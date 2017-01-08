DHA YURT BÜLTENİ - 13

BAŞKAN TOK: BİZ YOLLARI AÇIYORUZ, SİZ KARIN KEYFİNİ ÇIKARIN

SAMSUN'un İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, kar yağışının çile olmaktan çıkarmak için ekipleri seferber ettiklerini söyleyerek "Biz yolları açarız, halkımız kar yağışı ile oluşan beyaz güzelliğin keyfini çıkarsın" dedi.

İlkadım Belediyesi ekiplerinin yoğun ve etkisini sürdüren kar yağışı sonrasında seferber olduğu belirtildi. Ekiplerin greyder, kepçe, yükleyici, kar küreme aracı, cays ve tuzlama araçları ile ilçe genelinde karla kaplanan yolları açma ve kar küreme çalışması yaptığı belirtildi. Karın korkulacak ve eziyet olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Samsun kent merkezinin karla kaplanmasının Allah'ın lütfu ve ihsanıdır. Vatandaşlarımızın karın keyfini çıkarsın. Biz ekiplerimizle ilçemizde kapanan yolları açıyoruz" diye konuştu.

İlçenin dört bir tarafında karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Erdoğan Tok, "Belediye olarak hiç bir vatandaşımızın kar nedeniyle mağdur olmaması için büyük gayret gösteriyoruz. Kar yağışı tüm şehri etkisi altına almasına rağmen özellikle yüksek kesimlerde evlerine ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlarımızın, yol açma ve tuzlama çalışmalarımızla evlerine güven içerisinde ulaşmalarını sağlıyoruz. Yol açma çalışmalarımızı yağıştan daha çok etkilenen yüksek mahallelerimizden başlatarak İlçemizin tüm mahallelerinde ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için karla mücadele etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Haber: SAMSUN, () -

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20 YIL SONRA GELEN KAR 400 BİN ZEYTİN AĞACINA ZARAR VERDİ

MERSİN'in Mut İlçesi'ne 20 yıl aradan sonra ilk kez düşen kar, 400 bin zeytin ağacına zarar verdi.

Kara alışık olmayan ilçede etkisini sürdüren yağış, yoğun kar birikintileri oluşturdu. Özellikle zeytin ağaçlarının dalları, karın ağırlığını kaldıramayınca kırıldı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Ablaş, 16 bin metrekarede yaklaşık 400 bin adet zeytin ağacının zarar gördüğünü açıkladı. Dikili 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ilçede yaşanan durum, çiftçileri kara kara düşündürürken, 4 gün süren yoğun kar yağışı sonunda bahçelerine giden çiftçiler kötü bir manzara ile karşılaştı. Karların biriktiği dalların kırıldığını gören üreticiler, 20 yıl sonra gelen kar sevincini yaşayamadı. İlçe genelinde aynı sorunla karşılaşan üreticilerin talepleri üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri kardan zarar gören bahçelerin tespitine başladı. Yaşanan zarar nedeniyle önümüzdeki 2 yılın hasadında düşüklük yaşanacağı öngörülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kardan yere eğilen ve dalları kırılan zeytin ağaçlarından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), ()

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2 AİLE ARASINDAKİ HUSUMET BARIŞ YEMEĞİ İLE SON BULDU

MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde 12 yıl önce bir kişinin ölümü ile 2 aile arasıda başlayan husumet, Mardin Mütfütülüğü Barış komisyonu'nun girişimiyle düzenlenen barış yemeğiyle sona erdirildi.

Mardin'de 12 yıl önce Paşavat aşiretine mensup Sıraç Ayanoğlu ve Aziz Ayanoğlu'nun aileleri arasında 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaydan sonra başlayan husumet, Yenişehir Mahallesi'nde Yücesoy Taziye Evi'nde düzenlenen ve barış yemeği ile sonuçlandırıldı. Barış yemeğine, Artuklu Belediyesi'ne kayyum atanan Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AK Parti Mardin İl Başkanı Ali Dündar, İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, Ayanoğlu ailelerinin fertleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Barış yemeğinde konuşan Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, barışa atılan bu adımı çok önemsediklerini söyledi. Ailelerin bütün dünyaya sıkıntılı bir süreçte dahi birlik içinde olabildiklerini gösterdiklerini ifade eden Öztürk, "İçinden geçtiğimiz süreçte, dış güçlerin ülkemizi ve milletimizi kavgaya, endişeye ve şiddete çekmeye çalıştıkları bugünlerde çok anlamlı ve güzel bir mesaj verildi. Zor zamanımızda bir araya gelinmeyecek denilen meselelerde dahi, bir araya geleceğimizi beraber olacağımızı bir ve diri olacağımızı gösterdik. Bu bütün Türkiye'ye ve dünyaya verilen mesajı çok kıymetli görüyoruz. Ayanoğlu ailesinin yaptığı bu barış, ailelerin birliğine ve beraberliğine vesile olur" diye konuştu.

