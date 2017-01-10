DHA YURT BÜLTENİ - 13

ERMENEK'TE EV YANDI; BABA VE KURTARMAK İSTEDİĞİ 2 KIZI ÖLDÜ(3)

BABA VE İKİ KIZININ CESEDİNE ULAŞILDI

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde çıkan yangında, evin tavanının çökmesi sonucu enkaz altında kalan baba Kemal Sağlam ile kızları Zeynep ve Ebru Sağlam'ın cesetlerine, yaklaşık 10 saat çalışma sonucu ulaşıldı. Baba ve kızının cesedi evin ikinci katında kiler bölümünde, yan yana, bacanın yanında bulundu. Üç kişinin cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından yanarak mı yoksa enkaz altında kalmaları sonucu yaşamını yitirdiklerinin netlik kazanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kurtarma çalışmalarından detay

- Cesetlerin bulunması

Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN ))

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FETHİYE'DE LODOSUN DEVİRDİĞİ AĞAÇLAR, İŞ YERİ VE ARAÇLARA ZARAR VERDİ

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodosun ağaçları devirmesi sonucu bazı iş yeri ve araçlar zarar gördü.

Fethiye'de güney ve güneybatı yönlerinden esen şiddetli lodos, öğlen saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, bazı ağaçlar ise köklerinden koparak devrildi. Kordon boyunda üç ağacın devrilmesi sonucu bir dondurma ve simitçi tezgahı ile iki otomobil zarar gördü.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Akarca Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde ise okaliptüs ağacının 10 metre uzunluğundaki dalı gövdeden ayrıldı. Dal, park halindeki minibüsün üzerine düştükten sonra elektrik tellerine asılı kaldı. Trafiğe kapanan caddede Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kordon boyundaki ağaçlar Fethiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek kamyona yüklenirken, Namık Kemal Caddesi'ndeki ağacın kaldırılması için iş makinesi çağrıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle evin önündeki okaliptüs ağacından kopan dalın misafirlerine ait minibüse zarar verdiğini anlatan Beyhan Arıkan, "Daha önce de belediyeye ağacın kesilmesi için dilekçe verdim. Bazı dallarını kestiler. Şiddetli rüzgarla ağaç devrildi. Zaten bu ağaçlar rüzgara karşı çok dayanıksız. Mümkünse kökünden kesilmesini istiyoruz" dedi.

Kordon boyundaki dondurma tezgahı, devrilen ağaç nedeniyle zarar gören Mahmut Konak ise "Belediyeden aradılar ve kapalı olan tezgahın üzerine ağaç devrildiğini söylediler. Tezgah tamamıyla yıkılmış durumda. Tehlike arz ettiği için de arkadaşlarla kaldırmaya çalışıyoruz. Ağacın altında kimsenin kalmaması sevindirici" diye konuştu. Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisini yarından itibaren kaybedeceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Namık Kemal Caddesi'nde kopan dalın görüntüsü

-Ağacın zarar verdiği otomobilin görüntüsü

-Beyhan Arıkan ile röp.

-Kordon boyunda devrilen ağaçların zarar verdiği tezgahların görüntüsü

-Dondurma tezgahı zarar gören Mahmut Konak ile röp.

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE, (Muğla), ()

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BANDIRMA'DA 150 BİN TAVUK KAR YÜZÜNDEN TELEF OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA



BALIKESIR'in Bandırma ilçesi Doğruca Köyü'nde 3 ayrı çiftlikte bulunan yaklaşık 150 bin tavuğun açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Doruca Köy Muhtarı Yakup Mence hayvanlara 3 gündür yem verilemediğini söyledi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Doğruca Köyü'nde Banvit'e tavuk yetiştiren 3 çiftliğe, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması nedeniyle yem götürülemiyor. Bu çiftliklerde bulunan 150 bine yakın tavuğun açlıktan telef olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Köy Muhtarı Yakup Mence şunları söyledi:

"Asıl sorun çiftliklere giden 600 metrelik yolun kar ile kaplanması ve açılamaması. Kaymakamlık ve belediyeye yaptığımız müracaata rağmen yol açılmadı. Dolaysıyla hayvanlar zor durumda. Önceden Banvit yolun açılması konusunda yardımcı oluyordu. Buranın da satılması sonucu yaşanan belirsizlik bu sıkıntının büyümesine neden oldu."

Muhtar Mence, köylerinde bine yakın küçük baş hayvanın da ağıllarda mahsur kaldığını bu hayvanlara da yolların kar ile kaplanması nedeniyle yiyecek getirilemediğini sözlerine ekledi.

