DHA YURT BÜLTENİ - 13

ŞEHİT YÜKSEL'İN EŞİ GÜLBAHAR YÜKSEL: ÇOCUKLARIMIZA ŞEHİT OLDUĞUNU SÖYLEYEMEDİM, NASIL SÖYLEYECEĞİM

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş 29 yaşındaki Faruk Yüksel'in cenazesi memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehit Yüksel için ikindi namazı sonrası Çekerek Meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Çekerek Kaymakamı Gükhan Dolaş, Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, şehidin yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenazenin tören alanına getirilmesiyle acılı anne Fendiye Çekerek, şehit oğlunun fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı. Şehidin annesinin eşinden yıllar önce boşandığı belirtildi.

Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durmaya çalışan şehidin eşi Gülbahar Yüksel, eşinin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak, "Beni bırakıp nereye gidiyorsun. Çocuklarımıza şehit olduğunu söyleyemedim. Nasıl söyleyeceğimö diye ağıtlar yakarak gözyaşı döktü.

Şehit babası Murat Yüksel ile kardeşleri Ayşe ve Osman Yüksel'de güçlükle ayakta durabildi.

Yozgat Müftüsü Salih Sezik'in cenaze namazını kıldırmasının ardından helallik alındı. Şehidin yakınları tabuta sarılarak ağladı. Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde Çekerek ilçe mezarlığına defnedildi.

Şehidin 5 yaşındaki oğlu Yiğit Murat ve 2 yaşında Eylül Nas cenaze törenine getirilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Şehidin halası(gözlüklü) ve annesi Fendiye Çekerek'in şehit fotoğrafını öpüp ağıtlar yakması

-Cenazenin getirilmesi

-Tabutun taşınması

-Şehit eşinin ağlaması

-Şehit babası Murat Yüksel(Bozdağ'ın yanında golf şapkalı)

-Cenaze namazı

-Helallik

-Şehit eşinin tabuta sarılıp ağlaması

-Tabutun askerler tarafından taşınması

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, ()

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KAHRAMANMARAŞ'TA FIRAT KALKANI ŞEHİT ATEŞİ



SURİYE'DE devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş 25 yaşındaki Osman Açıkgöz'ün, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Merkez Onikişubat İlçesi'nin Dönüklü Mahallesi'nde oturan baba Ali ile anne Selamet Açıkgöz acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve ailenin 5 çocuğundan biri olan Osman Açıkgöz'ün şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları Türk bayrağı asılan eve akın etti.

2 yıl öne TSK'ya giren ve Kayseri 1'inci Komanda Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken gittiği El Bab'da şehit olan Osman Açıkgöz'ün ağabeyinin de astsubay olarak Bingöl Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 47'nci şehidi olan Astsubay Osman Açıkgöz, yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () -

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GAZETECİ REFİK ERDURAN, EDİRNE'DE VEFAT ETTİ

GAZETECİ yazar 89 yaşındaki Refik Erduran, tedavi gördüğü Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazeteci yazar Refik Erduran, bir süre önce başka bir hastanede geçirdiği kalça kırığı ameliyatının ardından 3 gün önce durumu ağırlaşınca Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin ortopedi servisinde tedavisi yapılan ve başka rahatsızlıkları da bulunduğu belirtilen Erduran, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) yapılan açıklamada Erduran'ın üyeleri sürekli basın kartı sahibi gazeteci yazar Erduran'ın Edirne'de yaşamını yitirdiği belirtilerek, "Usta gazeteci ve yazar Refik Erduran kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine hizmet eden, birçok oyun ve roman yazan değerli üyemiz Refik Erduran'ı hiç unutmayacağız. Refik Erduran"ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Vefat eden Erduran'ın cenazesinin kar ve kötü hava koşulları nedeniyle pazartesi günü Edirne'den alınarak İstanbul'a götürülüp, burada toprağa verileceği öğrenildi.

