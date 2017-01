DHA YURT BÜLTENİ - 13

ŞEHİT POLİS MİRAÇ KADİR ÖZCAN'IN CENAZESİ TRABZON'DA (2)

ŞEHİT POLİS ÖZCAN TOPRAĞA VERİLDİ

Diyarbakır' da teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit düşen polislerden Miraç Kadir Özcan’ın cenazesi, Maçka İlçesi Gürgenağaç Mahallesi’nde toprağa verildi.

Şehit polis Miraç Kadir Özcan için Gürgenağaç Mahallesi’nde düzenlenen tören öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopterle bölgeye geldi. İniş yapılacak alana giden helikopterin tören alanı üzerinden geçişi sırasında pervanenin oluşturduğu rüzgar nedeniyle, aralarında Bakan Soylu'nun çelenginin de bulunduğu çok sayıda çelenk çevreye savruldu.

Törene Bakan Soylu'nun yanısıra AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Okşin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, bazı ilçelerin belediye başkanları, askerler, polisler, şehidin babası Ali, annesi Gülşen, erkek kardeşi Berat ve eşi Semra Özcan ile yüzlerce kişi katıldı.

Cenaze törenine baygınlık geçiren acılı anne Gülşen Özcan’a sağlık görevlileri müdahale etti, şehidin eşi Semra Özcan da eşinin fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Eşinin Türk bayrağına sarılı naaşının toprağa verilmek üzere geçişi sırasında iyice fenalaşan Semra Özcan, “Üzerine toprak atmayın, üşür bir tanemö diyerek feryat etti.

Şehit polis memuru Özcan’ın cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazın ardından Gürgenağaç Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

GAZİANTEP'TE, KAFELERE HUZUR OPERASYONU

GAZİANTEP'te, 300 polisin katılımıyla kafelere yönelik huzur operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında arama yapılan bir kafede ruhsatsız tüfek ile 17 fişek ele geçiren polis, işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı.

Kentteki kafelere yönelik öğleden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli polis ile maliye, zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişinin kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Operasyon kapsamında ruhsatsız veya amaç dışı faaliyet gösteren, sigortasız işçi çalıştıran ve kapalı alanda sigara içildiği tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Bir kafede yapılan aramada da ruhsatsız pompalı tüfek ile 17 fişek ele geçirildi. Tüfek ve fişeğe el konulurken, kafe sahibi hakkında cezai işlem başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA OKULDA KORKUTAN YANGIN

ŞANLIURFA’da, Eyyübiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gözyaşları içerisinde okuldan tahliye edilen öğrencilerden 7'si dumandan etkilendi.

Yangın, öğleden sonra Şıh Maksut Mahallesi'nde bulunan Eyyübiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen nedenle okulun çatısında yangın çıktı. Öğretmenler, öğrencileri okuldan tahliye ederken, yangına da ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 7 öğrenciye hazır bekletilen ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Bu sırada yangını haber alan çok sayıda veli de okula gelerek, çocuklarını aradı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen ve okulun çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL DEVLET HASTANESİNDE HASTALAR GAZ SIZINTISI NEDENİYLE TAHLİYE EDİLDİ

BİNGÖL'de, Devlet Hastanesi Yenişehir Ek Binası'nın kalorifer kazanının bulunduğu bodrum katında kolorifer kazanında sıkışan ve hastane iç kısmında yayılan gaz nedeniyle, hastanede yataklı tedavi gören 40 hasta, başka hastanelere nakledildi.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 63 yatak kapasiteli Devlet Hastanesi Yenişehir Ek Binasında saat 15.30'da, kalorifer kazanında sıkışan gaz, kısa sürede tüm hastaneye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Hastanede yataklı tedavi gören 40 hasta Ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hasan Bayındır, olayda 40 hastanın nakledildiğini belirterek, "Devlet Hastanesi Yenişehir ek binamızda bugün kazan dairesindeki pompada gaz sıkışması olmuş. Gaz sıkışmasından dolayı duman kaplamış hastaneyi. Tedbiren hastalarımızı naklettik. Herhangi bir yangın yok, şu an için kontrol altında. Katlarda bir miktar duman var, dumanın tahliyesini bekliyoruz. Duman tahliye edildikten sonra hastalarımızı tekrar hastanemize alacağız. Şu an için herhangi korkulacak bir durum yok. Herhangi bir can kaybı yok. Her şey kontrol altında. Burası 63 yataklı bir hastane, hastanemizdeki 40 hastanın tahliyesini gerçekleştirdik" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

BABA, ÖZ KIZINA CİNSEL TACİZDEN TUTUKLANDI



TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde A.B., öz kızı 18 yaşındaki Z.B.'ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Kapaklı İlçesi'nde yaşayan Z.B., çalıştığı işyeri sahibine öz babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine işyeri sahibi durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, Z.B.'nin ifadesine başvurduktan sonra babası A.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.B., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KARTEPE'DE GEYİKLER İÇİN ORMANA SAMAN BIRAKILDI

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde karla kaplı ormanlarda aç kalan geyikler için ormana saman balyaları bırakıldı.

Kartepe Sultaniye Mahallesi'nde karla kaplı ormanların içerisinde geyik sürüleri görülürken, yiyecek arayan hayvanlar için yem bırakıldı. Kartepe Belediyesi ve Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar saman balyalarını geyiklerin geçiş yollarına bıraktı. Kış boyunca hayvanlar için ormana yem bırakılırken, hayvanların aç kalmaması için yem desteğinin devam edeceği bildirildi. Sultaniye Mahallesi Muhtarı Ahmet Özkılıç, "Doğal yaşamda çıplak gözle görülen geyik ve diğer hayvanlara bölgemizde belirli aralıklarla yem bırakmaktayız. Soğuğa ve açlığa direnen geyikler için yonca balyalarını Kartepe Belediyemizin yardımlarıyla karda ormanın üst kesimlerine kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Kartepe Belediyesi yetkilileri ise, "Eşsiz doğa güzelliğine sahip ilçemizde yaban hayatının da desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara belediye olarak her zaman destek olmaktayız. Bölgede geyiklerin yaban hayatına yenik düşmemesi için bölge halkının çabalarına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ekolojik dengenin korunmasının geleceğimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu.

