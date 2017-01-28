DHA YURT BÜLTENİ - 13

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, evinde gözaltına alındı

DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Altan Tan, Diyarbakır'daki evinden saat 18.00 sıralarında gözaltına alındı. Tan, Diyarbakır Adliyesi'ne götürülürken kişisel sosyal medya hesabından gözaltına alınışını, "Şuan Diyarbakır'daki evimde polislerce gözaltına alınıyorum" diye duyurdu.

Diyarbakır Adliyesi'ne götürülen Tan'ın resmi işlemleri sürüyor.

Haber: Diyarbakır, ()

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Deniz Türkali, okurları ile buluştu

MERSİN'e gelen ünlü oyuncu Deniz Türkali, Doğan Kitap'tan çıkan 'Hayatımın yemekleri' adlı kitabını imzalayarak okuyucu ile buluştu.

Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki D&R'da gerçekleşen imza günü etkinliği kitapseverlerden büyük ilgi gördü. Hayatından kesitlerin yanı sıra yaklaşık 100'e yakın yemek tarifinin bulunduğu 'Hayatımın yemekleri' kitabını imzalayan Deniz Türkali, okuyucusu ile sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.

Kitapla farklı bir çalışmaya imza attığını belirten Türkali, "Kitapta yemek tarihleri var için ama en önemlisi anılarım da var. Kitabı okuyanlar çok eğleniyorlar. Tarifleri basit ama gerçekten çok lezzetli yemekleri kaleme aldım. O yemeklerin aynı zamanda hikayeleri var. O hikayelerde benim hayatımla ilgili. Yemeğin tarihçesi ile ilgili değil benim hayatıma nasıl girdiği bilgiler var. Biraz komik, biraz eğlenceli, insanlar içinde karanlıkta bir nefes payı gibi" dedi.

Okuyucunun ilgisinin kendisini de mutlu ettiğini ifade eden Türkali, "Mersin biliyorsunuz Atıf Yılmaz'ın kentidir. Dolayısıyla her seferinde yüreğim pıt pıt ediyor. Mersin ve Mersinliler benim ikinci şehrim oldu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Deniz Türkali gençlere imza verirken

- İmza için sıra bekleyenler

- Kitap imzalatanlar

- Türkali ile sohbet edenler

- Deniz Türkali ile röp

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,()

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Mersin'de çiftçiyi selden sonra kar vurdu (2)

ANAMUR'DA DON

Mersin'in Anamur İlçesi'nde muz ve çilek seraları don nedeniyle zarar gördü. Yollardaki su birikintileri donarken, seraların kenarında binalardan buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü ilçede seralardaki muz ve çilekler dondu. Meteoroloji verilerine göre ise soğuk havanın pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Sera dışından buz kristalleri

-Yoldaki buz görüntüleri

-Kırık buz araziye karşı tutularak gösterilmesi

-Bitkilerin buz kristalleri

-Serada buz sarkıtı

-Röpler

-Rüzgarda yıkılan muz serasını tamir etmeye çalışanlar

-Muz ve çilek sera ve arazi görüntüleri

-Çilek meyvesi görüntüleri

-Genel ve Detay Görüntüleri

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSIN),()

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Bursa'da otobüs şoförünü, yol vermedi diye darp ettiler

BURSA'da trafikte yol verme tartışması yüzünden çıkan kavgada, özel halk otobos şoförü darp edildi.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 M 00342 plakalı Özel Halk Otobüsü Şoförü S.M. direksiyon başındayken başka bir araca yol vermediği için S.B isimli sürücüyle tartışma başladı. Yoluna devam eden otobüs şoförü S.M. iddiaya göre tartıştığı S.B. tarafından bir süre takip edildi. S.M. Dikkaldırım Caddesi üzerine geldiği sırada S.B. ve kimliği henüz bilinmeyen arkadaşları ellerinde sopalar ile S.M. idaresindeki otobüse saldırmaya başladı. Camları kırılan otobüste S.M. ve yanında bulunan yeğenleri E.M. ile B.B. kavga esnasında yaralandı. Başından yaralanan S.M. ise otobüs sahibi gelmeden tedavi olmayı kabul etmedi. Saldırı esnasında otobüste bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. Kavga sırasında yaralanan S.B. E.M. ve B.B. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı otobüs soforünden görüntü

-Camları kırılan otobüsten görüntü

-Kalabalık ve yolculardan görüntü

-112 ekiplerinden görüntü

-Yolcular ile röp.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()-

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"SİZİN VÜCUT KİMYANIZ BOZULMUŞ OLMASIN"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, muhalefetin 'Cumhuriyet elden gidiyor, rejim bozuluyor' gibi söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Sizin vücut kimyanız bozulmuş olmasın" dedi.

