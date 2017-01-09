DHA YURT BÜLTENİ - 13

MERSİN'E KARLA KARIŞIK DOLU YAĞDI

MERSİN kent merkezine karla karışık dolu yağdı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Akdeniz kenti Mersin'de saat 15.30 sıralarında kara dönüştü. Yağmurun ardından karla karışık dolu yağmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Bir anda araçların üzerinde karı gören vatandaşlar bir süre de olsa kendi aralarında kar topu oynama imkanı buldu. Yağışın durmasının ardından beyaz örtü kısa sürede yok oldu.

Görüntü Dökümü

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- Dolu ve kar yağışının görüntüsü

- Cadde ve sokakta yürüyenler

- Araçlar üzerindeki karın görüntüsü

- Kar toplayanlar

- Kar topu oynayanlar

Haber-Kamera: MERSİN, ()

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TRAKYA'DA OKULLAR YARIN TATİL

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edilen okullar valilikler tarafından yarın da tatil edildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi, özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 10.01. 2017 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 10.01.2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir" denildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haber: EDİRNE,KIRKLARELİ,()-

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Adıyaman'da 115 köy yolu ulaşıma kapandı



ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 45, Besni'nin 3, Çelikhan'ın 20, Gerger'in 10, Gölbaşı'nın 12, Kahta'nın 4, Sincik'in 15 ve Tut'un 6 köyü ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 38 iş makinesiyle 115 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Haber: Mahir ALAN/ADIYAMAN () -

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ÇEŞME' DE KAR SEVİNCİ

TRAFİK AKSADI

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçeleri kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı trafiği de aksattı. İzmir- Çeşme Otoyolunda tek şeritten trafik akışı sağlanabildi. Karla mücadele eden Karayolları ekipleri, kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermeyip Zeytineli yoluna yönlendirdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının devam ettiğini takviye ekipler gönderdiklerini ifade etti.

Haber: ÇEŞME, ()

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KAZADA KOPAN KOLU BULMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR (EK)

YAŞAMINI YİTİRDİ

Şanlıurfa'da, park halindeki TIR'a çarpan belediyeye ait çöp kamyonunda sıkışan ve kopan kolu da ekiplerin aramasıyla bulunan temizlik işçisi Süleyman Çiftçi, hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Gaziantep'e sevk edildi. Ambulansla Gaziantep'e sevk edilen Çiftçi, yolda fenalaşınca Nizip Devlet Hastanesi'ne getirildi. Çiftçi, burada doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Haber: Metin İLİKSOY-NİZİP, ()

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Boydak'ların da bulunduğu FETÖ'den tutuklu 67 sanık ikinci kez hakim karşısında(EK)

MALIMA MÜLKÜME EL KOYDULAR

67 sanıklı FETÖ davasının öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanıklarda Metin Gök, tutuksuz sanıklar Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Mustafa Özdemir, Mahmut Göncü, Hamza Çim ve Ömer Geneci kendilerine yöneltilen suçlamalar konusunda savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan öğretmen Mahmut Gök savunmasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Yaşanan soruşturma nedeniyle malıma mülküme el konuldu. Devletin bir tek kuruşunu boşuna harcamadım. Sadece sıralı amirlerimden emir aldım. Bunların hepsi için vatan sağ olsun diyorum. Mesleki yaşamımda hiçbir disiplin cezası almamışken şimdi terör örgütü üyesi olma suçundan cezaevindeyim. ByLock kullanıcısı olduğum söyleniyor. Ancak, ben bu programı ne kullandım ne de cep telefonuma indirdimö dedi.

İDAMIN GELMESİNİ İSTİYORUM

Tutuksuz yargılanan röntgen teknisyeni Mustafa Özdemir ise savunmasında, "Yargılandığım her şeyin hayal gücüne dayalı bilgilerle olduğunu düşünüyorum. Hiç kimsenin adamı olmadım. Bir yere gelebilmek için birilerinin adamı olmak gerekiyor. Hakkımda ifade veren Seyit isimli gizli tanığı tanıyorum. Kendisi olmasa bile birinci derece yakınları FETÖ'den dolayı tutukludur. Ben, vatandaş olarak idamın gelmesini istiyorum. Vatan haini olarak yaşamaktansa beni idam edinö diye konuştu. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Birol Çelebi, Bünyamin Aksoy, Mahmut Göncü, Hamza Çim ve Ömer Geneci de kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını, mallarına konulan tedbirlerin kaldırılması ve beraatlerini talep ettiler. Mahkeme duruşmanın yarın devam etmesini kararlaştırarak davayı sonlandırdı.

Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ/

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KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SALDIRI PLANI YAPANLAR ADLİYEDE (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet yetkilileri adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'sinin Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildiğini bildirdi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen S.K. serbest kalırken, R.Ö. ise tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırı için keşif yapan bölücü terör örgütü üyesi 4 kişi ise mahkemeye sevk edildi.

Haber: Selda Hatun TAN-KOCAELİ/

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TOKAT'TA 351 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI (EK)

OKULLAR YARIN DA TATİL

Tokat'ta olumsuz hava koşullarından dolayı okullar yarın da tatil edildi. İl genelinde belirli aralıkla devam eden kar yağışı sonrası Tokat Valiliği tarafından il genelinde okulların yarın tatil edilmesine karar verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli

personel de izinli sayılacak.

Haber: Mustafa TURAPOĞLU-TOKAT/

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BANDIRMA VE GÖNEN'DE DE OKULLAR YARIN TATİL



BALIKESİR'in Bandırma ve Gönen İlçelerinde, 10 Ocak Salı günü anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler tatil edildi.

Marmara bölgesinde etkili olan kar ve tipi Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde, anaokulu, ilk, orta ve liselerde okulların bir gün tatil olmasına neden oldu. Bu iki ilçede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Haber: Erdem ÖZCAN/ BANDIRMA(Balıkesir),()-

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YALOVA'DA OKULLAR YARIN TATİL



YALOVA Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın okulların bir gün tatil edildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaklardırö denildi.

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, ()-