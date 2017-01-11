DHA YURT BÜLTENİ - 13

FİDYECİ TUTUKLANDI

ADANA'da kız kardeşinin bakıcılık yaptığı 10 yaşındaki K.U.'yu kaçırıp ailesinden 150 bin TL fidye isteyen 37 yaşındaki Süleyman D. tutuklandı.

Sarıçam İlçesi'ne bağlı Bayram Hacılı Mahallesi'nde oturan Süday D., bir süre önce bir bankada çalışan M.U. ile özel bir firmada yöneticilik yapan İ.U.'nun çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Bakıcı Süday D.'nin aileyle tanıştırdığı ağabeyi Süleyman D. ise daha sonra paraya gereksinimi olduğu gerekçesiyle M.U. ve İ.U.'dan borç istedi, ancak olumsuz yanıt aldı.

İddiaya göre, Süleyman D., ailenin erkek çocuğu 10 yaşındaki K.U.'yu dün öğle saatlerinde okula giderken otomobille kaçırdı. Çocuğun anne ve babasını telefonla arayan şüpheli, "Oğlunuz yanımda. Bana 150 bin lira vermezseniz onu öldü bilin, polisi aramayın, sonra arayıp parayı nereye getireceğinizi söyleyeceğim" dedi. Bunun üzerine U. çifti polise giderek durumu anlattı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, ihbar üzerine içinde K.U.'nun bulunduğu otomobili Sarıçam İlçesi'nde yakalandı. Küçük çocuk sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan Süleyman D., fidye ve çocuk kaçırma suçlamasına kabul etmedi. Süleyman D. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Gözaltına alınan şapsın sağlık kontrolüne getirilmesi

- Polislerin arasında yürümesi

- Polis aracına bindirilmesi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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CİNNET GETİRDİ, EVDEKİ EŞYALARI PARÇALADI

ADANA'da ruhsal sorunları bulunan 47 yaşındaki Ömer Pişkin, cinnet getirince evlerindeki eşyaları kırıp sokağa attı.

Merkez Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi'nde oturan Ömer Pişkin, 7 yıl önce eşinden boşanıp anne ve babası ile birlikte yaşamaya başladı. Sahibi olduğu tekstil firması da iflas edince bunalıma giren Pişkin, öğle saatlerinde anne ve babasının evden çıkmasını fırsat bilip kapıyı kilitledi. Ömer Pişkin, salon, mutfak ve odalardaki bütün eşyaları kırıp, etrafı dağıtmaya başladı. Bazı eşyaları da pencereden dışarıya atan Pişkin'in cinnet geçirdiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, kapıyı açması için itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada baba Metin Pişkin de alış verişten döndü. Apartman dairesinin önünde itfaiye ve polis ekiplerini gören baba Metin Pişkin kapının kırılmasını istedi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırınca içeri giren polis, Ömer Pişkin'i kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Evin halini gören baba Metin Pişkin, "İnsan olan bunu yapmaz. Düşmanının malı mı bu? Nasıl böyle bir şey yaparsın" diyerek oğluna tepki gösterdi.

Binadan çıkartılan Ömer Pişkin, "Ben bir şey yapmadım. Sakin sakin duruyordum, polis beni tahrik etti. Zorla kelepçe taktılar, avukatım olmadan konuşmayacağım" diye bağırdı. Pişkin, tedavi için Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Olayın yaşandığı apartman

- Yerdeki kırık eşya parçaları

- Olay yerindeki sağlık ekipleri

- Sağlık ekiplerinin apartmana girmesi

- Cinnet geçiren Ömer Pişkin'in görüntüleri

- Baba Metin Pişkin'in konuşması

- Salona girmesi

- Evdeki kırık ve dağınık eşyalardan, kırık kapılardan görüntüler

- Baba Metin Pişkin'in görüntüsü

- Cinnet geçiren Ömer Pişkin'in polislerin eşliğinde evden çıkartılması

- Ambulansa götürülmesi

- Pişkin'in ambulansa binmesi

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ ADANA, ()