AK Parti Kocasinan İlçe Danışma toplantısına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve AK Parti üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti olarak çok güzel bir geleneklerinin olduğunu ve istişare konusunda en iyi parti olduklarını söyledi. Ulaştırma konusuna değinen Arslan, "Elbette yol medeniyettir. Ulaşamıyorsanız medeniyeti yakalayamıyorsunuz demektir. Bizim hedefler ortaya koyduğumuza göre heryere ulaşmalıyız. Biraz önce İl Başkanımız Hüseyin Cahit Özden hedeflerinin önceki dönemde olduğu gibi ilk 10 il arasında olmak olduğunu söyledi. Bence bu hedef değil, yerinde saymak. AK Parti yerinde saymaz. Hedefin ilk 5 içinde olması gerekir. Bu açından bizlerin hedefleri büyük" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, parti teşkilatı üyeleri ile yıllardır beraber olduklarını belirterek, "Bizim en büyük gücümüz sizlersiniz. Allah birliğimizi bozmasın. Bu birliktelikle önümüzdeki günlerde daha büyük işler yaparız" şeklinde konuştu. Anayasa görüşmelerine değinen Özhaseki, "Son günlerde önümüze Anayasa konusu geldi. Bununla ilgili muhalefetin korkusu var. Korkuları aslında (Cumhurbaşkanını halk seçsin) dediğimizde başladı. İnşallah bu sistemle güçlü Türkiye'ye adım atacağız. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar. Güçlü olmak için güçlü iktidarlara olması gerekir" diye konuştu.

CHP'yi eleştiren Özhaseki, "Muhalefet 'Cumhuriyet elden gidiyor, demokrasiden taviz veriliyor, rejim bozuluyor' diye veryansın ediyor. Arkadaşlar Cumhuriyetin elden gittiği yok. Demokrasimizden tavizde verilmiyor, rejimin bozulduğu da yok. Sizin vücut kimyanız bozulmuş olmasın. Vücut kimyanız bozuluyor" dedi. Referandum süreciyle ilgili konuşan Özhaseki, "Önümüzde yeni bir süreç başlıyor. Bunu keyifle yapıyoruz. İnandıklarımızı tek tek hayata geçiriyoruz. Hayır oyu vereceklerde korkmasın. Bu onlarında yararına bir yasa olacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki konuşması

-Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı konuşması

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ )

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Keşan'da tek katlı ev yandı

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde çıkan yangında tek katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Yukarı Zaferiye Mahallesi Kuyu Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıldır kullanılmayan evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar son günlerde kimliği belirsiz bazı kişilerin eve girip çıktığını ve ısınmak için ateş yakmak isterken yangın çıkarttıklarını iddia etti. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yanan ev

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Yanan ev

-Çevrede vatandaşların koşuşturmaları

-İtfaiyenin gelişi ve müdahalesi

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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Batman'da özel harekatçılarla kahvaltı yapan Bakan Soylu: Terör bu coğrafyanın kaderi değildir (2)

BAKAN SOYLU, ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman Valiliği'ndeki güvenlik toplantısının ardından esnafı ziyaret etti. Beraberinde Vali Ahmet Deniz ve Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ile birlikte Gülistan Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Soylu, "İşleriniz nasıl" diye soru yönelttiği esnafın sıcak ilgisiyle karşılaştı. Bazı esnaflar ile işsiz gençlerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu, esnaf gezisinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda tertip edilen organizasyona katıldı. Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlar, Bakan Soylu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İç işleri bakanı Süleyman soylu esnaf gezisi

-Vatandaşların taleplerini dinlerken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()-