Mardin Müftü Vekili İsmail Ünal ise, bir daha böyle olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozmasın"diye konuştu. Kızıltepe İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı'nın okuduğu duanın ardından davetlilere yemek verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Barış yemeğine katılanlar

-Konuşmalar

-Duaların okunması

-Ailelerin barışması

-Verilen yemek

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () -

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15 YAŞINDAKİ GENÇ FALEZLERDEN DENİZE DÜŞTÜ

ANTALYA'da arkadaşlarıyla Konyaaltı Caddesi üzerindeki falezlere gelen 15 yaşındaki Ejder Dede, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Hastanede tedaviye alınan gencin hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park'ta meydana geldi. Bir klima tamircisinde çalışan Ejder Dede, arkadaşlarıyla parka geldi. Falezlerde kayalıkların ucunda arkadaşıyla konuşurken dengesini kaybeden Ejder Dede, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü. Yüzme bilmeyen gencin denize düştüğünü görenler 112, polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen Deniz Polisi'ne bağlı balık adamlar, deniz dibindeki genci su yüzüne çıkartarak bota aldı. Kalbi duran gence deniz polisi bot içerisinde kalp masajı yaptı. Yat Limanı'na çıkarılan Ejder Dede, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta da bir süre kalp masajı yapılan gencin duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Dede'nin hayati tehlikesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık görevlilerinin falezlere koşması

- Polis bottaki gence kalp masajı yapması

- Botun gidişi

- Falezler detay

- Ambulansın görüntüsü

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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KOMADAN ÇIKTI, KENDİSİNE UUŞTURUCU SATANLARI YAKALATTI

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kullandığı uyuşturucu madde sonrasında fenalaşıp, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir kişinin ifadesinden yola çıkan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bodrum'da kullandığı uyuşturucu madde bonzai nedeniyle fenalaşarak Bodrum Devlet Hastane kaldırılan Ş.Y. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakımda kalan Ş.Y. iyileştikten sonra, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gözaltına alınıp, ifadesine başvuruldu. Ş.Y.'nin ifadesinden yola çıkan polis önce uyuşturucu maddeyi satın aldığı Y.B.Y'ye ulaşıp, gözaltına aldı. Y.B.Y.'nin ifadesiyle birlikte soruşturmayı daha da derinmleştiren polis, C.A. ve ilçeye bonzai getirdiği tespit edilen M.Ö.'yü de sokakta yakalayıp gözaltına aldı. M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada bir bölümü paketlenmiş, satışa hazır halde bir miktar bonzai ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından kullanıcı olan Ş.Y. savcının talimatıyla serbet bırakalırken Y.B.Y., C.A. ve M.Ö. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye getirilişi

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), )

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ULUDAĞ’DA KAR KALINLIĞI 2 METRE 60 SANTİM OLDU (2)

KAYAN TIR’LAR TRAKTÖRLE ÇEKILEREK YOL AÇILDI

Bursa’nın İnegöl-Yenişehir Karayolu, buzlanma yüzünden kayan TIR’lar nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Boğazköy Mahallesi yakınlarındaki kaza sonucu uzun kuyruklar oluştu. Kayan TIR´ların kurtarılması için Boğazköy Mahallesi’nden traktörü olan çiftçilerden yardım istendi. Gelen bir traktör TIR´ları kurtarmayı başaramayınca ikinci traktör devreye girdi. Traktörler birbirine bağlanıp TIR´lar tek tek kurtarıldı. TIR’ların çekilmesi sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ / BURSA (İnegöl), ()

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DEMİRKAZIK’TA SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANDILAR

NİĞDE Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çamardı İlçesi'nde bulunan Demirkazık Dağı eteklerinde 5 kilometrelik, 'Şehitleri Anma Yürüyüşü' düzenlendi.

