DHA YURT BÜLTENİ-13

KAYAK KAZASINDA YARALANAN ANA SINIFI ÖĞRETMENİ ÖLDÜ



ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde geçen pazar snowtubing yaparken 5 kişiyle çarpışarak ağır yaralanan ana sınıfı öğretmeni 36 yaşındaki Gülhan Ulutaş, yaşam savaşını kaybetti.

Isparta Davraz Kayak Merkezi'ne geçen pazar günü giden Deregümü Köyü İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Gülhan Ulutaş, snowtubing (yuvarlak şişme bot üzerinde karda kayma) yapmak istedi. Bindiği şişme botla kaymaya başlayan Gülhan Ulutaş, kendisi gibi snowtubing yapan 5 kişiyle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ulutaş, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi gören Gülhan Ulutaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ulutaş'ın cenazesi bugün morgdan alınarak defnedilmesi için memleketi Çankırı'ya gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Davraz Kayak merkezinden görüntü

-Kadının fotosu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, ()-

==================================================

EMO BAŞKANI YEŞİL: SAAT UYGULAMASINDAN SONRA TÜKETİM YÜZDE 6.5 ARTTI

ELEKTRİK Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, saat uygulamasından sonra elektrik tüketiminin arttığını belirterek, "2015'ın Kasım ayı ile 2016'nın Kasım ayı arasındaki yüzde 6.5 oranında elektrik tüketimi arttı. Bu da elektrik kesintilerinin olmasına neden oldu. Ama bu saatin asıl nedeni Suudi Arabistan'la olan namaz saatidir. Yani namaz saatine göre ayarlamadır bu" dedi.

Bir konferansa katılmak için Samsun'a gelen Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, açıklamalarda bulundu. Kış saati uygulamasından sonra tüketimde tasarruf olmadığını, aksine artma meydana geldiğini belirten Hüseyin Yeşil, uygulamanın Suudi Arabistan'ın namaz saatine göre ayarlama olduğu ileri sürerek, "2015'ın Kasım ayı ile 2016'nın Kasım ayı arasındaki yüzde 6.5 oranında elektrik tüketimi arttı. Bu da elektrik kesintilerinin olmasına neden oldu. Üretim zaten az bu rakamın artışı da var. Biz bunu 30 Ekim 2016'da kararlaştırdıkları zaman da kamuoyuna açıklamalar yaptık ve ilgililere bunu yapmayın dedik. Yani sabah 1 saatte olsa karanlıkta kalkılması, kahvaltı hazırlanması gibi konular hep karanlıkta yapılacak. 'Bunu yapmayın tüketimi artırır' dedik. Onlarda, 'enerji tasarrufu sağlar' dediler. Biz ona tasarruf değil israf diye başlık atarak açıklama yaptık" diyerek şunları söyledi:

"Ama bu saatin asıl nedeni Suudi Arabistan'la olan namaz saatidir. Yani namaz saatine göre ayarlamadır bu. Yoksa gerçekten bir tasarruf olamaz. Birde bu Avrupa ile olan ilişkilerde bu saat farkı şirketleri zor durumda bıraktı. Şirketler kendi durumlarına göre çalışma saatlerini ayarladılar. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı okulları yarım saat daha geç başlatmak gibi çalışma içerisinde. Ama en son bakanlık, çok gerekirse bazı illerde ve bölgelerde bu çalışma saatlerini biraz ileri alırız yiye palyatif çözümler bulmaya çalışıyor. Doğrusu Uluslararası saat neyse ona uymaktır. Hem tasarruf sağlar hem de uluslararası ilişkilerde bir sıkıntı yaratmaz."

