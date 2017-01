DHA YURT BÜLTENİ - 13

BOMBALI SALDIRI NEDENİYLE AĞIR HASAR GÖREN 8 BİNA YIKILDI

DİYARBAKIR Valisi Hüseyin Aksoy, merkez Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek binasına düzenlenen ve 2'si polis 14 kişin yaşamını yitirdiği bombalı terör saldırısında ağır hasar gören 194 dairenin bulunduğu 8 binanın yıkıldığını ve evleri hasar gören, mağdur olan vatandaşlara yardımların sürdüğünü söyledi. Vali Aksoy, şimdiye kadar Başbakanlık tarafından gönderilen 7 milyon 664 bin liranın vatandaşlara ödendiğini de söyledi.

Bağlar ilçesinde Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin bulunduğu Emniyet Müdürlüğü ek binasına 4 Kasım'da bomba yüklü araçla düzenlenen, ve 2'si polis 14 kişinin öldüğü saldırı aynı zamanda yüzlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Yaklaşık 3 ton patlayıcı kullanılarak gerçekleştirelen terör saldırısının yaralarını sarmak için Diyarbakır Valiliğinin başlattığı çalışmalar ise sürüyor. Saldırıda ağır hasar gören ve kullanılamaz hale gelen 194 daireli 8 bina yıkılırken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'dan oluşan bir heyet mağdur vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Vali Aksoy, evleri ağır hasar gören 811 aileye 18 milyon 822 bin, evleri küçük çaplı zarar gören 4457 aileye ise 4 milyon 292 bin lira para ödendiğini söyledi. İş yeri ve ürünleri ağır zarar gören başta 216 esnafımız olmak üzere toplam 2086 esnafa 5 milyon 628 bin lira ödeme yapıldığını söyleyen Vali Aksoy, olay anında bölgede bulunup araçları zarar gören 295 vatandaşımıza toplam 1 milyon 800 bin lira para yardımında bulunduklarını ifade etti. Vali Hüseyin Aksoy, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain patlamada zarar gören vatandaşların yaşadıkları mağduriyetleri gidermek adına, Valiliğin başlattığı çalışmalar hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtirek, şöyle konuştu:

"Mesai mefhumu gözetmeksizin yapılan çalışmalar sonucunda toplam bedeli 30 milyon 543 bin lira olan ve 7649 dosyadan oluşan hasar tespiti yapılmıştır. Bu kapsamda Başbakanlığımız tarafından gönderilen 7 milyon 664 bin lira ödenek Bağlar Kaymakamlığına aktarılarak vatandaşlarımıza ödenmiştir. Bunun yanında, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oturulamaz ve kullanılamaz raporu verilen 8 apartmanda bulunan 194 daire ile 16 iş yerinin bedeli olan toplam 13 milyon 526 bin liralık tutar, 5233 sayılı kanun kapsamında Valiliğimize aktarılarak hak sahiplerine ödenmeye başlanmıştır ve bu ödemelere devam edilmektedir. Ayrıca patlama nedeniyle evi kullanılamayacak derecede hasar gören ve kalacak hiçbir yeri olmayan 53 vatandaşımızı otellerde misafirimiz ettik ve halen bazılarını misafir etmekteyiz. Bu harcama için Başbakanlık tarafından gönderilen ve Valiliğimiz tarafından aktarılan ödenekle Bağlar Kaymakamlığı tarafından 32 bin 179 lira ödenmiştir."

"PSİKO-SOSYAL DESTEK EKİPLERİ 370 AİLE İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ"

Diyarbakır Vali Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Psiko-Sosyal Destek ekiplerinin oluşturulduğunu da ifade ederek, "4 Kasım 2016 ile 8 Aralaık 2016 tarihleri arasında Sosyolog, Psikolog, Sosyal çalışmacının bulunduğu 3'er meslek elemanından oluşan 10 adet Psiko-Sosyal Destek ekiplerince, 370 aile ile görüşme gerçekleştirilirmiş olup, 342 aileye Psiko-Sosyal destek sağlanmıştır"dedi.

Terör saldırısı nedeniyle 4 Okuldaki 102 derslikte hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, "Hasar gören okulların onarımları hızlı bir şekilde tamamlanmıştır ve olayın 2 gün sonrası tüm okullarımızda eğitim öğretim kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------------

-Yıkılan binalardan detaylar

-Daha önce yıkılan binaların arazileri

-Vatandaşların yıkılan evleri izlemesi

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

=======================================

İLKER BAŞBUĞ'DAN, BİGALI MEHMET ÇAVUŞ'UN MEZARINA ZİYARET

GENELKURMAY eski Başkanı, emekli Orgeneral İlker Başbuğ, bugün Bigalı Mehmet Çavuş'un Çanakkale'nin Biga ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Çanakkale'ye Biga Belediyesi'nin davetlisi olarak gelen emekli Orgeneral İlker Başbuğ, dün (Çarşamba) Atatürk Kültür Merkezi'ndeki "Atatürk" konulu söyleşiye katıldıktan sonra aynı akşam Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Mucize' isimli oyunu izledi. Emekli Orgenaral Başbuğ'un yazdığı oyunun ilk perdesinde Biga'nın Bahçeli Köyü'nden olan Mehmet Çavuş'un hikayesi anlatıldı. Başbuğ, oyun sonunda yaptığı konuşmada, Mehmet Çavuş'un Bigalı olduğunu bilmediğini ve oyun sırasında CHP'li Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'tan öğrendiğini söyledi.