Yürüyüşe, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Seyfullah Öselmiş, Niğde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Turhan, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atkı, bere ve eldivenlerin dağıtıldığı programda ilk olarak Demirkazık dağ evinde tören düzenlendi. Dağ evinden başlayan yürüyüş, Demirkazık dağı eteklerinde 5 kilometre sürdü. Programın sonunda katılımcılara helva ile ekmek dağıtıldı. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi. Peynircioğlu, "Sarıkamış'ta Allahu Ekber Dağı'nda hayatlarını kaybeden çoğu da soğuktan hayatlarını kaybeden atalarımızı anmak için buradayız. Bildiğiniz gibi Allahu Ekber Dağı'nda Ruslara karşı savaşan Osmanlı askerleri, Osmanlı coğrafyasının dört bir yanından yani Suriye'den, Iraktan, Filistin'den ve Anadolu'nun dört bir yanından yani üç kıtadan toplanarak Allahu Ekber Dağı'na gelmişler. Vatan için, bayrak için hayatlarını seve seve feda etmişlerdir. Biz bugün onlara olan minneti huzuru göstermek adına burada bir araya geldik" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yürüyüşten genel ve detay görüntü

- Bayrak taşıyan çocuklardan görüntü

- Yürüyüşe katılan OFFROAD araçlarından görüntü

- Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nun açıklaması

- Bayrak taşıyan vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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ADIYAMAN'DAN HALEP'E 26 TIR İNSANİ YARDIM

ADIYAMAN'da belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan 'Halep'e yol aç' kampanyası kapsamında toplanan 26 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi Suriye'ye gönderildi.

TIR'ların gönderilmesi için otogarda düzenlenen törene; Vali Abdullah Erin, Ak Parti milletvekilleri Adnan Boynukara ve Halil Fırat, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Vali Erin, şunları söyledi:

"Suriye ve oradaki kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı o vahşet ve zulüm ilk değildi. Hafızalarımızı biraz tazeleyip geri gittiğimizde aslında büyük bir planla karşı karşıya kaldığımızı Afganis'tandan, Arakan'dan, Yemen'den, Pakistan'dan, Cin'den, Uygurlar'dan her taraftan Müslümanların yaşadığı her toprak parçasında bu ve buna benzer uzak olduğu için çok hissedemediğimiz ama bize yaklaştıkça acısını içimizde gönlümüzde derinden hissettiğimiz Müslüman kardeşlerimizin karşı karşıya bırakılmak istenmesi büyük bir zulümle büyük bir vahşetle karşı karşıyayız" dedi.

Adıyaman'da yardıma katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür eden milletvekili Adnan Boynukara ise "Türkiye küresel vicdana döndü. Vicdanı unutmuş insanlığa yeniden vicdanlığı yardımı hatırlatıyor. Onun için ne kadar övünsek azdır. Bu hasletimizi bu duygumuzu geliştirerek sürdürmemiz lazım. Adıyaman'da bu vicdanın bir parçası olmuştur. Bugün burada arkadaşlar yardımın nasıl toplandığını insanların kendi yoklukları içinde bu kampanyaya nasıl destek verdiklerini izah ettiler. Onların hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Birileri bu coğrafyaya silah getiriyor, siz temiz yürekli insanlar yardım götürüyorsunuz. Birileri buraya milislerini gönderiyor, siz onlara yiyecek gönderiyorsunuz. Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise İslam coğrafyasında süren karışıklıkların sona ermesi temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından Müftü Yardımcısı Musa Çetin tarafından okunan duanın ardından yardım malzemelerini taşıyan 26 TIR yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman otogarı

- Belediye Başkanı Hüserv Kutlu'nun konuşması

- Vali Abdullah Erin'in konuşması

- Milletvekili Adnan Boynukara'nın konuşması

- Toplanan yardım TIR'ları

- Dua edilmesi

- TIR'ların yola çıkması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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