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ERZİNCAN'DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Erzincan’da polisin yaptığı yol uygulamasında durdurulan bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada tavan bölümüne zulalanmış 51 kilogram 867 gram toz eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde dün saat:16.00 sıralarında yaptıkları yol uygulamasında durdurulan bir kamyonette narkotik detektör köpeği yardımı ile yapılan aramada aracın tavan bölmesine zulalanmış 51 kilo 867 gram toz eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü’nün her türlü kaçakçılığın önlenmesi ve gençleri zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin edenlere yönelik mücadelenin devam edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçtan genel görüntü

-Narkotik köpeğinin araçta arama yapması ve uyuşturucuyu bulması

-Polislerin tavandaki zulayı açması ve uyuşturucuları çıkarması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

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MHP'Lİ HALAÇOĞLU: BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜM, FİKRİM DEĞİŞMİŞ DEĞİL

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fikirlerinden herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade eden Halaçoğlu, görüşmeyle ilgili şunları yazdı:

"Bu gece yarısı ikinci maddenin görüşüldüğü sırada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beni sohbet etmek için genel kurulda yanına davet etti. Ülke meselelerini ve halihazırdaki anayasa değişikliği ile ilgili konuştuk. Fikirlerime saygı duyduğunu belirtti. Teşekkür ettim ve ben de aldığımız ülkücü terbiye gereğince kendisine karşı bir saygısızlık yapmamın mümkün olmadığını söyledim. Anayasa ile ilgili endişelerimi de arz ettim. Özlenen güzel bir görüşme oldu. Anayasa ile ilgili önceki endişelerim ve fikirlerim devam ediyor. Tek kişilik yönetimi kabul etmemiz mümkün değil. Ülkemizin ve Türk Milletinin geleceğini her türlü menfaatin üzerindedir. Bazı kişi ve milletvekilleri tarafından maalesef evet demeye ikna edindiğim gibi bir tezvirat ortaya atılmış. Kesinlikle bu doğru değildir. Devlet Bey de böyle bir istekte asla bulunmamıştır. Hayır fikrim değişmemiştir."

Haber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, ()

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ERDOĞAN'IN ESKİ KORUMA MÜDÜRÜ FETÖ'DEN ADLİYEDE



ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde koruma müdürlüğünü yapan eski Emniyet Müdürü Maksut Karal, adliyeye sevk edildi.

Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içerisindeki dağlık alanda geçen aralık ayında kaçak kazı yapıldığı ve 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek araştırma başlattı. İnceleme sonunda girişi kapatılan bir mağarada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Olayla ilgili 28 Aralık'ta 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeden serbest bırakılan şüphelilerden emekli emniyet müdürü Maksut Karal'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yeniden gözaltına alınan Maksut Karal, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

RESEN EMEKLİ EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde koruma müdürü olarak görev yapan 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Maksut Karal, 29 Ekim'de 2016'da çıkarılan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resen emekli edilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin ekip arabasından indirilmesi

-Birlikte yürümeleri

-Adliyeye girmeleri

Adliye dış plan

Haber: Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()

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GOLDEN ÇETESİ ONA EMANET AMA PİŞMAN OLDU

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde "golden çetesi" olarak bilinen golden retriever cinsi 12 köpeğe bakmasıyla kamoyunda dikkati çeken kaptan 56 yaşındaki Şenol Özbakan'ın hastalanmasının ve sonrasında ölümünün ardından, geride kalan can dostlarına, arkadaşı Dr. Aylin Yıldız Schwarz bakmaya başladı. Mutlulukla hayvanların bakımını üstlenebileceğini söyleyen Schwarz, ancak hakkında köpeklerin bakımı için para topladığı yönünde gerçek dışı iddiaların olduğunu, bu durumun kendisinde üzüntü yarattığını söyledi.

