DHA YURT BÜLTENİ-13

İZMİR ADLİYESİ ÖNÜNDE PATLAMA: 2 ŞEHİT, 6 YARALI



2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi önündeki polis kontrol noktası yanında bombalı araç patlatıldı. Patlamada ve çıkan çatışmada aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi yaralanırken, bir polis memuru ile bir zabıt katibi şehit oldu, 2 terörist ise polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Bugün saat 16.10'da, İslam Kerimov Caddesi'nden İzmir Adliyesi önüne bir araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarının park edildiği otoparka doğru ilerlemek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in izin vermemesi üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle bomba bulunan ve LPG'li olduğu belirtilen, geldikleri aracı patlattı. Aracın LPG tankının da havaya uçtuğu patlamanın sesi Bayraklı ve Bornova ilçeleri başta olmak üzere geniş bir alandan duyulurken, yaralananlar oldu, çevredeki araçlar hasar gördü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay sırasında kontrol noktasındaki polis memuru Fethi Sekin, mermisi bitene kadar çatıştığı teröristlerden birini öldürürken, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü. Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan, aralarında polislerin de bulunduğu 6 kişi ise Ege Üniversitesi Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinin 100 metre ilerisinde bulunan başka bir şüpheli araç da polis tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İZMİR VALİSİ AYYILDIZ: EYLEMİ YAPANLARIN PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İzmir Adliyesi önünde açıklama yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, çatışmada iki adet kalaşnikof tüfek, bir RPG-7 roketatar, 8 fişek, 8 el bombası ele geçirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve cefakar, vefakar, şehit olmayı göze alarak bunu atlatan emniyet güçlerinin sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Onlar da tedavi altındalar. İnşallah kısa zamanda ayağa kalkarlar. Allah razı olsun onlardan. Bu hadise içimizi yakmıştır. Doğru bilgiyi yeri geldiğinde sizlere aktaracağız. Terörün ve teröristlerin bu ülkeye verecekleri zararları en aza indirme anlamında bu sağduyulu davranışta bulunacağınızı düşünüyoruz. Bilgilendirme noktasında bize ulaşan her bilgiyi paylaşacağız. Bir araç daha tespit edildi o da kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bu teröristlere ait olduğu değerelendirilerek patlatıldı. Tehlike bertaraf edildi. Bu anlamdaki tüm camiamıza milletimize başsağlığı diliyorum. Eylemin yapılış biçimi, kişilerin kimlik tespitlerine bakıldığında eylemi yapanların PKK olacağı şu ana kadar değerlendiriliyor. Biz daha önce başsavcı, emniyet müdürü güvenlik değerlendirmelerinde bulunduk. Her türlü tedbir alınıyor, şüpheli davranacak, içeri girecekler noktasında da tedbir alındı. Burada yoldan mı geçiyorlar içeri mi girecekler net bilgi yok. Böyle bir olayın olması noktasında bir polis memuru ve mübaşir (zabıt katibi) kardeşimiz şehit oldu. Teröristler kaçıyor, çatışma çıkıyor, aracı patlatıyorlar. Polis olan şehidimiz çatışmada karşılık veriyor, bu sırada oluyor. Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Başka bir yerde eylem olabilme ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ölü ele geçirildi. Şu anda 6-7 yaralımız var" dedi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru da 1 başsavcı vekili ve 3 savcının olayı soruşturduğunu söyledi. Teröristlerin adliyenin içine girip daha büyük bir katliam planladıklarını düşündüklerini değerlendirdiklerini belirtti.