Elektrik politikalarında yanlışlıklar olduğunu dağıtımın özerk bir yapıya devredilmesi gerektiğini söyleyen EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil, ö31 Mart 2016'da başlayan bir 10 saatlik enerji kesintisi vardı ve bu tüm illerde oldu. Biz o zamanda söyledik bu enerji yönetimi ve politikaları giderek ülkeyi karanlıkta bırakacak. 'Adım adım karanlık durumda kalacağız' demiştik ve nitekim de onu yaşıyoruz. Bunun iki tane görünen nedeni var. Birisi kış aylarında doğalgaz daha çok konutlarda havalar soğuk olduğu için kullanılıyor. Birde her sene İran kendi kış şartlarını göz önünde bulundurarak doğalgazı Türkiye'ye azaltıyor. Dolayısıyla doğalgazda bir azalış var. Elektrik santrallerine gaz verilemiyor. Bunu ilgili bakanlıkta açıkladı. Bu durumdan dolayı üretimde kesinti meydana geldi. Aynı zamanda iletim hatlarında uzun zamandır yatırım yapılmadığı için, örneğin kurulu güç 2002'den 2015'e 2,5 kat artarken iletim hatlarında ki 380 Kilovoltlar ve 154 Kilovoltu hatlar ancak 1,3 ya da 1,4 oranında yenileme ya da yeni hat yapıldı. Onlarında taşımaması söz konusudur. Ama bütün bunlardan öte uygulanan politika, serbestleştirme, özelleştirme, 1984'den bu yana biz her platformda ve her dönem söylüyoruz. Bu elektrik enerjinin üretimi, iletimi ve dağıtımı özel tekellere bırakılamaz. Bunu tek elden kamu adına özerk bir yapı tarafından yönetilmesi ve yönetilmesi gerekir diyoruz. Ama ne yazık ki onlar tam tersini yapıyorö diyerek şunları söyledi:

“Üretimin hemen hemen tamamını birkaç santral hariç özel ellere verdiler. Dağıtımını da özel şirketlere verdiler. Enerji borsa oyun oynanacak bir alan değil. Kesintiler ile ilgili biz 'kesintiyi gezdirmek' diyoruz. Mesela İstanbul'un Anadolu yakasında 4 ilçede 5 saat, Avrupa yakasında 5 ilçede 3 saat yada OSB'lerde belli saat oluyor. Türkiye'nin bütün illerinde bu kesintiyi gezdirerek akıllarınca bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Artık sanayicilerde bağırmaya başladı. Bunun asıl sorumlusu siyaset ve politikadır. Enerji yönetiminin üretimi, iletimi ve dağıtımının bir politikasından dolayı bu işler bu hallere geliyor. Bunun tek çaresi yeniden kamuya dönmektir. Biz devlet demiyoruz. İçinde meslek odalarının, sendikaların ve ilgili devlet kuruluşlarının içeresinde olduğu bir özerk tarafından bu tekelden kamu adına yönetilsin istiyoruz.ö

Görüntü dökümü

--------------

-Detaylar

-EMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil'in açıklamaları

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

===================================================

KOCAELİ'DEKİ FETÖ SORUŞTURMASINDA 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (EK)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1 imam ile 2 öğretmen tutuklandı. 5 asker ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

==========================================

İNŞAAT SAHASINDA ODA MEZAR KALINTILARI BULUNDU

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde süren bir inşaatın bahçe bölümü olarak ayrılan alanda, oda mezar olduğu sanılan tarihi kalıntılar bulundu. İsmetpaşa Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde yaklaşık 2 ay önce başlayan bir apartman inşaatının bahçe bölümünde, oda mezar olduğu tahmin edilen kalıntılara rastlandı. Bölgede Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekipleri ve Milas Müze Müdürlüğü Ekipleri'nce çalışma başlatıldı. Mezar olduğu sanılan yapının hemen yanı başında duran küp, bulunduğu yerden çıkarılarak Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Mezardaki kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Oda mezarın ve diğer buluntuların hangi döneme ait olduğu ise yapılan araştırmaların ardından belli olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kazı alanından görüntü

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), ()

