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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Batman'da fabrika yangını panik yarattı BATMAN'da bir ıslak mendil ve havlu fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmazken, büyük çapta maddi zarara yolaçan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Batman-Beşiri ilçesi çevre yolu üzerinde...

DHA YURT BÜLTENİ - 13

Batman'da fabrika yangını panik yarattı

BATMAN'da bir ıslak mendil ve havlu fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmazken, büyük çapta maddi zarara yolaçan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

Batman-Beşiri ilçesi çevre yolu üzerinde bulunan ıslak mendil ve havlu fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yoldan geçen araç sürücülerinin itfaiyeye haber vermeleri üzerine, yangını söndürmek için Batman Belediyesi, TPAO ve İl Özel İdaresi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale etti. Üç katlı fabrikada çıkan yangın yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yangının mesai olmadığı saatlerde çıkması büyük bir faciayı önledi.

Fabrika sahibi Metin Şanlı, yangının neden çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacak. 3 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu düşünüyoruz. Çok şükür can kaybı yok" dedi.

Yangın bölgesine gelen Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken özel haraket ve çevik kuvvet polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebi ve zarar tespiti için başlatılan çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Alınan sıkı güvenlik önlemleri

-Fabrika sahibi Metin Şanlı'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: BATMAN, ()-

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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

ADIYAMAN'da 41 yaşındaki İrfan Genç'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İrfan Genç, sol el yüzük parmağında takılı olan yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü. İtfaiye ekipleri, ip sardıkları Genç'in parmağına sıkışan yüzüğü çıkardı. Parmağı moraran Genç, itfaiye erlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yüzüğün çıkarılması

- Moraran parmak

- Pansuman yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN, ()

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