DHA YURT BÜLTENİ - 13

MARDİN NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4'Ü AĞIR 5 YARALI



MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma ballatıldı.

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: NUSAYBİN (Mardin), () -

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PKK PROPAGANDASI YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 7 KİŞİ ADLİYEDE (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 kişinin adliyedeki sorgulaması tamamlandı. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken 1 kiş sacılıkta 2 kişide mahkemece adli kontrolluk koşulu ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mehmet İNAN / BURSA, ()

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KOMŞU CİNAYETİNDE CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ İDDİASI

ADANA'da Özkan Tatlı'nın (31) katil zanlısı Ferdi Çağlar (32) ile Çağlar'ın nikahsız eşi Dilek Zeytun (25) mahkemeye sevk edildi. Tatlı'nın genç kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürüldü.

Merkez Seyhan İlçesi'nin Yenibaraj Mahallesi'nde 19 Ocak'ta Ferdi Çağlar beraberindeki arkadaşı Ahmet Berber, üst katta oturan Ferdi Çağlar'ın evine gitti. Çağlar, nikahsız eşi Dilek Zeytun'a cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiğini ileri sürdüğü Özkan Tatlı ile kavgaya tutuştu. Kavgada Tatlı, satırla Çağlar ve Berber'i yaraladı. Çağlar da tüfekle Özkan Tatlı'yı vurarak öldürdü. Kavgada yaralanan Berber yoğun bakıma alınırken Ferdi Çağlar, tedavisinin ardından Dilek Zeytun ile birlikte gözaltına alındı.

Dilek Zeytun ile Ferdi Çağlar ifadelerinde cinayet suçlamasını kabul etmedi. Pompalı tüfeği Özkan Tatlı'nın kullandığını ileri süren zanlılar, "Satır ve tüfekle saldırdı. Boğuşma sırasında Ahmet, Özkan'ın elindeki tüfeği alıp ateş etti. Özkan'ı yaralayan Ahmet Berber" diye ifade verdi. Nikahsız çift Dilek Zeytun ile Ferdi Coşkun silahla adam öldürmek suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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LİMAN GİRİŞLERİNE POLİS NOKTALARI



DENİZ Limanları ve Hudut Kapıları Emniyet Müdürü Doğan Özer, limanların girişinde kontrol ve güvenlik amacıyla polis noktaları bulunacağını söyledi.

Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan başkanlığında İskenderun Deniz Ticaret Odası'nda 'Limanlar ve Hudut Kapıları' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Doğan Özer, liman ve hudut kapılarındaki uygulamalar hakkında bilgi verdi. Yeni düzenlemeye göre limanların girişinde kontrol ve güvenlik amacıyla polis noktaları bulunacağını ifade eden Özer "Liman tesisinde güvenlik önlemleri ve işlemleri yolcular, gemi, gemi personeli ve ziyaretçiler, mallar ve hizmetler için en az müdahale gerektirecek veya onlar için en az gecikmeye neden olacak şekilde uygulanacaktır. Yürürlüğe giren yönetmelikle, artık gerek duyulan her durumda gemiler aranabilecek" dedi.

Haber: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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TAHTALI ZİRVESİNDE SERGİ

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'ndeki 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olimpos Teleferik Tesisleri'nde 'Antalya Kelebekleri Sergisi' açıldı.

Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) 'Memleketim Antalya' çalışmaları kapsamında Tahtalı Dağı'ndaki teleferik tesislerinde Antalya Kelebekleri Sergisi açıldı. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, ATAV Başkanı Nizamettin Şen, Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü katıldı.

ATAV Başkanı Nizamettin Şen, Antalya'nın Erzurum'dan sonra dünyadaki en zengin ikinci kelebek kenti olduğunu belirterek, "Bu sömestir tatilinde ve mayıs ayının 23'üne kadar da özellikle Rusya'dan 1 Mayıs bayramında gelecek misafirlerimize de tanıtmak üzere böyle 3 aylık bir sergi planladık. Antalya endemik bitkiler açısından, bitki zenginliği açısından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kentlerinden biri ve kelebek zenginliği olarak da Türkiye'de Erzurum'dan sonra ikinci zenginliğe sahip bir kent. 183 kelebeğimiz var ve bu 183 kelebeğin 3 tanesi de endemik özelliğe sahip, yani 3 tanesi dünyada sadece Antalya'da var" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Hüseyin Ece de valilik olarak bu tür çalışmalara her türlü desteği sağlama gayretinde olduklarını vurguladı.