Başbuğ, bugün Başkan Işık ile Bahçeli Köyü'ne gidip Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti, başında dua okudu. Başbuğ ve Başkan Işık'ı Bahçeli Köyü'nde Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, dernek yöneticileri ve köylüler karşıladı. Ardından köydeki Mehmet Çavuş Müzesi gezildi. Ziyaret sırasında hatıra defterini imzalayan İlker Başbuğ, aynı zamanda Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu Recep Eren'e madalya, müzede sergilenmek üzere dernek başkanına ise Atatürk portresi hediye etti.

İlker Başbuğ ziyaret sırasında çok önemli bir bilgiyi de şu ifadelerle paylaştı:

"Bigalı Mehmet Çavuş; Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanıdır. Onun bu kahramanlığı Türk askerine Mehmetçik denmesine ilham kaynağı olmuştur. Mehmetçiğin isim babasıdır."

Müze hakkında bilgiler alan İlker Başbuğ, hatıra defterine ise şu satırları yazdı:

"Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanlarından Mehmet Çavuş'un doğduğu ve yaşadığı Bahçeli Köyünü ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Mehmet Çavuş'un kabrini ve adına yapılan Müzeyi de gördük. Mehmet Çavuş'un kabri ve müzenin onun tarihi kişiliğine uygun ve saygın şekilde yapılmış olması her türlü takdirin üzerindedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir defa daha saygı ile eğiliriz." Başbuğ, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Emekli Orgeneral İlker Başbuğ ve beraberindekilerin Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaretinden görüntü

-Başbuğ ve beraberindekilerin Mehmet Çavuş Müzesi'ni ziyaretlerinden görüntü

-Başbuğ'un Hatıra Defteri'ni imzalamasından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (ÇANAKKALE), ()

==============================================

KARS'TA PKK PROPAGANDASINA 5 GÖZALTI



Kars'ın Selim ilçesinde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selim ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yapanlar hakkında işlem başlatıldı. Sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunan İ.K., D.Z., K.Y., E.S., ve M.Z.A., hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haber: KARS,()-

==============================================

GAZİANTEP'E; METRO VE METROBÜS ÖNERİSİ

GAZİANTEP Akademik Meslek Odaları Birliği kentin trafik sorunununun metro ve metrobüs ile çözülebileceğini açıkladı.

tarafından Makine Mühendisleri Odası konferans salonunda Gaziantep'in trafik sorunun çözümüne ilişkin basın toplantısı yapıldı. STK temsilcileri adına açıklama yapan Gürcan Ülgey, Gaziantep'in trafik sorunun ancak yer altında yapılacak bir metro ile çözülebileceğini, metro yapımına bugün başlanmazsa önümüzdeki sürecin şehri yer altı metrosu yapımına zorlayacağını belirtti. Gaziantep'e metro yapılmasının ardından tramvay hattının ise metrobüs olarak kullanılmasının daha verimli olacağını kaydeden Ülgey, " Mevcut hafif raylı sitemin düzeltilmesi de kısmi bir çözüm olabilir. Ama en doğru çözüm bu güzergâhın metrobüs güzergâhı olarak kullanılması, şimdiki yolcu kapasitesini artırarak daha seri ve konforlu bir ulaşım sistemi sağlayacaktır. Tabi ki bu kadar trafik sıkıntısı olunca hemen ve kısmi çözümler ile sorun çözülmeye çalışılmaktadır. Akıllı kavşaklar, sinyalizasyondaki düzenlemeler ve son olarak ta sola dönüş yasakları. Bu şekilde sorunlar çözülemez. Bu uygulamaların hepsi bilimsel uygulamalar, kesinlikle yarar sağlar ancak tedavi etmez ve sorunu çözemez." diye konuştu.

Yeni yapılacak yerleşim merkezlerinin trafik geçişlerinin planlanması ve gelecek kuşaklara daha güzel bir kent bırakılması gerektiğini anlatan Gürcan Ülgey, şöyle konuştu:

"Yetkililer, birçok konuda her zaman söyler; bu sistem, bu sorun bizden yıllar önce yapılan yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır ve çözümü gerçekten kolay değil diye. Bunu söyleyen yetkililer gerçekte doğru söylemektedirler. Ama doğru söylemek yetmez, doğrunun yanında haklı da olabilmek için, bugün bunu söyleyen yetkililer hakkında gelecekte aynı serzenişlerde bulunulmaması için, tedbirler alınmalı ve bugünkü uygulamaları ileriye dönük yapılmalı gelecek kuşaklara daha güzel bir kent bırakılmalıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Toplantıya katılan oda başkanları

- Gürcan Ülgey'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN -GAZİANTEP-)

===========================================

'YALOVA BÜYÜK BİR FACİADAN KURTULDU'

Kocaeli’nin Dilovası İlçesi’nde limandan sızan yakıt, rüzgârın etkisiyle Yalova’da Hersek kıyılarına kadar ulaştı. Denizde bulunan kuşlar petrole bulanırken, birçok kuş telef oldu. Yalova’da bu nedenle kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Altınova Belediyesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yalova Şubesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri hem sahilleri temizliyor hem de kuşları kurtarıyor.

