süre yürüdükten sonra duran ve kendisiyle konuşan S.H.’ye küfürler yağdıran zanlı, alt geçidin sonunda S.H.’nin üstünü çıkarmaya çalıştı. Bu sırada S.H.’ye yapılan cinsel saldırıyı gören bir kişinin olayı gördükten sonra kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kendisine direnen S.H.’yi yere düşüren zanlı daha sonra uzaklaştı. Saldırının ardından S.H.’nin telefonla yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri altgeçitteki iş yerlerinin kameralarını inceledi. S.H.’ye saldıran zanlının Hasan U. olduğunu tespit eden Bursa Ahlak Büro ekipleri Hasan U.’yu Çekirge Mahallesi’nde yakaladı.

Daha önce de cinsel saldırı yüzünden kaydı bulunan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının alt geçitte kadına saldırı anı

-Zanlının kadını düşürmesi ve kaçması

-Zanlının emniyetteki çıkışı

Haber: Edip TEKİN / BURSA, () -

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SİVAS VALİSİ: CUMHURBAŞKANI'NIN İSTİHDAM ÇAĞRISINA 50 KİŞİ İLE BAŞLIYORUZ



SİVAS Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'istihdam seferberliği' talimatını hemen uygulayacaklarını belirterek, "Bu istihdam seferberliğine destek olacağız. İlk etapta 50 kişi ilave istihdamla bu işe başlıyoruz" dedi. Sivas Valisi Davut Gül, Doğan Haber Ajansı () Sivas Bürosunu ziyaret etti. Burada Sivas Büro Şefi Eraydın Aytekin ile bir süre sohbet eden Vali Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı 'istihdam seferberliği' çağrısına ilk desteği Sivas'tan vereceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir istihdam seferberliği başlatıldığını belirten Vali Gül, "Sayın cumhurbaşkanımız bu konuda valilerin takipçi olması yönünde talimat verdi. İnşallah biz de Sivas'ta gerek valilik olarak, gerek özel idare olarak, gerek belediyeler, kaymakamlılıklar olarak daha çok da iş adamlarımızın olabildiğince çok istihdam sağlamalarıyla ilgili bu istihdam seferberliğine destek olacağız. Takipçisi olacağız" dedi.

"YATIRIMCININ ÖNÜNDEKİ ENGELİ AÇACAĞIZ"

Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Vali Gül, "2017 yılının da ciddi anlamda bir atılım yılı olacağını düşünüyoruz. İş adamlarımızında buna hazırlıklı olarak mevcut işçilerin çıkarılmasından ziyade yeni işçiler alarak bu yapacakları atılıma şimdiden hazırlıklı olmalarını arzuluyoruz. Kamu eliyle de, özel sektör eliyle de mutlaka yapılacak bir şey var. Birebir takip edeceğiz. Yatırımcının önündeki engelleri açacağız. Yatırımcının yatırımı yapmasıyla ilgili Sivas'ta ve Türkiye genelinde yapılması gereken ne varsa birebir işlerini takip edeceğiz. Yeter ki 1 kişi daha fazla istihdam edilsin. Bu istihdam seferberliğini hem Türkiye'de hem Sivas'ta da ciddi anlamda karşılığının olacağının düşünüyorum. Daha önce sayın cumhurbaşkanımız seferberlik başlattığında yaklaşık 1.5 milyon ilave istihdam sağlanmıştı. Şimdi bunun daha ötesinde bir istihdam sağlanacağını düşünüyoruz. İlk etapta da bizler 16 ilçe kaymakamlıklarımızla birlikte toplamda 50 kişi ilave istihdamla bu işe başlamış olacağız. Yani ihtiyaç olan yerlerde istihdam seferberliğine 50 kişiyle destek olacağız. Bizim yaptığımızın aynısını da TOBB, ticaret odası üyeleri ve esnafımızın yapmasını, herkesin taşın altına elini koymasını bekliyoruz" dedi.