Konuşmalarının ardından ATAV Başkanı Nizamettin Şen, Vali Yardımcısı Hüseyin Ece ve konuklara sergiyi gezdirerek kelebeklerle ilgili bilgiler verdi. Sergi 23 Mayıs'a kadar açık kalacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Serginin gezilmesi

- ATAV Başkanı Nizamettin Şen’in konuşması

- Vali Yardımcısı Hüseyin Ece’nin konuşması

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER, ()

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MARDİN NUSAYBİN'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4'Ü AĞIR 5 YARALI



MARDİN'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma ballatıldı.

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi'nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: NUSAYBİN (Mardin), () -

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SİREN SESLERİNİ DUYUNCA DIŞARI ÇIKTI, İNTİHAR EDEN EŞİNİ GÖRDÜ (2)

KARDEŞİ: BORCU YOK, SAĞLIK SORUNLARI YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Ali İhsan Gözübatık'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Merkez Çukurova Belediye meclis üyesi İsmail Hakkı Gözübatık, kardeşinin sağlık sorunları nedeniyle intihar ettiğini söyledi. Kardeşinin sara hastası olduğunu belirten Gözübatık, "Kardeşim 7 yaşından beri sara hastasıdır. Bugüne kadar gerek Ankara'da gerekse de burada tedavi görmekteydi. Son günlerde sara ve psikolojik rahatsızlıklarından dolayı kardeşime Alzheimer hastalığı teşhisi konmuştur. Kardeşimizin herhangi bir borcu yoktur. Hastalıklarının verdiği rahatsızlıklar yüzünden intihar etti" dedi.

Haber: Fatih KARACALI / ADANA, ()

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AHIRDA İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, 3 çocuk babası 53 yaşındaki Vedat Yılmaz ahırda kendini iple asarak intihar etti.

Olay bugün öğle saatlerinde, Kartepe Hasanpaşa Mahallesi Hasanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Vedat Yılmaz'ı merak eden ailesi ahıra baktı. Çocukları, Vedat Yılmaz'ı ipe asılı halde görünce hemen yardım istedi. Yakınları ipi keserek Vedat Yılmaz'ı aşağı indirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Vedat Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vedat Yılmaz'ın yakınları sinir krizleri geçirdi. Vedat Yılmaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ahırdan görüntü

-Cenazenin ahırdan çıkarılması

-Yakınların feryatları

-Fotoğrafı

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK-Orhan UZUN / KARTEPE(Kocaeli), () -

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EVDE HEM FİZYOTERAPİ HEM MÜZİKOTERAPİ

YALOVA Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, evde sağlık hizmetleri kapsamında hastalara evde fizik tedavisi uygulamaya başladı. Hastalara evde verilen fizyoterapinin yanında bir de müzikoterapi veriliyor.

Çınarcık Çalıca Konutları’nda 8 ay önce evde cam silerken 3. katından düşen ve buna bağlı olarak felç geçiren Ömür Bayındır isimli hastaya yapılan ziyaretle Yalova’daki evde sağlık hizmetleri kapsamında hastalara evlerinde fizik tedavi uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında hastanın 48'inci yaş günü nedeniyle pasta kesen Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Levent Erhan yaptığı fizik tedavisinin ardından ney dinletisi yaparak hastaya moral verdi. Avrupa ve Amerika'da hastalara 'müzikoterapi' adı altında müzik dinlettirilerek tedavi yapıldığı söyleyen Dr.Levent Erhan, "Hastaneye gelecek durumda olmayan hastalar ve yakınları için bu hizmetimiz çok güzel. Onlara evlerinde fizik tedavi uyguluyoruz. Benim ney'e karşı özel ilgim olduğu için bir de mini bir dinleti veriyorum. Hastaların moralleri yükseliyor" dedi.