================================================

SAMSUN'DA FETÖ OPERASYONU: 9 POLİS GÖZALTINA ALINDI

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda, daha önce ihraç edilen ve 'ByLock' kullandığı iddia edilen 2 emniyet amirinin de aralarında bulunduğu 9 polisi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, bugün Samsun ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda örgüt ile bağlantılı haberleşme programı olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen ve daha önce mesleklerinden ihraç edilen emniyet amirleri M.A., ve İ.A., komiser yardımcısı A.A., başpolisler O.K., D.A. ve polis memurları M.E., Y.D., N.B. ile E.İ., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tablet ve bilgisayarlara da el kondu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü

--------------------

-Emniyet önünden detay

-Şüphelilerin emniyete getirilmeleri

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

===============================================

GİRESUN'DA JANDARMADAN OPERASYON

GİRESUN'un Dereli İlçesi kırsalında, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetine ve barınmasına engel olmak için Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'ndan konuya ililşkin yapılan açıklamada, "Dereli İlçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat Timleri ve zırhlı araçların katılımı ile 24 Ocak Salı günü PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınmalarına engel olmak, tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla zorlu arazi ve iklim koşullarında operasyon faaliyeti icra edilmiş ve aynı gün başarı ile sonlandırılmıştır" denildi.

Açıklamada, bölgede terör örgütlerinin faaliyet göstermesine ve barınmalarına engel olmak için yoğun olarak icra edilmekte olan faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği de ayrıca ifade edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Jandarmanın operasyon görüntüleri

Haber:Hakan KABAHASANOĞLU - Kamera:

================================================

ÇALINTI MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 5 çalıntı motosiklet, sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkez ile çevre illerde meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda polis ekipleri, 18 yaşından küçük 6 şüphelinin motosikletleri çaldığını saptadı ve bu kişileri gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca, çalınan motosikletlerin plaklarının sökülüp parçalarının da tanınmaz hale getirildikten sonra piyasaya sürüldüğünü belirledi. Operasyonda; çalıntı olduğu saptanan 46 AZ 089, 46 AB 897, 46 FU 154, 46 AD 376 ve 27 ARV 49 plakalı motosikletler de ele geçirildi.

Motosiklet hırsızlıkları iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedilirken, motosikletler yapılan işlemlerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne davet edilen sahiplerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Güvenlik kamerası

- Hırsızların motosikletleri iterek götürmeleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-)

======================================================

ŞANLIURFALI MİNİK BALERİNLERDEN GÖSTERİ

ŞANLIURFA’da, bale ve jimnastik eğitimini alan 4-5 yaş arasındaki çocuklar, yarı tatili dolayısıyla yeteneklerini sergiledi.

Karaköprü semtinde bir grup öğretmen tarafından açılan çocuk gelişim merkezi çocuklara yönelik bale, jimnastik, dans, zumba dersleri vermeye başladı. Merkezde bale derslerini alan çocuklar, yarı yıl tatilli dolayısıyla gösteri yaptı. Gösteriye katılanlar minik balerinlerin gösterisini ilgiyle izledi.

Şanlıurfa’da ilk kez ailelerin bale eğitimine yoğun ilgi göstermesinin memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden merkez sorumlusu Ülker İzgören, bale eğitimine erkek öğrencilerin çekimser yaklaştığını söyledi.

80 kız çocuğuna bale eğitimi, 30 çocuğa ise jimnastik eğitimi verdiklerini anlatan İzgören, "Ancak baleye genellikle kız öğrenciler rağbet ediyor. Erkek çocuklar, halen bu ön yargıyı kıramadı. Daha önce 2 erkek öğrenci baleye katıldı ancak burada enerjilerini atamadıkları için jimnastik kurslarına kaydı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Bale kurslarına katılan çocukların gösterisi

- Minik balerinlerin gösterisini izleyen aileler

- Merkez sorumlusları ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK -Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)