DHA YURT BÜLTENİ - 13

CİNAYET ZANLILARI ÇATI KATINDA YAKALANDI

ADANA'da silahla adam öldürme suçundan aranan Murat Demir ile 4 arkadaşı, polisin baskın düzenlediği binanın çatı katından silahları atıp, kaçmak isterken yakalandı.

Merkez Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki oto kiralama şirketinde geçtiğimiz yıl meydana gelen cinayetle ilgili aranan Murat Demir ile 4 arkadaşının kullanılmayan kiralama şirketinin çatı katında saklandığı belirlendi. Operasyon için hazırlık yapan ekipler zırhlı araçlarla Obalar caddesine girdi. Binanın çevresini kuşatan polis ekipleri, binaya operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören zanlılar, üzerlerindeki pompalı tüfek ile tabancayı binanın arkasındaki boşluğa attı.

Murat Demir ile yanında bulunan 4 arkadaşı gözaltına alındı, boş arazide arama yapan polis, zanlıların attığı silahları buldu. Zanlılar sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların iş yerinden çıkarılırken görüntüsü

- Polis aracına bindirilmesi

- Elinde uzun namlulu silah olan polisin sokakta ilerlerken görüntüsü

- Boş arazide yapılan inceleme

- Yerdeki silahlar

- Şarjördeki mermilerin çıkarılması

- Polislerin sokakta görüntüsü

- Şüphelilerin üzerinin aranması

- Zırhlı araçlardan görüntüler

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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SAMSUN'DA FETÖ'DEN 1 DOKTOR VE 1 HEMŞİRE TUTUKLANDI



SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla polis tarafından adliyeye çıkarılan doktor Muhammet Cabir Özdemir ile hemşire Badegül Kotan tutuklararak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli dktor Abdullah G. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce Samsun merkez ve Salıpazarı İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ByLock kullandkları iddia edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Muhammet Cabir Özdemir ile hemşire Badegül Kotan kent merkezinde, aile hekimi olarak aktif görev yapan Doktor Abdullah G. ise Salıpazarı İlçesi'nde gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramada ele geçen delillere el kondu.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede de ifade veren şüphelilerden Muhammet Cabir Özdemir ile Badegül Kotan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah G. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSn, ()-

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EDİRNE’DE 7 POLİS FETÖ’DEN TUTUKLANDI



EDİRNE’de FETÖ/PDY'den aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 şüpheliden 7’si ‘ByLock’ programını kullandığı gerekçesiyle örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında emniyet müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 12 polis gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, ‘ByLock’ kullandığı öne sürülen M.F.G., Ö.S., C.G., A.K., M.U., Y.Y. ve S.Ş. hakkında örgüt üyeliğinden tutuklanmalarına karar verdi. Diğer 5 şüpheli ise denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

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UĞUR MUCU YAĞMUR ALTINDA ANILDI

ANKARA'daki evinin önünde gerçekleştirilen bombalı suikastla katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24'üncü yılında, Balıkesir'de yağmur altında karanfillerle anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eğitim- İş Sendikası Balıkesir Şubesi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Balıkesir Çağdaş Eğitim Vakfı (BAÇEV) ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte düzenlediği ilk etkinlik, saat 12.00'de, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. ADD Balıkesir Şube Başkanı İlhan Öner ve YKKED Başkanı Mualla Orman, anıta çelenk sundu. Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri adına yapılan saygı duruşunun ardından, emekli öğretmen Fatma Tekbıyık, törene katılanlara İstiklal Marşı okuttu. ÇYDD üyesi İlayda Sipahi, Uğur Mumcu'nun demokrasi mücadelesiyle ilgili bilgiler verdi.

İkinci etkinlik saat 13.00'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. ADD Balıkesir Şube Başkanı İlhan Öner, Uğur Mumcu'nun Atatürkçü, laik, antiemperyalist ve insan hakları savunucusu özelliklerini anlattı. Mumcu'nun, teröre, yobazlığa karşı olduğunu vurgulayan Öner, "Uğur Mumcu Türkiye'yi aydınlatan bir mumdu. Kendi aydınlığından daha binlerce mum çıkabilecekken, bir suikasta kurban ettiler. Uğur Mumcu yazmakla yetinmedi, adım adım Anadolu'yu dolaşıp insanları aydınlattı. Başta devlet olmak üzere bir şeyler yapması gerekenler başlarını kuma gömdüler. Uğur Mumcu'nun Kemalist devrim doğrultusundaki savaşımı, halkının adaletsizlikten, haksızlıklardan kurtuluş savaşımıydı. Uğur Mumcu, Mustafa Kemal önderliğinde kurtuluş savaşı veren, bağımsızlık tohumları eken Kuva-i Milliyeciler gibiydi. Ancak 1993 yılının 24 Ocak günü katledildi. Onun bu savaşımını sürdüreceğiz" dedi.

İlhan Öner'in basın açıklamasını tamamladıktan sonra, etkinliğe katılanlar Uğur Mumcu'nun portresinin önüne karanfil bıraktı.

Uğur Mumcu için üçüncü etkinlik ise Balıkesir Sanat Merkezi'nde yapıldı. Burada da Uğur Mumcu'nun, demokrasi ve tam bağımsız Türkiye için verdiği mücadele anlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık

- Saygı duruşu istiklal marşı okunması

- Atatürk Anıtına çelenk sunulması

- İlayda Sipahinin Uğur Mumcu'yu anlatması

- Demokrasi meydanında toplananlar

- İlhan Öner Basın açıklaması yapması

- Uğur Mumcu Portresine karanfil bırakılması

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN / BALIKESİR, ()

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SURUÇ’TA, TNT VE EL BOMBASI FÜNYESİ ELE GEÇİRİLDİ

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde araziye gömülü 1 kilo 660 gram TNT patlayıcı ile 14 el bombası fünyesi ve uzun namlulu silaha ait şarjör bulundu.

Suriye’nin terör örgütü PYD denetimindeki Kobani kentine komşu olan Suruç İlçesine bağlı Ekili mahallesinde boş bir arazide çuval olduğunu görenler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çıkardığı toprağa gömülü çuvalda; 1 kilo 660 gram TNT patlayıcı, 14 el bombası fünyesi ile uzun namlulu silaha ait bir şarjör bulundu. Mühimmata el koyan ekipler, çuvalı toprağa gömen kişi veya kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()

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YARALI YAVRU ŞAHİNLER KORUMAYA ALINDI



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde yaralı halde bulunan 3 yavru şahin, korumaya alındı.

Manavgat Çenger Mahallesi'nde dün vatandaş tarafından dağlık alanda yaralı halde bulunan 2 yavru şahin, Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirildi. Jandarma görevlilerinin teslim aldığı hayvanlar, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Yapılan muayenelerinde şahinlerin kanatlarında yara olduğu tespit edildi. Yavru olduğu için yuvadan yeni ayrıldığı ve uçarken kanatlarından yaralandığı tahmin edilen şahinlere barınakta ilkyardım ve bakım yapıldı.

Hayvan barınağına pazar günü vatandaş tarafından getirilen başka bir yaralı yavru şahinle birlikte 3 hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Korumaya alınan yavru şahinler, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -

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GELENDOST ÖZGÜRLÜK MEYDANI VE ANITI'NIN YIKILMASINA TEPKİLER SÜRÜYOR



BODRUM'da 21 yıl önce, Abdi İpekçi Barış Ödülü sahibi, çevreci, ressam Saynur Gelendost tarafından projesi çizilip, bazı sivil toplum kurumluşlarının da desteğiyle yaptırılan, Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın, arazinin mülk sahibi tarafından yıktırılmasına tepkiler sürüyor. Gelendost'un oğlu Serhat Gelendost, "İnsanların özgürce konuşabileceği bir meydanın, özgürlüğü ve serbest konuşma hakkını temsil eden bir eserin, foseptik çukuru kadar değeri olmadığını gördük" dedi.

Muğla'nın Büyükşehir olmasının ardından kapatılan Gündoğan Belde Belediyesi'nin CHP'li eski belediye başkanlarından Hasan Ali Yılankaya, o dönemde mülkiyeti Karapınar Ailesi'ne ait olan Gündoğan Sahili'ndeki araziyi kamu alanı olarak kullanmak üzere isteyip, yazılı anlaşma yaptı. Söz konusu araziye arıtma tesisi terfi merkezi, meydan, Atatürk Anıtı, jandarma binası ve umumi tuvalet yapıldı. Aynı araziye 1996 yılında 'çevrecilerin anası' olarak tanınan merhum Saynur Gelendost tarafından 11 yıl önce çevreci Mümtaz Özçelik, Gündoğan Peynir Çiçeği Derneği ve Mavi Yol Girişimi üyeleri ile 'Özgürlük Meydanı ve Anıtı' yapıldı. Gelendost'un projesini kendisinin çizdiği meydan ve anıtın ismi, 2003 yılında ölümünün ardından 'Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı' olarak değiştirildi.

