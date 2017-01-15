DHA YURT BÜLTENİ - 13

KEŞAN'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ (1)

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü.

Keşan'ın Küçükdoğanca Köyü'nde özel bir firmaya ait maden ocağında bugün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Madende çalışan işçilerin çabalarıyla göçük altında kalan işçi ölü olarak çıkarıldı.Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevkedilirken, göçük altında başka işçinin bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ünsay YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

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GERİ MANEVRA YAPARKEN KASAP DÜKKANINA GİRDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 70 yaşındaki Ahmet Demirci, park halindeki otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada önce kasap dükkanına girdi sonra da park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kaza, Bağlık Mahallesi'ndeki pazar yeri girişinde meydana geldi. Ahmet Demirci, 67 SD 403 plakalı otomobiliyle geri manevra yapmak istediği sırada ileri hamle yapınca önündeki kamyonete çarptı. Tekrar geri manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki otomobile çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi. Yeniden ileri manevra yapan Demirci, park halindeki bir başka araca çarptıktan sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. 3 otomobile ve bir dükkana zarar veren Demirci, yaşadığı şoku atlattıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Sürücü Ahmet Demirci'yi arkadaşlarının sakinleştirmeye çalışması

-Kazaya karışan araçlar

-Aracın girdiği kasap dükkanı

-Görgü şahidi ile röportaj

-Sürücünün ambulansa alınması

-Araçların çekici ile kaldırılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), ()-

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FETÖ'DEN AÇIĞA ALINIP GÖREVE İADE EDİLEN POLİS İNTİHAR ETTİ

KARABÜK'te Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alındıktan bir süre sonra göreve iade edilen 44 yaşındaki polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi üzerindeki Örnek Apartmanı'nda meydana geldi. Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli 23 yıllık polis memuru Zeki Cezayirlioğlu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Soruşturma sonunda göreve iade edilen Cezayirlioğlu, geçtiğimiz hafta tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. 112 Acil ambulansıyla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cezayirlioğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönen Cezayirlioğlu bu kez de eşi ve iki çocuğunun evde bulunduğu sırada beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Cezayirlioğlu, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Hastaneden detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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BATAN GEMİLER DENİZDEN ÇIKARILDI

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi Tütünçiftlik sahilinde hukuki nedenlerle 8 yıldır demirli olan 2 gemi battı. Gemiler vinçlerle denizden çıkarılırken, bakıma alınması için tersaneye gönderileceği bildirildi. Bir geminin batma anı görüntülendi.

Tütünçiftlik sahili açıklarında yıllardır demirli bulunan 5 gemiden 2'si lodos nedeniyle battı. Gemilerin sahibi olan firma kıyıya yakın yerde batan 2 geminin denizden çıkarılması için çalışma yaptı. Dalgıçların gemilerin yerini belirlemesinin ardından dev vinçlerle 30 metre uzunluğunda olan 2 gemi kıyıya çıkarıldı. 5 gemi yaklaşık 8 yıldır hukuki nedenlerle Tütünçiftlik sahilinde demirli bulunurken, firma yetkilileri borçların yüzde 70'lik bölümünün ödendiğini, gemilerin tersaneye gönderilerek bakıma alınacağını söyledi. Bir geminin batma anı görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Geminin batması

-Kurtarma çalışmaları

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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ESKİŞEHİR'DEKİ YEREL ÖRGÜTLERDEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE HAYIR ÇAĞIRISI



ESKİŞEHİR'de yerel örgüt temsilcileri yaptıkları ortak açıklamada milletvekillerinin Anayasa değişikliği teklifini meclisten çekmelerini ve teklife hayır demelerini istedi.

Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya aralarında Türk İş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı sendikalar ile çeşitli oda ve derneklerin bulunduğu 38 kuruluşun temsilcileri katıldı. Temsilciler, 'Bu kanun teklifini meclisten çekin, Hayır deyin' yazılı pankart açtı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile Tepebaşı Merkez İlçe Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Ataç'ın da konuk olarak katıldığı toplantıda 38 kuruluş adına ortak basın metnini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Aykanat okudu. Aykanat, Türkiye Büyük Milet Meclisi'nde görüşülen yasa teklifinin içeriğini milletvekillerinin bile tam olarak bilmediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bu anayasa değişikliği teklifi Türkiye'nin yüz yılı aşan demokratik birikimini, Cumhuriyet kazanımlarını ve evrensel insani taleplerini yok sayan, tek adam yönetimi teklifidir. Parti ayrımı yapmadan genelde tüm milletvekillerine, özelde Eskişehir milletvekillerine sesleniyoruz. Bu kanun teklifini meclisten çekin, hayır deyin. Türkiye kendi demokrasi tarihine ve birikimine sırtını dönemez. Çoktandır tarihi gömülmüş bir mutlakıyet rejiminin yeni bir versiyonu olan otokrasiye, 'Yüzyıllık parantezi kapatma' demagojileri eşliğinde evet diyemez. Halkın beraberliğini, birlikte yaşam iradesini ve ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atamaz. Hangi partiye oy vermiş olduğuna, etnik kimliğine, inancına bakmaksızın tüm Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarına sesleniyoruz. Anayasa değişikliği sürecini durdurulması ve değişiklik paketinin geri çekilerek iptal edilmesi için ses verin."

Görüntü dökümü:

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-Kuruluş temsilcilerinin tek tek sahneye davet edilmesi,

-Pankartın açılması,

-Neşet Aykanat'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,()

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UÇURUM KENARINDA DURAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNÜ AFAD KURTARDI

ZONGULDAK'ta uçurum kenarında duran otomobilin alkollü sürücüsü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta meydana geldi. Mustafa K.'nın kullandığı 67 AR 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçurum kenarında son anda durdu. Sol tarafı boşlukta duran otomobilin sürücüsü Mustafa K., aracın aşağıya düşme ihtimaline karşı AFAD ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkartıldı. Akollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Otomobil ise AFAD tarafından güvenli yere alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilden görüntü

-AFAD'ın çalışması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()