Kocaeli’nde yaşanan sızıntı, Yalova’da kuşların uğrak noktası olan ve ‘kuş oteli’ olarak nitelendirilen Hersek Lagünü’ne kadar ulaştı. Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanı başındaki Hersek Lagünü’nde çalışmalar sürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Lagünü’nün büyük bir faciadan kılpayı kurtulduğunu söyledi. Başkan Metin Oral, "Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Başta hem Yalova Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Orman ve Su İşleri Müdürlüğümüz ve buradaki tüm personel arkadaşlarımız, belediye, veterinerlik personelimiz, zabıtamız el birliğiyle güzel bir işbirliğiyle tehlikeyi büyümeden bertaraf ettiler. Şimdi de buranın temizliğini yapıyorlar. Açıkçası gölümüz biliyorsunuz bizim için çok önemli. Gölümüz, kuş cenneti. Şu anda kuşlarımız, misafirlerimiz var. Onların etkilenmemesi bizim için önemliydi" dedi.

Sızıntıdan Yalova’da 5-6 kilometrelik sahil şeridinin etkilendiğini söyleyen Metin Oral, "Daha büyük bir facia olabilirdi. Şu anda binlerce kuşumuz var. Flamingolardan kuğulara şu an burada ciddi miktarda kuşumuz var. Dolayısıyla zararı hafif atlattık. Şimdi arkadaşlarımız temizlik işlerini yapıyorlar. 5-6 kilometrelik bir sahil şeridi etkilendi. Bu sahil şeridinin 4 kilometrelik kısmı temizlendi. Çok az bir yer kaldı. Rüzgârla, dalga vasıtasıyla buraya kadar geldi. 100’e yakın arkadaşımız çalışıyor. 3 gündür burada çalışma yapıyoruz. İnşallah 1-2 gün içerisinde de tam temizlenmiş, toparlanmış olacak. Bizim için güzel tarafı gölümüze fazla yansımadan bu işi kıyılarımızda da temizleyerek halletmiş olacağız. Arkadaşlarımız zor şartlarda çalıştılar. Özellikle göl ile denizin birleştiği alandaki şartlar biraz zor. Bu zor şartlarda güzel bir çalışma yaptı arkadaşlar. Onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hersek’te 70 kuşun bu sızıntıdan etkilendiğini söyleyen Başkan Oral, "Elimizdeki bilgiye göre 70 kuşumuz etkilendi. Ağırlıklı karabatak. Bunların 40 tanesi şu anda bakım halinde. 30’a yakını da telef oldu. Tabi buradaki kuş sayısına baktığımız zaman çok kuşun etkilenmemesi bizi sevindirdi. Bu 70 kuşun bir kısmı da burada etkilenen değil de diğer taraftan etkilenerek buraya gelenler çünkü gölün içerisinde şu an sızıntıyı engellenmiş durumdayız. O yönden de şanslıyız. Hersek Lagünü kontrol altında. Bir-iki gün içerisinde de bitireceğiz. Hersek Lagünü’ndeki çalışma son aşamaya geldi. Diğer kıyıya doğru çalışmalarımız devam ediyor. Önceliği Hersek Lagünü’ne verdik. Bizim için önemli olan burasıydı. Burada her şey kontrol altında" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Lagünde temizlik çalışmaları

-Genel görüntü

-Osmangazi Köprüsü ve çalışmalar görüntüsü

-Kurtarılan kuşların görüntüsü

-Altınova Belediye Başkanı röportaj

Haber: YALOVA, ()

===========================

KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜREN ODA BAŞKANINA MÜEBBET HAPİS



TOKAT'ın Pazar ilçesinde tartıştığı kayınvalidesi Ayten Soy'u tabacayla vurarak öldüren eski Pazar Ziraat Odası Başkanı Yunus Taştan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Pazar ilçesinde, 2014 yılında, 10 yıllık eşi Gülay Soy'dan ayrılan Yunus Taştan, geçtiğimiz yıl Haziran ayında tarladan evlerine gitmekte olan eski kayınvalidesi Ayten Soy ile yol üzerine karşılaştı. İddiaya göre, eşi Gülay Soy'dan ayrılmasına neden olarak Ayten Soy'u gösteren Yunus Taştan, eski kayınvalidesini kendisine ait ruhsatlı tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve daha sonra Turhal'da polise teslim olan Yunus Taştan hakkında, Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan Yunus Taştan'ın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme heyeti, Taştan'a ömür boyu hapis cezası verdi.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,()-