ADLİYEDE HAREKETLİLİK

İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısı sonrası olay yerine gelen Vali Erol Ayyıldız'ın yaptığı açıklamadan kısa süre sonra, adliye binası içinde çatışma çıktığı yönündeki bilgi polisi alarma geçirdi. Adliye binasına A kapısından çok sayıda polis girdi. Kapı önünde bulunan adliye çalışanları büyük korku içinde dışarıya çıktı. Görgü tanıkları, bina içinde çatışma olmadığını ve şüpheli bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Yapılan aramada henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ŞEHİT KAHRAMAN POLİS 3 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ KAZADA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

İzmir Bayraklı Adliye binasına bombalı araçla saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin in 2014 yılı Mayıs ayında geçirdiği kazada ölümden döndüğü bildirildi



O dönem İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, geri manevra yapan bir otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp bel ve sırtından yaralanmış, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti

İZMİR' DE ÇATIŞMA ANLARI VATANDAŞ KAMERASINDA



Bayraklı Adliyesine bombalı araçla saldırının ardından kaçmaya çalışan teröristlerle polis arasında uzun süren çatışma yaşandı. 2 teröristin öldürüldüğü çatışma anlarını bölgedeki vatandaşlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.



2)KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE TERÖRE TESLİM EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 15 yılda terör batağı içine sokulduğunu belirterek, "Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı. Şimdi IŞİD terörü çıktı, şimdi El Nusra terörü çıktı. Kim Türkiye'yi bu terör bataklığının içine soktu? Bunu her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Geçen grup toplantında dedim ki, Türkiye teröre teslim edildi. Bana cevap veriyorlar, ne demek Türkiye teslim edildi diye. Nasıl bunu söylersiniz diye. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun, Saray'daki Sultan kendisini kral addeden de duysun. Türkiye 15 yılda teröre teslim edildi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 450 milyon lira tutarındaki yatırımlarının toplu açılış ve bazı tesislerinin temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, sevgi gösterileriyle girdiği salonda konuşmasına başlarken, 'Türkiye laiktir, laik kalacak', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı. Sloganlar üzerine Kılıçdaroğlu, "Elbetteki Türkiye'ye laiktir laik kalacak. Elbete ki, Türkiye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi özgürlük ve bağımsızlık karekterimdir diyecek. Biz sözlerin sonuna kadar arkasında olacağız. Çünkü biz Mustafa Kemal'ın partisiyiz" dedi.

"TÜRKİYE 15 YILDA TERÖRE TESLİM EDİLDİ"

Türkiye'nin 15 yılda terör batağı içinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Her vatandaşıma soruyorum, her vatandaşıma. Kime oy verirse versin bu ülkede yaşıyorsa, eline vicdanına koyacak. Ve su sorunun cevabını arayacak. 15 yılda ne oldu da Türkiye bir terör batağına saplandı. Ne oldu? Ve 15 yıldır bu ükeyi kim yönetiyor? Hangi siyasi parti yönetiyor? Ceplerini doldurdular, Türkiye'yi terör batağına sapladılar. Bunu hesabını sormak zorundayız. Bunun hesabını soramadığımız takdirde, Türkiye'yi aydınlığa ulaştıramayız. Ne olduğunu biliyoruz, ne yaptıklarını da biliyoruz.

KİM TÜRKİYE'Yİ TERÖR BATAKLIĞINA SOKTU?

Eskiden bir PKK terörü vardı, şimdi FETÖ terörü çıktı. Şimdi IŞİD terörü çıktı, şimdi El Nusra terörü çıktı. Kim Türkiye'yi bu terör bataklığının içine soktu? Bunu her vatandaşımın kendi vicdanına sorması lazım. Geçen grup toplantında dedim ki, Türkiye teröre teslim edildi. Bana cevap veriyorlar, ne demek Türkiye teslim edildi diye. Nasıl bunu söylersiniz diye. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun, Saray'daki Sultan kendisini kral addeden de duysun. Türkiye 15 yılda teröre teslim edildi.

Soruyorum FETÖ ile menzil arkadaşlığı yapanlar kimlerdi? Devletin en üst makamlarına yerleştirenler kimlerdi? MİT'e, polise, Maliye Bakanlığı'na, Yargıtay'a, Adalet Bakanlığı'na, devletin her kademesine, üniversitelere terör örgütü mensuplarını yerleştirenler kimlerdi? Türkiye'yi teröre teslim edenler kimlerdi? Türkiye'de paralel bir devletin kurulmasını savunanlar, yapanlar, altyapısını oluşturanlar kimlerdi? Bunun hesabını sormayacak mıyız? Size sözüm söz, bunların hesabını soracağım.