Bodrum'da 12 köpekten oluşan 'golden çetesi'ne bakan kaptan 56 yaşındaki Şenol Özbakan bir süre önce akciğer rahatsızlığı, kalp yetmezliği ve KOAH nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Bodrum'dan Aydın'a sevk edilen Özbakan, çoklu organ yetmezliğinden dün (salı) yaşamını yitirdi. Özbakan'ın hastaneye hastaneye kaldırılmasından itibaren can dostlarına bakmaya başlayan emekli Dr. Aylin Yıldız Schwarz, 'ya konuştu. Köpeklerin en iyi şekilde bakıldığını belirteren Schwarz, "Şenol Kaptanı kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Geride bıraktığı Bodrum'un simgesi 12 golden, bende yaşıyor. En iyi şekilde bakılıyorlar, tedavileri oluyor. Veteriner kontrolünden geçiriliyorlar" dedi.

"PİŞMAN ETTİLER"

Can dostları köpekleri, arkadaşının ricası üzerine aldığını belirten Schwarz, bu durumdan pişman edildiğini, çünkü para topladığı yönünde iddialar ortaya atıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Aldığıma pişman ettiler beni. Ben hiçbir şekilde para toplamadım. Hiçbir yardım istemedim. Köpekler evet, bana emanet. Bende kalmasını da isterim. Eğerki Şenol Özbakan'ın kızı Yağmur Özbakan hanım, baba emaneti, yadigarıdır diyerek iyi şartlarda bakacaksa, saygı duyarım, alabilir. Sadece golden çetesi değil, binlerce hayvana bakıyorum. Mumcular, Pina Yarımadası, buralardaki hayvanlara da bakıyorum. Himayemde 300 hayvan var. 50'si sadece evimde muhafaza edebildiğim için burada. Çok çok üzgünüm. Sosyal medya hesabımı kapattılar. Tehdit telefonları alıyorum. 'Reklamcısın para topluyorsun' diyorlar. Eğer bir yardım yapıyorsak, Allah'ın huzurunda bırakın kabul olsun. Hiçbir yardım talep etmiyorum."

O VASİYET İDDİASINA YANIT

Şenol Özbakan'ın ölümüyle köpeklerin de uyutulması yönündeki vasiyeti bulunduğu iddialarına ise Schwarz, "Ben öldükten sonra golden çetesinin uyutulması diye ifadesi varmış. Ben buna tamamen karşıyım. Eğer ki bu vasiyet üzerine karşıma birimi çıkarsa, Türkiye'yi yerinden oynatırım. Hiçbir hayvan, sahibi öldü diye ölmeye mahkum değildir" diye konuştu.

Facebook hesabının şikayetler üzerine kapatıldığı, köpekleri ise ABD'ye satılacağı yönünde haberlere rastladığını söyleyen Dr. Schwarz, "Golden çetesi, şu an benim özel mülkümde. Sosyal medya hesaplarımı da kapattırdılar ve bunun gerekçesi de yeni bildirildi. Ben Golden'ları Amerika'ya satıyormuşum. Golden'lar burada. Onları satmaya ihtiyacım yok benim. Hayvanlar üzerinden geçimimi sağlayacak bir durumum yok. Bu konuda da gerekli başvuruları ve şikayetleri yapacağım. Golden çetesini kimseye vermiyorum. Bu hayvanları da kimseye yem etmeyeceğim" dedi.

Şenol Özbakan'ın ailesinin isteği üzerine köpeklerin tüylerinden birer parça alınarak, Özbakan'ın kendisinin yaptığı bir golden kolyesi ile birlikte İzmir'e gönderileceği öğrenildi. Malzemelerin, yarın İzmir'de toprağa verilecek olan Özbakan'ın mezarına bırakılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Dr. Aylin Yıldız Schwarz ile röp.

-Köpeklerden genel detay görüntüler.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), ()