Yalova'da 8 ay önce cam silerken 3. kattan düştüğünü ve omurgasında kırıklar olduğunu söyleyen Ömür Bayındır, "Hem doğum günümü kutladılar hem de evde fizik tedavisini yaptılar. Bir de konser verdiler. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doktorların hasta evine gelişi

-Doktorla röp.

-Hasta ile röp.

-Ney dinletisi

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()-

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"ÖZEL MÜLKÜM" DİYEREK, ANITI YIKTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 21 yıl önce, Abdi İpekçi Barış Ödülü Sahibi, çevreci, ressam Saynur Gelendost tarafından projesi çizilip, bazı sivil toplum kurumluşlarının da desteğiyle yaptırılan, ölümün ardından "Özgürlük Meydanı ve Anıtı" olan adı "Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı" olarak değiştirilen eser, bir gecede yıktırıldı. Müteahhit Muhammet Karapınar arazinin kendi özel mülkiyeti olduğunu belirtirken, çevreci ve bazı sivil toplum kuruluşları yıkıma tepki gösterip, eylem yaptı.

Muğla'nın büyükşehir olmasının ardından kapatılan Gündoğan Belde Belediyesi'nin CHP'li eski belediye başkanlarından Hasan Ali Yılankaya, o dönemde mülkiyeti Karapınar Ailesi'ne ait olan Gündoğan Sahili'ndeki araziyi kamu alanı olarak kullanmak üzere isteyip, yazılı anlaşma yaptı. Söz konusu araziye arıtma tesisi terfi merkezi, meydan Atatürk Anıtı, jandarma binası ve umumi tuvalet yapıldı. Aynı araziye 1996 yılında "Çevrecilerin Anası" olarak tanınan merhum Saynur Gelendost tarafından 11 yıl önce çevreci Mümtaz Özçelik, Gündoğan Peynir Çiçeği Derneği ve Mavi Yol Girişimi üyeleri ile "Özgürlük Meydanı ve Anıtı" yapıldı. Gelendost'un projesini kendisinin çizdiği meydan ve anıtın ismi, 2003 yılında ölümünün ardından "Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı" olarak değiştirildi. Ancak, bu sabah Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın bulunduğu arazinin kendilerinin özel mülkiyeti olduğunu ileri süren Muhammet Karapınar tarafından dozerlerle yıktırıldı. Molozları çöplüğe taşındı.

Yıkılan Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın bulunduğu yerde toplanan çevre dostu Mümtaz Özçelik , Gündoğan Peynir Çiçeği Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Tomur Kaş, Tema Vakfı gönüllüleri ve Bodrumlu çevreciler bugün eylem yaptı.

13 yıldır her 2 Mart'ta Saynur Gelendost'u Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nda andıklarını belirten Peynir Çiçeği Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Tomur Kaş, "Diğer zamanlarda ise birçok basın açıklamasına sahne olan bir anıtın, eserin bir gecede kaldırılmasının şokunu yaşıyoruz. 21 yıldır duran bir eser, bir gecede yok oldu. Yaptığı eylemlerle sadece Türkiye'de değil dünyada çevre ve doğa tahribatına dikkat çeken bir kişinin adını taşıyan meydan ve anıt nasıl yıkılır? Dün içime doğmuş gibi son fotoğrafını çekmiştim ve sizinle paylaşıyorum. 21 yıl sonra buranın kendi arazisi olduğunu söyleyen Muhammet Karapınar'a "Bize kısa bir süre verin bu eseri olduğu gibi mahallenin uygun bir başka köşesine taşıyıp, Gelendost'un anısını yaşatalım' dedik. Çünkü, belediye ile yer konusunda görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu sabah, meydan ve anıtın yıkıldığını görünce şaşırdık. Nasıl böyle bir şeyi yapabilirler aklımız almıyor. Gelendost'u unutturamamak için dernek olarak aynı eseri bir başka yere yapacağız" dedi.

"DİĞER KAMU MALLARINA DOKUNULMAMIŞ, KASIT VAR" İDDİASI

Gelendost ile birlikte proje haline getirip eseri yapan Mümtaz Özçelik ise "Burası tam 25 yıldır kamunun kullandığı bir alan. 'Mal sahibiyim' diyen kişi, dönemin belediyesine 'kamu' kullanabilir diyerek yazı vermiş. Ama mal sahibi buradakui kamu malı olan otopark, arıtma tesisi terfi ünitesi ve halk tuvaletine dokunmayıp, sadece Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın yok etmiştir. Burada kasıt arıyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 20 kişilik grup, açıklamaların ardından eylemlerinen son verip, dağıldı.

