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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tekirdağ'da çalıntı kamyonetten 25 kaçak çıktı TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince, çalıntı kaydı nedeniyle takip edilen kamyonetin sürücüsü yaya olarak kaçarken, araçtan Afganistan, Pakistan ve Suriyelilerin de bulunduğu 25 kaçak çıktı. İstanbul'dan...

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tekirdağ'da çalıntı kamyonetten 25 kaçak çıktı

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince, çalıntı kaydı nedeniyle takip edilen kamyonetin sürücüsü yaya olarak kaçarken, araçtan Afganistan, Pakistan ve Suriyelilerin de bulunduğu 25 kaçak çıktı.

İstanbul'dan gelen 34 ZY 7817 plakalı kamyonetin Tekirdağ girişinde MOBESE kayıtlarında çalıntı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince takip edilen kamyonet bir süre kaçtıktan sonra Böbrek Vakfı mevkiinde park halinde bulundu. Sürücüsünün yaya olarak kaçtığı belirlenirken, kapalı kasa kamyonet içerisinde Afganistan, Pakistan ve Suriyeli 25 kaçak bulundu.

Kaçaklar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yakalanan kapalı kasa kamyonet

-Polis ekipleri

-Olay yeri detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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Markette silahlı soygun

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde O.A. ve M.A. adlı iki kardeş, silah zoruyla girdikleri markette bulunan kasadan 600 TL'yi alarak kaçtı. O.A. ve M.A. polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 61 sokakta bulunan bir markette meydana geldi. Palayla ve tabancayla markete giren 16 yaşındaki O.A. ve ağabeyi 18 yaşındaki M.A., iki kasiyeri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kasadaki 600 lirayı alan iki kardeş kaçtı. Market çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, iki kardeşin trenle Denizli'ye gittiğini belirledi. Buharkent İlçesi'nde durdurulan trende yakalanan O.A. ve M.A. kardeşlerin yapılan üst aramasında çaldıkları para ile pala ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Cem ULUCAN/NAZİLLİ(Aydın),()

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