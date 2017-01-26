DHA YURT BÜLTENİ-13

1)EL BAB'DA YARALANAN ASKER, ADIYAMAN'A GETİRİLDİ



FIRAT Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada yaralanan 26 yaşındaki uzman çavuş Mustafa Özen, memleketi Adıyaman'da tedavi altına alındı. Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Kabr el Mukri bölgesinde, terör örgütü DAEŞ ile dün akşam saatlerinde çıkan ve bir askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 5 asker arasında bulunan uzman çavuş Mustafa Özen, Gaziantep'te yapılan ilk tedavisinin ardından, bugün öğleden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Vücudundaki yanık nedeniyle hastanenin yanık tedavi bölümünde tedavisine başlanan uzman çavuşun yakınları da hastaneye akın etti. Yaralı uzman çavuş Mustafa Özen'in babası 75 yaşındaki Nural Özen ise hastaneye gelen yakınları tarafından teselli edildi. Yaralı uzman çavuşun amcasının oğlu Hamza Özen, "Dün akşam saatlerinde olaydan haberimiz oldu. İlk müdahalesi yapıldı ve genel anlamda durumu iyi. Biz tedavisinin memleketimizde yapılmasını istedik ve kabul edilince de Adıyaman'a getirdik" dedi.



Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Yaralı asker getirilmesi

- Yanık ünitesine alınması

- Askerin yakınlarının beklemesi

- Kuzeni Hamza Özen'in açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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2)KARLI YOLDA KAYAN İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 7 YARALI

KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde kar yağışı nedeniyle kayan iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza saat 15.30 sıralarında, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Tekke mevkiinde meydana geldi. Kandıra istikametine gitmekte olan Adem Tetik idaresindeki 34 NS 1296 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Rafet Şahin idaresindeki 41 H 8575 plakalı hafif ticari araç kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Rafet Şahin ile aynı araçta bulunan Ferya Sahur, diğer araçta bulunan sürücü Adem Tetik, eşi Ömür Tetik, 9 yaşındaki Mehmet ile 5 yaşındaki Miraç Tetik ve sürücünün kaynanası Sebahat Acar yaralandı. Ömür Tetik yaralanan çocuklarının başından ayrılmadı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Karayolları ekibi kaza sonrası tuzlama çalışması yapınca çevredekilerden tepki çekti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Yaralılara müdahale edilmesi

Kaza yapan araçlar

Karayolları'nın tuzlama çalışması

Şoka giren anneden görüntüler

Haber-Kamera: Faruk KIYAK-Orhan UZUN-KANDIRA(Kocaeli), () -

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3)BİLECİKLİ BAĞ-KUR EMEKLİSİ, HESABINA YATAN MAAŞ MİKTARINI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI

BİLECİK'te Bağ-Kur emeklisi olan ve geçen ay emekli maaşı olarak 909 lira alan Cemal Güner, Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabına 3 bin 818 lira paranın yatırıldığı söyledi. Güner, "maaşıma zam bekliyordum ama bu kadar da değil. Bir yanlışlık var. O nedenle parayı çekmedim" dedi.

Temizlik şirketi sahibi olan Cemal Güner, kendisinin Bağ-Kur emeklisi olduğunu ve maaşının Bilecik'teki bir banka şubesine yatırıldığını belirtti. Geçen ay emekli maaşı olarak hesabına 909 lira yatırıldığını anlatan Güner, "2017 Ocak ayı maaş ödemesi olarak hesabıma 3 bin 818 lira para yatırıldığını görünce çok şaşırdım. Bir yanlışlık vardı. Banka şubesine giderek oradaki görevlilerle görüştüm. Onlar hesabımı kontrol etti ve yatırılan para miktarının doğru olduğunu belirtti. Ancak neden bu kadar para yatırıldığını kendilerinin de bilemediği söyledi" diye konuştu.



2017 yılı için emekli maaşına bir miktar zam yapılmasını beklediği ancak bu kadar çok miktarda zam yapılmasının imkansız olduğunu ifade eden Cemal Güner, "Maaşıma zam bekliyordum ama bu kadar da değil. Bir yanlışlık var. O nedenle parayı çekmedim, hesabımda duruyor" dedi.

Görüntü Dökümü:



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-Cemal Güner'in konuşması,



-Yatırlan para miktarının olduğu banka fişinin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,()



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4)TAMİRE GÖTÜRÜLÜRKEN ALEV ALEV YANDI

İZMİT'te, elektrik arızası nedeniyle tamiri için sanayiye götürülen cip yolda alev aldı. Motoru alev alev yanan cip itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, D-100 Karayolu Yenidoğan mevkiinde meydana geldi. Hamza Yılmaz elektrik arızası nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi'ne götürdüğü 41 KY 312 plakalı cipin motorundan dumanların yükseldiğini görünce aracı yolun sağ şeridine park etti. Hamza Yılmaz ve yardıma koşan sürücüler motor kaputunu açamayınca alevler aracın motorunu sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaputu keserek açarken yangına müdahale etti. Elektrik kontağı sonucu cipin motoru tamamen yanarken, araç kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü



Aracın alev alev yanması



İtfaiyenin müdahalesi, kaputu açması



Sürücüden görüntü



Yoldan görüntü

Faruk KIYAK-Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), ()



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ÇATIYA ÇIKAN DERNEK BAŞKANINI POLİS İKNA ETTİ (EK)



5)KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN TUTUKLANDI

Samsun'da 7 katlı binanın çatısına çıkarak sosyal medyadaki hesabından canlı yayın yaparak intihar edeceğini söyleyen ve polisin 4 saat süren ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçirilen Ayhan Dayıoğlu, hakkında kesinleşmiş 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Başkan Ayhan Dayıoğlu, işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun E Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

-Güvenlik - Türkiye-Samsun - Hakan AKGÜN