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CHP'li Bingöl: Bizim derdimiz Cumhurbaşkanı değil, rejim değişikliğine karşıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Cumhuriyet rejiminin ortadan kaldırılarak tekçi bir anlayışın hayata geçirilmek istendiğini belirterek, "Bizim derdimiz Cumhurbaşkanı değil, bizim derdimiz şahıslar değil. Şahıslar fani, kim olursa olsun genel başkanımızla ilgili olsa dahi biz bu rejim değişikliğine karşıyız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Gebze İlçe Başkanlığı'nın Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları ve sendikaların katılımıyla düzenlediği Emek Çalıştayı'na katıldı. Bingöl yaptığı konuşmada, başkanlık sisteminin cumhurbaşkanlığı diye nitelendirilerek kamufle edilmeye çalışıldığını belirterek, "Bu başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişiklik teklifi gündemden kalkmıştı. Sayın Bahçeli birden bire tıpkı 7 Haziran gecesi yaptığı gibi ve parlamentoda bazı kanunlar görüşülerken tepeden inme anlayışıyla can simidi olduğu AKP'ye yeniden cam simidi olup başkanlık tartışmasını yeniden Türkiye gündemine oturttu. AKP için körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Hemen atladı, can ciğer kuzu sarması oldular. Miting meydanlarında birbirlerine neler neler söylüyorlardı. Bunların hepsi bitti kucaklaştılar, öpüştüler anlaştılar ve anayasa değişikliği parlamentoya geldi. Bu anayasa değişikliği teklifi tıpkı başkanlık sistemi gibi çok net bir rejim değişikliğidir. Şimdi biz ısrarla bunun bir rejim değişikliği olduğunu söyledikçe, zinhar bu rejim değişikliği değil diye sayın cumhurbaşkanı dahil bütün AKP sözcüleri rejim değişikliği olmaması noktasında algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yemezler, bu net bir şekilde bal gibi bir rejim değişikliği" dedi.

Bingöl rejim değişikliğinin Cumhuriyet rejimini ortadan kaldıracağını söyleyerek, "Bu rejim değişikliği ne anlama geliyor. Bu rejim değişikliği parlamenter demokratik sistemin en iyi işlediği Cumhuriyet rejimini tamamen ortadan kaldırarak parlamenter sistemi işlevsizleştiren tekçi bir anlayışı hayata geçirmek üzere gündeme getirilen bir değişikliktir. Bu anayasa değişikliği ile birlikte rejim değişikliği tümüyle yetkileri tek kişide toplayan bir rejim değişikliğidir. Bizim derdimiz Cumhurbaşkanı değil, bizim derdimiz şahıslar değil. Şahıslar fani, kim olursa olsun genel başkanımızla ilgili olsa dahi, kaba bir değimle babamız için olsa dahi biz bu rejim değişikliğine karşıyız. Kişilerle ilgili değil bizim tavrımız, rejimin içini boşaltan otoriter ve totaliter birleşime dönüştürülen bu rejim değişikliğine karşıtlıkla ilgilidir" diye konuştu.

Cumhuriyeti emanet edenlerin emanetine ihanet edilmemesi isteyen Bingöl, şöyle konuştu:

"Bu bir yerel seçim değildir. Bu bir genel seçim değil. Bu seçim 79 milyon vatandaşımızın eğer bu ülkeye karşı sorumluluk istiyorsa, Türkiye'nin geleceği onları kaygılandırıyor ise çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız mirasın bu olmaması gerektiğine inanıyorlarsa herkes hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, geçmişte hangi siyasi partiye oy verirlerse versinler, memleket sevdası için 79 milyon insana karşı olan sorumluluğumuzun gereği ve bize bu cumhuriyeti emanet edenlerin emanetine ihanet etmemek adına hepimizin burada net bir duruş göstermesi gerekiyor",

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan görüntüler

-Tekin Bingöl'ün açıklaması

Haber: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), () -



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Cep telefonunu düşüren hırsız yakayı ele verdi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, hırsızlık için girdiği evde, ev sahibiyle karşılaşan 22 yaşındaki Ş.A., kaçarken cep telefonunu düşürdü. Telefon üzerinden yapılan araştırma sonucunda yakalanan Ş.A. tutuklandı.

Olay, 23 Ocak Pazartesi günü Hatay Semti'nde meydana geldi. Gece saatlerinde hırsızlık için bir eve giren Ş.A., ev sahibi M.S.A. ile karşılaştı. Paniğe kapılan Ş.A., kaçarken başka bir adresten çaldığı diz üstü bilgisayar ile kendisine ait cep telefonunu düşürdü. M.S.A.'nın şikayeti üzerine cep telefonu üzerinde çalışma başlatan polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin, Hatay ve Yeşilyurt Semtlerinde çok sayıda hırsızlık suçundan aranan Ş.A. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalarda aynı semte bir apartmandan ayakkabı hırsızlığına karışan Ş.A., apartman içindeki güvenlik kameralarına da takıldı. Eşkali ve kimliği belirlenen Ş.A., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Değişik suçlardan çak sayıda kaydı bulunan ve yoklama kaçağı da olduğu öğrenilen Ş.A.'nın düşürdüğü diz üstü bilgisayar sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası görüntüsü

- Yakalanan Ş.A.'dan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()