2017 yılında il genelinde kamu binalarının yapımına ağırlık vereceklerini belirten Vali Gül, mevcut öğretmenevinin de yıkılarak yenisinin yapılacağını söyledi. Eğitime yüzde 100 destek kampanyasında şu ana kadar 4 okul yapımı için protokol yapıldığını, hayırseverlerin desteği ile bu rakamı 10'a çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten görüntüler

-Vali Gül'ün açıklaması

Haber: Gökhan CEYLAN-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, ()

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ŞANLIURFA’DA, KAÇAK SİGARA VE PURO OPERASYONU

ŞANLIURFA'da, polis tarafından aranan kamyonetin kasasındaki çelik kapıların içerisinde 5 bin 520 paket sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirildi.

Kent girişinde şüpheli araçlar üzerine uygulama yapan polis, Mehmet Ş. yönetimindeki 06 EE 4453 kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonetin kasasındaki çelik kapıların içerisine gizlenmiş 5 bin 520 paket sigara ile 8 bin 480 puro ele geçirildi. Sigara ve purolara el koyan polis, kamyonet sürücüsü Mehmet Ş.’yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polisin durdurduğu kamyonet

- Polis ekipleri arama yapması

- Ele geçirilen sigaralar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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ADIYAMAN'DA, 155'E YAPILAN İHBARLARIN YÜZDE 35'İ ASILSIZ

ADIYAMAN Emniyet Müdürü Metin Alper, '155 Polis İmdat' hattına geçen yıl yapılan 45 bin 81 ihbarın 16 bin 66'sının asılsız olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürü Metin Alper, suç ve suçluyla erken mücadele için hattının etkin kullanması çağrısında bulundu. 155 Polis İmdat' hattına 1 yılda yapılan 45 bin 81 ihbarın yüzde 35'inin asılsız olduğunu belirten Alper, şunları söyledi:

"Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması anlamında 155 ihbarlarımız büyük önem arz etmektedir. Değerli vatandaşlarımızın 155 polis ihbar hattına bütün yapacakları ihbarlar anında ve hızlı bir şekilde değerlendirilip bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 2016 yılında Adıyaman il genelinde toplam 45 bine yakın yapılmış buda günlük ortalama 120 ihbar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu yapılan ihbarları büyük bir memnuniyetle söylemem gerekiyor ki; yüzde 95'i asıllı ihbar fakat ihbarları kategoriye ayırdığımız zaman 15 bin asayiş ihbarı, 12 bin trafik ihbarı ve sadece 500 civarında terörle mücadelede ihbarların geldiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz sadece asayiş ve trafik olaylarında değil bu ihbarlarda olduğu gibi ilimizin ve ülkemizin genel sorunlarından birisi olan terör sorununa da kalıcı çözümler bulmak adına teröre yönelik yapacakları ihbarları arttırma vatandaşlarımızın daha bilinçli daha duyarlı olmalarını emniyet müdürlüğü olarak bekliyoruz. Özellikle ülkemizde meydana gelen son olaylardan sonra kimlik bildirme kanun çerçevesinde tek kişilik evlerde kalan şahısların, araçların bizlere bildirilmesi ve bunlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi büyük önem arz etmektedir. Adıyaman genelinde çok düşük sayıda olan terörle mücadele ihbarlarımız daha da arttırılması büyük beklentimiz. Bu manada vatandaşlarımızın daha bilinçli daha da duyarlı olarak 155 ihbarları yapmalarını bekliyoruz. Geçen yıl günde 120 tane ihbar yapılmış 155 polis imdat hattımıza bunların hepsi değerlendirilmiş özellikle trafik konularında yapılan ihbarların yüzde 99'u gerçek ihbarlar asayiş konularında ise yüzde 95'e yakın gerçek ihbarlardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, röp.

- İhbar yapılması

- Mobese görüntülerini izleyen polisler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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ŞANLIURFA’DA, İŞVERENLERE EĞİTİM

ŞANLIURFA'da, MÜSİAD ve Hak İş Genel merkezi tarafından işverenlere yönelik düzenlenen ‘İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması teknik destek’ projesi kapsamında eğitim semineri verildi.

MÜSİAD ve Hak İş Genel merkezi tarafından işveren ve işçilere yönelik düzenlenen 4 günlük eğitim semineri başladı. Bir otelde düzenlenen eğitim seminerine HAK İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Osman Yıldız, İl Başkanı Selim Gülsatar, MÜSİAD İl Temsilcisi Mahmut Barut ile iş adamları katıldı. ‘İşçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin sosyal diyalog yaklaşımıyla artırılması teknik destek’ projesi kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde ‘İş sağlığı, iş güvenliği ve iş kanunu konularında bilgiler verildi.

Ülke ekonomisinin hızlanması için sosyal diyaloga ihtiyaç olduğunu ifade eden MÜSİAD İl Temsilcisi Mahmut Barut, şunları söyledi.

“Bu yıl 13’ncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek olan seminerde sosyal diyalogun geliştirilmesi üzerine çeşitli eğitimler gerçekleştirilecektir. MÜSİAD olarak her alanda olduğu gibi ülkemizin gelişimine ve kalkınmasına yönelik her türlü faaliyeti destekliyoruz. Bunun için öncü olmayı hedefliyoruz. Dünyaya açılan bir MÜSİAD var ve Türkiye’yi geliştiren bir MÜSİAD var ve eğitim seminerleri düzenliyoruz. Ülkemizin buna ihtiyacı var birlik, beraberlik ve sosyal diyalogun geliştirilmesini ihtiyacı vardır. 2023 hedeflerine gitmemiz için bu engelleri aşmamız ve sosyal diyalog kapılarını açmamız gerekiyor. Ülkemizin gelişmesi bizim için önemlidir. Bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız. MÜSİAD ve HAK İŞ konfederasyonuna bağlı üyelerimize yönelik bir seminer bir masa etrafında bu sorunların birlikte çözülmesi gelecek adına da iş dünyası için umut vericidir. Bu toplantının önümüzdeki yıllarda iş dünyasının daha çok etkin bir şekilde çalışacağına inanıyorum. 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde gideceksek ülkemizin kişi başına düşen 25 bin dolar gibi milli gelir hedefi var 500 milyar dolar gibi bir ihracat hedefimizi var ve iş dünyasının işçisiyle, işvereni ile beraber bu sosyal diyalog ortamlarının geliştirmesi ve büyütmesi ülke ekonomisini de hızlandıracaktır.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Eğitim seminerine katılanlar

- Seminere katılanlara bilgiler verilmesi

- MÜSİAD İl Temsilcisi Mahmut Barut ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)

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GAZİANTEP'TE TMMOB 3 DAVAYI KAZANDI

GAZİANTEP'te, Mimarlar Odası tarafından TMMOB adına imar konularına ilişkin açılan 4 davadan 3'ünü kazandığı açıklandı.

TMMOB Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu tarafından Mimarlar Odası'nda yapılan toplantıda konuşan Mimarlar Odası Şube Başkanı Özgür Girişken, 2014 ve 2015 yıllarında tadilatlarıyla ekolojiye zarar verdiğini belirledikleri planlar hakkında açmış oldukları 4 davanın 3'ünde haklı bulunduklarını 1 davanın ise devam ettiğini belirtti. Bu davaların yanı sıra Kızılhisar ve Bağlarbaşı Mahallesi, Kilis Yolu ve Çevresi Ekolojik Tabanlı Revizyon işlemlerine ilişkin imar planlarının durdurulması için dava açtıklarını söyleyen Girişken şöyle konuştu:

"Kilis Yolu ve Çevresinde yapılan "Ekolojik Tabanlı Kent Planı" nitelikli mimar uygulaması olarak başlamışken geldiğimiz noktada bir rant projesine dönüşmüştür. Ekoloji söylemi alelade bir planın maskesi haline gelmiştir. Yapılan işlemlerde kamu yararı bulunmamakla birlikte, kentin verimli tarım toprakları geri dönüşsüz şekilde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sebeple Gaziantep Mimarlar Odası olarak bu planların iptali için dava açtık. TMMOB daima kamu yararı gözeterek halkın yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Özgür Girişken'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-)

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GAZİANTEP'TE KASA HIRSIZLARI YAKALANDI

GAZİANTEP'te, içinde 160 bin lira para bulunan kasayı çalan, bunu açamayınca otomobilin arkasına bağlayarak sürükledikten sonra sokağa bırakarak kaçan şüpheliler gözaltına alındı.