BİZ BUNLARI UNUTMADIK

PKK terör örgütüne, onun mensuplarına övgüler düzenler kimlerdi? Bilmiyor muyuz, PKK terör örgütü mahkemeler kurarken sessiz duranlar, vergi mahkemeleri kurarken, askeri alma daireleri kurarken, sessiz duranlar, 294 kez güvenlik güçleri terör örgütüne müdahale etmek isterken, 282 kez müdahale etmeyin diyenler kimlerdi? Türkiye'ye teröre teslim edenler bunlar. IŞİD terör örgütünü, El Nusra terör örgütüne, silah desteği yapanlar kimlerdi. Habur'a terör örgütünün ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimlerini, savcılarını götürenler kimlerdi? Biz bunları unuttuk mu sanıyorlar. Unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Türkiye'de son bir yılda terörden binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz var içimiz yanıyor. Sorumlusu kim? Kim sorumlusu? Hz. Ömer der ki, Dicle kenarında bir koyun kaybolsa onun sorumlusu benim der. Biz Dicle'nin kenarında koyunu bıraktık. Şehirlerin göbeğinde, Ankara'da, İstanbul'da, şehirlerin göbeğinde onlarca, yüzlerce insanımız hayatını kaybediyor. Bir tek sorumlu bulamıyoruz. Özellikle CHP'ye oy vermeyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Elini vicdanına koy, sana tarihten, sana inançtan, sana kimlikten, sana dürüstlükten, ahlaktan sesleniyorum. Hz. Ömer diyor ki Dicle'nin kenarında bir koyun kaybolsa sorumlusu benim. Onlarca insan hayatını kaybediyor, sen vicdanına bunun sorumlusu kim, sormak zorundasın" dedi.

"SAKIN GİTMEYİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda bazı askerlerin yakıldığını iddiası olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Görüntüler var. İlk bana söylediklerinde hükümetten net açıklaması istiyorum dedim. Bunlar doğru mu? Araştırıyoruz dediler. Aradan tam 15 gün geçti 15 gün. Cevap var mı? Yok. Hükümet nerede? Hükümet yok. O zaman devletin yetkililerine sesleniyorum. Bu görüntüler doğru mu değil mi? Çıkın millete açıklama yapın. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit sayımız 50'ye yaklaştı. Efendim El Bab'dan sonra bilmem nereler gideceğiz. Sakın gitmeyin. Sakın, askerlerimizi oraya göndermeyin. Söyledim, yine söylüyorum. Ankara'da bu Türkiye'ye yöneten beylere sesleniyorum. Eğer sen şehitlik yüce bir mertebedir diyorsan. Kayseri'ye gidip, polislere inşallah siz de şehit olursunuz, o mertebeye erişirsiniz diye telkinde bulunuyorsan, önce sen çocuklarını oraya göndereceksin. Kendi çocuklarını göndermiyorsun, Anadolu'nun gariban çocuklarını gönderiyorsun. Sonra da kalkıp şehitlere kelle deme cüretinde bulunuyorsun. Biz bunları unutmadık ve unutturmayacağız" dedi.

LİNÇ EDİLEN ASKERLERİN FAİLLERİ YAKALANSIN

15 Temmuz mağdurlarından da söz etmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herkesin hakkı hukuku vardır. Herkes hukuk içinde yargılanmak zorundadır. 15 Temmuz gecesi linç edilen askerlerimizin hesabını sormak zorundayız. 15 Temmuz gecesi o askerin ne günahı var. Kim o askerleri linç eden? O askerlerin anaları, babaları yok mu? İlk kez burada söylüyorum. 15 Temmuz'dan sonra saraya gittim bunu söyledim. Linç edilen askerlerin faillerinin de yakalanması ve yargılanması lazım dedim. Hepsi evet dedi. Ne oldu? Evet diyeceksin gereğini yapmayacaksın. Evet diyeceksin arkanı döneceksin" dedi.





"TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İHANETTİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği konusuna da değinerek,"Bu darbe girişiminden yararlanarak 20 Temmuz'da olağanüstü hal ilan ettiler. Şimdi olağanüstünden yararlanarak Türkiye Cumhuriyeti anayasasını değiştirmek istiyorlar. Rejimi değiştirmek istiyorlar, cumhuriyetten dikta rejimine geçmek istiyorlar. Çok partili hayatı sınırlamak istiyorlar, bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi bir kişinin eline vermek istiyorlar. Ve diyorlar ki, ey CHP sen neden bu çalışmaya katılmadın. Sen buna neden destek vermedin? Açık ve net söylüyorum. Bu proje, bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği büyük Kurtuluş Savaşı ruhuna ihanettir. Bu anayasa değişikliği, 140 yıllık parlamento geleneğimize ihanettir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ihanet içinde olmayan tek partidir. Siz rejim değişikliği yapıyorsunuz dediğim zaman itiraz ettiler. Sonra itiraf ettiler, evet biz bir rejim değişikliği yapıyoruz, vesayetten kurtarıyoruz. Bir vesayetten kurtarıyorsun, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ağır bir vesayetin içine sokuyorsun. Hepimiz bunun farkında olmalıyız, hepimiz gereğini yapmalıyız" dedi.

"PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN İZLEYİN"

Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan Pazartesi gününden itibaren parlamento ve televizyonların izlemelerini isteyerek, "Pazartesi gününden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi korumak için, demokrasiyi korumak, insan haklarını, kadın, erkek eşitliğini sağlamak için, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini savunmak için verdiğimiz mücadeleye tanık olacaksınız. O mücadeleyi yapacağız.Sizin için, ülkemiz için, hayatımız için, çocuklarımız için. Ve bu ülkeyi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için yapacağız. Diyorlar ki, propaganda yapıyorlar. Başkanlık gelirse her şey düzelir. İki yıl fiili başkanlık var. İki yılda ne düzeldi? Terör mü azaldı? Hayır. Türk lirası değer mi kazandı? Hayır. Ekonomi güllük gülüstanlık mı? Hayır. İşsizlik mi azaldı? Hayır. Şunu unutmayın her darbe sonrası, darbeciler hukuk değişikliği yaparak yani anayasayı değiştirerek kendi geleceklerini güvence altına alırlar" dedi.

"TARİHİMİZE ASLA İHANET ETMEYECEĞİZ"





Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin tek kişiye verdiği yetkileri anlatarak, bu duruma tepki gösterdi ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kişinin iki dudağı arasında mı kuruldu. Bu devlet kurulurken şehitler, gaziler yok muydu? Analar, babalar yok muydu? Hep beraber Türkiye cumhuriyeti kuruldu. Şimdi bir kişi kalkacak, rejimi değiştirecek. El kaldırıp indirmeyle rejim değişmez. Bizim sınırlarımız el kaldırıp indirmeyle olmadı. Ulusal, milli sınırlarımız acıyla, kanla, gözyaşıyla, şehitlerle kuruldu.Dolayısıyla biz kendi tarihimizi biliyoruz, tarihimize asla ihanet etmeyeceğiz. Tarihe ihanet edenlerin karşısına da dimdik aslanlar gibi dikileceğiz. Bu anayasa değişikliği sorunu tek başına CHP'nin sorunu değil, hepimizin sorunu. O nedenle hep beraber mücadele edeceğiz" dedi.

