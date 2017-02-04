DHA YURT BÜLTENİ - 13

Bakan Eroğlu: Hiçbir ilde su kesilmedi, kesilse bıyığım olmazdı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Allah'a şükür şimdiye kadar hiç bir ilde su kesilmedi. Kesilse zaten bıyığım olmazdı. 'Bir yerde su kesilirse bıyıklarımı keseceğim' demiştim. Allah'a şükür bıyıklarımızı askerde bile kesmedik, yerinde" dedi.

Bakan Eroğlu, Kastamonu'nun İsmailli Köyü'nde, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman bakımı ve üretim sahasında inceleme yaptı. Bakan Eroğlu, ağaç kesimi, soyulması ve taşınması işini yerinde görüp, bindiği traktörle tomruk çekti. Bakan Eroğlu, incelemenin ardından gözleme yapan kadınlarla sohbet etti, basın mensuplarına gözleme ikram etti. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Eroğlu, 5 bin orman köyüne 5 bin gelir getirici orman kurulacağını söyledi. Bakan Eroğlu şöyle dedi:

"Ormancı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık ormancı teşkilatı olarak ormancı türküsünü tamamen sildik. 'Aman ormancı, canım ormancı' türküsünün yerine, 'Bütün ormancı köylülerimiz bizim hasmımız değil onlar bizim hısımımız' diyoruz. Dolayısıyla ormanları da orman köylülerimizi de yaşatmamız lazım. Bu yüzden inşaallah Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 5 bin orman köyüne 5 bin gelir getirici orman kuracağız. Artık ormanlarda sadece çam, sedir dikmek yerine gelir getirici ceviz, badem dikmek suretiyle köylülerimizin hayat standardını yükseltmek hepimizin boynumuzun borcu. İnşaallah gelir getirici orman kurarak bu hizmeti birlikte yürüteceğiz. Bakımı orman teşkilatına ait, geliri ise 49 yıllığına orman köylüsüne ait olacak. Dikim ve masrafları bizden geliri, satması orman köylüsünden."

Yaptıkları işlerin çok görülmediğini belirten Bakan Eroğlu, "Bizim işimiz dağda, bayırda. Kıbrıs'a su getiririz. Asrın projesidir ama denizin altından gittiği için onu kimse görmez. Dağda faaliyet yaparız görülmez. Baraj yaparız, gölet yaparız görülmez. Ama Kastamonu'da su kesildiği zaman millet bizi hatırlar. Allah'a şükür şimdiye kadar hiç bir ilde de su kesilmedi. Kesilse zaten bıyığım olmazdı. 'Bir yerde su kesilirse bıyıklarımı keseceğim' demiştim. Allah'a şükür bıyıklarımızı askerde bile kesmedik yerinde. Ama artık şehirlerde de şehir ormanları ve mesire alanları kuruyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saç üstünde gözleme çevirme

-Gözleme ikramı

-Bakan konuşma

-Tatbikat

-Bakan traktör ile tomruk çekti

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, ()

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Meral Akşener: "Bütün araştırmalar 'hayır' şeklinde"

MHP"den ihraç edilen Meral Akşener, "Milletimizin geleceğiyle ilgili tehlikeli bulduğumuz, hatta sahipleri için dahi tehlikeli bulduğumuz bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar 59-56-57 gibi rakamlarla 'hayır' şeklinde" dedi.

Milletvekilli ve bakanlık yaptığı MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Yalova'da kendisini destekleyen partililer tarafından, Raif Dinçkök Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen, "Milli iradenin Önemi" konulu toplantıya katıldı. Burada konuşan Meral Akşener sözlerine, "Biz Yalova'ya hayırlı bir iş için geldik" diyerek başladı.

Konuşmasında, nisan ayında yapılacak referandum sürecinin önemine değinen Akşener, "Bir referandum süreciyle karşı karşıyayız. 'Milletten korkmayın' deniliyor. Elbette ki biz milletimizden korkmuyoruz. Biz milletimizin vereceği karara sonuna kadar saygı duyup itaat edeceğiz. Ama 'milli irade' diyenler, 'milli iradenin öneminden' bahsedenler, milletin iradesini baş tacı ettiğini söyleyenler bir referanduma gidiliyor. Elbette bu referandumun yanında olup 'evet' diyenler olacaktır. Elbette bu referandumda geçecek olan anayasa değişikliği, Türkiye için, insanımız için, Türk dış politikası için ve hatta Türkiye'yi çok sevdiğini iddia edip tek bir kişinin yönetiminde çok daha hızlı hareket edilebileceğini iddia edenler için bile son derece sakıncalı. O iddia sahiplerini de yarın çok büyük zora sokacak bir anayasa değişikliği olduğunu ve buna geçit verilmemesi gerektiğini, hayırlı bir şekilde' hayır' denilmesi gerektiğini herkese anlatacağız" dedi.

Konuşmasında, kendisi hakkındaki eleştirilere tepki gösteren Meral Akşener, "24 saat her birimize söven nöbetçi yazar kılıklı, troller oluştu. Ama iğnenin deliğinden geçmiş, demokrasi mücadelesinde darağacından çıkmış gelmiş, bu hazır unu korkutabilirler mi? Hayır, hayır, hayır" şeklinde konuştu.

Sözleri zaman zaman "Başbakan Meral" sloganları iile kesilen Meral Akşener anayasa değişkilik teklifinin Türkiye için her konuda yanlış olduğunu savundu.

