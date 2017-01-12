DHA YURT BÜLTENİ-13

1)GÖLDE KAYBOLAN 2 BALIKÇI BULUNAMADI

BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor ve 19 yaşındaki Furkan Özçelik bulunamadı. Gölde görüş mesafesinin düşük, suyun da soğuk olması nedeniyle güçlükle sürdürülen aramalara ara verildi.



Halil Tor ve Furkan Özçelik, önceki gün Köprübaşı Baraj Gölü'nde balık tutmak için tekne ile açıldı. Dün öğle saatlerine kadar beklemelerine rağmen Tor ve Özçelik'ten haber alamayan yakınları göle gitti. Kıyıdaki teknenin bağlı olduğu ipin ucunun boşta olduğunu gören yakınları, tekneyi de bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekibinin yaptığı taramada akşam saatlerinde gölün yüzeyinde tekneye ait kürekler bulundu. Yapılan incelemede teknenin şiddetli lodos nedeniyle battığı belirlendi. Bolu Belediyesi Su Altı Arama ekibi, bu sabah gölde, AFAD ve UMKE ekipleri de kıyı bölgelerde arama başlattı. Botla açılan 4 kişilik dalgıç ekibi, teknenin battığı düşünülen bölgede daha önce balık tutmak için atılan ağlar yüzünden dalış yapamadı. Ağların toplanması ardından öğle saatlerinde ilk dalış gerçekleştirildi. 12 metre dalabilen dalgıçlar, görüş mesafesinin düşük ve suyun da dondurucu seviyede olması nedeniyle daha derine inemedi. Yaklaşık 15 dakika suda kalarak çıkan dalgıçlar battaniyelere sarınıp soba ile ısıtılan tesise koştu.



SUYUN SOĞUKLUĞU ARAMAYI ENGELLEDİ



Yapılan değerlendirmenin ardından yer yer 100 metre derinlik olan göldeki aramalara ara verilmesi kararlaştırıldı. Aramaların özellikle soğuk suya daha dayanıklı teknik donanıma sahip ekiplerce sürdürülmesi için Valilik aracılığıyla destek istendi.



Öte yandan kaybolan balıkçıların yakınları da göl kenarında endişeyle beklemeye devam ediyor. Furkan Özçelik'in ağabeyi Yetiş Özçelik, kardeşinden Salı gününden itibaren haber alamadıklarını belirterek, "Salı günü öğleden sonra saat 15.00’dan bu yana haber alamıyoruz. Kardeşim gölde balık tutarak tanesini 2 liraya satıyordu" dedi. Özçelik'in dedesi Niyazi Özçelik de, "Salı günü öğleden sonra kayboldu. Burada torunum ile arkadaşı balık tutup para kazanıyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü



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-Ekiplerin gelişi



-Dalgıç ekibi göle açılmaları



-Balıkçıların yakınları



-Yetiş Özçelik ve Niyazi Özçelik ile röp



-Dalgıçların botla göle açılmaları



-Dalgıçların gelişi ve ekiplerin battaniye ile karşılaması



-Dalgıçların koşarak ısınmak için tesise koşmaları



-Gölden görüntü

SÜRE: (04.07 DK) BOYUT: (131 MB)



HABER-KAMERA:Mutlu YUCA-Yurdaer ÖZTÜRK/BOLU()

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TRAKYA'DA KAR, YERİNİ BUZLANMAYA BIRAKTI (EK

2)TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDU

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük havuz, adeta buz pistini andırırken, Süleymanpaşa sahilindeki Barış ve Özgürlük Parkı içerisindeki süs havuzlarının yüzeyi da soğuk havadan dondu.

Görüntü Dökümü



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-Sahildeki donan süs havuzları



-Cumhuriyet Meydanı



-Kiraz heykelinin donan havuzu



-Detay görüntüler



Haber-Kamera:Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

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3)POLİS DUVAR YAZILARINI TEK TEK SİLDİ

ADANA'da asayiş, terör ve narkotik şube ekiplerinden oluşan 450 polisin katıldığı huzur operasyonunda terör örgütü PKK'yı öven duvar yazılarak tek tek silindi.



Merkez Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi'nde huzur operasyonlarına devam eden polis, sokakta gördüğü şüpheli şahısların kimlik kontrolü ve üst aramasını yaptı. Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı yaya ve motosikletli timler bölgede arama yaparken, TEM ekipleri de duvarlardaki terör örgütü lehine yazılan yazıları sprey boya ile sildi.



Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren uygulamasında 135 şüpheli şahsın kimlik kontrolü, 12 aracın plaka ve tescil kaydı sorgusu yapıldı.