KADINLARA SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, salonda kadınlarında bulunduğunu belirterek, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatarak, "Bir şeyi sakın unutmayın 1934 yılında Yunanistan'dan, İsviçre'den, Japonya'dan çok daha önce size seçme ve seçilme hakkı verdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları verdi. Çocuklarınız nasıl sevdiğini biliyorum. Çocuk sevgisinin vatana yansıdığını biliyoruz. Çocuklarınız bunun için okula gidiyorsa, çocuklarınız huzur içinde akşam eve geliyorsa, karnını doyurabiliyorsa, huzur içinde sokağa çıkıp oynayabiliyorsa, anneler, babalar çocuklarını nasıl olsa bir şey olmaz, Türkiye güvenli bir ülkedir, her istediği yere çocuğum rahatlıkla gidebilir diyebiliyorsanız, demek istiyorsanız bu karanlık tabloyu beraber değiştirmek zorundayız. Sizin gücünüze inanıyorum, hep birlikte ülkemize sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız, çocuklarımıza sahip çıkacağız, demokrasimize sahip çıkacağız, parlamentomuza sahip çıkacağız. Bakın bu meclis, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli kurtuluş savaşını yöneten meclistir. O nedenle Gazi Meclis'tir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı yönetin bir meclis, kendi yetkilerini başka bir başka otoriteye vermez, vermemelidir. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa, onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar. Nokta. Bu meclis Atatürk'e bile Başkomutanlık yetkisini belli sürelerle vermiştir. Yine mücadelemizi Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda yapacağız. Televizyonları Pazartesi'den itibaren izleyin. Televizyonlar ne kadar veriyorsa izleyin, mücadelemizi göreceksiniz. Demokrasiyi korumak için, demokratik parlamenter sistemi korumak için, güçler ayrılığı ilkesini korumak için, bağımsız yargıyı, özgür medyayı, özgür üniversiteleri korumak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bir beden ödenecekse o bedeli önce parlamentoda Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ödeyecektir. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ





Geceyi kentte geçiren Kılıçdaroğlu, için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Konakladığı otele girenler, üzerleri ve çantaları tek tek aramadan geçirildi. Öğle saatlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun geçiş güzergahlarına polisler konuşlandırılırken, binaların çatılarına keskin nişancıların yerleştiği görüldü. Kılıçdaroğlu'nu özel harekat polisleri de ziyaretleri sırasında yakın korumaya aldı.

3)BAKAN ÖZHASEKİ CİZRE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanı Rıfat Hizarcıklıoğlu ile birlikte Şırnak'in Cizre İlçesi'nde incelemelerde bulundu. TOKİ'nin yapımına başladığı konutlarda incelemelerde bulunan Bakan Haseki, konutları bu yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Cizre İlçesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör mağduru aileler için yapılan konutları ve Dicle Nehri kıyısındaki park çalışmalarını inceleyerek, görevlilerden bilgi aldı.

Cizre Ticaret Odası'nda gazetecilere konuşan Bakan Özhaseki, ziyaretlerine Diyarbakır merkez Sur İlçesi'nden başladıklarını, Cizre ile devam ettiklerini ve buradan da Silopi’ye geçeceklerini belirterek, "Bir taraftan yeni temeller atıyoruz, bir taraftan da bundan 3.5 ay önce sayın Başbakanımız'ın da katılmış olduğu temel atma töreninde temeli atılan konutlardaki çalışmaların ne duruma geldiğini görmeye çalışıyoruz. Bugün Cizremiz'de bundan 3.5 ay önce büyük bir park alanına ve Dicle Nehri ıslah çalışmalarına başlamıştık ve yeni konutları yapacağımızı söylemiştik. O gün verdiğimiz söz ne ise bugün o sözün geçerli olduğunu herkes görmüş oldu" dedi.

Cizre’de 967 konutun ihalesinin yapıldığını ve inşaatlarına başlandığını ifade eden Özhaseki, "Birçoğunun kaba inşaatları bitmiş. Temmuz ayı içerisinde de bu 967 evimiz bitecek. Arkasından Cizre için düşündüğümüz 750 konut, ayrıca bizim istimlak ettiğimiz ve üzerinde çalıştığımız bin 500 konutun daha ihaleleri yapılıyor. İnşaatları da en geç bir aya kadar başlar diye düşünüyorum. Bu evlerin teslim tarihi de bu senenin bitimine kadar demiştik. 2018 gelmeden bütün konutları teslim alacağız, vatandaşlarımıza bütün konutları teslim edeceğiz. Su ve kanalizasyon hizmetleri önümüzdeki ay başlıyor. Aynı zamanda Cizre için 10 bin kişilik stadyum sözümüz vardı. Planlamaları bitmiş olup Spor Bakanlığına teslim ettik ve önümüzdeki günlerde de bunun ihalesi yapılacak. Cizre’nin bir merkez, buranın bir kadim şehir olduğunu kabul ederek bütün planlamaları yapıyoruz. İnşallah söz verdiğimiz her bir proje zamanında, gecikmeden bitirilmiş olacak. Burada evi yıkılmış her vatandaşa gerek Şırnak merkezde, gerek Silopi’de, İdil’de gerekse Cizre’de vatandaşlarımıza evlerini bire bir teslim edeceğiz ve ben şimdiden yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