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Erdem ÖZCAN / BANDIRMA(Balıkesir), () -

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ORTACA'DA PTT ŞUBESİ'NDEN HIRSIZLIK TEŞEBBÜSÜ

MUĞLA'nın Ortaca İlçesi'ndeki PTT Şubesi'nin camını kırıp içeri giren bir kişi, hırsızlık yapmak istedi. Ancak girdiği gişe odasının alarmı çalınca korkuya kapılan hırsız, bir şey çalamadan kaçtı. Hırsızın kim olduğunu araştıran polis, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 06.00 sıralarında, Ortaca PTT Şubesi'nde meydana geldi. Mesai öncesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden arka sokağında bulunan kapalı PTT şubesine gelen yüzü kar maskeli bir hırsız, işletmenin camını kırarak içeri girdi. Muhasebe odasını girip değerli bir şeyler arayan ardından kargo bölümünü kontrol eden hırsız, son olarak gişelere yöneldi. Ancak gişelerin bulunduğu bölümün kapısını açınca alarm çaldı. Korkan hırsız, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, camı kırılan PTT şubesine hırsızın girdiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan kontrolde, herhangi bir şeyin eksik olmadığı belirlendi. Hırsızın kim olduğunu araştıran polis, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- PTT Şubesinden görüntü

- Zanlının girdiği noktadan görüntü

- Zanlının güvenlik kamera fotosu

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), ()

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BAYRAMİÇ BARAJI'NDA KAR VE YAĞMUR BEREKETİ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, geçen yıl kurak geçince boşalan Bayramiç Barajı, yılbaşından bu yana süren yağmur ve kar yağışlarıyla tekrar dolmaya başladı. Barajdaki su miktarı 9 milyon metreküpten 45 milyon metreküpe yükseldi.

Bayramiç İlçesi'nde, Kazdağlarına yağan yağmur ve kar suları, boşaldığı Karamenderes Çayı'nda taşkınlara neden oldu. Can ve mal kaybına neden olmayan su taşkınları Bayramiç Barajı'nın idmanına yetişti. 96 milyon metreküp kapasiteli barajdaki su miktarı yılbaşında 9 milyon metreküpe kadar düştü. Ezine Ovasına kadar tarım alanlarını sulayan barajdaki su miktarının azalması çiftçileri kara kara düşündürdüğü sırada önce yağmur, ardından da kar yağışı başladı.

Karamenderes Çayı yükseldi ve bazı bölgelerde tarlaları sular kapladı. Barajdaki su miktarının şu an 7 metre yükseldiği ifade edildi. Suların 5 metre daha yükseldiğinde barajın tamamen dolacağı ifade edildi. Son ölçümlerde su miktarının 45 milyon metreküpe ulaşarak barajın yarısının dolduğu öğrenildi.

Bayramiç Ezine Ovaları Sulama Birliği Başkanı Salih Aygün, "Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle baraj bir günde 5 metre yükseldi. Gün içerisinde de bu doluluk oranı artıyor. Yağan karların ani erimesi sıkıntıya neden olabilir" dedi. Yağmur ve kar sularıyla Bayramiç Barajındaki suyun çamur rengine dönüştüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bayramiç Barajında su taşkınından görüntü

- Bayramiç barajından görüntü

Haber- Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), ()

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İZMİR'DE GENÇLERİN KARDA DENİZE GİRME İDDİASI

İZMİR'de gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışında ilginç olaylarda yaşandı. Arkadaşlarıyla iddiaya giren üniversite öğrencisi Seyfeddin Peynirci, şortla denize girmekten son anda vazgeçip o halde yürüdü. Bu durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlardan bazıları da fotoğraflarını çekti.

İzmir kent merkezine uzun yıllar sonra ilk kez uzun süreli ve yoğun şekilde kar yağışı oldu. Kara özlem duyan İzmirliler, alanlarda çocuklar gibi oynadı. Bu anlarda ilginç görüntülerde ortaya çıktı. Üniversite öğrencilerinden oluşan gençler grubu, kar altında denize girme konusunda arkadaşlarından birisiyle iddiaya tutuştu. Arkadaşlarının son anda iddiadan vazgeçmesine rağmen 21 yaşındaki Seyfeddin Peynirci, şortuyla Konak Meydanı'nda dolaştı. Bu durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlardan bazıları da fotoğraflarını çekti. Karı çok sevdiğini, okulunda final haftası olmasına rağmen hastalanmaktan korkmadığnı söyleyen Seyfeddin Peynirci, "Kara feda olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Seyfeddin Peynirci ile röportaj.

-Yürümesinden görüntü.

Mücahit BEKTAŞ / İZMİR ()