Anayasanın yanlışlığı millet ile paylaşmaya devam edeceklerini ifade eden Akşener, "Biz bu referandumda 'hayır' diyeceğiz ve hayırlı bir iş yapmış olacağız. Hanımefendilere sesleniyorum. Ellerimize kınalarımızı yakacağız, yola düşeceğiz. Kınalı ellerimizle İstiklal Savaşında nasıl bir tavır koyduysak, milli mücadelede nasıl bir tavır koyduysak, aynı tavrı sergileyeceğiz. Milletimizin geleceğiyle ilgili tehlikeli bulduğumuz, hatta sahipleri için dahi tehlikeli bulduğumuz bu anayasaya 'hayır' denilmesini sağlayacağız. Benim inancım tamdır. Bütün araştırmalar yüzde 59-56-57 gibi rakamlarla hayır şeklinde. Bir anayasa değişikliği yapılabilirdi ama toplumun tüm kesimleriyle konuşulması gerekirdi." dedi.

Meral Akşener'in geçtiğimiz aralık ayında Yalova'da yapmayı düşündüğü kofnerans, o gün MHP'nin Çınarcık ilçesinde gerçekleştireceği ilçe kongresi gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Meral Akşener7in karşılanması

-Akşener'in konuşması

-Salondan detaylar

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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Diyarbakır ve Mardin polisinin ortak operasyonu: 39 kilo eroin ele geçirildi

DİYARBAKIR ve Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği ortak operasyonda, durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğinin yaptığı aramada, koltukların altında yapılmış zula tabir edilen bölmelerde toplam 39 kilo eroin ele geçirildi.

Diyarbakır'da bir kişinin piyasaya yüklü miktarda eroin süreceği ihbarını alan Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek ortak, operasyon yaptı. Karayolunda takip edilen aracı gece karanlığında durduran polis ekipleri, sürücü R.A.,'yı etkisiz hale getirdikten sonra narkotik köpeği ile araçta arama yaptı. Köpeğin tepki verdiği koltukları söken ekipler, koltuk altlarında zula tabir edilen bölmelerde paketler halindeki 39 kilo eroini ele geçirdi.

Operasyonla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücade çalışmaları kapsamında; 03.02 .2017 tarihinde Diyarbakır ilinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yapılan operasyonel faaliyet sonucunda 33 xx xxx plakalı araçta yapılan kontrolde toplam 39 kilo uyuşturucu madde (eroin) madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak araç sürücüsü R.A. isimli şahıs yakalanmıştır. İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalara kararlılıkla devam edileceği kamuoyuna saygı saygı ile duyurulur" denildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Eroin yüklü aracın takibi

-Polis yetkilisinin telsizle operasyonu başlatması

-Kıskaca alınan aracın durdurulması

-Sürücünün gözaltına alınması

-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

-Köpeğin uyuşturucu bulunan bölgeye tepki vermesi

-Koltukların sökülmesi

-Eroinin zuladan çıkarılması

-Sergilenen uyuşturucu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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Balkondan düşüp ölen Umut'un dramı

BOLU'da, dün 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ölen 10 yaşındaki Umut Sünbül'ün, kuzeninin karnesini beğenen annesine kızarak balkon demirlerinden sarkıp yere düştüğü ileri sürüldü. Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlat edinen 47 yaşındaki Gülsen B., 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Karamanlı Mahallesi, Esen Sokak'taki Ufuk Apartmanı'nda oturan Umut Sünbül dün öğle saatlerinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan yere düştü. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

Çocuğun üvey annesi Gülsen B., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 GÜNLÜKKEN EVLAT EDİNMİŞ

Polisin yaptığı araştırmada Gülsen B.'nin, Hatay'da yaşarken ilk evlendiği eşiyle uzun yıllar çocukları olmayınca Umut Sünbül'ü 3 günlükken evlat edindiği, Umut 3 yaşındayken eşini kaybedince Bolu'ya yerleşerek G.B. ile ikinci evliliğini yaptığı belirlendi.

Olay günü Umut Sünbül'ün, Bursa'dan gelen kuzeninin karnesini beğenen annesine kızarak evden çıktığı, peşinden koşan annesiyle tekrar eve girdikleri, annesinin etüt dersine gitmesini söylemesi üzerine de balkon demirlerinden tutunup aşağıya sarkarken gücünün tükenmesiyle düştüğü ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gülsen B., emniyetteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilerek, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihmali' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcısı karşısına çıkarıldı.

Umut Sünbül'ün evlatlık olduğunu öldüğünde öğrenen Gülsen B.'nin eşi G.B. ve kadının diğer yakınları adliye önünde bekledi. Gülsen B.'nin yakınları, Umut Sünbül'ün 3 yaşında üvey babası öldükten sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını, tedavi gördüğünü söyledi.

Gülsen B.'nin adını açıklamak istemeyen bir yakını, "Gülsen B., Bursa'da okuyan erkek yeğenini iyi bir karne aldığı için yanına davet etti. Umut kuzenini kıskanarak 'Sen beni değil onu seviyorsun' diye bağırmış ve binadan çıkmak istemiş. Anne yakalamak için peşinden gitmiş ve biraz bağırmış. Eve girince etüde gitmesi için hazırlanmasını istemiş. Umut da kızarak balkona çıkmış ve demirlerden tutunarak aşağıya sarkmış. Annesine, 'Beni kurtar, düşeceğim' diye bağırmış. Anne yardıma koştuğu sırada düşmüş. Çok üzgünüz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Annenin adliyeye sevk edilmesi

-Adliye binası

-Adliye önündeki polis aracı

Haber-Kamera: Ersin ERCAN/BOLU,()