4)PKK’NIN KIŞ ÜSTLENMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN KARADENİZ YAYLALARINDA BÜYÜK OPERASYON

ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılımı’ diye Karadeniz’de boy göstermeye çalıştığını belirterek, Ordu kırsalında ve yaylalarda kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin güvenlik güçlerinin operasyonlar düzenlediğini söyledi. Vali Balkanlıoğlu, "Geçen yıl bölgemizde aralarında sözde bölge sorumlularının da olduğu 9 PKK’lı terörist etsizi hale getirildi. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ödül verilecek. Kış mevsiminde de güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor" dedi.Ordu’nun Mesudiye İlçesi’ne bağlı Topçam Mahallesi kırsalında 31 Temmuz 2016'da bir grup PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine kurduğu pusu sonucu 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Eylem yaparak bölgede kaçmaya çalışan teröristlere yönelik güvenlik güçleri tarafından Ordu-Giresun-Tokat ve Sivas sınır bölgesinde operasyon başlatıldı. 20 Ağustos 2016’da Gölköy kırsalındaki operasyonda 'Delil' kod adlı terörist Çağdaş Hasdemir etkisiz hale getirildi. 30 Eylül 2016’daki operasyonda ise aralarında sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan 'Çektar' kod adlı 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan Ali Fırat Yaşar’ın da bulunduğu 6 PKK’lı terörist Mesudiye- Koyulhisar sınır bölgesinde etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin üzerinde çıkan 8 kişinin olduğu fotoğrafta yer alan teröristlerden 'Ciwan Amed Brusk' kod adlı Selman Tiryaki, 18 Ekim 2016 tarihinde Erzincan kırsalından Tunceli’ye geçiş yapmak isterken etkisiz hale getirildi. 300 bin TL ödüllü 'gri' listeyle aranan 'Şiyar Mardin' kod adlı Hamdullah Zengin ise yaralı ele geçirildi. Bu iki teröristle birlikte geçen yıl, PKK’nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu’nda yer alan biri yaralı, 8'i ölü ele geçen 9 teröristen 5’inin 300 bin TL ödüllü 'gri' liste ile arandığı belirlendi.

İHBAR EDENLERE ÖDÜL VERİLECEK

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu kırsalında geçen yıl güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen 9 PKK’lı terörist arasında, sözde bölge sorumlularının da yer aldığını, bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşlara ödül verilmesi için ödül yönetmeliğinin işlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Eli kanlı, cani PKK terör örgütün sözde lideri olanlarla ilgili devletimiz bir ödül yönetmeliği hazırladı. Bunlardan tespit edilenler ve önceden ilan edilenler var. Bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve yakalanmasında birinci derecede ihbarı olan vatandaşlara ödül veriliyor. Ordu’da öldürülen teröristlerden bazıları vatandaşlarımızın bizzat ihbarı ile güvenlik güçlerimizin operasyonu neticesinde etkisiz hale getirilmişti. Bununla ilgili ihbarda bulunan vatandaşa ilişkin ödül yönetmeliği çalıştırılıyor. Buna ilişkin evraklar ilgili mercilere iletildi."

KOMANDOLAR -15 DERECEDE YAYLALARDA OPERASYON YAPIYOR

Ordu Mesudiye kırsalında ve yaylalarda Ordu Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı Mesudiye Asayiş Komando Bölük Komutanlığı komandoları tarafından eksi 15 derecede, yoğun karda PKK’nın kış üstlenmesine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirten Vali Balkanlıoğlu şunları söyledi:

"Bölgemizde etnik köken itibariyle ve bölge itibariyle bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği alanın çok dışında olmasına rağmen buralarda sırf vatandaşları huzursuz, rahatsız etmek için terör örgütü 'Karadeniz Açılımı' diye buralarda boy göstermeye çalışıyor. Tabi kış vakti her taraf karla kaplanmış bile olsa, kış üstlenmesine geçememeleri ve buralardan ebediyen defolup gitmeleri için güvenlik güçlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Özellikle Mesudiye kırsalı ve yaylalarımızda askerlerimiz kışın tam teçhizatlı arama tarama faaliyetleri yürütüyor. Bunların kış üstlenmesi yapabileceği yerlere ilişkin operasyonlar düzenliyorlar. Hem kendileri eğitim ve tatbikat yapmış oluyorlar, hem de dosta güven düşmana korku salmış oluyorlar. Bu anlamda güvenlik güçlerimizi kutluyorum. Allah hiç birine kaza bela vermesin, burunları bile kanamasın inşallah. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz."

5)PKK'NIN 4 SİLAH DEPOSUNDAN ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ







DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında bugün 10 köyden ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra gerçekleştirilen operasyonda, PKK terör örgütü mensuplarına ait 4 silah deposu bulundu. Depolarda yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mühimmat ile patlayıcı ele geçirildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Lice İlçesi güneyinde dün saat 18.00'dan itibaren gerçekleştirilen, 'Bayrak 36' müşterek birlik operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Yolçatı köyü mülki sınırları içerisindeki Hoydanagevren Tepe bölgesinde tespit edilen 4 ayrı silah-mühimmat deposu bulunduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Yapılan aramalarda, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 Bixi makineli tüfek, 26 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 CZ 25 marka makineli tabanca, 1 60 mm havan, 50 60 mm havan mühimmatı, 17 el bombası, 1 M 72 anti tank Law silahı, 12,7 mm 240 uçaksavar fişeği, 14,5 mm 188 Doçka uçaksavar fişeği, 4.320 adet 5,45 mm Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 aydınlatma fişeği, 5 roketatar, 105 RPG-7 Roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 100 M-16 piyade tüfeği fişeği, 100 M-1 piyade tüfeği fişeği, 3 EYP düzeneği, 100 kg amanyum nitrat, 1 anti tank mayını, 11 mutfak tüpü, 4 piknik tüpü, 2 tonluk 1 kriko, 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj ile çok sayıda örgütsel doküman ile tıbbi malzeme ele geçirilmiştir."

Valilik açıklamasında, Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulduğu ve operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edildiği belirtilerek, "Söz konusu operasyonlara ağır kış şartlarına rağmen, planlandığı şekilde kararlıkla devam edilmektedir" denildi.

DİYARBAKIR,()-

===========================================================

6)YOZGAT'TA KAPATILAN İÇKİLİ MEKANLARIN İŞLETMECİLERİ EYLEM YAPTI

YOZGAT Valiliği’nin, OHAL kapsamında 28 Eylül 2016 tarihinde il genelindeki tüm bar, pavyon, gazino gibi mekanları kapatmasının ardından yaklaşık 3 aydır mağdur olduklarını belirten işletme sahipleri, eylem yaptı.



Yozgat Valiliği önünde aileleriyle birlikte oturma eylemi yapan içkili mekan sahipleri, Vali Kemal Yurtnaç ile konuşmak istedi. Görüşme talebine olumlu yanıt alamayan mekan sahipleri ve aileleri, polisin müdahalesiyle karşılaştı. Yerköy ilçesinde gazino işletmeciliği yapan Hamza Kömürcüoğlu, Vali Yurtnaç’ın, daha önce 4 Ocak tarihinde mekanlarının açılacağını söylemesi üzerine 3 aydır beklediklerini belirterek, “103 gündür mekanlarımız kapalı, borçlarımız birikti. Şimdi de OHAL uzadı diye mekanlarımızı açmıyorlar. Ne yapalım biz parasızlıktan çocuklarımızı okula gönderemiyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Şimdi Vali beyle görüşmeye geldik ama ulaşamadıkö dedi.