REFİK ERDURAN'IN ÖZ GEÇİŞİ

Üsküdar'da 1928'de dünyaya gelen Erduran, Robert Kolejinden mezun oldu. Milliyet Gazetesi'nde Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine 1965'te başladığı köşe yazarlığını 1981'e kadar sürdüren Erduran, daha sonra Güneş ve Meydan gazetelerinde çalıştı. Erduran, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 'En Başarılı Köşe Yazarı' ödülünü aldı. Bir dönem Milliyet Batı Amerika Haber Bürosu Şefi olarak da görev yapan Erduran, kurduğu şirketle çeşitli dizileri yönetti, bazı programlarda sunuculuk yaptı. Refik Erduran, aralarında Yağmur Duası, Er Oyunu, Domuz, Neşe'nin Şarkıları'nın da olduğu çeşitli romanlar, sinema senaryosu ile tiyatro oyunları kaleme aldı. UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi'nin başkanlığını yürüten Erduran, 1989'da Dünya Kongresi'nde Uluslararası Yazarlar Komitesi Başkanlığı'na seçildi. Refik Erduran 4 çocuk babasıydı.

EDİRNE,()-

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GELİBOLU'DA İÇ LİMAN BUZ TUTTU



ÇANAKKALE ve çevresinde kar yağışı etkili olurken, Gelibolu'da iç limanın bir bölümü buz tuttu.

Gelibolu İskelesi'ne yaklaşık 150 metre mesafedeki Piri Reis Müzesi'nin olduğu tarihi kale arasında kalan, balıkçıların teknelerini bağladığı iç limanda denizin bir bölümü dondu. Aynı yerde bundan 7 yıl önce olan buzlanmada, iç limanın tamamı donmuştu.

FOTOĞRAFLAR

Haber: Doğan ZELOVA / GELİBOLU (Çanakkale), ()

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TRAKYA'DA KAR VE SOĞUK HAYATI FELÇ ETTİ (2)

SOKAK HAYVANLARINA YİYECEK BIRAKILDI

Edirne ve Tekirdağ'da dondurucu soğuk ve karlı havada sokakta kalan hayvanlar için belirlenen alanlara yiyecekler bırakılmaya başlandı. Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için kentin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere ve boş arazilere yiyecek bıraktı. Soğuk havada, özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet etti.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi de sokak hayvanları için acil müdahale ekibi oluşturdu. Ekipler, ilçenin çeşitli yerlerine konulan mama noktalarına yiyecek bırakıp, sık sık kontrol ediyor. Veteriner hekim ve uzman personellerden oluşan acil müdahale ekibi şehrin dört bir yanında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye ayrıca olası tedaviye ihtiyacı olan minik hayvanlar için çağrı merkezi oluşturdu.

Haber: EDİRNE,()-

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POLİS KOPAN ELEKTRİK TELİ BAŞINDA NÖBET TUTTU

ADANA'da kopan elektrik telinden vatandaşı uzak tutmaya çalışan polis, sokakta nöbet tuttu.

Merkez Yüreğir İlçesi'nde sokak direğindeki elektrik teli, belirlenemeyen bir nedenle kopup düştü. Bu nedenle elektrikleri kesilen vatandaşlar, dağıtım şirketine durumu bildirdi. Bazı kişiler de polisi arayarak kopan telle ilgili önlem alınmasını istedi. Bölgeye gelen gelen polis ekipleri, vatandaşları uzak tutmak için bir ucu direkte bağlı, diğeri yerdeki elektrik telinin etrafına taş ve boya tenekesi koyup dağıtım şirketi görevlileri gelene dek yaklaşık 1 saat nöbet tuttu. Sonrasında görevliler gelip, onarımı yapınca polisler ayrıldı. Bazı vatandaşlar, dağıtım şirketi görevlilerine geç geldikleri gerekçesiyle tepki gösterdi. Ekipteki bir teknisyen ise, "Biz de evimizde yatmıyoruz. Bize bildiriyorlar, geliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü (Özel)

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- Kopan elektirik teli

- Telin suyun içerisindeki görüntüsü

- Polislerin telin yayında durması

- Mahalle sakinlerinin konuşması

- Görevlilerin gelmesi

- Telin kontrol edilmesi

- Sokak içerisinden genel görüntüler

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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LİSE ÖĞRENCİSİ SOBADAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

NİĞDE’de lise öğrencisi 16 yaşındaki Nuriye Cantemur, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Hacıabdullah Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Nuriye Cantemur, sabah odasından çıkmayınca dedesi Ahmet Cantemur, genç kızın yattığı odaya gitti, ancak kapıyı açamadı. Bunun üzerine kapıyı açarak içeri giren kızın babası Fethi ve annesi Zuhal Cantemur, çocuklarını hareketsiz yerde yatarken buldu. Eve gelen sağlık görevlileri, genç kızın odasındaki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Lise öğrencisinin cenazesi, Niğde Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis soruşturma başlattı.

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,()-