KARAPINAR, "ORADA ÖZEL MÜLK YAZIYOR"

muhabirinin telefonla ulaştığı Muhammet Karapınar ise söyleyecek fazla bir şeyin olmadığının altını çizip, "

"Görüleceği gibi o alanda 'özel mülktür' yazıyor"dedi.

Muğla bölgesinde bulunan 3 termik santrale karşı verdiği mücadele ile tanınan ressam Saynur Gelendost, solunum yetersizliği nedeniyle kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde, 2 Mart 2003 tarihinde, 73 yaşındayken yaşamını yitirmişti. Abdi İpekçi Barış Ödülü sahibi olan Gelendost, aynı zamanda Bodrum Gönüllüleri Derneği'nin kurucularındandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın yıkılmadan bir gün önceki görüntüsü

-Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'nın arşiv görüntüleri

-Yıkılan Gelendost Özgürlük Meydanı ve Anıtı'ndan geriye kalanlardan görüntü

-Gündoğan Peynir Çiçeği Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Tomur Kaş ile röp.

-Gelendost ile birlikte proje haline getirip eseri yapan Mümtaz Özçelik ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), ()

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BU KEZ SORUSUNU ÇÖZENE CUMHURİYET ALTINI VERECEK

SAMSUN'da daha önce yayınladığı soruyu bilene 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini söyleyen emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, bu kez yeni bir soru hazırladı, bilene de bir Cumhuriyet altını vereceğini söyledi. Cerit'in daha önce yayınladığı soruyu bilen Prof. Dr. Afgan Aslanov, ödülü istememişti.

Samsun'da oturan emekli matematik öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Aydın Cerit, özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalar ve sayılar ile ilgili hazırladığı projelere dikkat çekmek için ödüllü matematik sorusu hazırladı. Üzerinde 6 saat çalışarak sorusu hazırlayan Cerit, soruyu çözüp 6 hafta içinde Samsun Öğretmen Evi'ne gelerek kendisine ulaştıran kişilere Cumhuriyet altını vereceğini belirterek şöyle dedi:

"Yıllardır sayılarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle asal sayılarla ilgili çok önemli çalışmalarım var. Yaptığım çalışmalara dikkat çekmek ve bu çalışmaların üstün bir teknolojiye dönüştürülebileceğine ikna etmek için böyle bir şey yaptım. Burada 229 basamaklı bir sayı var. Bunları asal çarpanlarına ayırdım. Bu sayıyı üst olarak kullanıp belirtmiş olduğum 42 adet sayıdan hangilerinin asal oluğunu bulunmasını istiyorum. Sorunun çözümü için 6 hafta veriyorum. Soruyu tam olarak çözenlere 1 adet tam Cumhuriyet altını vereceğim."

DAHA ÖNCE DE SORU HAZIRLAMIŞTI

Emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, daha önce de geçen Kasım ayında bir soru hazırlamış ve doğru cevaplayan kişiye 93 ay boyuncu emekli maaşın vereceğini taahhüt etmişti. Soruyu doğru cevaplayıp Cerit'e ulaştıran Beykent Üniversitesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Afgan Aslanov, ödülü istememişti.

Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN, ()

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BODRUMLULARA CAZ KONSERİ

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Caz Orkestrası, Bodrum İlçesi'nde caz severlere keyifli bir konser verdi.

Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde verilen konseri, yaklaşık 150 kişi izledi. Solist Gökçe Bukay Türker'in seslendirdiği yabancı ve Türkçe caz eserler, beğeni topladı.

Orkestranın gitaristi Orkun Tekelioğlu, "Sizler için çok güzel ve keyifli bir repertuar hazırladık. Herkesin çok iyi bildiği 100 yıllık şarkılardan oluşan bir repertuar. Herkese keyifli saatler diliyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde bazı izleyiciler şarkılar ile birlikte yerinde oynadı. Konser sonunda 13 kişilik orkestra izleyicilerden büyük alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Orkestradan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber -Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ()