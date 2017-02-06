DHA YURT BÜLTENİ- 13

Art arda depremlerle sarsılan Ayvacık beşik gibi (EK)

1)KÖYLÜLERİN 'JEOTERMAL' İDDİASI

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi bugün meydana gelen 5.5 ve 5.3 büyüklüğündeki 2 büyük deprem ile onlarca artçı sarsıntıyla ilgili köylülerce ortaya atılan iddia dikkati çekti. 10 köyde 102'si ağır toplam 110 evde hasar oluşurken; Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy sakinleri, bölgedeki jeotermal santrallerin sondaj çalışmalarının sarsıntılara neden olduğunu ileri sürerek şunları söyledi: "Yere delik deldiklerini duyduk. Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Evlerimiz yıkıldı. Bir aydır tarlada delik deliyorlarmış, durmadan deprem oluyor. Evlerimiz başımıza göçtü. Yakında bir yer var. Oradan kaynaklanıyor. Biz bu sondajları istemiyoruz, kaldırılsın. Lütfen bunu Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız engellesin. Burada bir aydır sondaj çalışmaları yapılıyor. O yüzden deprem oluyor. Biz çok korkuyoruz." Köylülerin iddiasıyla ilgili olarak Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise "Deprem şu anda Ege Denizi açıklarında meydana geldi. O konu teknik bir konu. Ekiplerimiz incelemeye devam ediyor" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü

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- Köylülerinden görüntü

- Köylülerin açıklamalarından görüntü

- Vali Orhan Tavlı açıklama görüntüsü

( Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ / AYVACIK (Çanakkale), ()

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2)NUSAYBİN'DE İKİ MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Çalıköy ve Kuyular mahallelerinde düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 16.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "limiz Nusaybin İlçesi Çalıköy ve Kuyular Mahalleri kırsal alanındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmektedir. Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 06 Şubat 2017 Pazartesi günü saat: 16.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Çalıköy ve Kuyular Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

MARDİN, ()-

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3)SINDIR REFERANDUM ÇALIŞMALARINA BERGAMA'DAN BAŞLADI

CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, referandum çalışmalarına İzmir'in Bergama İlçesi'nden başladı. Sivil toplum kuruluşları ile buluşan, esnafı ziyaret eden Sındır, kahvehanelerde vatandaşla bir araya geldi.

İlk olarak Bergama Belediyesi'ne ait Kleopatra Ilıcası Sosyal Tesislerine gelen Sındır'ı, burada Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç ve CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek karşıladı. Daha sonra Bergama'da bulunan STK, sendika ve oda temsilcileriyle, referandum ile ilgili kısa bir toplantı yapıldı. Ardından Bergama CHP İlçe Başkanlığına gelen CHP Genel Sekreteri Kamil Sındır, burada partililerle görüş alışverişinde bulundu. Yapılan toplantılarda anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve referandumu değerlendiren Sındır, "Yapılacak olan referandum bir parti meselesi değildir. Bu bir memleket meselesidir. Cumhuriyet ve demokrasimiz ile ilgili bir meseledir. Ülkenin birliği, bağımsızlığı ve geleceğiyle ilgili bir meseledir. Çocuklarımıza nasıl bir gelecek bırakmak istediğimizle ilgilidir" dedi.

Referandum sürecinde sadece Türk Bayrağı taşıyacaklarına vurgu yapan Sındır, "Tüm vatandaşlarımıza anayasa değişikliğinin olumsuzluklarını anlatacağız. Bu asla ve asla CHP'nin bir mücadelesi değildir. Topyekun milletin meselesidir. Çünkü bu bir rejim değişikliğidir. Yapılmak istenen değişiklikle, yasama, yürütme ve yargı ortadan kalkıyor. Kuvvetler ayrılığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin var olması, devam etmesi için gereklidir. 15 yılda AKP ne istedi de yapamadı. Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ben halkımızın buna müsaade edeceğini düşünmüyorum" dedi.



Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve CHP İlçe Başkanı Ayşe Demirci Şimşek ile birlikte Bergama esnafını gezen Sındır, düzenlenen kahvehane toplantılarına da katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Anayasa değişikliğiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Görüntü Dökümü



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- Kamil Okyay Sındır konuşma



- Vatandaşlar ile görüşmeleri ve kahvehane ziyaretleri

(Haber- Kamera: Oben ULU / BERGAMA (İzmir) ()

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Kocaeli'de tutuklu askerler FETÖ suçlamalarını kabul etmedi (EK)

4)BYLOCK KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ASTSUBAY ARKADAŞINI SUÇLADI

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Donanma Komutanlığı'nda görevli astsubay Önder Akkaya, ByLock kullandığı iddiasıyla ilgili olarak arkadaşını suçlayarak, "2010 yılından 2016 yılına kadar 4 arkadaşımla aynı evde kaldım. O dönemde ev arkadaşım olan Ş.E. eve internet almamamızı söyledi. Kendisi üzerine almak istemeyince interneti ben üzerime aldım. Ş.E. hakkında kuvvetli şüphelerim var, Bylock'u kullanan o olabilir. 2014 yılına kadar akıllı telefon kullanmazken bir akşam birden bire akıllı telefon almak istediğini söyledi. Gidip aldık. Telefona hafıza kartı ile program yüklenip yüklenmediğini sordu. Bir seyir dönüşü eve geldiğimde evde Zaman gazetesi vardı. Sürekli Samanyolu TV izliyordu. Bu sebeple tartışmalarımız oldu. Bylock haberleri daha çıkmamışken Bylock'un ne olduğunu anlatıp inernetten öğrendiğini söylüyordu. 17-25 Aralık sürecinde çıkan tapeleri sürekli dinliyor ve tapelerin gerçek olduğunu savunuyordu. Bir miktar parası vardı ve bunları faizsiz diye Bank Asya'ya yatıracağını söylüyordu. Bu hususlarda sürekli tartışma yaşıyorduk. Bylock, ADSL numaramda çıktı. Onun yükleyip kullandığını düşünüyorum" dedi.

ÖRGÜTLE BAĞLANTIM YOK

Deniz Yüzbaşı Özkan Güneş ise savunmasında, "15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğun için gemide değildim. O durumu öğrenince Donanma'daki limana geldik. Gemi seyre kalkmış. Ben limana geldiğimde oradaki askerlerin emniyetini sağlayıp, herhangi bir kalkışmaya kalkışmamalarını sağladım. Daha sonra da evime döndüm. Bylock hiç kullanmadım. Örgütle bir bağlantım yoktur" diye konuştu.

DARBEYE KARŞI TÜM GÖREVLERİ BEN ÜSTLENDİM

Başiskele İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı iken meslekten ihraç olan 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Fikri Özer ise Bylock kullanmadığını, örgütle bir bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Ben görevden alınana kadar örgüte yönelik birçok operasyona katıldım. Ev aramalarına gittim. Benim evime geldiklerinde tüm dijital malzemeleri aldılar. Örgüt üyesi olsam onları saklardım. 15 Temmuz akşamı ilçe emniyet müdürümüz ve kaymakamımız il dışındaydı. O akşam darbeye karşı tüm görevleri ben üstlendim. Kışlaların önünün kapatılması görevlerini yerine getirdim. İlçemize vekaleten bakan Kartepe Kaymakamı'nın araması sonucu kalkışmadan haberim oldu. Eve gidip tüm mermilerimi alıp ilçe emniyete gittim. Cemaatin en etkili dönemlerinde bana her zaman bizden değilsin muamelesi yaptılar. Şimdi terörist olarak suçlanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı tarihe erteledi.

KOCAELİ/

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5)ADLİYE ÖNÜNDE TÜFEKLE İNTİHARA KALKIŞTI

GAZİANTEP'te boynuna Türk bayrağı asıp maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek adliye önünde av tüfeğiyle intihar girişiminde bulunan 55 yaşındaki Abdulkadir T., polis tarafından ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi'nde bulunan Gaziantep Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Boynuna Türk bayrağı asarak maddi sıkıntıları olduğunu öne süren Abdulkadir T., kendisine ait av tüfeğini caddede boynuna dayayarak intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi alarak havaya ateş açan Abdulkadir T.'yi ikna etmeye çalıştı. Kendisine yardım edilmesini isteyen Abdulkadir T., polislerin yardımcı olacağını söylemesi üzerine yarım saat süren intihar girişimine son verdi. Tüfeğe el konulurken, Abdulkadir T. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü



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- Şahsın Adliye önünde boğazına tüfek dayaması



- Polisin şahsı ikna çabaları



- İntihara teşebbüs eden şahsın ikna olması



- Polisin tüfeği alması



- Şahsın konuşması ve ağlaması



- Şahsın polis otosuna bindirilmesi



- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Metin Faruk TAMER-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-)



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