Çakmak Mahallesi'nde geçen hafta Suriyeliler'e ait olduğu tespit edilen iş yerine giren ve içinde 160 bin lira para bulunan kasayı soyarak kayıplara karışan Hüseyin K. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Polis ekipleri yine geçen hafta İstiklal Mahallesi'ndeki bir markete girip açamadığı para kasasını otomobilin arkasına bağlayan ve bir süre sonra sokak ortasında bırakarak kaçan Mehmet S.'yi, güvenlik kamerasından kimliğini saptayarak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan kasa hırsızlığı şüphelileri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Zanlıların emniyetten çıkarılması

- Zanlıların polis otosuna bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER - GAZİANTEP-)

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DENİZDEN 'KURUSIKI' TABANCA ÇIKTI

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde denize silah atıldığı ihbarıyla harekete geçen polis ve sahil güvenlik ekipleri aramada yaptı. Güvenlik güçlerini alarma geçiren olayda sudan kurusıkı tabanca çıktı.

İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Park Forbes AVM karşısında denize silah atıldığı ihbarı alan polis olay yerine geldi. Çevrede balık tutanların bilgisine başvuran polis silahın çıkartılması için Sahil Güvenlik ekipleri ile işbirliği yaptı. Olay yerine gelen dalgıçların yaptığı aramada denizde kuru sıkı bir tabanca, kontrol kalemi ve omuz atkısı bulundu. Bulunan malzemeler polis ekiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- Sahil güvenliğin gelişi

- Çevredeki polis ve vatandaşlar

- Sahil güvenlik dalgıçlarının arama çalışmaları

- Silahın bulunması ve teslim edilmesi

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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BODRUMLU KAYAKÇI ÜÇÜZLERDEN 3 MADALYA

BODRUM'un Turgutreis mahallesinde yaşayan eski İsveçli milli kayakçı Per Otot Thomas Lang ile Bodrumlu turizmci Zehra Ayşegül Önol Lang'un 11 yaşındaki üçüzleri Kaan, Selin ve Ayla, Fransa'nın Montgenevre kentinde geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen kayak şampiyonasında slalom kategorisinde üçüncü oldu.

Kendi yaş guruplarında 450 sporcunun katıldığı yarışmalarda bronz madalya kazanan üçüzler için bugün öğrenim gördükleri Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulu'nda tören düzenlendi. Okul müdürü Ahmet Özşeker, üç kardeşin madalyalarını yeniden taktı, hediyeler verdi. Ahmet Özşeker, Önol Lang kardeşlerin sporun yanı sıra derslerinde de başarılı olduklarını belirterek, "Hemen her öğrencimizin spor yapması için çaba gösteriyoruz. Turizm kentinde yaşayıp antrenmanlarını aksatmadan uluslararası bir yarışmada okulumuza üç madalya getiren örnek öğrencilerimizi kutluyoruz. Kaan, Selin ve Ayla bu ay sonunda Uludağ'da yapılacak yarışmalarda ilimizi temsil edecekler. Umarım oradan da derece ile dönerler" dedi.

Anne Zehra Ayşegül Önol Lang ise 5 yıldır kayak sporu ile ilgilendiklerini belirterek, "Eşim eski milli sporcu. Fransa'da kayak merkezinde işlettiğimiz bir otelimiz var. Çocuklarımız da 3 yaşından beri kayak sporunun içindeler. Ben de iyi derecede kayak yapıyorum. Çocuklarımızın aldığı sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. İleride babaları gibi ünlü birer kayakçı olmalarını bekliyoruz. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Fransa'da farklı mesafelerde katıldıkları yarışmalarda üçüncü oldular. 22 Şubat'da Uludağ'da düzenlenecek Türkiye Minikler Kayak Şampiyonası'ndan da iyi sonuçlar bekliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üçüzlerle röp.

-Anne ile röp.

-Madalya töreninden ve yarışlardan görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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