Kalabalık, Polisin müdahalesiyle Valilik önünden uzaklaştırılırken, gözaltına alınmak istenen içkili mekan sahibi Coşkun Emrebaş ise ne yapacaklarını bilemediklerini ve zor durumda olduklarını söyledi. Emniyet yetkililerinin, Yerköy Kaymakamı Nevzat Şengök'ün görüşmek üzere kendilerini beklediğini söylemeleri üzerine kalabalık sakinleşti. Oturma eylemi yapan bir kadın Vali Yurtnaç’a tepki göstererek, “Vali bizi bu duruma düşürdü. Tayyip Erdoğanı çok seviyoruz. Tayyip Erdoğan ne yapsın. Valinin yaptığına bakınö diye feryat etti.



Kelepçe takılan bir mekan sahibinin sıkışan kelepçesi açılamayınca polis ekipleri zor anlar yaşadı.

7)TALİHSİZ BABA AYNI ACIYI 10 YIL ARAYLA İKİNCİ KEZ YAŞADI





Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki Pelin Erdem, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen kızın babası Habip Erdem, 10 yıl önce kızı Zeynep'i de Antalya da trafik kazasında kaybederek aynı acıyı bir kez daha yaşadı.

Kaza, Melikgazi İlçesine bağlı Taha Carım Bulvarında meydana geldi. Erciyes Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisi Pelin Erdem, okula gitmek için evinden çıkarak yolun karşısındaki otobüs durağına gitmek istedi. Bu sırada kent merkezinden, Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Mesut Bülent (34) yönetimindeki 38 NC 083 plakalı minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Pelin Erdem, bu gün Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Bir çelik kapı fabrikasında muhasebeci olarak çalışan baba Habip Erdem güçlükle ayakta dururken, babanın 10 yıl önce kızı Zeynep'i (8) de Antalya da trafik kazasında kaybettiği, aynı acıyı 10 yıl sonra bir kez daha yeniden yaşadığı söyledi.

8)ESKİ KADIN ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN ZANLI ADLİYEDE

SAMSUN'da eski kadın arkadaşı 40 yaşındaki E.Ö.'yü bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 35 yaşındaki Erol C., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, E.Ö.'yü başka bir erkekle ilişkisi olduğu iddiasıyla tartışıp bıçakladığını söylediği belirtildi.

Olay dün İlkadım İlçesi'nde meydana geldi. Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalışan E.Ö.'nün işyerinde çalışırken yanına eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Erol C. geldi. İddiaya göre E.Ö.'nün başka bir erkekle arkadaş olduğunu öğrenen Erol C. arasında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, üzerindeki bıçakla kadını karnından ve sol bacağından yaraladıkten sonra hastane polisi tarafından yakalandı. Polise ifade veren Erol C., "Başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendim. Bu nedenle yanına konuşmaya gittim. Sonra bu olay meydana geldi" dedi.

Polisteki işlemleri tamamlan Erol C. bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ağır yaralanan Emine Ö. ise Gazi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

9)NİĞDE’DE FETÖ’DEN TUTUK LANAN 10 ÖĞRETMEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

NİĞDE’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) öğretmenler koluna yönelik 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla haklarında dava açılan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi tutuklu 10 öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Niğde 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanıklardan Aktif-Sen İl Temsilcisi Muhammet E., üyelerden Fatih G., Fayık D., Ahmet U., Uğur A., Mustafa Ö., Hüseyin T., Atıf G., İzzet G., Diler Ö. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu. Duruşma salonuna tek tek alınan sanıklara, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faliyetler adı altında protesto gösterilerine katılıp katılmadıkları gibi sorular yöneltildi. Sanıklardan Muhammet E., FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, Zaman gazetesine kısa süreliğine abone olduğunu ancak 17- 25 Aralık'tan önce üyeliğini iptal ettirdiğini söyledi. Muhammet E., "Aktif-Sen üyeliğim Ocak 2013'te başladı. 18 Temmuz 2016'da istifa ettim. Müdür atamaları ve haksızlıklara karşı basın açıklaması yapıldı, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca'nın tutuklanmasına karşı değildi" dedi. Diğer sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