Görüntü Dökümü



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- Polis ekiplerinin ve zırhlı araçların mahalleye girişi



- Polis ekiplerinden genel ve detay



- Polislerin sprey boya ile duvardaki yazıları silmeleri



- Mahalledeki gençlerin üzerinin aranması



- Bir vatandaşın kimliğinin sorgulanması



- Özel harekat polislerinden genel ve detay görüntüler



- Polis ekiplerinin mahalleden çıkışı



- Zırhlı araçtan görüntüler

SÜRE: 03'29" BOYUT: 390 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

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4)İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN SURİYE'DEKİ TÜRK ASKERİNE MORAL MEKTUBU

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'ndeki Kalealtı İlkokulu öğrencilerinin, Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen operasyonlarda görev alan Türk askerlerine moral vermek amacıyla yazdığı mektuplar törenle gönderildi. Kalealtı İlkokulu'nda 80 öğrenci, El Bab bölgesinde DEAŞ'a karşı mücadele eden Türk askerlerine moral vermek amacıyla mektup yazdı. Mektuplar ile birlikte yöresel ürünlerin yer aldığı hediye paketleri, okulun bahçesinde düzenlenen törenle kargo aracına yüklendi. Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu, kahramanca savaşan Türk askerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Kalealtı İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Çavdar da El Bab'da DEAŞ'a karşı savaşan kahraman askerlere küçük de olsa moral vermek istediklerini söyledi. Çavdar, "Bu proje kesinlikle yardım projesi değildir. Çünkü devletimiz oradaki askerlerimizin her türlü ihtiyacını fazlasıyla karşılamaktadır. Bizim amacımız oradaki askerlerimizin çocuklarımızın yazdığı mektuplarla moral bulması, yöresel ürünlerimizle kendilerini memleketlerinde hissetmeleri, morallerini yükseltmeleri için bir projedir" dedi.



Daha sonra 3’üncü sınıf öğrencisi Egemen Boyacıoğlu, askerlere yazdığı mektubu okudu. Ardından öğrencilerin yazdığı mektuplar ile içinde lokum bulunan koliler, El Bab bölgesindeki askerlere ulaştırılmak üzere kargo görevlilerine teslim edilerek Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na gönderildi.



Görüntü Dökümü



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-Öğrencilerden detay görüntü



-Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu’nun konuşması



-Okul Müdürü Mehmet Ali Çavdar’ın konuşması



-3’üncü sınıf öğrencisi Egemen Boyacıoğlu’nun yazdığı mektubu okuması



-Öğrencilerle röportaj



-Kargo aracının hareket etmesi öğrencilerin el sallaması

Süre:(03.48) Boyutu:(178 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

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5)TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI

Adana'da hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Demir, yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi'ne (TEM) bağlı ekipleri, izinsiz gösterilere katıldığı ve hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü Rıdvan Demir'in merkez Seyhan ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Rıdvan Demir'in, Barbaros mahallesindeki evine giren ekipler, zanlıyı yakaladı. Demir, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim etti.

Görüntü Dökümü



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- Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



- Zırhlı araca bindirilmesi



- Zırhlı aracın gidişi



SÜRE:27" BOYUT:52 MB

Haber:Fatih KARAÇALI-Kamera:ADANA,()

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6)KAR YAĞMAYINCA OKULUN BAHÇESİNE KAR GETİRDİ

İzmir'de ÖDEMİŞ Belediyesi, ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kampon karı okulun bahçesine getirdi. Öğrenciler kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı Ödemiş’in yüksek kesimlerinde de görüldü. İlçe merkezi ile komşu il ve ilçelerden bir çok aile hafta sonu Gölcük, Bozdağ gibi kar yağışı olan bölgelerde geçirmeyi tercih etti. Ödemiş Belediyesi, ilçe merkezinden yüksek bölgelere gidemeyen öğrenciler için kamyonlarla kar getirdi. İstiklal ve İnönü İlköğretim Okulu bahçesine dökülen kar sayesinde, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi. Ödemiş Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, "İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı çok etkili olsa da ilçe merkezine kar yağmadı. Hafta sonu birçok aile kar topu oynamak için gezintiye çıktı. Kar topu oynama imkanı bulamayan öğrencilerimizin hayali gerçekleştirmek istedik. Belki de birçoğu ilk kez kar gördü. Onların sevinçleri bizleri çok mutlu etti" dedi.Öğrencilerin çok eğlenceli vakit geçirdiği belirten okul müdürleri, Ödemiş Belediyesi’ne teşekkür etti.





Görüntü DÖkümü

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- Okulun bahçesinde kartopu oynayan öğrenciler

ÖDEMİŞ/