DHA YURT BÜLTENİ - 13

Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit, 4 yaralı



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın 134'üncü gününde El Bab'a ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye terör örgütü DEAŞ unsurları saldırdı. Saldırıda 1 Türk askeri şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler ambulans ve helikopterler ile Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı da saldırıda yaralanan askerlerin bulunduğu Gaziantep'teki hastanelere giderek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ise askeri helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, ()

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Reina katliamcısı, Konya'dan başka bir kişiyle birlikte İstanbul'a gitmiş

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin, Konya Şehirlerarası Terminalde yabancı uyruklu bir kişiyle buluşup bilet aldığı ortaya çıktı. Teröristin, bilet aldığı ve 'Yusuf Hoca' kod adlı DEAŞ'lı ile teröristle İstanbul'a gittiği ileri sürüldü.

Reiana katliamını gerçekleştiren teröristin geçen Kasım ayı sonlarında eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Konya geldiği ve 15 Aralık'ta İstanbul'a otobüsle gittiğinin belirlenmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamera kayıtlarına, terminale rahat tavırlarla elleri cebinde yanında eşya ve çanta bulunmadan yürüyerek girdiği saptanan teröristin, otobüs firmalarına İstanbul'a gitmek için bilet sorduktan, sonra terminal çevresinde kendisi gibi çekik gözlü ve 'Yusuf Hoca' kod adlı yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişiyle buluştuğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde buluştuğu kişiyle tekrar terminale giren teröristin, yanındaki kişiyle birlikte otobüs bileti aldığı görüldü. Katliamcı terörist biletini 'Ebu Muhammed' adına kestirdi.

Polis, teröristin buluştuğu ve birlikte İstanbul'a gittiklerini tahmin ettikleri 'Yusuf Hoca' kod adlı ikinci kişinin gerçek kimliğini araştırıyor.

Teröristin Konya'da temasa geçip, yanlarında kaldığı öne sürülen 3 aileye ev kiralayan 2 emlakçının da halen gözaltında olduğu belirtildi. Teröristin temasa geçtiği ailelerden 2'sinin saldırıdan önce, 1'inin de saldıran sonra Konya'dan ayrıldığı belirtildi. Emlakçıların da, aileler Konya'dan ayrıldıktan sonra evleri başka kişilere kiraladıklarını, saldırıyı gerçekleştiren kişiye de ev kiralamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Teröristin tek başına yürüyerek gelmesi

- Terminale girmesi

- Buluştuğu kişiyle terminala girmesi

- Birlikte bilet alma fotoğrafı

-Terminalden genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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Trakya'daki sınır kapılarında 'terörist' alarmı

TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında Ortaköy'de yılbaşı akşamını kana bulayan teröristin yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama noktaları kuruldu. Yurt dışına çıkış yapmak isteyen araçlar ve kişiler tek tek arandı.

Yılbaşı akşamı Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kişiyi öldürdükten sonra kaçan teröristin yurt dışına çıkma ihtimali üzerine sınır kapıları alarma geçirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Avrupa'ya açılan Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule sınır kapılarına giden yollar üzerinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama noktaları kuruldu. Yurt dışına çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen araçlar polis ekiplerince sıkı denetimden geçirildi. Polis ekipleri Reina'yı kana bulayan teröristin fotoğraflıyla şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince, pasaportların kontrol edildiği peronlara teröristin fotoğrafları asıldı. Pasaport işlemlerini yapan polis memurları yurt dışına çıkacak kişileri dikkatle incelerken, otobüslerde de ellerinde teröristin fotoğraflarıyla arama yaptı.

Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı'na giden yollar üzerinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce arama noktaları kurularak araçlar ve kişiler üzerinde uygulama yapıldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kapıkule Sınır Kapısı

-Kapıkule tabelası

-Pasaport kontrol peronu

-Polis ve terörist fotoğrafı

-Pasaportları kontrol etmesi

-Peronda bekleyen araçlar

-Gümrük önünde polis araması

-Polis ekipleri

-Araçların aranması

-Minibüslerin kontrol edilmesi

-Elinde fotoğrafla arama yapılması

-Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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Evde çıkan yangında tüp patladı; yaşlı kadın öldü



DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde, tek odalı evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevahir Yavuz, çıkan yangında ısınan piknik tüpünün patlamasıyla hayatını kaybetti.

Ergani İlçesi Namık Kemal Mahallesi, Esem Sokak'taki tek odalı evde yalnız yaşayan Cevahir Yavuz adlı kadın, uyuduğu sırada evdeki elektrikli ısıtıcının yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, odada bulunan piknik tüpünü de sardı. Isınan tüp, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada Cevahir Yavuz hayatını kaybederken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Cevahir Yavuz'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), ()-

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