Ancak dün, Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı, arazinin kendilerinin özel mülkiyeti olduğunu belirten Muhammet Karapınar tarafından dozerlerle yıktırıldı. Molozları çöplüğe taşındı. Çevreciler ve Gelendost'un sevenleri anıtın yıkılmasına eylem yaparak, tepki gösterdi. Tepkiler bugün de dinmedi.

OĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Antalya'nın Kaş İlçesinde bulunan ve anıtın yıkıldığını haber alır almaz Bodrum'a gelmek için yola çıktığını belirten Saynur Gelendost'un oğlu Serhat Gelendost, "Anıtın yıkıldığını duyunca önce inanamadım. Aslında bunu bekliyordum. Çünkü tam bir yıl önce Muğla'da yapılan bir toplantıda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün ve yetkililere annemin yaptığı o eserin oradan kaldırılmak istendiği ve bir gece aniden kaldırılacağı konusunda uyarılarda bulunmuştim. Ancak 'Hayır, öyle şey olmaz bizim kontrolümüzde olan bir yer orası' yanıtını almıştım. İnsanların özgürce konuşabileceği bir meydanı, özgürlüğü ve serbest konuşma hakkını temsil eden bir eserin, anıtın, foseptik çukuru kadar değeri olmadığını gördük. Çünkü annemin eseri kaldırılırken 25 yıl kamusal alan olarak kullanılan hemen yanındaki belediye tuvaleti ve foseptik terfi merkezine dokunulmamış" dedi.

'ESERİN YIKILMASI ÇOK MANİDAR'

Mavi Yol Girişimi sözcüsü Filiz Dizdar ise eserin bir gece yarısı operasyonu ile yıkılarak molozların arasına atılmasını hazmedemediklerini söyledi. Dizdar, "Saynur Gelendost, insanların korkmaması, düşüncelerini özgürce söyleyebilmesi için tam 21 yıl önce o eseri hayata geçirmişti. Çevreyi, doğayı insanı düşünen Gelendost gibi biri daha dünyaya gelmeyecek. O nedenle, onun eserini yaşatmak biz çevrecilerin, doğaseverlerin göreviydi. Ne yazık ki O'un bıraktığı esere sahip çıkamadık. 2 Mart Saynur Gelendost'un ölüm yıldönümü. Ne yüzle mezarı başına gideceğiz? O'na ne diyeceğiz? 'Bıraktığın özgürlük anıtına sahip çıkamadık, gece yıkıldı mı' diyeceğiz? Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ve o eserin yıkılmasının çok manidar olduğunu düşünüyorum. Niye, gece yarısı yıkıldı? Niye onca uyarıya rağmen eserin nakledilmesi beklenmedi? Serhat Gelendost ve Bodrumlu çevreciler olarak Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile görüşüp, yıkılan anıtın uygun bir yere aynı güzellikte yeniden yaptırılmasını isteyeceğiz" dedi.

KOCADON: YENİSİNİ YAPACAĞIZ

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da Halikarnas Balıkçısı gibi Bodrum'a damgasını vuran ve çevreciliğin, doğanın liderlerinden Gelendost'un anıtını yıkabileceklerini ama düşünce ve felsefelerini ise yıkmalarının mümkün olmadığını söyledi. Başkan Kocadon, yıkılan anıtın bulunduğu alanın 25 yıl kamuya açık olarak kullanıldığına dikkati çekip, "Ancak, kamulaştırma çalışması yapılmamış. Arazi sahibi doğal olarak mülkünü geri istiyor ve tel örgülerle çeviriyor. Bunların hepsi doğal ve yasal hakkı. Ancak, keşke eseri bu şekilde kaldırmasaydı da gerginlik olmasaydı. Gelendost'un eserinin aynısının yaşatılması için O'nun sevenleriyle toplantı yapıp, en güzelini, istenen en iyi yere yenisini yapacağız. Kimsenin bu konuda endişesi olmasın, Saynur ablamızı unutmayız unutturmayız" dedi.

Haber: Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () -